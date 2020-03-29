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Новости
Anna Begiashvili
12 280

«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ Материал редакции

В акции приняли участие 17 телеканалов.

17 российских телеканалов записали общее видеообращение. Они предложили зрителям смотреть программы каналов-конкурентов, чтобы россиянам было, чем заняться дома.

В видео участвуют Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ4, 2х2, СТС, «Че», «Домашний», СТС Kids и СТС Love.

В России зафиксировали ещё 270 случаев заражения…
К 29 марта известно о восьми погибших.
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141 комментарий
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Shlomo Goldenberg

–15

Оставайтесь дома и смотрите зомбоящик. Не книги блядь читайте, не образовательные программы в интернетах, а смотрите блядь телехрючево 

Ответить

Чудесный ключ

Shlomo
159

То есть если тебе не скажут книжки читать, ты сам не догадаешься?
Да и посыл был, что похер  что вы там смотрите, главное оставайтесь дома. 
Лишь бы засрать все только 

Ответить

Семен Семеныч

Чудесный
–10

Отлично, заплюсованный комментарий. Кто будет платить людям на карантине, кто будет возмещать убытки бизнесу. В чём смысл этого посыла, если дома могут оставаться редкие счастливцы, работники IT и horeca, да и то не все.

Ответить

Чудесный ключ

Семен
9

Ты серьезно не понимаешь в чем смысл посыла?

Ответить

Семен Семеныч

Чудесный
0

Я даже не смотрел, берегу продукты.Не понял агра.

Ответить

Семен Семеныч

Семен
–1

Ок, посмотрел. Всех волнуют какие-то неважные вещи, всем насрать на отсутствие самого карартина и поддержки от государства. Ок, давайте обсуждать необходимость культурного просвящения на федеральных каналах,

Ответить

Mezzo Deesa

Семен
1

Работодатели и бюджет будут платить людям.
Или никто не будет платить.
И без вируса умирали у себя в домах и ничего.
Очередной этап игры в музыкальные стулья, музыка остановилась, кто-то оказался менее удачлив и менее расторопен.
Такой вот реальный мир.

Ответить

Семен Семеныч

Mezzo
0

Спасибо за лёд.

Ответить

sahk.com

Семен
0

А хорека каким боком в этот список попала?

Ответить

Семен Семеныч

sahk.com
0

Хорека закрывается повсеместно и пакует вещички, живут только локальные уебаны из Сочей, наплевавшие на правила.

Ответить

sahk.com

Семен
0

А какие же они тогда счастливцы, если без работы остались?

Ответить

Семен Семеныч

sahk.com
0

Счастливцы - это примерно не нуждающиеся в работе, или творческие натуры, сумевшие применить и при этом не особо присутствовать. Просто живущие на ренту или на проценты. Ну, вы поняли.

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
26

Ебать сейчас бы думать что люди будут на карантине читать умные книжки, ты поди это написал и себя ещё умным почувствовал

Ответить

Shlomo Goldenberg

Сергей
7

Волосы лобковые под носом у себя сбрей

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
33

Порвался интеллектуаха

Ответить

Denzel Washington

Сергей
0

Интелектуалаха это точно его  порвет

Ответить

Лис

Сергей
–1

Призвать к этому всё равно хорошее дело.

Ответить

Сергей Васильев

Лис
5

Нет. Это хуйня. Можешь подойти к вольеру с шимпанзе и продекламировать стишок про то, что калом кидаться не хорошо. Тупой в этой и подобной ситуации исключительно ты, а не обезьяны или трудовые обычные люди этой страны.

Ответить

Лис

Сергей
0

Людям можно заложить зерно в голову. У кого-то мб взойдёт.

Ответить

Сергей Васильев

Лис
0

🤨 ты гей что ли?

Ответить

Лис

Сергей
2

Нет, садовод.

Ответить

Функциональный

Лис
1

Гей-садовод?

Ответить

Семен Семеныч

Функцио…
0

Я не смыслю в растениях и плохо разбираюсь в том, как понравится мужчинам (а они сука липнут и липнут), однако история, которую рассказывает сейчас Лис, требует обсуждения.

Ответить

check-it-out

Лис
0

Но он же призвал это сидя на TJ, для тех, кто читает коменты на TJ ...

Ответить

Лис

check-it-out
0

Речь про телеканалы, а не про него

Ответить

check-it-out

Лис
0

Ну это опять же можно понять. Для них это как если бы Яндекс советовал готовить еду дома. А Стим советовал настольные игры.

Ответить

Лис

check-i…
0

Так а почему нет, если рекламный ролик построен на стирании рамок конкуренции?

P.S. chef.yandex.ru

Яндекс.Шеф
Теперь с доставкой за 15 минут через Яндекс.Лавку
Chef.yandex.ru
Ответить

check-it-out

Лис
2

Я скорее о том, что они пытаются помочь сфере, не уводя людей от туда.

Яндекс Шеф да, знаю, но я к тому, типа не пользоваться их услугами вообще.

Ответить

Лис

check-i…
0

Да это понятно. Просто их сфера наоборот от этого выиграет. Если они имеют в виду сделать что-то общественно полезное, то почему бы и нет.

Ответить

check-it-out

Лис
0

Согласен с точки зрения общественно полезного. Но я маркетолог и всё же думаю они хотят есть.

Ответить

Смешанный Денис

Сергей
1

Посмотрев этот ролик в целом не очень сложно себя умным почувствовать.

Ответить

check-it-out

Shlomo
4

 образовательные программы в интернетах

Вот только не нужно снобить, в интернете люди в основном смотрят что то в стиле +100500.

Иногда TLC полезнее посмотреть по телевизору, чем то, что в трендах ютюба сидит.

Ответить

Чудесный ключ

check-it-out
7

Дай ему почувствовать себя элитой, телик для быдла, там же 10 каналов всего

Ответить

Shlomo Goldenberg

check-it-out
–1

Udemy? Не, не слышал

Ответить

check-it-out

Shlomo
2

Ты бы ещё может лингвалео, гигбрайнс и скилбокс посоветовал мне?

Ответить

Shlomo Goldenberg

check-it-out
0

Не, ты на ютубчик иди пасись

Ответить

the art of

Shlomo
3

Крч когда я училась на филологическом (не переживайте, перевелась), у меня в группе были сплошь девушки с кислыми от собственной интеллектуальности лицами. Держались кучками и обсуждали литературу. Однажды они меня так достали, что я подошла и спросила - дамы, что думаете по поводу романа "Коричневый пиджак" Камю? Одни бурно начали его хвалить, другие - критиковать. А знаешь, в чём прикол? У Камю нет, блядь, такого романа.
Так вот, я, собственно, к чему.
Как тебе "Коричневый пиджак" Камю?

Ответить

Shlomo

the
0

Мне больше Люк Монтье нравится, Камю ему в пометки не годится

Ответить

Сергей Гращенко

Shlomo
0

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Посмотри вот эту книжку, уважаемый Шлама, как минимум от ощущения собственной ахуенности от прочитанного вы должны избавиться. 
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Пьер Байяр, Искусство рассуждать о книгах…
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www.litres.ru
Ответить

check-it-out

Shlomo
0

Знаешь чем ты лажанул? Советуешь курсы на платной платформе, которые независимые от контор эксперты на ютюбе публикуют например бесплатно не редко.

Ответить

Shlomo

check-i…
1

А в чем лажанутость то? Или ты про халявку? 10 евро в месяц на подписку жалко, небось ещё вместо нетфликс кино из торрентов качаешь? 

Ответить

Сергей Гращенко

Shlomo
1

бля а чем плохо с торрентов качать? Большинство кина такой мусор што за него платить нормальным людям западло

Ответить

check-it-out

Сергей
0

Он не понимает, что есть люди, которые не смотрят сериалы и контент пачками, ибо у них вероятно может отличаться ритм жизни от его привычного, и что платить за подписки в данном случае не вариант.

Пару раз покупал подписку, и толку от неё меньше, чем от годового абонемента в фитнес клуб, когда фитнес ещё у тебя не привычка.

Ответить

Сергей Гращенко

check-i…
1

да просто ору с этих подпискоёбов на нетфликс. Смотрят тот же фастуфудный кал только ещё и за бабки, ну и в данном случаё еще и бравируют этим фактом как каким-то важным атрибутом)))

Ответить

check-it-out

Сергей
1

Нет, я согласен, что пиратство это не всегда хорошо. У меня есть подписки на музыку например, ибо я слушаю её постоянно. Но сериалы и фильмы по подписке лично для меня не выгодно. И ладно я нищеброд, чтобы покупать каждый фильм (ещё не факт, что он есть с нормальным перевдом), который возможно я даже не досмотрю.

На премьеры я хожу в кино, этого я считаю частично достаточно чтобы совесть почистить немного.

Ответить

Сергей Гращенко

check-i…
2

Я решил вписаться в ваш разговор на моменте, где чел  проиллюстрировал нищебродство отсутствием подписки на нетфликс))) более убогой попытки в понты и элитизм я и предствить не могу

Ответить

Shlomo

Сергей
0

Ты даже не понимаешь что в этом плохого, о чем с тобой разговаривать тогда. В фастфудах еда хуевая, за такое западло платить, иди бесплатно там поешь

Ответить

check-it-out

Shlomo
0

Да.

Ответить

Shlomo

check-i…
0

Ты нищеброд и даже не стесняешься этого 

Ответить

check-it-out

Shlomo
0

Я вообще ничего не стесняюсь, и тебе советую.

Хотя иронично, что я сейчас мусор в пакете ЦУМа выносил.

Ответить

Shlomo

check-i…
0

Мамке своей посоветуй

Ответить

Oleg Solodovnik

Shlomo
2

Zомбоящик

Ответить

the art of гепард

Shlomo
1

Ээ, ну ващет логично, что телеканалы будут советовать смотреть телевизор при карантине. Удивительно даже, что они так скооперировались и прорекламировали друг друга.

Ответить

Denzel Washington

Shlomo
0

Не херово тебя шабатит. Мот к следующей пятнице папустит

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
1

Чувак, нехерово. Вместе, блядь, наречия с "не". Заебали.

Ответить

Борис Гюлумянц

Shlomo
0

Да, тем для кого записана эта реклама можно только телевизор.

Ответить

Mikki Rurk

Shlomo
0

Вот нашел же к чему приебаться

Ответить

Shlomo Goldenberg

Mikki
0

Ну а че бы не приебаться то, если почва благодатная

Ответить

Jenny Smith

Shlomo
0

это ролик, снятый для тех, кто смотрит телек. книжки читаешь вроде, а не то чтобы умный.

Ответить

Дикий цветок

32

Блять, посыл в том, что бы СИДЕТЬ ДОМА(шок, да?), а не ИМЕННО СМОТРЕТЬ ТВ.
Лишь бы побузить

Ответить

Крики Вики🙀

Дикий
6

Тоже поразилась количеству душнил

Ответить

the.nightmarez

Крики
3

Х – Репутация российской пропаганды.

Ответить

Смешанный Денис

–17

Взаимозаменяемые куски говна, работающие на взаимозаменяемых поставщиках говна, принадлежащих взаимозаменяемому вороватому говну в количестве 3,5 штук, напоминают россиянам, что деваться от них ровным счётом некуда. Не книжки же читать, в самом деле.

Ответить

Социальный Слава

Смешанный
16

Ты не понял, что посыл видео типа, делайте что в кайф, главное сидите дома? Или как блядь это по твоему работает, если бы они сказали, выключите телевизор, включите книгу, было бы охуительнее? 

Ответить

Смешанный Денис

Социальный
0

Было бы охуительнее, если бы они все самовыпилились к хуям. Прямо на этом ебаном видео.

Ответить

Социальный Слава

Смешанный
2

В этом что-то есть 

Ответить

Смешанный Денис

Социальный
–2

Я бы точно из дома не вышел, пока раз пятьдесят не пересмотрел. У ребят был шанс спасти миллионы людей.

Ответить

Обухов Денис

4

Это просто цирк с конями. Царь объявил неделю выходных и теперь зорко зырит из кустов, че происходит. Карантин никто не объявлял, транспортное сообщение не прекращал указом, а главы регионов теперь занимаются самодеятельностью. Вон, в Чечне уже не принимают из других регионов, разворачивают обратно. Короче сильная вертикаль и централизованная власть куда-то делись.

Ответить

Yuri Miller

Обухов
0

Если строить башню чисто вверх, без фундамента и боковых подпорок, то она неизбежно рассыпется от первого порыва ветра. Например, Вавилонская башня.

Ответить

Alex Newman

2

торренты наше все. там и выбор больше и не надо смотреть отвлекаясь на рекламу. На рутрекере полно ремуксов блюрей и образов дисков а если и этого мало то есть западные приват трекеры вроде hdbits где контента 1080 уйма просто. обычное тв это для хомячков ака пенсионеров. 

Ответить

Функциональный химик

Alex
5

Спасибо что рассказал про торренты. Такая классная вещь! Обязательно воспользуюсь.

Ответить

Обухов Денис

Alex
0

4К наше все!

Ответить

Alex Newman

Обухов
1

4к пока не массовый. вот когда цены на 4к телики сравняются с цена 1080 теликов вот тогда и можно будет говорить о массовости, лет 10-15 нужно что бы формат стал массовым а пока 1080 fullhd наше все. 

Ответить

Обухов Денис

Alex
0

Ты где живёшь... уже давно телик 4К стоит максимум 30000р за 43 дюйма и контента в 4К на торрентах хоть жопой ешь .На хуй не нужен твой 1080р ...

Ответить

Alex Newman

Обухов
0

живу в области, поселок Тярлево ( ленинградская область). Тут в магазинах только 1080 телики и мониторы.

+ 4к щас это апскейл, слышал от 1 чела что 4к апскейл из 1080, реального 4к нету. + для 4к контента затрахаешься харды покупать ибо здесь максимум 2 терабайтные диски продаются и все.

Ответить

Обухов Денис

Alex
0

Есть такое дело ...здесь надо смотреть если фильм снимали на камеру 2К то это точно будет апсклейл ,но фильмы которые снимали на плёнку а потом от цифровали нормально в 4К с HDR  там уже качество совсем другое и картинка просто супер.У меня родители живут в Шлиссельбурге Лен.обл тоже часто туда езжу.

Ответить

Alex Newman

Обухов
1

если фильм отстой аля кинцо марвела вы думаете что 4к и новомодные фичи типа HDR спасут фильм от гневных реценизий ага щас. 

Для меня блокбастеры эти пустые ибо кинцо.

Вот Вавилон 5 супер сериал, рекомендую посмотреть, жаль из-за потерь исходников спецэффектов в HD он никогда не выйдет. 

Ответить

Обухов Денис

Alex
0

Марвел это не мувитон ,но старые фильмы в 4К посмотреть стоит особенно матрица понравилось качество картинки просто супер и это всего 28 гигов.

Ответить

Alex Newman

Обухов
1

марвел как раз то зашквар ибо марвеловское кинцо как и аватар смотрит школота лет 7-10, они аж пищат как котята когда видят спецэффекты и экшон. 

Ответить

Poe Ghost

2
Ответить

the.nightmarez

Poe
–1

Если б эта пидрила ебаная кому-то в голову телевизором попала?

Ответить

Poe Ghost

the.nightmarez
6

А нехуй во время пандемии по улицам шароёбиться.

Ответить

Yuri Miller

the.nightmarez
1

Ну ты чего, видно, он внимательно целился, даже на машину не попал

Ответить

Смешанный Денис

3

Главное чтобы "Дождь" не смотрели!

Ответить

Лис

3

Не уговорите, я вашу помойку не включу.

Ответить

Artur Kutushev

3

Неловкий момент, когда вспоминаешь, что до сих пор существует телевидение

Ответить

Семен Семеныч

Artur
1

Привычное нам засирающее мозг фейками и дешёвыми манипуляциями телевидение давно уже перекочевало в интернет, будь спок. Просто это эфирное - оно для бумеров, но ты не переживай, о нас не забыли, у нас целый спектр на совершенно различных площадках и способах донесения контента ровно такого же говна.

Ответить

Denzel Washington

Семен
0

Сеня ты зачем усы збрил?

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Ну я-то налеплю обратно, а ты и завтра останешься.

Ответить

Denzel Washington

Семен
0

Ну ты сильно не лепи. После завтра отдерать

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Привет модераторам, миссклик. Послезавтра, ааа.

Ответить

Denzel

Семен
0

Подгорает? 

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

А то, поддай угольку. Очередная идиотия в новостной ленте, но пока я в интернете, ни одна сволочь не пройдёт. Спасссссибо.

Ответить

Denzel

Семен
0

Да я про усы

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

 
Это был мискастинг, если ты помнишь. Я свои усы подберу.

Ответить

Denzel

Семен
0

Семён Семеныч

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Ставьте ё везде, где видите.

Ответить

Denzel

Семен
0

Дичь

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Вот, уже начинаешь писать не как вошь, а как человек, почти без помарок.

Ответить

Denzel

Семен
0

Холуй на ты перешёл? Что так скоро? 

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Сложно противостоять твоему напору https://i.imgur.com/LAkLXdh.png

Ответить

Denzel

Семен
0

Посылаю свой  напор тебе за щеку, ведь ему так сложно противостоять. 

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Ты какой-то агрессивный, не буду с тобой знакомится. Живи своей убогой жизнью, как и я, ютись в коморке на окраине смеси серости и говна, и никогда не узнай настоящего лета в своей попке. Шутка, иди нахуй, долбоёб.

Ответить

Denzel

Семен
0

Догорел и порвался. Это были просто усы Карл

Ответить

Семен Семеныч

Denzel
0

Я никогда не носил усов дольше знакомства, это максимальное уебанство только из-за их неудобности, некомфортности и всратости. Шкила, давай что-то оригинальное.

Ответить

Denzel

Семен
0

 Послал тебе оригинальный напор за щеку. А тебе ещё давай. Солоноват что ли, разбавь. 

Ответить

Андрей Николаевич

0

Неплохой краш-тест для операторов и провайдеров. Хватит ли скорости на всех))

Ответить

Борис Гюлумянц

Андрей
6

Мне уже не хватает, выйдите пожалуйста из интернета кто-нибудь.

Ответить

Карина Мирзаева

Борис
3

Ладно, снизила качество сериала до 480.
У тебя 45 минут

Ответить

Sergey Volkov

Борис
2

ок, прошу прощения, уже вышел

Ответить

Андрей Ионов

1

а как насчет ввести карантин и ограничить передвежение по стране?
почему людей просят, а не заставляют, где карантин?

Ответить

Борис Гюлумянц

Андрей
2

Ты хочешь чтобы тебя заставляли? А ты интересный 

Ответить

Sergey Volkov

Борис
0

ооуу май

Ответить

Taktischer Corgi

1

Чтож, ролик записали, проявили минимальную социальную ответственность, выдохнули со словами "мы сделали всё что могли"...
Теперь можно и на

Ответить

Yuri Miller

Taktischer
1

мы спёрли что смогли

Ответить

V

1

В отрыве от контекста выглядит крипово, но мне понравилось

Ответить

Jenny Smith

V
0

вот да. когда уже официально разрешат слово "карантин".

Ответить

Тонкий ихтиандр

1

Лига подсайтов может сделать неплохую локальную пародию.

Ответить

Imperator turpal

1

видно что иблана так и тянуло сказать пиздарики оставайся дома блять

Ответить

Федор Андреев

1

Ваше говно смотрите сами, ублюдки.

Ответить

Slava Boichenko

1

Чтоб еще больше отупеть и превратиться в окончательное стадо, смотрите русские телеканалы!

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Смотри всё про спорт на "Матч-ТВ"

Ха-ха-ха, знатно Серёга отмочил. Чего там, блин, сейчас смотреть кроме "Семнадцати мгновений белорусского футбола"? 

Ответить

Asuka Langley

0

Можно и чё нибудь другое посмотреть кроме тв каналов, странная какаято реклама (хотя это не реклама)

Ответить

Sergey Lukianov

0

а лучше включи мозги и читай Манифест коммунистической партии

Ответить

Максим Шпилёв

0

Хочешь, смотри про Украину на Первом, хочешь, смотри на втором..

Ответить

Аккуратный фитиль

0

«Главное — оставайся дома»

Годное предложение в день голосования за поправки.

Ответить

Igor Kleschev

0

Захотелось выйти в окно. Благо живу на первом этаже 

Ответить

Emile Zäkiev

0

 о гарек куколд орламов опять выходит на связь, мудила

Ответить

Yuri Miller

Emile
0

Может сказать "Главное - оставайтесь ГОМО"

Ответить

Mykola Petiukh

0

То «Не сиди дома, иди на выборы», то «Никуда не ходи, сиди дома».
Заебали, можно, я сам буду решать, что мне делать?

Ответить

Yuri Miller

Mykola
0

сиди в зоне, выбирай сидя) выборы через Госуслуги

Ответить

Stan Majors

0

Смотрите дискавери, там интересных передач дохера

Ответить

Мощный Каковощи

0
Ответить

Ильнур Султанов

Мощный
0

Ставлю класс

Ответить

Мощный Каковощи

Ильнур
0

Согласен( перенесите в Одноглазники

Ответить

Кирилл Петровский

0

Круто, молодцы

Ответить

Павел Каташев

0
Ответить

Jenny Smith

0

идея крутая, но не до конца очевидно, что за #оставайсядома. а должно быть максимально ясно, блеать.

Ответить

Кривой бинокль

0

Жену Гарика «Бульдога» Харламова где взять в аренду на карантин?

Ответить

dy

0

Кто эти люди?

Ответить

Игорь Янович

0

ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ....

Ответить
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«Коронавирус — это не…

Андрюха Глушков

«Коронавирус — это не…