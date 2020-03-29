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Anna Begiashvili
17 811

Больше тысячи заражённых в Москве и молодёжь на аппаратах ИВЛ. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 29 марта.

74 комментария
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Продолжение Жителям Москвы и Подмосковья запретили покидать квартиры без уважительной причины

В России:

  • За сутки зафиксировали 270 новых случаев заражения, всего заболевших 1534. 64 человека выздоровели, девять умерли;
  • Число заболевших в Москве превысило тысячу. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса «перешла в новую стадию»;
  • Почти 40% московских заражённых, которым понадобилась искусственная вентиляция лёгких, моложе 40 лет;
  • Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов.

В мире:

  • Общее число заражённых достигло 684,5 тысяч человек. 145 696 из них выздоровели, 32 113 — умерли;
  • В Китае заявили об окончании эпидемии Covid-19 в стране. Власти утверждают, что в КНР осталось меньше трёх тысяч случаев заражения;
  • Впервые умер младенец с коронавирусом. Это произошло в США. Причину смерти пока не назвали;
  • В СМИ пишут, что американские власти начали следить за перемещениями американцев через смартфоны для борьбы с распространением коронавируса.

Традиционная инструкция

Сегодня в качестве эксперимента поём по-английски, но руки моем так же тщательно, как прежде.

#covid19 #covidtoday #дайджест

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74 комментария
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Mary Timofeeva

–30

Есть какая другая тема ? 🤓

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Mmmax

Mary
104

Статья про то, как замариновать шашлык будет завтра

Ответить

Mary Timofeeva

Mmmax
–8

Слава богу, думала не дождусь 🙏🏽

Ответить

Roman Harder

Mary
15

бога нет

Ответить

Джордж Харви

Roman
5

Богу умер. От коронавируса

Ответить

Молодежный рубин

Mary
6

Специально для таких, как ты, ставят тег #covid19, который можно игнорировать.

Ответить

Alexander Fedorov

Mary
–3

О, питербуржцы подъехали

Ответить

Лунный Кирилл

27
Ответить

Сергей Васильев

12

40% на ивл... но на ивл сейчас 10 человек? Вы это добавить можете?

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Сергей
12

Цифры должны быть пугающими, иначе кликов не будет. Поэтому тут цифры в процентах, а цифры по смертности в абсолютных числах. Получаются конечно ничего не значащие данные, но зато страшно и кликабельно.

Ответить

Сырой Мика

Yarshd
4

подожди 14 апреля, будут тебе цифры

Ответить

Сергей Васильев

Сырой
–2

Ты можешь идти в свою страну за ней следить? Надоел тут под ногами мешаться.

Ответить

Сырой Мика

Сергей
1

не ной, порванка

Ответить

Сергей Васильев

Сырой
0

@Вахтёр TJ 

Ответить

Сырой Мика

Сергей
1

спешите видеть васильев вахтерит

Ответить

Сырой Мика

Сергей
2

это еще с шашлыков не вернулись через метро

Ответить

Виктор Мохов

12

Ребята, давайте посидим дома. Пожалуйста. Меня 5 раз на шашлыки позвали с пятницы. Ну потом же будет очень больно.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Виктор
–17

Боишься на шампур напороться темной ночью на даче? Больно, блядь, ему будет. 
А когда десятки миллионов людей работы потеряют от ваших ублюдских карантинов кому больно будет? Полагаю, что всем вообще. Вирус - ничто, по сравнению с последствиями излишней реакции на него.

Ответить

Виктор Мохов

Yarshd
7

Дорогой мой, есть такая поговорка: "Нормально делай - нормально будет". Излишней реакции не существовало бы в природе, если ввели бы 1 марта карантин на неделю и закрыли границы. А не снижали бы цены на авиа 40% и не устраивали бы каникулы на 9 дней, зная многие годы наш народ и его поведенческие особенности. Хули ты ноешь друг? Ты где живешь? Работу потерял? Ну тут как и всегда надеяться ты можешь только на себя в здешних реалиях. Никакие соц.пакеты тебе не помогут. Если ты собираешься говорить о том, что испанку пережили и мы переживем это. Ну удачи. Поговорим через дней 10, когда ты осознаешь с огромным скрипом в мозгу, что все хорошо было только в твоих иллюзиях.
Предотвращением таких последствий нужно заниматься заранее. Наши многоуважаемые управленцы жадные дохуя и вышли из иллюзий только тогда, когда уже в крови по горло стали. Цифры о ситуации фикция. Они гораздо больше.
Мы все так или иначе переболеем, но того о чем ты пишешь, этого бы не было, если бы были введены адекватные меры СВОЕВРЕМЕННО.

Ответить

Уютный Багажник

Виктор
1

Читал как реп с батла.

Ответить

Рустам Шакуров

Уютный
2

С прокуренным баритоном, с такими утомленными нотками иронии. 

Ответить

Саша Таева

Yarshd
7

Объективно, что лучше - потерять работу или умереть на ивл, как ты думаешь?

Ответить

Джордж Харви

Yarshd
4

Нахуй ваши эти карантины ввели вообще!? Вот после испански все восстановилось и сейчас восстановится!

Ответить

Evgeniy Goncharov

5

Ещё есть сомнения, что нам всем пизда?

Ответить

Енот Волшебный

Evgeniy
10

Есть.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Енот
1

спасибо

Ответить

Константин Чегемов

Evgeniy
6

Есть ссылка на эту инфографику?

Ответить

Evseef Dmitriy

Evgeniy
2

Teen, bbc, gangbang, threesome

Ответить

Ilya Marshev

Evgeniy
2

В чем прикол брать пик, вместо, да хотя бы, среднего?

Ответить

Не уважаю чиновников

Evgeniy
2

Самый прикол, что все остальные болезни никто не отменял)

Ответить

Виктор Михалёв

Evgeniy
0

Ты за год погляди.

Ответить

No Name

2

Только вчера было 550 тысяч. Нет? Или так быстро подскочило?

Ответить

Bugara's Life

No
24

550 тысяч будет после выходной недельки.

Ответить

Anna Begiashvili

No
5

нет, это позавчера. вчера уже было 622,500

Ответить

Виктор Михалёв

No
4

Да какая разница сколько? Все страны считают по разному. Кроме того здесь не учитываются те, кто болеет в скрытой фазе, а таких по по прикидкам 40-50% от населения планеты.

Ответить

Насущные Проблемы

–4

Блять, объясните, какого хуя в Китае отменяют карантин, если вакцины до сих пор нет и могут быть новые вспышки?

Ответить

Александр Сергеевич

Насущные
20

Карантин нужен чтобы остановить распространение заражения. Чтобы разрабатывать вакцину карантин не нужен.

Ответить

Насущные Проблемы

Александр
–2

Но ведь вирусню всё равно разносят по городу и заражают друг друга.

Ответить

Yago SH

Насущные
7

Нет новых заболевших — никто не передает вирус. Делают вывод, что вируса среди населения нет. Также они закрыли страну на въезд всем иностранцам, которые даже имеют ВНЖ. А все, кто въезжает, отправляется на карантин на 14 дней.

Ответить

Yuri Miller

Yago
1

Ну что, ждём из Китая новую модификацию, SARS-3

Ответить

Насущные Проблемы

Yago
0

Ну ок.

Ответить

Michael Smith

Насущные
2

Вирус умирает в организме, они карантином его убили в стране, сейчас там только привозной вирус. и кто в больницах выздоравливает но основные больницы уже все закрыли.

Ответить

Насущные Проблемы

Michael
0

Ок, я понял. Спаисб.

Ответить

Виктор Михалёв

Насущные
0

Потому что больницы Китая начали справляться  с потоком больных.

Ответить

Taktischer Corgi

5

 Почти 40% московских заражённых, которым понадобилась искусственная вентиляция лёгких, моложе 40 лет

Пена сойдёт, и выяснится, что все они курильщики или вейперы.

Ответить

Evseef Dmitriy

Taktischer
–1

Или наорались на митингах

Ответить

hyposlasher

2
Ответить

Неолд

hyposlasher
3

Ты чего подглядываешь.

Ответить

Anna Begiashvili

hyposlasher
2

так дайджест для того и нужен, чтобы всё отдельными новостями не ставить

Ответить

hyposlasher

Anna
1

Можно было бы ответить "спасибо, включим в дайджест". А тут ответили на отъебись

Ответить

Anna Begiashvili

hyposlasher
1

Может быть, Серёжа и в дайджест не стал бы добавлять. Я решила включить. 

Ответить

N/a

hyposlasher
0

Так тебе и сказали спасибо

Ответить

Spect

hyposlasher
0

Нормально ответили, тебе кажется

Ответить

Виктор Михалёв

hyposlasher
0

Из этого нельзя делать выводы. Может они были заведомо больны онкологией или другими заболеваниями. Если нет, тогда грустно.

Ответить

Anton Yelnikov

2

Насчет 40% молодежи на ИВЛ — это власти довольно тупо выложили, разве что страху нагнать. И дали процент, но не дают абсолютные значения.

Ответить

Evseef Dmitriy

Anton
–3

Страху нагнать? Так вроде власти скрывают, судя по комментам на тж 

Ответить

Anton Yelnikov

Evseef
4

судя по вводимым мерам, как минимум, в Москве власти поняли серьезность ситуации. Страху нагнать = дополнительно мотивировать молодых людей не игнорировать режим самоизоляции

Ответить

Иван Иванов

1

естественно что поколение вейпа слабее поколения которое пережило гулаг, сралина, и испанку

Ответить

Бурный Мика

Иван
0

Как будто что-то плохое

Ответить

Светский американец

2

Чет страшно

Ответить

Дима Савин

1

Шведы тоже не очень вкуривают в ситуацию, так что не одни мы обречены.

Ответить

Stan Majors

Дима
0

Так они с другими не взаимодействуют и мож их старики на карантине

Ответить

Уютный Багажник

Дима
0

Такие долбозвоны везде есть.

Ответить

Вадим Ларькин

0

Почему новость не помечена как «важное⚡️»?!

Ответить

Anton Yelnikov

Вадим
2

потому что это рутинная новость?)

Ответить

Ислам Маммеев

0

С утра было 8 погибших.
Разве нет?

Ответить

Alexandr Bitsenko

Ислам
0

Мрут как на дрожжах

Ответить

Евгений Большаков

Ислам
1

Было

Ответить

Anna Begiashvili

Ислам
1

вечером стало известно о девятом
https://ria.ru/20200329/1569319354.html

Ответить

Misha Miladovich

Ислам
0

Буквально час назад ещё 1.

Ответить

Екатерина Волова

0

Китай!! Ура

Ответить

salirse

0

а реклама тиктока у всех над заголовком этой волшебной новости? 

Ответить

Уютный Багажник

salirse
0

Неа.

Ответить

the.nightmarez

–1

Скольким людям требуются аппараты ИВЛ и сколько аппаратов ИВЛ имеется?

Постоянно появляется ощущение, что данные публикуются, но неполные, и потому нихуя не понятно. Мне не важно, сколько человек заболело, мне важен процент смертности.

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