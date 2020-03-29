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Anna Begiashvili
3537

Новым главой Роскомнадзора стал координатор закона об автономном рунете Андрей Липов Материал редакции

До сих пор Липов работал в администрации президента.

27 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, которого Путин освободил от должности главы управления президента по развитию IT и связи.

В марте пост главы Роскомнадзора покинул Александр Жаров, он возглавил холдинг «Газпром-Медиа». TJ уже писал о том, что Липов — самый вероятный претендент на место Жарова.

Именно Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами, а в конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова.

Закон об автономном рунете расширил полномочия Роскомнадзора. В случае отключения России от глобальной сети именно он возьмёт на себя централизованное управление рунетом. Ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.

Кто такой Андрей Липов — координатор закона об…
«Стать главой Роскомнадзора автоматически означает стать главным цензором».
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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27 комментариев
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Алексей Кирсанов

6

Жаба и гадюка

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po_leen0m

Алексей
8
Ответить

Денис Ваймс

po_leen0m
2
Ответить

Михаил Подивилов

2
Ответить

Anna Begiashvili

Михаил
0

Зачем это злорадство?) Если я просто перенесла в этот пост, состоявший практически из одного заголовка, свою новость, чтобы не плодить дубли.

Ответить

Роберт Петросян

Михаил
0

Интересно какую пользу приносит миру Михаил Подивилов? 

Ответить

Михаил Подивилов

Роберт
2

Риторический вопрос

Ответить

Роберт Петросян

Михаил
0

Ну я например, в отличии от тебя, не выебывался

Ответить

Михаил Подивилов

Роберт
3

Это наезд или что? Я не понял

Ответить

Уютный Багажник

Роберт
0

Алло, тж вообще-то и создан для того чтобы выёбываться.

Ответить

Митя Простомолотов

4

как ваша фамилия?
липов
вы приняты

Ответить

Роберт Петросян

Митя
0

Бля, у меня так не получится

Ответить

Локальный динозавр

Роберт
0

как ваша фамилия?
хорошо, а ваша как?
вы петросян

Ответить

Ильнур Султанов

3

Шило на мыло

Ответить

Обухов Денис

2

Судя по фотке - выкидыш от Жарова :)

Ответить

Дмитрий Чернышов

Обухов
1

Брали парики в одном магазе. Может по акции "приведи друга".

Ответить

Локальный динозавр

2

Дайте ему бан в Аляске заочно 

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, которого Путин освободил от должности главы управления президента по развитию IT и связи. В марте пост главы Роскомнадзора покинул Александр Жаров, он возглавил холдинг «Газпром-Медиа».

Опять кровати переставляют?

Ответить

Повседневный спрей

2

Они там должности в думе на цуефа разыгрывают что ли?

Ответить

Аналитический пистолет

Повседневный
0

Нет, просто в Госдуме он чей-то родственник, или одноклассник.

Ответить

Igor Hruschev

2

Лупа получил за Пупу, а Пупа за Лупу

Ответить

Stan Majors

Igor
0

Биба и боба - два

Ответить

Max M

Igor
0

Липа за Пупу.

Ответить

Hillary

0

Липовая блокировка Телеграма

Ответить

Аналитический пистолет

0

Россияне все стерпят.

Ответить

Воздушный кубок

0

Вот мы и получили своего Красовского...

Ответить

Обухов Денис

–1

Будет порядок! Новый.

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