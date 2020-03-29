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Дайджест от 29 марта.
В России:
В мире:
Сегодня в качестве эксперимента поём по-английски, но руки моем так же тщательно, как прежде.
Есть какая другая тема ? 🤓
Слава богу, думала не дождусь 🙏🏽
40% на ивл... но на ивл сейчас 10 человек? Вы это добавить можете?
Цифры должны быть пугающими, иначе кликов не будет. Поэтому тут цифры в процентах, а цифры по смертности в абсолютных числах. Получаются конечно ничего не значащие данные, но зато страшно и кликабельно.
Сырой Мика
подожди 14 апреля, будут тебе цифры
Ты можешь идти в свою страну за ней следить? Надоел тут под ногами мешаться.
не ной, порванка
Ребята, давайте посидим дома. Пожалуйста. Меня 5 раз на шашлыки позвали с пятницы. Ну потом же будет очень больно.
Боишься на шампур напороться темной ночью на даче? Больно, блядь, ему будет.
А когда десятки миллионов людей работы потеряют от ваших ублюдских карантинов кому больно будет? Полагаю, что всем вообще. Вирус - ничто, по сравнению с последствиями излишней реакции на него.
Дорогой мой, есть такая поговорка: "Нормально делай - нормально будет". Излишней реакции не существовало бы в природе, если ввели бы 1 марта карантин на неделю и закрыли границы. А не снижали бы цены на авиа 40% и не устраивали бы каникулы на 9 дней, зная многие годы наш народ и его поведенческие особенности. Хули ты ноешь друг? Ты где живешь? Работу потерял? Ну тут как и всегда надеяться ты можешь только на себя в здешних реалиях. Никакие соц.пакеты тебе не помогут. Если ты собираешься говорить о том, что испанку пережили и мы переживем это. Ну удачи. Поговорим через дней 10, когда ты осознаешь с огромным скрипом в мозгу, что все хорошо было только в твоих иллюзиях.
Предотвращением таких последствий нужно заниматься заранее. Наши многоуважаемые управленцы жадные дохуя и вышли из иллюзий только тогда, когда уже в крови по горло стали. Цифры о ситуации фикция. Они гораздо больше.
Мы все так или иначе переболеем, но того о чем ты пишешь, этого бы не было, если бы были введены адекватные меры СВОЕВРЕМЕННО.
Читал как реп с батла.
Объективно, что лучше - потерять работу или умереть на ивл, как ты думаешь?
Нахуй ваши эти карантины ввели вообще!? Вот после испански все восстановилось и сейчас восстановится!
Ещё есть сомнения, что нам всем пизда?
Есть.
Только вчера было 550 тысяч. Нет? Или так быстро подскочило?
Да какая разница сколько? Все страны считают по разному. Кроме того здесь не учитываются те, кто болеет в скрытой фазе, а таких по по прикидкам 40-50% от населения планеты.
Блять, объясните, какого хуя в Китае отменяют карантин, если вакцины до сих пор нет и могут быть новые вспышки?
Карантин нужен чтобы остановить распространение заражения. Чтобы разрабатывать вакцину карантин не нужен.
Но ведь вирусню всё равно разносят по городу и заражают друг друга.
Вирус умирает в организме, они карантином его убили в стране, сейчас там только привозной вирус. и кто в больницах выздоравливает но основные больницы уже все закрыли.
Почти 40% московских заражённых, которым понадобилась искусственная вентиляция лёгких, моложе 40 лет
Пена сойдёт, и выяснится, что все они курильщики или вейперы.
Можно было бы ответить "спасибо, включим в дайджест". А тут ответили на отъебись
Из этого нельзя делать выводы. Может они были заведомо больны онкологией или другими заболеваниями. Если нет, тогда грустно.
Насчет 40% молодежи на ИВЛ — это власти довольно тупо выложили, разве что страху нагнать. И дали процент, но не дают абсолютные значения.
Страху нагнать? Так вроде власти скрывают, судя по комментам на тж
судя по вводимым мерам, как минимум, в Москве власти поняли серьезность ситуации. Страху нагнать = дополнительно мотивировать молодых людей не игнорировать режим самоизоляции
естественно что поколение вейпа слабее поколения которое пережило гулаг, сралина, и испанку
Шведы тоже не очень вкуривают в ситуацию, так что не одни мы обречены.
Почему новость не помечена как «важное⚡️»?!
С утра было 8 погибших.
Разве нет?
а реклама тиктока у всех над заголовком этой волшебной новости?
Скольким людям требуются аппараты ИВЛ и сколько аппаратов ИВЛ имеется?
Постоянно появляется ощущение, что данные публикуются, но неполные, и потому нихуя не понятно. Мне не важно, сколько человек заболело, мне важен процент смертности.