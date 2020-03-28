Россия полностью закроет границы*

Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы будет ограничено из-за пандемии коронавируса.

Ограничения не коснутся дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузового транспорта, жителей Калининградской области, самопровозглашённых ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а также россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.