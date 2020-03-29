Прямой эфир
В акции приняли участие 17 телеканалов.
17 российских телеканалов записали общее видеообращение. Они предложили зрителям смотреть программы каналов-конкурентов, чтобы россиянам было, чем заняться дома.
В видео участвуют Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ4, 2х2, СТС, «Че», «Домашний», СТС Kids и СТС Love.
Shlomo Goldenberg
Оставайтесь дома и смотрите зомбоящик. Не книги блядь читайте, не образовательные программы в интернетах, а смотрите блядь телехрючево
Чудесный ключ
То есть если тебе не скажут книжки читать, ты сам не догадаешься?
Да и посыл был, что похер что вы там смотрите, главное оставайтесь дома.
Лишь бы засрать все только
Семен СеменычЧудесный
Отлично, заплюсованный комментарий. Кто будет платить людям на карантине, кто будет возмещать убытки бизнесу. В чём смысл этого посыла, если дома могут оставаться редкие счастливцы, работники IT и horeca, да и то не все.
Чудесный ключ
Ты серьезно не понимаешь в чем смысл посыла?
Семен СеменычЧудесный
Я даже не смотрел, берегу продукты.Не понял агра.
Семен СеменычСемен
Ок, посмотрел. Всех волнуют какие-то неважные вещи, всем насрать на отсутствие самого карартина и поддержки от государства. Ок, давайте обсуждать необходимость культурного просвящения на федеральных каналах,
Mezzo DeesaСемен
Работодатели и бюджет будут платить людям.
Или никто не будет платить.
И без вируса умирали у себя в домах и ничего.
Очередной этап игры в музыкальные стулья, музыка остановилась, кто-то оказался менее удачлив и менее расторопен.
Такой вот реальный мир.
Семен СеменычMezzo
Спасибо за лёд.
sahk.comСемен
А хорека каким боком в этот список попала?
Семен Семенычsahk.com
Хорека закрывается повсеместно и пакует вещички, живут только локальные уебаны из Сочей, наплевавшие на правила.
sahk.comСемен
А какие же они тогда счастливцы, если без работы остались?
Семен Семенычsahk.com
Счастливцы - это примерно не нуждающиеся в работе, или творческие натуры, сумевшие применить и при этом не особо присутствовать. Просто живущие на ренту или на проценты. Ну, вы поняли.
Сергей ВасильевShlomo
Ебать сейчас бы думать что люди будут на карантине читать умные книжки, ты поди это написал и себя ещё умным почувствовал
Shlomo GoldenbergСергей
Волосы лобковые под носом у себя сбрей
Сергей ВасильевShlomo
Порвался интеллектуаха
Denzel WashingtonСергей
Интелектуалаха это точно его порвет
ЛисСергей
Призвать к этому всё равно хорошее дело.
Сергей ВасильевЛис
Нет. Это хуйня. Можешь подойти к вольеру с шимпанзе и продекламировать стишок про то, что калом кидаться не хорошо. Тупой в этой и подобной ситуации исключительно ты, а не обезьяны или трудовые обычные люди этой страны.
ЛисСергей
Людям можно заложить зерно в голову. У кого-то мб взойдёт.
Сергей ВасильевЛис
🤨 ты гей что ли?
ЛисСергей
Нет, садовод.
Функциональный
Гей-садовод?
Семен СеменычФункцио…
Я не смыслю в растениях и плохо разбираюсь в том, как понравится мужчинам (а они сука липнут и липнут), однако история, которую рассказывает сейчас Лис, требует обсуждения.
check-it-outЛис
Но он же призвал это сидя на TJ, для тех, кто читает коменты на TJ ...
Лисcheck-it-out
Речь про телеканалы, а не про него
check-it-outЛис
Ну это опять же можно понять. Для них это как если бы Яндекс советовал готовить еду дома. А Стим советовал настольные игры.
Лисcheck-i…
Так а почему нет, если рекламный ролик построен на стирании рамок конкуренции?
P.S. chef.yandex.ru
check-it-outЛис
Я скорее о том, что они пытаются помочь сфере, не уводя людей от туда.
Яндекс Шеф да, знаю, но я к тому, типа не пользоваться их услугами вообще.
Лисcheck-i…
Да это понятно. Просто их сфера наоборот от этого выиграет. Если они имеют в виду сделать что-то общественно полезное, то почему бы и нет.
check-it-outЛис
Согласен с точки зрения общественно полезного. Но я маркетолог и всё же думаю они хотят есть.
Смешанный Денис
Посмотрев этот ролик в целом не очень сложно себя умным почувствовать.
check-it-outShlomo
образовательные программы в интернетах
Вот только не нужно снобить, в интернете люди в основном смотрят что то в стиле +100500.
Иногда TLC полезнее посмотреть по телевизору, чем то, что в трендах ютюба сидит.
Чудесный ключ
Дай ему почувствовать себя элитой, телик для быдла, там же 10 каналов всего
Shlomo Goldenbergcheck-it-out
Udemy? Не, не слышал
check-it-outShlomo
Ты бы ещё может лингвалео, гигбрайнс и скилбокс посоветовал мне?
Shlomo Goldenbergcheck-it-out
Не, ты на ютубчик иди пасись
the art ofShlomo
Крч когда я училась на филологическом (не переживайте, перевелась), у меня в группе были сплошь девушки с кислыми от собственной интеллектуальности лицами. Держались кучками и обсуждали литературу. Однажды они меня так достали, что я подошла и спросила - дамы, что думаете по поводу романа "Коричневый пиджак" Камю? Одни бурно начали его хвалить, другие - критиковать. А знаешь, в чём прикол? У Камю нет, блядь, такого романа.
Так вот, я, собственно, к чему.
Как тебе "Коричневый пиджак" Камю?
Shlomothe
Мне больше Люк Монтье нравится, Камю ему в пометки не годится
Сергей ГращенкоShlomo
https://www.litres.ru/per-bayyar-12502919/iskusstvo-rassuzhdat-o-knigah-kotoryh-vy-ne-chitali/chitat-onlayn/
Посмотри вот эту книжку, уважаемый Шлама, как минимум от ощущения собственной ахуенности от прочитанного вы должны избавиться.
Могу бесплатно скинуть, кстати
check-it-outShlomo
Знаешь чем ты лажанул? Советуешь курсы на платной платформе, которые независимые от контор эксперты на ютюбе публикуют например бесплатно не редко.
Shlomocheck-i…
А в чем лажанутость то? Или ты про халявку? 10 евро в месяц на подписку жалко, небось ещё вместо нетфликс кино из торрентов качаешь?
Сергей ГращенкоShlomo
бля а чем плохо с торрентов качать? Большинство кина такой мусор што за него платить нормальным людям западло
check-it-outСергей
Он не понимает, что есть люди, которые не смотрят сериалы и контент пачками, ибо у них вероятно может отличаться ритм жизни от его привычного, и что платить за подписки в данном случае не вариант.
Пару раз покупал подписку, и толку от неё меньше, чем от годового абонемента в фитнес клуб, когда фитнес ещё у тебя не привычка.
Сергей Гращенкоcheck-i…
да просто ору с этих подпискоёбов на нетфликс. Смотрят тот же фастуфудный кал только ещё и за бабки, ну и в данном случаё еще и бравируют этим фактом как каким-то важным атрибутом)))
check-it-outСергей
Нет, я согласен, что пиратство это не всегда хорошо. У меня есть подписки на музыку например, ибо я слушаю её постоянно. Но сериалы и фильмы по подписке лично для меня не выгодно. И ладно я нищеброд, чтобы покупать каждый фильм (ещё не факт, что он есть с нормальным перевдом), который возможно я даже не досмотрю.
На премьеры я хожу в кино, этого я считаю частично достаточно чтобы совесть почистить немного.
Сергей Гращенкоcheck-i…
Я решил вписаться в ваш разговор на моменте, где чел проиллюстрировал нищебродство отсутствием подписки на нетфликс))) более убогой попытки в понты и элитизм я и предствить не могу
ShlomoСергей
Ты даже не понимаешь что в этом плохого, о чем с тобой разговаривать тогда. В фастфудах еда хуевая, за такое западло платить, иди бесплатно там поешь
check-it-outShlomo
Да.
Shlomocheck-i…
Ты нищеброд и даже не стесняешься этого
check-it-outShlomo
Я вообще ничего не стесняюсь, и тебе советую.
Хотя иронично, что я сейчас мусор в пакете ЦУМа выносил.
Shlomocheck-i…
Мамке своей посоветуй
Oleg SolodovnikShlomo
Zомбоящик
the art of гепардShlomo
Ээ, ну ващет логично, что телеканалы будут советовать смотреть телевизор при карантине. Удивительно даже, что они так скооперировались и прорекламировали друг друга.
Denzel WashingtonShlomo
Не херово тебя шабатит. Мот к следующей пятнице папустит
Семен СеменычDenzel
Чувак, нехерово. Вместе, блядь, наречия с "не". Заебали.
Борис ГюлумянцShlomo
Да, тем для кого записана эта реклама можно только телевизор.
Mikki RurkShlomo
Вот нашел же к чему приебаться
Shlomo GoldenbergMikki
Ну а че бы не приебаться то, если почва благодатная
Jenny SmithShlomo
это ролик, снятый для тех, кто смотрит телек. книжки читаешь вроде, а не то чтобы умный.
Дикий цветок
Блять, посыл в том, что бы СИДЕТЬ ДОМА(шок, да?), а не ИМЕННО СМОТРЕТЬ ТВ.
Лишь бы побузить
Крики Вики🙀Дикий
Тоже поразилась количеству душнил
the.nightmarezКрики
Х – Репутация российской пропаганды.
Смешанный Денис
Взаимозаменяемые куски говна, работающие на взаимозаменяемых поставщиках говна, принадлежащих взаимозаменяемому вороватому говну в количестве 3,5 штук, напоминают россиянам, что деваться от них ровным счётом некуда. Не книжки же читать, в самом деле.
Социальный Слава
Ты не понял, что посыл видео типа, делайте что в кайф, главное сидите дома? Или как блядь это по твоему работает, если бы они сказали, выключите телевизор, включите книгу, было бы охуительнее?
Смешанный Денис
Было бы охуительнее, если бы они все самовыпилились к хуям. Прямо на этом ебаном видео.
Социальный Слава
В этом что-то есть
Смешанный Денис
Я бы точно из дома не вышел, пока раз пятьдесят не пересмотрел. У ребят был шанс спасти миллионы людей.
Обухов Денис
Это просто цирк с конями. Царь объявил неделю выходных и теперь зорко зырит из кустов, че происходит. Карантин никто не объявлял, транспортное сообщение не прекращал указом, а главы регионов теперь занимаются самодеятельностью. Вон, в Чечне уже не принимают из других регионов, разворачивают обратно. Короче сильная вертикаль и централизованная власть куда-то делись.
Yuri MillerОбухов
Если строить башню чисто вверх, без фундамента и боковых подпорок, то она неизбежно рассыпется от первого порыва ветра. Например, Вавилонская башня.
Alex Newman
торренты наше все. там и выбор больше и не надо смотреть отвлекаясь на рекламу. На рутрекере полно ремуксов блюрей и образов дисков а если и этого мало то есть западные приват трекеры вроде hdbits где контента 1080 уйма просто. обычное тв это для хомячков ака пенсионеров.
Функциональный химик
Спасибо что рассказал про торренты. Такая классная вещь! Обязательно воспользуюсь.
Обухов ДенисAlex
4К наше все!
Alex NewmanОбухов
4к пока не массовый. вот когда цены на 4к телики сравняются с цена 1080 теликов вот тогда и можно будет говорить о массовости, лет 10-15 нужно что бы формат стал массовым а пока 1080 fullhd наше все.
Обухов ДенисAlex
Ты где живёшь... уже давно телик 4К стоит максимум 30000р за 43 дюйма и контента в 4К на торрентах хоть жопой ешь .На хуй не нужен твой 1080р ...
Alex NewmanОбухов
живу в области, поселок Тярлево ( ленинградская область). Тут в магазинах только 1080 телики и мониторы.
+ 4к щас это апскейл, слышал от 1 чела что 4к апскейл из 1080, реального 4к нету. + для 4к контента затрахаешься харды покупать ибо здесь максимум 2 терабайтные диски продаются и все.
Обухов ДенисAlex
Есть такое дело ...здесь надо смотреть если фильм снимали на камеру 2К то это точно будет апсклейл ,но фильмы которые снимали на плёнку а потом от цифровали нормально в 4К с HDR там уже качество совсем другое и картинка просто супер.У меня родители живут в Шлиссельбурге Лен.обл тоже часто туда езжу.
Alex NewmanОбухов
если фильм отстой аля кинцо марвела вы думаете что 4к и новомодные фичи типа HDR спасут фильм от гневных реценизий ага щас.
Для меня блокбастеры эти пустые ибо кинцо.
Вот Вавилон 5 супер сериал, рекомендую посмотреть, жаль из-за потерь исходников спецэффектов в HD он никогда не выйдет.
Обухов ДенисAlex
Марвел это не мувитон ,но старые фильмы в 4К посмотреть стоит особенно матрица понравилось качество картинки просто супер и это всего 28 гигов.
Alex NewmanОбухов
марвел как раз то зашквар ибо марвеловское кинцо как и аватар смотрит школота лет 7-10, они аж пищат как котята когда видят спецэффекты и экшон.
Poe Ghost
the.nightmarezPoe
Если б эта пидрила ебаная кому-то в голову телевизором попала?
Poe Ghostthe.nightmarez
А нехуй во время пандемии по улицам шароёбиться.
Yuri Millerthe.nightmarez
Ну ты чего, видно, он внимательно целился, даже на машину не попал
Смешанный Денис
Главное чтобы "Дождь" не смотрели!
Лис
Не уговорите, я вашу помойку не включу.
Artur Kutushev
Неловкий момент, когда вспоминаешь, что до сих пор существует телевидение
Семен СеменычArtur
Привычное нам засирающее мозг фейками и дешёвыми манипуляциями телевидение давно уже перекочевало в интернет, будь спок. Просто это эфирное - оно для бумеров, но ты не переживай, о нас не забыли, у нас целый спектр на совершенно различных площадках и способах донесения контента ровно такого же говна.
Denzel WashingtonСемен
Сеня ты зачем усы збрил?
Семен СеменычDenzel
Ну я-то налеплю обратно, а ты и завтра останешься.
Denzel WashingtonСемен
Ну ты сильно не лепи. После завтра отдерать
Семен СеменычDenzel
Привет модераторам, миссклик. Послезавтра, ааа.
DenzelСемен
Подгорает?
Семен СеменычDenzel
А то, поддай угольку. Очередная идиотия в новостной ленте, но пока я в интернете, ни одна сволочь не пройдёт. Спасссссибо.
DenzelСемен
Да я про усы
Семен СеменычDenzel
Это был мискастинг, если ты помнишь. Я свои усы подберу.
DenzelСемен
Семён Семеныч
Семен СеменычDenzel
Ставьте ё везде, где видите.
DenzelСемен
Дичь
Семен СеменычDenzel
Вот, уже начинаешь писать не как вошь, а как человек, почти без помарок.
DenzelСемен
Холуй на ты перешёл? Что так скоро?
Семен СеменычDenzel
Сложно противостоять твоему напору https://i.imgur.com/LAkLXdh.png
DenzelСемен
Посылаю свой напор тебе за щеку, ведь ему так сложно противостоять.
Семен СеменычDenzel
Ты какой-то агрессивный, не буду с тобой знакомится. Живи своей убогой жизнью, как и я, ютись в коморке на окраине смеси серости и говна, и никогда не узнай настоящего лета в своей попке. Шутка, иди нахуй, долбоёб.
DenzelСемен
Догорел и порвался. Это были просто усы Карл
Семен СеменычDenzel
Я никогда не носил усов дольше знакомства, это максимальное уебанство только из-за их неудобности, некомфортности и всратости. Шкила, давай что-то оригинальное.
DenzelСемен
Послал тебе оригинальный напор за щеку. А тебе ещё давай. Солоноват что ли, разбавь.
Андрей Николаевич
Неплохой краш-тест для операторов и провайдеров. Хватит ли скорости на всех))
Борис ГюлумянцАндрей
Мне уже не хватает, выйдите пожалуйста из интернета кто-нибудь.
Карина МирзаеваБорис
Ладно, снизила качество сериала до 480.
У тебя 45 минут
Sergey VolkovБорис
ок, прошу прощения, уже вышел
Андрей Ионов
а как насчет ввести карантин и ограничить передвежение по стране?
почему людей просят, а не заставляют, где карантин?
Борис ГюлумянцАндрей
Ты хочешь чтобы тебя заставляли? А ты интересный
Sergey VolkovБорис
ооуу май
Taktischer Corgi
Чтож, ролик записали, проявили минимальную социальную ответственность, выдохнули со словами "мы сделали всё что могли"...
Теперь можно и на
Yuri MillerTaktischer
мы спёрли что смогли
V
В отрыве от контекста выглядит крипово, но мне понравилось
Jenny SmithV
вот да. когда уже официально разрешат слово "карантин".
Тонкий ихтиандр
Лига подсайтов может сделать неплохую локальную пародию.
Imperator turpal
видно что иблана так и тянуло сказать пиздарики оставайся дома блять
Федор Андреев
Ваше говно смотрите сами, ублюдки.
Slava Boichenko
Чтоб еще больше отупеть и превратиться в окончательное стадо, смотрите русские телеканалы!
Романелло Кивогенс
Смотри всё про спорт на "Матч-ТВ"
Ха-ха-ха, знатно Серёга отмочил. Чего там, блин, сейчас смотреть кроме "Семнадцати мгновений белорусского футбола"?
Asuka Langley
Можно и чё нибудь другое посмотреть кроме тв каналов, странная какаято реклама (хотя это не реклама)
Sergey Lukianov
а лучше включи мозги и читай Манифест коммунистической партии
Максим Шпилёв
Хочешь, смотри про Украину на Первом, хочешь, смотри на втором..
Аккуратный фитиль
«Главное — оставайся дома»
Годное предложение в день голосования за поправки.
Igor Kleschev
Захотелось выйти в окно. Благо живу на первом этаже
Emile Zäkiev
о гарек куколд орламов опять выходит на связь, мудила
Yuri MillerEmile
Может сказать "Главное - оставайтесь ГОМО"
Mykola Petiukh
То «Не сиди дома, иди на выборы», то «Никуда не ходи, сиди дома».
Заебали, можно, я сам буду решать, что мне делать?
Yuri MillerMykola
сиди в зоне, выбирай сидя) выборы через Госуслуги
Stan Majors
Смотрите дискавери, там интересных передач дохера
Мощный Каковощи
Ильнур СултановМощный
Ставлю класс
Мощный КаковощиИльнур
Согласен( перенесите в Одноглазники
Кирилл Петровский
Круто, молодцы
Павел Каташев
Jenny Smith
идея крутая, но не до конца очевидно, что за #оставайсядома. а должно быть максимально ясно, блеать.
Кривой бинокль
Жену Гарика «Бульдога» Харламова где взять в аренду на карантин?
dy
Кто эти люди?
Игорь Янович
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ....