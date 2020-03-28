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Anna Begiashvili
10 194

В России впервые возбудили уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу Материал редакции

Дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

59 комментариев
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В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против сбежавшего из-под карантина по коронавирусу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

21 марта 32-летний петербуржец вернулся из Швейцарии и получил предупреждение о необходимости двухнедельной самоизоляции. 26 марта его поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», потому что дома он не соблюдал режим. 27 марта мужчина сбежал из пансионата, на следующий день его задержали и отправили обратно.

Неизвестно, подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция. Против него возбудили дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы в случае если нарушение привело к массовому заражению или смерти человека.

#covid19 #новости

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Дайджест от 28 марта.
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59 комментариев
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Дмитрий Еруков

37

Надеюсь осудят по всей строгости! Посидит подумает

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Никита

Дмитрий
1

Этих за дело, но уже через недельку под карантин можно будет кого-угодно вытащить из дома и на 7 лет посадить)

Ответить

Владислав Воронин

Никита
0

Да, а еду покупать как? Такие нарушители это подтвержденные больные так то, а не просто "сиди дома".

Ответить

Zero Tolerance

20

И сколько таких дебилоидов по стране? 

Ответить

Юрий Быков

Zero
0

Нечего было систему образования "валить" и такого бы не было.

Ответить

Неолд

17

И этот пидорас где-то рядом же ходил.

Ответить

Славный Макс

Неолд
1

Надеюсь не зря!

Ответить

Tural M

Неолд
0

скорее всего на метро еззил

Ответить

Denis Denis

9

Перепись сынов отсутствия пейвола в комментах.
Тут недавно тред в твитторе был, как в СМИ трубили о "сбежавшей пациентке", которую официально в учреждение не поместили, обращались как с говном и пропустили через КПП обратно домой.
Так что так однозначно улюлюкать про "пидорас" и "посидит подумает" - я бы не стал, смахиваете на сраных ботов

Ответить

Artur Krugliy

Denis
14

там же написано, что он домашний карантин не соблюдал, потому и в пансионат определили. так что он скорее пидорас, чем жертва

Ответить

Denis Denis

Artur
4

живешь ты такой в одно рыло, вернулся из другой страны и тебя космонавты отправили на карантин. жрать будешь воду из-под крана?
если мужик мудак - я его не оправдываю, но учитывая продвинутость нашей системы обеспечения порядка, я не удивлюсь, что "все не так однозначно". потому что видели мы уже не раз как она отлично работает)

Ответить

Eugene Gultyaev

Denis
0

В наше время охуительно трудно прожить две недели, не выходя из дома. Ни доставки еды, ни продуктов, ага

Ответить

Artur Krugliy

Denis
0

тут не поспоришь. вероятно, что выходил из дома за едой или мусор вынести, а его в пансионат, за это.
но вероятность гораздо меньше, чем то, что он забил хуй, и решал свои дела, в обычном режиме...

Ответить

That cat

2

А причина побега? Может там плохо кормили.

Ответить

Абстрактный коктейль

That
7

Нормально там кормят, вот пруф

Ответить

Уверенный велосипед

That
3

поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», потому что дома он не соблюдал режим

Ответить

That cat

Уверенный
1

Ну что не отменяет того, что судя по всему условия в этих пансионатах на уровне Аушвица.

Ответить

Уверенный велосипед

That
1

Это, конечно, так.

Ответить

Paster Nak

That
1

https://пансионат-заря-ленобласть.рф
вроде нормальные условия, для "среднего класса" даже заебись, а место вообще отличное и территориально в черте города. Просто там скучно, и людям не сидится спокойно в интернетах.

Ответить

Yuri Miller

That
0

Он по-русски называется Освенцим кстати.

Ответить

That cat

Yuri
0

Очевидное-невероятное

Ответить

Eugene Gultyaev

Yuri
0

Del

Ответить

Eugene Gultyaev

That
–2

Ты блять точно в курсе, что такое Аушвиц, киса?

Ответить

That cat

Eugene
0

А ты там надзирателем работал?)

Ответить

Eugene Gultyaev

That
0

Надзирал за такими шутниками, как ты

Ответить

That cat

Eugene
1

Кокие мы серьёзные

Ответить

Eugene Gultyaev

That
1

Сам, кстати, дохуя про Аушвиц шутил и шучу, а до тебя доебался чет. Вот до чего самоизоляция довела.

Ответить

That cat

Eugene
0

Бывает.

Ответить

Zhanna Sinelnik

3

А Лещенко что-то будет, интересно? 🤔

Ответить

Юрий Тетюриков

Zhanna
1

леща ему дадут

Ответить

Славный Макс

Zhanna
0

Нет кншн, ну разве что одни и те же люди в комментах там будут подвывать что правильно позаражал тусовочку.

Ответить

Александр Мирошников

Zhanna
0

А он уже отмпзывается, что ему ещё в самолёте не очень было, но к нему ни один врач не приехал. Не понятно только как он тогда на пару шоу сходил.

Ответить

Юлия Данилова

0

Если никто не умрет из-за его действий, не должны же осудить

Ответить

Уютный Багажник

Юлия
5

Нарушил карантин = виноват, осталось меру наказания определить только. Пострадал от его действий, или нет, один хрен никак не выяснить/доказать в нынешних условиях. Карантин это не "рекомендация", как Путинские каникулы, его обязаны соблюдать.

Ответить

Евгений Клочков

Юлия
5

Доказать смерть будет крайне маловероятно

Ибо может заболевший и умерший от него подхватил, а может в общественном транспорте где-то нахватался или в очереди в пятерочке

Ответить

Артём Володин

Юлия
0

Бегать за ним врачам и полиции думаете им в радость? 

Ответить

Арсен Григорян

Юлия
0

Никто и не умер, у него ж покушение только. Условкой отделается 99%

Ответить

Кирилл Давыдов

Арсен
0

Даже уголовкой и не пахнет, т.к. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления. В данном случае он не собирался нарушать сан.эпидем правила влекущие по неосторожности массовое заболевание или смерть.
А вот 6.3 КоАП можно вменить

Ответить

Арсен Григорян

Кирилл
0

Ну мы не знаем,что он следакам сказал, возбудились ведь. Может и умысел нарисовался

Ответить

subprocess.check_output

2

Да опасно, но все равно не одобряю. Не хочу чтобы федералы себе погоны зарабатывали на этом

Ответить

Дмитрий Ежов

1

Вот из-за таких, неделя может превратится в две, три ....

Ответить

Славный Макс

Дмитрий
0

Неделя не —может—, а превратится в месяц из-за биологии и математики. А не из-за вон чего.

Ответить

Кубардак Нургушаметов

0

15 влепить ему и отправить лес валить в Сибирь.

Ответить

Годов Юрий

1

На тж тоже карантин, ни новостей ни комментариев.

Ответить

Краткий жар

0

Пять лет карантина нахой

Ответить

Обухов Денис

Краткий
2

отправить отдыхать в Италию, шепнув там, что вот, мол, такие как он, бегуны, веселье им и устроили.

Ответить

Zasad Asdasd

Обухов
0

Ебать ты отбитый 

Ответить

Обухов Денис

–1

Вот чмо непуганое, наверное, услышал про «длинные каникулы» и что многие дебилы собираются или в шашлыки, или в «путешествие по России» и тоже решил намылиться.

Ответить

Владимир Прохоровитч

–1

месяц карцера, 15 лет лагерей, конфискация имущества и удаление яичек хирургическим путем

Ответить

Юлия Прибыткова

0

Твою ж дивизию...я надеюсь уже не на законы, а на карму

Ответить

Лёша Ульченко

0

когда откинется уже короновируса не  будет

Ответить

Stan Majors

0

Ща навального еще обвинят

Ответить

Viktor Nevzorov

Stan
0

Что он безвольно поступил и не объявил реальный карантин в стране два месяца назад. И вообще прячется где-то в бункере в жёлтом костюме.

Ответить

Stan Majors

Viktor
0

Вакцину еще не дает, он ж агент госдепа и обладает ей

Ответить

Пальто в коне

0

я помню когда самая первая ласточка сбежала из карцера, то из неё чуть ли не национальное достояние в комментах делали, а теперь вон как повернулось))

Ответить

Просто Тимуррр

Пальто
0

Поскреби либераху - найдешь ватника

Ответить

Yuri Miller

0

Теперь он точно не сбежит из карантина. Как попасть на карантин, будучи в СИЗО? -устроить нечто, попасть в ШИЗО на 20 дней

Ответить

Юрий Быков

0

А почему сразу тест не делают? И бегать ни за кем бы не пришлось. Отправлять на карантин только если человек отказывается делать тест.

Ответить

Ilya Tsy Pin

0

Но ведь статья, которую ему вменяют гласит: "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей..." Ну, то есть, ещё нужно доказать, что его побег повлёк чьё-то заболевание. Побег из карантина - не преступление.

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