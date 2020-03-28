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Anna Begiashvili
10 172

Россию изолировали, Грозный закрыли, власти предложили препарат для лечения коронавируса. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 28 марта.

24 комментария
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В России:

  • За сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения, всего заболевших 1264. 49 человек выздоровели, семеро умерли;
  • 30 марта Россия временно закроет все границы, включая автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы;
  • Грозный стал первым российским городом, въезд в который закрыли из-за пандемии. Движение по Чечне ограничили;
  • Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохин;
  • Источники РИА «Новости» и РБК в правительстве сообщают, что власти рассматривают возможность ограничить передвижения по России и остановить пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки;
  • Bloombeg утверждает, что московская мэрия всерьёз задумалась закрыть город.

В мире:

  • Общее число заражённых достигло 622,5 тысяч человек. 135 779 из них выздоровели, 28 794 — умерли;
  • США стали первой страной, преодолевшей барьер в 100 тысяч заражённых;
  • В Италии зафиксировали суточный рекорд по числу умерших от коронавируса. За 27 марта скончались 969 больных;
  • Дональд Трамп подписал закон об антикризисных мерах на два триллиона долларов. Это крупнейшая программа поддержки экономики в истории США;
  • Google выделит 800 миллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, организаций здравоохранения и правительственных организаций, а также медиков.

Немного весеннего настроения с пользой

Новая инструкция для мытья рук — под песню о весне. Для всех, кто в самоизоляции грустит, глядя на отличную погоду за окном.

#covid19 #covidtoday #дайджест

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24 комментария
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Kyler

30

Напишите когда все сдохнут, уже надоело, чесн слово

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Любопытный жар

17

Пиндосы сосатб Россия вперёд 🇳🇱

Ответить

Митя Простомолотов

Любопытный
10

вперед к 100К?

Ответить

Alexander Smirnov

Любопытный
6

🇷🇸 вперёд Рассия!

Ответить

Анатолий Черняк

Любопытный
4

Оле оле оле оле, Россия вперёд 🇦🇲

Ответить

Уютный Багажник

Любопытный
3

Поднажмём! Чтобы как в 32-ом! 💪

Ответить

Никита Китов

12

Бог просто перешел с харда на изи в плаг инк

Ответить

Al K

Никита
0

я тоже не могу на харде выиграть, на изи - изи)

Ответить

Anna Begiashvili

0

Какую песню добавить в завтрашнюю инструкцию?

Ответить

Alexey Averin

Anna
32
Ответить

Anna Begiashvili

Alexey
2

люблю Кровосток, но раз такая уже есть, повторять не буду!

Ответить

Alexey Averin

Anna
1

Зря сейчас делал :С

Ответить

Times Roman

Alexey
8

Не зря

Ответить

Artur Krugliy

Anna
0

когда будут закрывать москву, есть смысл кровосток "беспорядки" включить.

Ответить

Традиционный будильник

Anna
–1

Всё идет по плану

Ответить

Владимир Оо

6

Ну ведь не было бы всего этого, если бы отреагировали сразу и закрылись полностью от всего мира 🤦‍♂️

Ответить

Andrey Kharitonov

Владимир
7

Правильнее было бы не открываться в 1991-м

Ответить

Andrey Gorby

1

Знать бы ещё, когда Москву закроют точно

Ответить

Воздушный кубок

Andrey
6

Думаю скоро  - как только количество заболевших в день до 500 поднимется - 4 - 7 дней максимум.

Ответить

Artur Krugliy

Andrey
2

до конца следующей недели 

Ответить

Stan Majors

Andrey
1

Ставлю на этот понед

Ответить

Виктор Мохов

0

28 794 человек...
Не думайте об этом, если пьете вино.

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Алексъ Кауфманъ

0

НАКОНЕЦ ТО ПЕСНЯ

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Традиционный будильник

0

Песня тж напоминает истерику

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