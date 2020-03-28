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Новости
Anna Begiashvili
23 264

Россия полностью закроет границы Материал редакции

Ограничения начнут действовать 30 марта.

192 комментария
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно закрыть границу России 30 марта. Документ опубликован на сайте правительства.

Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы будет ограничено из-за пандемии коронавируса.

Ограничения не коснутся дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузового транспорта, жителей Калининградской области, самопровозглашённых ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а также россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.

К 28 марта в России зафиксировано 1264 заражённых Covid-19. Семеро погибли.

#новости #covid19

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Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.
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192 комментария
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Михаил Подивилов

119

Россия полностью закроет границы*

*Навсегда

Ответить

Тупой Макс

Михаил
52

Вполне вероятно, что открываться обратно сразу и не захотят.
Там вирусы и враги, сиди дома.

Ответить

Taktischer Corgi

Тупой
76

Национальная программа "Сидим пердим".

Ответить

subprocess.check_output

Taktischer
11

и работаем за копейки

Ответить

po_leen0m

subprocess.chec…
–3

немного странно слышать это от питониста)

Ответить

subprocess.check

po_leen…
2

по сравнению с штатами копейки

Ответить

Олег Ранц

subproc…
–5

Так едь в штаты 

Ответить

the.nightmarez

Олег
5

Будто это так просто.

Ответить

Игорь Янович

Олег
2

Желающих уехать в штаты много, но не каждый раздолбай нужен штатам :)

Ответить

Taktischer Corgi

Игорь
0

Примерно половина кого я знаю уехавших в штаты, ждёт истечения годовых контрактов чтобы вернуться обратно. Полагаю что остальные тоже хотели б, но стесняются.

Ответить

the.nightmarez

Taktisc…
9

У меня иная информация. Никто из тех программеров, которые съебали из РФ, не жаловались о том, что сделали это зря. И тут в списке далеко не только Штаты, но и самый большой диапазон стран: от Германии до Новой Зеландии. Нужно быть совсем упоротым долбоёбом, чтобы скучать по рашке.

Ответить

Taktischer Corgi

the.nig…
0

Уточню, ехали не из рашки, а из Беларуси. И говорю именно про США, где-то в Калифорнии. За европы не знаю

Ответить

the.nightmarez

Taktisc…
1

 не из рашки, а из Беларуси

Одно говно.

Ответить

Taktischer Corgi

the.nig…
0

Ну может тебе и виднее))

Ответить

the.nightmarez

Taktisc…
1

Я пожил при российской власти несколько лет и всей душой возненавидел её.

Ответить

Игорь Янович

Taktisc…
0

Думали счас приедут и нихрена не будут делать и будут деньги лопатой загребать :))))) НО оказалось что в россиии лучше :)

Ответить

the.nightmarez

Игорь
5

 НО оказалось что в россиии лучше :)

В России лучше только, если ты депутат, прокурор или ещё какая-нибудь мразь.

Ответить

Игорь Янович

the.nig…
–1

факт остаётся фактом, очень много людей уезжающих в америку или европу приезжают обратно, значит для них тут лучше, и они далеко не прокуроры и депутаты.
Потому шо прокуроры и депутаты никуда не уезжают изначально, они тут засели и сидят, нахрен им куда-то ехать :))))

Ответить

Алена Яровая

Игорь
4

факт остаётся фактом, очень много людей уезжающих в америку или европу не приезжают обратно, значит для них там лучше,  нахрен им куда-то ехать :))))

Ответить

Игорь Янович

Алена
0

Это любой дурак знает, зачем вы это написали мне не понятно, ну давайте ещё напишите 2 + 2 = 4, или ещё какую нибудь прописную истину, мои же слова многими воспринимаются как нечто невероятное, типа как так вернуться обратно из США, но тем не менее возвращаются.

Ответить

Артём Лерман

subproc…
1

Ой блять, не прибедняйся. Со штатами он мерит. Возьми среднюю по стране и по своему городу, если на много выше, считай не плохо живёшь. Тебе что 100к+ не нравится

Ответить

Vlad Violenty

Михаил
0

собственно что я и думал
@
границы не закрыты. пятая коллона кричит что нужно срочно закрывать границы от коронавируса.
@
границы закрыты. пятая колонна кричит, что теперь их не откроют никогда
@
классика жанра

нет, я не пригожинский бот.

Ответить

Славный Макс

Vlad
1

Ты не бот, ты любитель поговорить с воображаемыми собеседниками? В психушку.

Ответить

Неолд

103

Жаль. На следующей неделе отключат интернет и объявят по ТВ что на Западе все умерли и мы единственные выжившие.

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Неолд
12

И спустимся в метро

Ответить

Естественный микрофон

Alexander
5

Артём, залогинься.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Alexander
4

2033 год близко

Ответить

J S

Неолд
0

Круто же, заебал интернет, хуже наркотика.

Ответить

Гриша Почуев

J
1

Интернет лучше наркотика!

Ответить

Рыбий Глаз

Гриша
0

я помолюсь за тебя...

Ответить

Petr

Рыбий
0

В храме РПЦ?

Ответить

Рыбий Глаз

Petr
1

в нквд..

Ответить

Petr

Рыбий
0

А есть разница?

Ответить

Рыбий Глаз

Petr
0

Веру на веру поменял?

Ответить

Гриша Почуев

Рыбий
0

Наркотики лучше чем интернет?

Ответить

Рыбий Глаз

Гриша
0

нет, товарищч

Ответить

Гриша Почуев

Рыбий
2

Интернет лучше чем наркотики?

Ответить

Рыбий Глаз

Гриша
1

Мне похуй чем ты вмазываешся

Ответить

Михаил Углов

J
0

Скорее все кроме интернета. 

Ответить

Славный Макс

J
0

Ну так выйди блед и дверь закрой чтоб на свет такие не лезли.

Ответить

Виктор Мохов

Неолд
0

Сберегли скрепы!

Ответить

Alexandr Khait

Неолд
0

И чемпионы мира по футболк

Ответить

Марк Варламов

47

США/любая европейская страна закрывает границы из-за пандемии
Либералы: Да, все правильно, заботятся людях
Россия закрывает границы из-за пандемии
Либералы: РЯЯЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ГУЛАГ РЯЯ

Ответить

the.nightmarez

Марк
107

Репутация.

Ответить

Небесный фитиль

the.nightmarez
–1

Твоя

Ответить

the.nightmarez

Небесный
0

Такая же хуёвая.

Ответить

Небесный фитиль

the.nightmarez
0

Да не такая уж плохая

Ответить

Уютный Багажник

Марк
18

Бля, охладись, люди просто шутейки шутят. На тж и либералов то нет, одни геи, ноулайферы и боты, о чём ты вообще.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Уютный
11

Выбирай, кто ты сегодня:
Гей
Ноулайфер
Бот

Ответить

Юрий Тетюриков

Дмитрий
2

ролл

Ответить

the.nightmarez

Дмитрий
2

Всё вместе. Всегда.

Ответить

Уютный Багажник

Дмитрий
0

Я ноулайфрер вообще 100%-ый. 

Ответить

Олег Брюханов

Дмитрий
0

гей я выбираю тебя

Ответить

Сырой Мика

Марк
0

были преценденты

Ответить

Марк Варламов

Сырой
0

Закрытия границ?

Ответить

Уютный Багажник

Марк
0

Гулага.

Ответить

Марк Варламов

Уютный
3

А, ну давайте тогда в каждой новости про Германию холокост упоминать. Репутация, хули))0)

Ответить

Уютный Багажник

Марк
0

А давай! Ты первый. 

Ответить

Марк Варламов

Уютный
0

Нет, ты

Ответить

Уютный Багажник

Марк
0

Нет, ты. 

Ответить

Denzel Washington

Марк
0

Шариш

Ответить

Славный Макс

Марк
0

что угодно

Марк варламов:
ррряяяя аааа ыыыы уууу

Ответить

Марк Варламов

Славный
0

Марк Варламов

bro mi:  
ыыывв ууу ааааааа 

Ответить

Халик Багомедов

28

Железный занавес переодевайся, мы тебя узнали...

Ответить

Кирилл Лапин

–2

Подскажите пожалуйста кто шарит: белорус может выехать из рашки после 30-го марта?

Ответить

the.nightmarez

Кирилл
79

Нет, теперь ты россиянин.

Ответить

Уютный Багажник

the.nightmarez
11

Пиздец жоска.

Ответить

Maksytoff

the.nightmarez
4

Бутылок на всех хватит.

Ответить

Небесный фитиль

Кирилл
0

рашки

Молодой человек, а зачем вы вообще сюда приезжали?

Ответить

Кирилл Лапин

Небесный
1

Как раз таки я не приезжал и не буду. Застрял там родной человек. И что такого в слове "рашка" ?))

Ответить

Небесный фитиль

Кирилл
10

Твои соплеменники рвутся от слова Белоруссия, а ты спрашиваешь, что такого в слове "рашка"

Ответить

Evgeniy Goncharov

Небесный
1

Пацреот штоле дохуя?

Ответить

Небесный фитиль

Evgeniy
0

Пацреот

До свидания

Ответить

Игорь Янович

Небесный
0

А что не так со словом рашка, рашка-парашка, рашка-говняшка, всё нормально с рашкой :)))))) всё, хорошо, ВСЁ, ХОРОШО!

Ответить

Славный Макс

Небесный
1

Рашки
Сшашки
Ты снежинка и порвашка,
Лишь в тайланде хуеняшки

Ответить

Небесный фитиль

Небесный
0

рашка

Сколько людей порвалось и т.д.

Ответить

Просто Тимуррр

21

исключения жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Кто такие "жители ДНР и ЛНР"? Они граждане России? Если да, то с хуя ли они особенные?

Ответить

Евгений Мартынов

Просто
2

Что вообще такое "ЛНР" и "ДНР"?

Ответить

Виталий Ситников

Евгений
0

Луганда и домбабве

Ответить

Папуша

Просто
0

А Калининград почему?

Ответить

Просто Тимуррр

Папуша
1

В Калининграде граждане России. Я пытаюсь понять, что такое "с российскими паспортами"?

Ответить

Небесный фитиль

Просто
10

Я пытаюсь понять, что такое "с российскими паспортами"?

С российскими паспортами. Это где птичка в разные стороны смотрит

Ответить

Masha Kovalyova

Небесный
2

Братьев-албанцев пустите?

Ответить

Небесный фитиль

Masha
0

Малаца

Ответить

Сайрес Смит

14

Хлопок на таможне

Ответить

Обухов Денис

3

Ходит-бродит зверь ужасный, Словно тать в тиши ночной Он не черный, он не красный, Он сверкает белизной. Он крадется, подползает, В страшных снах детей пугает. Он грозится дверь взломать, Он забрался под кровать. Я давно не улыбаюсь. Я закроюсь, я задраюсь - На задвижку, на замок. Терем-терем-теремок... Никакой на свете зверь Не откроет эту дверь.....:))

Ответить

Эмиль Рубанов

Обухов
20

А вы точно вирусолог?

Ответить

Андрей Ионов

0

что будет с гражданами россии которые остались за границей, в европейских странах с обычными визами?

Ответить

the.nightmarez

Андрей
25

У них всё будет хорошо.

Ответить

Уютный Багажник

the.nightmarez
3

Потому что они теперь европейцы, опа!

Ответить

Андрей Ионов

the.nightmarez
2

мне почему-то так же кажется
и те кто переехали на пмж теперь больше шансов стать гражданами ес
кайф

Ответить

Виталий Ситников

Андрей
0

Влажные ватные мечты...

Ответить

Алексей Логачев

6

Если кто хочет сбежать из России в ближайшие два дня, то красивую беженку могу принять в Латвии

Ответить

Mr. LoveJoy

Алексей
4

Как насчет красивого беженца?

Ответить

the.nightmarez

Mr.
3

Красивого беженца я приму в Украине. Но с собой нужно иметь макбук.

Ответить

Mr. LoveJoy

the.nightmarez
5

Не-не-не, я хочу в страну, а не в Украину, спасибо 

Ответить

the.nightmarez

Mr.
0

Но... у нас безвиз...

Ответить

Mr. LoveJoy

the.nig…
0

Хм...заманчиво...но меня пугает твой взгляд, словно ты похищаешь детей, а после меняешь их на макбуки
Без негатива

Ответить

Алексей Логачев

Mr.
0

Ну скидывай дикпик в личку

Ответить

Mr. LoveJoy

Алексей
0

Для тебя красота определятся пикчей члена? Как ты девушек тогда оцениваешь? 

Ответить

Кирилл 1

Mr.
1

Отсутствием члена, логично же..

Ответить

Mr. LoveJoy

Кирилл
1

Низки критерии, однако 

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Алексей
–2

в Латвии

Нахуй надо.

Ответить

Dra

Kitty
0

Готов принять красивую беженку в Исландии!

Ответить

Kitty Tinker-Bell

Dra
–1

Там что, мало нормальных тянок?

Ответить

Dra

Kitty
0

Не знал, что эпидемия коронавируса ещё и юмор отбивает.

Ответить

Kitty

Dra
0

тян

чувство юмора

Наивный.

Ответить

the art of гепард

5

Штош. Решение-то здравое, только вот учитывая, в какой стране мы живём, любое здравое решение имеет тенденцию превратиться в решение поехавшее. Пойду запасусь алкашкой

Ответить

Уютный Багажник

the
4

Здравое, то оно здравое, только как и все последние решения нихуёво запоздалое. Вирус уже у нас, причём явно в больших количествах. Внутреннее передвижение тогда уж тоже перекрывать нужно, иначе толку от этого нихуя не будет. И они перекроют рано, или поздно. Но опять же, уже поздно будет. И так каждый раз, блть. 

Ответить

the art of гепард

Уютный
0

Надеюсь, к середине недели и внутреннее закроют. Ну кроме случаев, конечно, когда больных надо будет перевезти (лол, я размечталась). Зато будет весело посмотреть на людей, которые рванули на этой неделе в Сочи

Ответить

Уютный Багажник

the
5

 Зато будет весело посмотреть на людей, которые рванули на этой неделе в Сочи

Земля пухом этим долбоёбам. 

Ответить

Сырой Мика

the
0

https://meduza.io/news/2020/03/28/v-pravitelstve-zadumalis-nad-ogranicheniem-peredvizheniya-po-rossii

В правительстве задумались над ограничением…
Правительство России рассматривает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские…
meduza.io
Ответить

the art of гепард

Сырой
2
Ответить

Уютный Багажник

Сырой
0

Задумались. Сукк)) 

Ответить

Небесный фитиль

the
0

Пойду запасусь алкашкой

Тебя и вчерашний шторм не разбудил

Ответить

the art of гепард

Небесный
–1

Да что-то колено заболело, вот и проснулась

Ответить

Denzel Washington

5

Ебушки воробушки

Ответить

Дима Федькин

1

Лол, а как же вирусологи, что отправились в Италию?

Вроде мысль хорошая, но не верю, что закроют полностью. Как с авиасообщением что-то, «всем, кроме аэрофлота».

Давно блять надо было, а не говорить про «не пынякуйте»

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Дима
10

Дипломатические самолеты из Аргентины точно продолжат летать

Ответить

Словесный Интервент

1

Сложно удерждаться от шутеек, что опустили железный зановес.

Ответить

badResistor

Словесный
11

он не железный, он из сайдинг панелей)

Ответить

ouxen

0

а жрать и носить что тогда?

Ответить

Теплый ихтиандр

ouxen
13

Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:

граждан Российской Федерации, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения

Ответить

Roman Harder

Теплый
0

Сенкью

Ответить

Виолетта Макаревич

Теплый
0

Ага, оставили лазейку

Ответить

Masha Kovalyova

Теплый
0

Дальше другие страны принимают аналогичные требования и вот и нечего больше жрать

Ответить

Александр Романов

ouxen
3

Донашивать

Ответить

Roman Harder

Александр
1

Хороший вопрос - распространяется ли на доставку?

Ответить

Rita Pombrik

Roman
0

Вот вот вот

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

Носить - робу. Жрать - подножный корм. 

Ответить

Stan Majors

ouxen
0

Покет с пакетами получит новую жизнь

Ответить

Taktischer Corgi

3

Смотрите в следующей серии: обрубить кабели во внешний интернет, а то коронавирус. Страшно пздц. //Мишуткин 

Ответить

Рыбий Глаз

0

Гулаг?

Ответить

Обухов Денис

Рыбий
0

Архипелаг...

Ответить

Alexey Averin

Обухов
11

Говорят, мы уже приплыли в Морровинд

Ответить

Социологический якорь

Alexey
4

Откуда ты знаешь? Тебя ведь даже шторм не разбудил

Ответить

the art of гепард

Социологический
0

Он проснулся сразу после того, как у него украли сладкий рулет

Ответить

Рыбий Глаз

Обухов
0

Никто не ожидал что скрипящие железные затворки  закроет корона?

Ответить

Евгений Большаков

2

а сейчас типа авиа сообщение полностью прекращено, да?
Тогда что за многочисленные рейсы по flightradar? 

Ответить

Spect

Евгений
2

Сечин в вену вылетел

Ответить

Папуша

Spect
9

Или вмазался

Ответить

Stan Majors

Spect
0

На

Ответить

DegPolski

3
Ответить

Виктор Мохов

2

Сейчас разведётся Сусаниных, которые пешком проведут за кордон, за $ )

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Виктор
3

За пару банок тушёнки

Ответить

Уютный Багажник

Виктор
0

Под ним же и закопают, предварительно изъяв всё ценное. 

Ответить

Чрезвычайный кавалер

2

Открывать, конечно, не собираются

Ответить

Михаил Подивилов

Чрезвычайный
–1

Добро пожаловать назад, так сказатб

Ответить

Мокрый Орзэмэс

Михаил
0

В смысле, на пересдачу егэ?

Ответить

Михаил Подивилов

Мокрый
0

Юмор так и прёт, я посмотрю

Ответить

the.nightmarez

1

Пеките блинцы.

Ответить

Мощный Каковощи

1

Теперь покинуть Россию можно только в виде нефти. Или газа

Ответить

Евгений Долгий

1

Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних — опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой — киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные, и просто безбожники растлённые, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты.

Ответить

Аналитический пистолет

0

Welcome to USSR

Ответить

Stan Majors

Аналитический
0

Back to the Ussr

Ответить

Denis Lyovochkin

1

Сижу в Таиланде второй месяц. Были билеты обратно в Китай(живу, работаю) на 4 апреля-Китай закрыли. Билеты в Россию смотрел-103т.р. до Краснодара были. Заполнил заявку в МИД и вот сейчас думаю, а нужно ли оно. 17000 заявок только из Таиланда, будут полные самолеты русо-туристо, которые, процентов 90, тусили до последнего, так как "вируса де-факто нет".

Ответить

Виталий Ситников

Denis
1

Держитесь там
Всего хорошего вам, здоровья, вот этого всего...

Ответить

алексей серебренников

1
Ответить

Mikki Rurk

1

Главное, чтобы не забыли открыть

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

когда карантин, логично закрывать на въезд. а вот в чем логика закрывания на выезд, кроме как запереть электорат?

Ответить

Виталий Ситников

Shlomo
0

Млять, неужели корона мозг тоже сушит?
Вот например можно сейчас отпустить условную машу на сейшеллы, но вот через 2 недели она ведь попрется обратно. И сможет с собой много чего привезти интересного

Ответить

Shlomo Goldenberg

Виталий
0

Хуена.
Маша может уехать и не приехать через две недели, а зависнуть на полгода. А ещё у Маши может быть внж и ей похуй. Какого хуя кто-то за неё решил что она не может это сделать 

Ответить

Виталий Ситников

Shlomo
0

В большинстве случаев это обычные быдло руссотуристо без всяких там ВНЖ
Сейчас для всяких зимовщиков-нищебродов-оставанцев-визаранеров подзатянули гайки везде уже 

А такого хуя решил, что в момент эпидемии, чрезвычайного положения, стихийных бедствий или войны конституционные права и свободы граждан могут быть ограничены
так-то, блять
учим матчать, ебанный врот

Ответить

Shlomo Goldenberg

Виталий
0

Вот быдло туристо пусть дома и сидят. А людям с внж и гражданством нехуй препятствия чинить. Не совок вроде пока ещё, блять, хотя к нему все опять и идёт 

Ответить