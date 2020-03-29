Прямой эфир
С 30 марта начнут действовать ограничения на передвижение, через несколько дней введут спецпропуска.
В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Покидать квартиру можно только по нескольким причинам:
Въезд и выезд из города не запрещены. На улице необходимо держать дистанцию не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
«В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — написал Собянин.
В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Вид и порядок получения пропусков определят позже.
Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.
В России к 29 марта зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19, в Москве — больше тысячи заражённых.
Для них признать Слово карантин - это как в Чернобыле было признать радиацию
Хуйня собачья. Они не умалчивают и признают проблему, иначе не вводили бы такие меры. А каким словом это обзывать вообще похуй. Но всем так важно чтобы они его сказали!
Все верно - только под 'них" нужно понимать что это не специфично для Рф. Все бюрократы и чиновники во всем мире боятся слова карантин как огня. В США назвали идиотским термином shelter-in-place (домашнее убежище)
Как когда то сказал Рейган "Government is not the solution to our problem; government is the problem."
Цивилизованный Абдужаббор
Разве он не должен сказать: "Я не понимаю про что вы. Я и слова такого не знаю. Где вы его нашли? В интернете где-то?А то я и не вкурсе."
нет такого понятия как "самоизоляция", есть такое понятие как ОФИЦИАЛЬНЫЙ карантин на основании ОФИЦИАЛЬНОЙ эпидемии, котрой кстати нет и которая ОФИЦИАЛЬНО НЕ объявлялась. это юридически четкий аспект, не говоря о том, что и фактически никакой эпидемии коронавируса в природе сейчас не существует. это как например история про "голосование по изменениям в конституцию", нет такой юридически законной процедуры, есть понятие ОФИЦИАЛЬНОГО референдума, но этого нет, а потому все эти путинские тестирования населения на баранопокорность не имеют под собой никакой основы и юридической силы. это самоуправство и беззаконие. смело посылайте их лесом и подальше!
Посмотрим, как ты заговоришь через пару недель... привет из Италии
смело посылайте их лесом и подальше!
А сразу рвите на шашлычки, а потом к Дениске в больницу №26 на Костюшко.
В Израиле это по факту так же называется.
После самоизоляции будем дружно напевать "Сектор газа":
Мы пройдемся под луною
Рядом с будущей женою
Каблучками цокая.
Не боясь за то в награду
Получить пяток наряду.
Демобилизация.
И поднимем мы бокалы
В самых лучших ресторанах
Не боясь нотации.
Не боясь за эту шутку
Получить пятнадцать суток.
Демобилизация.
Думаю дело в определениях, хотя они слегка расплывчаты. Карантин подразумевает полную изоляцию, исходя из перечня, полной изоляцией тут не пахнет.
Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17
Сами вы его выбрали или его выбрали за вас — это лучший город из оставшихся.
С. Собянин.
Люди, которые планировали отдыхать в парке на шашлыках:
пфф...
Чувствительный рубин
Пффф
Крестьянский блик
Нельзя ж на балконах открытый огонь
Люди сейчас реально не иронично отвечают на мемную картинку?
Давно нужно было, до выходных это сделать
Никогда я ещё не радовался тоталитаризму, как сейчас.
Эмоциональный Влад
У вас кстати много людей на пляже? А то в телеке рассказывают о том, какие все ангелочки и дома сидят, а на ФБ жалуются на распейздяйство.
У нас на пляже снег хуярит.
Хз насчёт пляжей, но смотрю на уличные вебки, и вижу довольно много людей.
Да ладно даже на первом канале шейминг шашлычников по полной.
Посмотрим как ты запоешь через месяц)
Трусливые пидары все ещё боятся слова карантин.
Есть такое слово - паника. Ты первый же взвоешь если она начнётся и будешь власти обвинять что ничего не сделали
Считай, что я уже взвыл из-за распиз*яйства. Месяц лечился, а теперь с пневмонией не принимают из-за такой обстановки. Придётся на дом вызывать врача. Лучше бы всех после заграниц запирали на карантин сразу после возвращения, чтобы не успели разнести заразу.
Перегнули уже с этими попытками не вызвать панику. Теперь людям плевать и они думают что это все несерьёзно
Ещё пару дней назад был инсайд об этом на оппозиционных ресурсах
Ага... «оппозиционные ресурсы» - голосовухи в what’s app 😄
сегодня уже пропуска выдавали на передвижение ( справки с работы)
"Карантин" это новый "Навальный"
Потому что пизда. 40% тяжёлых больных младше 40 лет
Официально 10 человек было на аппаратах ИВЛ в Москве. 40% это 4 человека.
В Коммерсантъ не слова о количестве. Я чёт думал их под сотню
40 процентов от 60 процентов младше 60 лет
Откуда информация? Нигде не встречал
это некорректный вброс со стороны властей. но меры принимаются правильные
А может вполне осознанный вброс?
Интересно по времени совпало с шашлычниками
А может просто официально от Вируса 10 человек, а по-факту их больше, просто проходят по документам иначе
Ну так то в парках пиздец, эту хуйню надо обрубать
Правильно, ждём по всей стране, но почему блеть не "карантин" опять? Чем страшнее слово, тем сильнее сожмутся у людей жопы и тем, следовательно, лучше они будут соблюдать правила
Функциональный химик
Пока что жопы сжаты у тех, кто должен объявит карантин
вот да, и я в кои-то веки не понимаю, почему. ведь это им самим выгоднее
это теперь стоп слово, произнеся его будет означать что власть прогнулась. И они не контрят ситуацию. Та же психология по которой пыня опаздывает на встречи чтобы показать какой он
у тебя последнее предложение явно не закончено
Карантин мне, как мелкому предпринимателю, который на грани разорения очень поможет. Вступит в силу пункт договора об Форс-Мажоре. И тогда чебурашки мелкие как я начнут давить на крокодилов крупнее, они в свою очередь на шапокляков, а те уже пойдут выше. Ну, в общем, все пойдет по одному женскому месту.
У меня только один вопрос: а это вообще законно без введения режима ЧС или объявления того же карантина? Ну то есть как может мэр запретить выходить, если в Конституции прописано право на свободное перемещение? Я не понимаю, есть юристы в треде?
Теплый ихтиандр
Воздушный кубок
То есть вот этот пункт, я правильно понял?
"на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности;"
Нет. Это совершенно незаконно. Нужно жить обычной жизнью, ходить в рестораны и бары, собираться компаниями. Вообще всячески сопротивляться этим идиотским мерам
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Москвы.
Бля, добавили пункты, реально, и добавили вот это...
Люди с пропусками получают автоматический иммунитет к вирусу, кста
Грёбанные тряпочники!!! Нет, чтобы сказать, КАРАНТИН, сука!!! КАРАНТИН!!!! Нет, бля, самоизоляция с запретом передвижения!
Потому что экономические последствия, которые государству придется переложить с бизнеса на себя. Так что пока совсем неуправляемый ад не пойдет - слово карантин в риторике власти будет отсутствовать.
Или пока у бизнеса есть бабос. Логично и ожидаемо. Но я рассчитывал на немного большую дальновидность у ОФ чинуш
ну как погуляли?
Чувствительный рубин
Шашлык лайф удался
Ой бляя, что у нас за власть такая нерешительная 😖
И нахуя было устраивать этот цирк с объявлением каникул и допускать вчерашние шашлыки? Почему было сразу не ввести это ограничение?
А, они наверное думали, что как каникулы объявят, количество заболевших за день резко станет равно нулю.
Отдельный привет всем тем, кто заверял, что не стоит запасаться впрок гречкой, лекарствами и туалетной бумагой. Посмотрю я, как справится с доставкой всего этого интернет-магазины, когда туда ломанётся вся Москва.
Все те уебаны, которые запасались гречкой и бумагой, при условии, что выход в магаз не запрещен, также будут ходить ежедневно в магазы, потому что жрать одну гречку, даже с туалеткой под боком затрахаешься на второй день. Поэтому как были уебанами так и остались, но с гречкой.
У вас нет холодильника, что вы вынуждены ходить в магазин каждый день? Сочувствую, самое время приобрести.
И если не секрет, из чего состоял ваш сегодняшний рацион? Прям любопытство раздирает.
Хм. Уебанами можно назвать людей, которые не думают на шаг вперёд и не оценивают риски.
Как тебе такой кейс? У тебя диагностируют коронавирус, но в лёгкой форме. В стационар не везут. Запирают дома на 14 суток, под подписку. Выйдешь из дома "ежедневно в магаз" -
а) подвергаешь риску окружающих
б) рискуешь нарваться на проблемы с законом.
В итоге такая тривиальная задача как "ПОКУШАТЬ" превращается в тот ещё квест.
Поэтому сейчас есть точный критерий диагностики уебанов. Если у человека есть дома запас еды на 2 недели (хоть гречки, хоть консервов, хоть макарон), то он адекватно воспринимает реальность и риски. Если нет - см. выше.
Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
"Пятерочка выручаааааает"
Да я читал, только не всем везёт с близлежащими магазинами. Хотя конечно посмотрим как всё будет реализовываться на практике, а то ведь любой может заверить, что идёт в магазин и поди докажи обратное. К тому же ходить можно в теории до посинения, поэтому наверняка введут ограничение не более одного-двух посещений в сутки. И если ты не на машине, не факт, что удастся унести всё разом для большой семьи.
В любом случае нагрузка на интернет-доставку, полагаю, увеличится в разы. Тем более что куча людей и в самом деле будет бояться покидать свои квартиры.
Проблема в том, что магазины теперь обязаны сделать разметку для покупателей и очередь с дистанцией не менее 1,5 метров, что значит стоять нам в ней час и более, начиная с улицы. Как в остальном мире.
Когда хочешь в азбуку вкуса, но пятёрочка ближе 😀
Яркий цветок
Спокойно заказываю себе продукты, в последний раз из ~70 пунктов не приехали только бананы и одна упаковка фарша.
Ну разумеется спокойно, учитывая, что самоизоляция начнется только с завтрашнего дня. Посмотрим, что будет через неделю-две.
Ну тот же перекресток сейчас доставляет от 3 тысяч. Я не знаю сколько всего надо накупить чтобы получить сумму в 3 тысячи, да и холодильник не резиновый.
Металлический пришелец
ну и че мне, жрать эту гречку что ли все эти недели? или че
Металлический пришелец
и с какой стати куда что ломанется? если в магазины ходить не запрещено, то.. если все эти магазины справлялись в дни без карантина, с чего бы им не справиться в дни, когда куча народу будет сидеть дома? сиди со своей гречкой
Заебали ныть.
17. Установить, что:
17.1. Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
Что глобально меняет то, что не произносится слово «карантин», если официально заявили о вводе ЧС?
Талантливый украинец
заявили о введении ЧС
Нет, это не то. Это относится к срыву всяких договоров и контрактов из-за эпидемии - теперь можно не опасаться всяких штрафов и неустоек по ним, потому-что это официально форс-мажор
Яркий цветок
Да, уже сообразил, что это сделано больше для того, чтоб арендодатели охладили трахание. Но как бы, всё равно крики о том, что ограничивать передвижения никто не имеет права без ввода ЧС, основываясь на конституции — пшик против закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
Ленточки вот ещё развесили в скверах.
А как ты за ленточкой оказался?
У меня дом стоит в сквере. Теперь я называю этот сквер своими угодиями и могу ходить в нём как в саду плести интриги.
Надо прикупить кружевной зонт.
Россияне с вами, москвичи!
Нет.
Функциональный химик
Россияне ждут когда в Москве освободятся жилплощади.
ну что двач теперь разблокирует роскомнадзор за фэйкньюс?
почему у нас такие указы делаются через блог, а не президентом с помощью обращения по телевизору?
Потому что мы все средний класс
Про регионы, как обычно, забыли
Воздушный кубок
Во Владимирской области тоже с завтрашнего дня - еще утром инфа появилась.
А все документы от губернатора датированы аж пятницей - просто выложили только утром. Причем текст почти аналогичен Собянинскому, единственное отличие, что во Владимирской области можно все таки по городам перемещаться тем, кто младше 65 лет и не хроник.
В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль
Ну вы же понимаете, что это потом не откатят?
В этом плане очень хорошо поступила великобритания. Все эти системы слежения вводятся сроком на 6 месяцев и последующее продление действия допускается только при единогласном согласии всех субъектов великобритании (половина из которых срется друг с другом по каждому вопросу так что вероятность продления крайне мала).
Дошашлычились...
Что за пропуск то? Не понимаю
Если произнесут слово карантин, значит придётся сытым дядям из гос.банков (а их у нас 99,99%) предоставлять отсрочки по кредитам, ипотекам и т.д. Кароч, т.н. большой бизнес накроется медным тазом, кассовый разрыв — вот это всё. А пока не-карантин — "этот господин за всё уплатит". Иными словами в жертву решили принести малый бизнес.
Братишка пишет что..
А курьеров еды есть пропуски? А то я не хочу в магазин идти
с курьерами все ок будет, только вот загрузка большая и могут опаздывать. Так что лучше заранее заказывать.
Выходные нужны были, что бы вычислить концентрацию долбаебов на квадратный метр?