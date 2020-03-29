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«И без посещения храма можно спастись».
Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщает РИА «Новости».
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — сказал патриарх. По его словам, опыт Марии Египетской свидетельствует о том, что «без посещения храма можно спастись».
Согласно жизнеописанию Марии Египетской, она не могла войти в храм Гроба Господня, потому что была блудницей. Она начала молиться перед входом в храм, после чего удерживавшая её ранее сила позволила ей войти и поклониться Животворящему Кресту.
РПЦ неоднократно критиковали за то, что, несмотря на пандемию, в храмах продолжали проводить массовые службы и причастия из одной ложки. В марте в Петербург привезли мощи святого Иоанна Крестителя, и сотни людей образовали очередь, целуя друг за другом одно и то же стекло. 26 марта власти города временно запретили посещать храмы. В РПЦ это решение назвали противоречащим Конституции.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. РПЦ ответила, что не собирается закрывать храмы, поскольку «пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы». Но московским священниками порекомендовали соблюдать меры предосторожности, например, использовать одноразовую посуду, перчатки и дезинфицировать иконы.
Библия это как Симпсоны - там есть всё. И можно найти подтверждение любому утверждению.
Мокрый Орзэмэс
Я, конечно, давно не был в церкви, но кто-нибудь здесь вообще слышал когда-нибудь о Марии Египетской?
Регулярный украинец
Ее 2 недели назад вписали в Библию указом президента. В поправках к Библии
Вообще следующая неделя поста ей и посвящена, эта святая почитается общецерковно и весьма популярна у верующих. В среду вечером ей и будет посвящена одна из самых продолжительных служб в году, и на эти службы традиционно приходит очень много людей.
В народе служба известна как "Марьино стояние" и глубоко укоренилась в околоцерковный фольклор.
Так что патриарх не от балды говорил, хотя со стороны и кажется.
Небесный фитиль
Специально загуглил. Тут видимо из-за календаря её вспомнили.
Кающаяся и борющаяся с желанием пойти в храм
пишут что она не могла войти потому что была проституткой
пример с подвохом )
Властный татарин
Как-то заходил в церковь, а там батюшка рассказывал полному залу, о том как евреи ходили по пустыне, и как еврея накормила кто-то из противоположной стороны, типа неибаца пример
Ты бы ему крикнул "Ну накормила и накормила, чё бубнить то?"
Ага, что бы мне потом благодатный хлеб не дали и не разрешили поцеловать руку батюшке?
А вино где?
возможно, этот пример был выбран, потому что в пасхальный пост служится большая служба - стояние Марии Египетской. Пример просто под рукой был. Не стал искать более удобных аналогий в истории церкви
без посещения храма можно спастись
какого хуя тогда мы строим их в таком количестве?
Согласно жизнеописанию Марии Египетской, она не могла войти в храм Гроба Господня, потому что была блудницей. Она начала молиться перед входом в храм, после чего удерживавшая её ранее сила позволила ей войти в храм
Первый задокументированый случай обнуления
«По его словам, опыт Марии Египетской свидетельствует о том, что «без посещения храма можно спастись».
Я бы никогда этого не написал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской
Вчера подходит ко мне поп и говорит: "Люди бога не боятся, а какой-то вирус боятся!"
Жаль. Надо чтоб шли в храмы и закрыть их там нахуй. Изолировать так сказать от общества.
Тот же патриарх, только ранее:
"Вирус - от гордыни технологиями, и чтоб атеисты обернулись верующими"
так вот как выглядят люди, которые смотря канал "спас"
Удали. Я гуглю новости, и никакие телеканалы не смотрю
Ну не очень понятно почему так долго пример подыскивали. Так-то церковь максимально экономически заинтересована в том, чтобы их прихожане не хворали. И, тем более, не померали. Да, в этом году пасха не оправдает запланированные прибыли. Но весь бизнес терпит издержки. Такой призыв - инвестиция в будущее
Предлагаю наладить удаленное посещение храма, для удалённого доступа необходимо специальное оборудование в виде креста и двух икон, они будут настроены специально на ближайший храм 🛕 для передачи святой энергии и спасения от всех грехов.
А ещё недавно конституцию и права ебонатов на отправление религиозных нужд вспоминали. А тут на 180 градусов разворот. Глядишь, так и до самых тупых дойдёт
Когда приказало начальство. Картина, Россия, 2020 год.