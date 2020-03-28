- За сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения, всего заболевших 1264. 49 человек выздоровели, семеро умерли;
- 30 марта Россия временно закроет все границы, включая автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы;
- Грозный стал первым российским городом, въезд в который закрыли из-за пандемии. Движение по Чечне ограничили;
- Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохин;
- Источники РИА «Новости» и РБК в правительстве сообщают, что власти рассматривают возможность ограничить передвижения по России и остановить пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки;
- Bloombeg утверждает, что московская мэрия всерьёз задумалась закрыть город.
- Общее число заражённых достигло 622,5 тысяч человек. 135 779 из них выздоровели, 28 794 — умерли;
- США стали первой страной, преодолевшей барьер в 100 тысяч заражённых;
- В Италии зафиксировали суточный рекорд по числу умерших от коронавируса. За 27 марта скончались 969 больных;
- Дональд Трамп подписал закон об антикризисных мерах на два триллиона долларов. Это крупнейшая программа поддержки экономики в истории США;
- Google выделит 800 миллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, организаций здравоохранения и правительственных организаций, а также медиков.
Немного весеннего настроения с пользой
Новая инструкция для мытья рук — под песню о весне. Для всех, кто в самоизоляции грустит, глядя на отличную погоду за окном.
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