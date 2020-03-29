До сих пор Липов работал в администрации президента.

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, которого Путин освободил от должности главы управления президента по развитию IT и связи.

В марте пост главы Роскомнадзора покинул Александр Жаров, он возглавил холдинг «Газпром-Медиа». TJ уже писал о том, что Липов — самый вероятный претендент на место Жарова.

Именно Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами, а в конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова.