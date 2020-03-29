С 30 марта начнут действовать ограничения на передвижение, через несколько дней введут спецпропуска.

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В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру можно только по нескольким причинам:

В случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

Для поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

При необходимости вынести мусор.

Въезд и выезд из города не запрещены. На улице необходимо держать дистанцию не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

«В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — написал Собянин.

В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска , выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Вид и порядок получения пропусков определят позже.

Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.