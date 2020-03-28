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Ограничения начнут действовать 30 марта.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно закрыть границу России 30 марта. Документ опубликован на сайте правительства.
Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы будет ограничено из-за пандемии коронавируса.
Ограничения не коснутся дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузового транспорта, жителей Калининградской области, самопровозглашённых ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а также россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.
К 28 марта в России зафиксировано 1264 заражённых Covid-19. Семеро погибли.
Россия полностью закроет границы*
*Навсегда
Тупой Макс
Вполне вероятно, что открываться обратно сразу и не захотят.
Там вирусы и враги, сиди дома.
Национальная программа "Сидим пердим".
и работаем за копейки
немного странно слышать это от питониста)
по сравнению с штатами копейки
Желающих уехать в штаты много, но не каждый раздолбай нужен штатам :)
Примерно половина кого я знаю уехавших в штаты, ждёт истечения годовых контрактов чтобы вернуться обратно. Полагаю что остальные тоже хотели б, но стесняются.
У меня иная информация. Никто из тех программеров, которые съебали из РФ, не жаловались о том, что сделали это зря. И тут в списке далеко не только Штаты, но и самый большой диапазон стран: от Германии до Новой Зеландии. Нужно быть совсем упоротым долбоёбом, чтобы скучать по рашке.
Уточню, ехали не из рашки, а из Беларуси. И говорю именно про США, где-то в Калифорнии. За европы не знаю
не из рашки, а из Беларуси
Одно говно.
Ну может тебе и виднее))
Я пожил при российской власти несколько лет и всей душой возненавидел её.
Думали счас приедут и нихрена не будут делать и будут деньги лопатой загребать :))))) НО оказалось что в россиии лучше :)
НО оказалось что в россиии лучше :)
В России лучше только, если ты депутат, прокурор или ещё какая-нибудь мразь.
факт остаётся фактом, очень много людей уезжающих в америку или европу приезжают обратно, значит для них тут лучше, и они далеко не прокуроры и депутаты.
Потому шо прокуроры и депутаты никуда не уезжают изначально, они тут засели и сидят, нахрен им куда-то ехать :))))
факт остаётся фактом, очень много людей уезжающих в америку или европу не приезжают обратно, значит для них там лучше, нахрен им куда-то ехать :))))
Это любой дурак знает, зачем вы это написали мне не понятно, ну давайте ещё напишите 2 + 2 = 4, или ещё какую нибудь прописную истину, мои же слова многими воспринимаются как нечто невероятное, типа как так вернуться обратно из США, но тем не менее возвращаются.
Ой блять, не прибедняйся. Со штатами он мерит. Возьми среднюю по стране и по своему городу, если на много выше, считай не плохо живёшь. Тебе что 100к+ не нравится
собственно что я и думал
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границы не закрыты. пятая коллона кричит что нужно срочно закрывать границы от коронавируса.
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границы закрыты. пятая колонна кричит, что теперь их не откроют никогда
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классика жанра
нет, я не пригожинский бот.
Славный Макс
Ты не бот, ты любитель поговорить с воображаемыми собеседниками? В психушку.
Жаль. На следующей неделе отключат интернет и объявят по ТВ что на Западе все умерли и мы единственные выжившие.
И спустимся в метро
Интернет лучше наркотика!
я помолюсь за тебя...
в нквд..
Наркотики лучше чем интернет?
нет, товарищч
Интернет лучше чем наркотики?
США/любая европейская страна закрывает границы из-за пандемии
Либералы: Да, все правильно, заботятся людях
Россия закрывает границы из-за пандемии
Либералы: РЯЯЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ГУЛАГ РЯЯ
Репутация.
Твоя
Такая же хуёвая.
Бля, охладись, люди просто шутейки шутят. На тж и либералов то нет, одни геи, ноулайферы и боты, о чём ты вообще.
Выбирай, кто ты сегодня:
Гей
Ноулайфер
Бот
Сырой Мика
были преценденты
Закрытия границ?
Гулага.
А, ну давайте тогда в каждой новости про Германию холокост упоминать. Репутация, хули))0)
А давай! Ты первый.
Славный Макс
что угодно
Марк варламов:
ррряяяя аааа ыыыы уууу
Подскажите пожалуйста кто шарит: белорус может выехать из рашки после 30-го марта?
Нет, теперь ты россиянин.
рашки
Молодой человек, а зачем вы вообще сюда приезжали?
Как раз таки я не приезжал и не буду. Застрял там родной человек. И что такого в слове "рашка" ?))
Твои соплеменники рвутся от слова Белоруссия, а ты спрашиваешь, что такого в слове "рашка"
Пацреот штоле дохуя?
А что не так со словом рашка, рашка-парашка, рашка-говняшка, всё нормально с рашкой :)))))) всё, хорошо, ВСЁ, ХОРОШО!
исключения жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Кто такие "жители ДНР и ЛНР"? Они граждане России? Если да, то с хуя ли они особенные?
Что вообще такое "ЛНР" и "ДНР"?
В Калининграде граждане России. Я пытаюсь понять, что такое "с российскими паспортами"?
Небесный фитиль
Я пытаюсь понять, что такое "с российскими паспортами"?
С российскими паспортами. Это где птичка в разные стороны смотрит
Братьев-албанцев пустите?
Ходит-бродит зверь ужасный, Словно тать в тиши ночной Он не черный, он не красный, Он сверкает белизной. Он крадется, подползает, В страшных снах детей пугает. Он грозится дверь взломать, Он забрался под кровать. Я давно не улыбаюсь. Я закроюсь, я задраюсь - На задвижку, на замок. Терем-терем-теремок... Никакой на свете зверь Не откроет эту дверь.....:))
что будет с гражданами россии которые остались за границей, в европейских странах с обычными визами?
У них всё будет хорошо.
мне почему-то так же кажется
и те кто переехали на пмж теперь больше шансов стать гражданами ес
кайф
Если кто хочет сбежать из России в ближайшие два дня, то красивую беженку могу принять в Латвии
Как насчет красивого беженца?
Красивого беженца я приму в Украине. Но с собой нужно иметь макбук.
Не-не-не, я хочу в страну, а не в Украину, спасибо
Но... у нас безвиз...
Хм...заманчиво...но меня пугает твой взгляд, словно ты похищаешь детей, а после меняешь их на макбуки
Без негатива
Ну скидывай дикпик в личку
Для тебя красота определятся пикчей члена? Как ты девушек тогда оцениваешь?
в Латвии
Нахуй надо.
Штош. Решение-то здравое, только вот учитывая, в какой стране мы живём, любое здравое решение имеет тенденцию превратиться в решение поехавшее. Пойду запасусь алкашкой
Здравое, то оно здравое, только как и все последние решения нихуёво запоздалое. Вирус уже у нас, причём явно в больших количествах. Внутреннее передвижение тогда уж тоже перекрывать нужно, иначе толку от этого нихуя не будет. И они перекроют рано, или поздно. Но опять же, уже поздно будет. И так каждый раз, блть.
Надеюсь, к середине недели и внутреннее закроют. Ну кроме случаев, конечно, когда больных надо будет перевезти (лол, я размечталась). Зато будет весело посмотреть на людей, которые рванули на этой неделе в Сочи
Зато будет весело посмотреть на людей, которые рванули на этой неделе в Сочи
Земля пухом этим долбоёбам.
Небесный фитиль
Пойду запасусь алкашкой
Тебя и вчерашний шторм не разбудил
Лол, а как же вирусологи, что отправились в Италию?
Вроде мысль хорошая, но не верю, что закроют полностью. Как с авиасообщением что-то, «всем, кроме аэрофлота».
Давно блять надо было, а не говорить про «не пынякуйте»
Дипломатические самолеты из Аргентины точно продолжат летать
Сложно удерждаться от шутеек, что опустили железный зановес.
а жрать и носить что тогда?
Теплый ихтиандр
Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:
граждан Российской Федерации, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения
Дальше другие страны принимают аналогичные требования и вот и нечего больше жрать
Донашивать
Хороший вопрос - распространяется ли на доставку?
Смотрите в следующей серии: обрубить кабели во внешний интернет, а то коронавирус. Страшно пздц. //Мишуткин
Гулаг?
Архипелаг...
Говорят, мы уже приплыли в Морровинд
Социологический якорь
Откуда ты знаешь? Тебя ведь даже шторм не разбудил
Он проснулся сразу после того, как у него украли сладкий рулет
а сейчас типа авиа сообщение полностью прекращено, да?
Тогда что за многочисленные рейсы по flightradar?
Сейчас разведётся Сусаниных, которые пешком проведут за кордон, за $ )
Добро пожаловать назад, так сказатб
Мокрый Орзэмэс
В смысле, на пересдачу егэ?
Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних — опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой — киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные, и просто безбожники растлённые, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты.
Сижу в Таиланде второй месяц. Были билеты обратно в Китай(живу, работаю) на 4 апреля-Китай закрыли. Билеты в Россию смотрел-103т.р. до Краснодара были. Заполнил заявку в МИД и вот сейчас думаю, а нужно ли оно. 17000 заявок только из Таиланда, будут полные самолеты русо-туристо, которые, процентов 90, тусили до последнего, так как "вируса де-факто нет".
когда карантин, логично закрывать на въезд. а вот в чем логика закрывания на выезд, кроме как запереть электорат?
Млять, неужели корона мозг тоже сушит?
Вот например можно сейчас отпустить условную машу на сейшеллы, но вот через 2 недели она ведь попрется обратно. И сможет с собой много чего привезти интересного
Хуена.
Маша может уехать и не приехать через две недели, а зависнуть на полгода. А ещё у Маши может быть внж и ей похуй. Какого хуя кто-то за неё решил что она не может это сделать
В большинстве случаев это обычные быдло руссотуристо без всяких там ВНЖ
Сейчас для всяких зимовщиков-нищебродов-оставанцев-визаранеров подзатянули гайки везде уже
А такого хуя решил, что в момент эпидемии, чрезвычайного положения, стихийных бедствий или войны конституционные права и свободы граждан могут быть ограничены
так-то, блять
учим матчать, ебанный врот
Вот быдло туристо пусть дома и сидят. А людям с внж и гражданством нехуй препятствия чинить. Не совок вроде пока ещё, блять, хотя к нему все опять и идёт