«И без посещения храма можно спастись».

В закладки Аудио

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщает РИА «Новости».

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — сказал патриарх. По его словам, опыт Марии Египетской свидетельствует о том, что «без посещения храма можно спастись».

Согласно жизнеописанию Марии Египетской, она не могла войти в храм Гроба Господня, потому что была блудницей. Она начала молиться перед входом в храм, после чего удерживавшая её ранее сила позволила ей войти и поклониться Животворящему Кресту.

РПЦ неоднократно критиковали за то, что, несмотря на пандемию, в храмах продолжали проводить массовые службы и причастия из одной ложки. В марте в Петербург привезли мощи святого Иоанна Крестителя, и сотни людей образовали очередь, целуя друг за другом одно и то же стекло. 26 марта власти города временно запретили посещать храмы. В РПЦ это решение назвали противоречащим Конституции.