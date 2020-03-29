Прямой эфир
До сих пор Липов работал в администрации президента.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, которого Путин освободил от должности главы управления президента по развитию IT и связи.
В марте пост главы Роскомнадзора покинул Александр Жаров, он возглавил холдинг «Газпром-Медиа». TJ уже писал о том, что Липов — самый вероятный претендент на место Жарова.
Именно Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами, а в конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова.
Закон об автономном рунете расширил полномочия Роскомнадзора. В случае отключения России от глобальной сети именно он возьмёт на себя централизованное управление рунетом. Ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.
Жаба и гадюка
Зачем это злорадство?) Если я просто перенесла в этот пост, состоявший практически из одного заголовка, свою новость, чтобы не плодить дубли.
Риторический вопрос
как ваша фамилия?
липов
вы приняты
Судя по фотке - выкидыш от Жарова :)
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, которого Путин освободил от должности главы управления президента по развитию IT и связи. В марте пост главы Роскомнадзора покинул Александр Жаров, он возглавил холдинг «Газпром-Медиа».
Опять кровати переставляют?
Аналитический пистолет
Нет, просто в Госдуме он чей-то родственник, или одноклассник.
Лупа получил за Пупу, а Пупа за Лупу