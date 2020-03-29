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Anna Begiashvili
7458

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов. Ранее РПЦ отказалась их закрывать и останавливать общие службы Материал редакции

«И без посещения храма можно спастись».

64 комментария
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Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщает РИА «Новости».

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — сказал патриарх. По его словам, опыт Марии Египетской свидетельствует о том, что «без посещения храма можно спастись».

Согласно жизнеописанию Марии Египетской, она не могла войти в храм Гроба Господня, потому что была блудницей. Она начала молиться перед входом в храм, после чего удерживавшая её ранее сила позволила ей войти и поклониться Животворящему Кресту.

РПЦ неоднократно критиковали за то, что, несмотря на пандемию, в храмах продолжали проводить массовые службы и причастия из одной ложки. В марте в Петербург привезли мощи святого Иоанна Крестителя, и сотни людей образовали очередь, целуя друг за другом одно и то же стекло. 26 марта власти города временно запретили посещать храмы. В РПЦ это решение назвали противоречащим Конституции.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. РПЦ ответила, что не собирается закрывать храмы, поскольку «пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы». Но московским священниками порекомендовали соблюдать меры предосторожности, например, использовать одноразовую посуду, перчатки и дезинфицировать иконы.

#новости #covid19 #рпц

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64 комментария
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Регулярный украинец

89

Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской

Как натянуть сову на глобус когда очень надо. Пример №3962541 от российских властей

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Сергей Лукин

Регулярный
67

Библия это как Симпсоны - там есть всё. И можно найти подтверждение любому утверждению.

Ответить

Ilya Korotkov

Сергей
2

У этого комментария слишком мало лаек

Ответить

sahk.com

Ilya
0

Гав

Ответить

Мокрый Орзэмэс

Регулярный
3

Я, конечно, давно не был в церкви, но кто-нибудь здесь вообще слышал когда-нибудь о Марии Египетской?

Ответить

Регулярный украинец

Мокрый
54

Ее 2 недели назад вписали в Библию указом президента. В поправках к Библии

Ответить

Денис Ковылин

Регулярный
7

  Вообще следующая неделя поста ей и посвящена, эта святая почитается общецерковно и весьма популярна у верующих. В среду вечером ей и будет посвящена одна из самых продолжительных служб в году, и на эти службы традиционно приходит очень много людей.
  В народе служба известна как "Марьино стояние" и глубоко укоренилась в околоцерковный фольклор.
Так что патриарх не от балды говорил, хотя со стороны и кажется.

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Taktischer Corgi

Мокрый
2

Египтяне

Ответить

Небесный фитиль

Мокрый
0

Специально загуглил. Тут видимо из-за календаря её вспомнили.

Ответить

Мокрый Орзэмэс

Небесный
3

Кающаяся и борющаяся с желанием пойти в храм

Ответить

Michael Smith

Мокрый
1

пишут что она не могла войти потому что была проституткой
пример с подвохом )

Ответить

Мокрый Орзэмэс

Небесный
1
Ответить

Властный татарин

Регулярный
0

Как-то заходил в церковь, а там батюшка рассказывал полному залу, о том как евреи ходили по пустыне, и как еврея накормила кто-то из противоположной стороны, типа неибаца пример

Ответить

Небесный фитиль

Властный
4

Ты бы ему крикнул "Ну накормила и накормила, чё бубнить то?"

Ответить

Властный татарин

Небесный
8

Ага, что бы мне потом благодатный хлеб не дали и не разрешили поцеловать руку батюшке?

Ответить

Небесный фитиль

Властный
0

А вино где?

Ответить

Властный татарин

Небесный
1

Дома, Изабелла в картонной упаковке

Ответить

Стройный

Властный
5

Лучшие вина в тетра паке

Ответить

Небесный фитиль

Властный
1

Нужен православный Кагор

Ответить

Властный татарин

Небесный
1

Времена трудные, что по акции было, то и взял

Ответить

Sergey Lukianov

Регулярный
0

возможно, этот пример был выбран, потому что в пасхальный пост служится большая служба - стояние Марии Египетской. Пример просто под рукой был. Не стал искать более удобных аналогий в истории церкви

Ответить

Владимир Дыркин

55

 без посещения храма можно спастись

какого хуя тогда мы строим их в таком количестве?

Ответить

rossoshmap

Владимир
7

Эй, тут лекции для колхозников. 

Ответить

Реальный динозавр

Владимир
2

Стрелочка не поворачивается 

Ответить

Petr

Владимир
–1

Да и без гей-парадов можно прекрасно быть содомитом, однако ж это не мешает бороться активистам и пассивистам за их проведение в наших городах))

Ответить

Властный татарин

27

Настучали по башке сверху
И сверху я имею ввиду реально сверху

Ответить

Сергей Лукин

Властный
5

Аллах настучал котреарху

Ответить

ouxen

Властный
0

то есть путин?

Ответить

Властный татарин

ouxen
0

Смотри шире, точнее выше

Ответить

ouxen

Властный
0

Быстрее. Сильнее

Ответить

Властный татарин

ouxen
1

Жаркие. Зимние. Твои.

Ответить

Атлант поправил плечи

22

Что ж ты фраер сдал назад

Ответить

Taktischer Corgi

15

 Согласно жизнеописанию Марии Египетской, она не могла войти в храм Гроба Господня, потому что была блудницей. Она начала молиться перед входом в храм, после чего удерживавшая её ранее сила позволила ей войти в храм

Первый задокументированый случай обнуления

Ответить

Романелло Кивогенс

14

«По его словам, опыт Марии Египетской свидетельствует о том, что «без посещения храма можно спастись».

Ответить

Eugene SOBI

11

На входе у каждого храма

Ответить

Igor Hruschev

11

Я бы никогда этого не написал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской

Ответить

Обухов Денис

Igor
–1

Деньги тогда возвращать будем?  

Ответить

Смешанный Денис

6

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы мне не позвонили», — сказал патриарх.

Починил цитатку.

Ответить

Обухов Денис

3

Вчера подходит ко мне поп и говорит: "Люди бога не боятся, а какой-то вирус боятся!"

Ответить

Marat Khamadeev

Обухов
5

Надеюсь, это был синти-поп.
Извините, смешинка попала.

Ответить

Владимир Дыркин

2

Жаль.  Надо  чтоб шли в храмы и закрыть их там нахуй. Изолировать так сказать от общества.

Ответить

Андрей Коноферчук

3

Поржал с примера

Ответить

Иван Прохоров

2

Тот же патриарх, только ранее:
"Вирус - от гордыни технологиями, и чтоб атеисты обернулись верующими"

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Иван
2

так вот как выглядят люди, которые смотря канал "спас"

Ответить

Иван Прохоров

r0manov
0

Удали. Я гуглю новости, и никакие телеканалы не смотрю

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Иван
1
Ответить

Дмитрий Алексеенков

2

Ну не очень понятно почему так долго пример подыскивали. Так-то церковь максимально экономически заинтересована в том, чтобы их прихожане не хворали. И, тем более, не померали. Да, в этом году пасха не оправдает запланированные прибыли. Но весь бизнес терпит издержки. Такой призыв - инвестиция в будущее

Ответить

Victor Vasiljev

Дмитрий
1

Померанец: 

Ответить

Taktischer Corgi

2

Спасайтесь удалённо.

Ответить

Vladislav Donets

2

Предлагаю наладить удаленное посещение храма, для удалённого доступа необходимо специальное оборудование в виде креста и двух икон, они будут настроены специально на ближайший храм 🛕 для передачи святой энергии и спасения от всех грехов.

Ответить

Павел Каташев

1

Иисус терпел и нам велел

Ответить

Небесный фитиль

1

Может ли быть процедура банкротства у РПЦ?

Ответить

Mikhail Pukas

1

А разве молитва и святая вода  не убивают вирус? 

Ответить

Андрей Ионов

1
Ответить

Shlomo Goldenberg

1

А ещё недавно конституцию и права ебонатов на отправление религиозных нужд вспоминали. А тут на 180 градусов разворот. Глядишь, так и до самых тупых дойдёт 

Ответить

Алекс Слободских

0

А номер кошелька, куда бабкам донатить, выложил?

Ответить

Инженерный ключ

0

Ну и Слава Богу

Ответить

LordChanka

0

Слышь, воздержись! 

Ответить

Пкшаашер

0

Когда приказало начальство. Картина, Россия, 2020 год.

Ответить

Реальный динозавр

Пкшаашер
0

И сразу оскорбляться перестали 

Ответить

Смешанный Денис

Реальный
0

И с Конституцией всё нормально, ничего не противоречит, даже наоборот.

Ответить

Пкшаашер

Реальный
0

Вот да.

Ответить

ouxen

0

Без посещения храмов и жизнь плоха

Ответить

Ler Ler

0

так нет же никакой церкви в конституции ....

Ответить
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