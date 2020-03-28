Дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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В Петербурге полиция возбудила уголовное дело против сбежавшего из-под карантина по коронавирусу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

21 марта 32-летний петербуржец вернулся из Швейцарии и получил предупреждение о необходимости двухнедельной самоизоляции. 26 марта его поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», потому что дома он не соблюдал режим. 27 марта мужчина сбежал из пансионата, на следующий день его задержали и отправили обратно.