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Дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против сбежавшего из-под карантина по коронавирусу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
21 марта 32-летний петербуржец вернулся из Швейцарии и получил предупреждение о необходимости двухнедельной самоизоляции. 26 марта его поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», потому что дома он не соблюдал режим. 27 марта мужчина сбежал из пансионата, на следующий день его задержали и отправили обратно.
Неизвестно, подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция. Против него возбудили дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы в случае если нарушение привело к массовому заражению или смерти человека.
Надеюсь осудят по всей строгости! Посидит подумает
Да, а еду покупать как? Такие нарушители это подтвержденные больные так то, а не просто "сиди дома".
И сколько таких дебилоидов по стране?
И этот пидорас где-то рядом же ходил.
Перепись сынов отсутствия пейвола в комментах.
Тут недавно тред в твитторе был, как в СМИ трубили о "сбежавшей пациентке", которую официально в учреждение не поместили, обращались как с говном и пропустили через КПП обратно домой.
Так что так однозначно улюлюкать про "пидорас" и "посидит подумает" - я бы не стал, смахиваете на сраных ботов
там же написано, что он домашний карантин не соблюдал, потому и в пансионат определили. так что он скорее пидорас, чем жертва
живешь ты такой в одно рыло, вернулся из другой страны и тебя космонавты отправили на карантин. жрать будешь воду из-под крана?
если мужик мудак - я его не оправдываю, но учитывая продвинутость нашей системы обеспечения порядка, я не удивлюсь, что "все не так однозначно". потому что видели мы уже не раз как она отлично работает)
В наше время охуительно трудно прожить две недели, не выходя из дома. Ни доставки еды, ни продуктов, ага
тут не поспоришь. вероятно, что выходил из дома за едой или мусор вынести, а его в пансионат, за это.
но вероятность гораздо меньше, чем то, что он забил хуй, и решал свои дела, в обычном режиме...
А причина побега? Может там плохо кормили.
поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», потому что дома он не соблюдал режим
https://пансионат-заря-ленобласть.рф
вроде нормальные условия, для "среднего класса" даже заебись, а место вообще отличное и территориально в черте города. Просто там скучно, и людям не сидится спокойно в интернетах.
Он по-русски называется Освенцим кстати.
Ты блять точно в курсе, что такое Аушвиц, киса?
Надзирал за такими шутниками, как ты
А Лещенко что-то будет, интересно? 🤔
Славный Макс
Нет кншн, ну разве что одни и те же люди в комментах там будут подвывать что правильно позаражал тусовочку.
А он уже отмпзывается, что ему ещё в самолёте не очень было, но к нему ни один врач не приехал. Не понятно только как он тогда на пару шоу сходил.
Если никто не умрет из-за его действий, не должны же осудить
Нарушил карантин = виноват, осталось меру наказания определить только. Пострадал от его действий, или нет, один хрен никак не выяснить/доказать в нынешних условиях. Карантин это не "рекомендация", как Путинские каникулы, его обязаны соблюдать.
Доказать смерть будет крайне маловероятно
Ибо может заболевший и умерший от него подхватил, а может в общественном транспорте где-то нахватался или в очереди в пятерочке
Никто и не умер, у него ж покушение только. Условкой отделается 99%
Даже уголовкой и не пахнет, т.к. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления. В данном случае он не собирался нарушать сан.эпидем правила влекущие по неосторожности массовое заболевание или смерть.
А вот 6.3 КоАП можно вменить
Ну мы не знаем,что он следакам сказал, возбудились ведь. Может и умысел нарисовался
Да опасно, но все равно не одобряю. Не хочу чтобы федералы себе погоны зарабатывали на этом
Вот из-за таких, неделя может превратится в две, три ....
Славный Макс
Неделя не —может—, а превратится в месяц из-за биологии и математики. А не из-за вон чего.
отправить отдыхать в Италию, шепнув там, что вот, мол, такие как он, бегуны, веселье им и устроили.
Вот чмо непуганое, наверное, услышал про «длинные каникулы» и что многие дебилы собираются или в шашлыки, или в «путешествие по России» и тоже решил намылиться.
месяц карцера, 15 лет лагерей, конфискация имущества и удаление яичек хирургическим путем
Ща навального еще обвинят
Что он безвольно поступил и не объявил реальный карантин в стране два месяца назад. И вообще прячется где-то в бункере в жёлтом костюме.
я помню когда самая первая ласточка сбежала из карцера, то из неё чуть ли не национальное достояние в комментах делали, а теперь вон как повернулось))
Теперь он точно не сбежит из карантина. Как попасть на карантин, будучи в СИЗО? -устроить нечто, попасть в ШИЗО на 20 дней
А почему сразу тест не делают? И бегать ни за кем бы не пришлось. Отправлять на карантин только если человек отказывается делать тест.
Но ведь статья, которую ему вменяют гласит: "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей..." Ну, то есть, ещё нужно доказать, что его побег повлёк чьё-то заболевание. Побег из карантина - не преступление.