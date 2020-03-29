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Новости
Anna Begiashvili
78 164

Жителям Москвы и Подмосковья запретили покидать квартиры без уважительной причины Материал редакции

С 30 марта начнут действовать ограничения на передвижение, через несколько дней введут спецпропуска.

481 комментарий
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Продолжение Как будет работать режим изоляции в Москве — первые подробности

В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру можно только по нескольким причинам:

  • В случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • Для поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;
  • Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
  • При необходимости вынести мусор.

Въезд и выезд из города не запрещены. На улице необходимо держать дистанцию не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

«В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — написал Собянин.

В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Вид и порядок получения пропусков определят позже.

Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.

В России к 29 марта зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19, в Москве — больше тысячи заражённых.

#новости #covid19

Новости
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СК начал проверку после рассказа жительницы Алапаевска о том, что она избежала карантина после возвращения из Таиланда
Как пишет Ura.ru, речь идет об Анастасии Бушуевой, которая рассказала, что прилетела из Таиланда и не ушла на карантин: «Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше до того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал и в принципе делаем то, что хотим».
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481 комментарий
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Чувствительный рубин

121

Все же не карантин?
А самоизоляции
Интересно
🤔

Ответить

Hasan Alloush

Чувствительный
229

Для них признать Слово карантин - это как в Чернобыле было признать радиацию

Ответить

Times Roman

Hasan
0

Хуйня собачья. Они не умалчивают и признают проблему, иначе не вводили бы такие меры. А каким словом это обзывать вообще похуй. Но всем так важно чтобы они его сказали!

Ответить
16 комментариев

Alexander Malakhov

Hasan
1

Все верно - только под 'них" нужно понимать что это не специфично для  Рф.  Все бюрократы и чиновники во всем мире боятся слова карантин как огня.  В США назвали идиотским термином shelter-in-place (домашнее убежище)

Как когда то сказал Рейган "Government is not the solution to our problem; government is the problem."

Ответить
2 комментария

Цивилизованный Абдужаббор

Чувствительный
49
Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Цивилизованный
44

Разве он не должен сказать: "Я не понимаю про что вы. Я и слова такого не знаю. Где вы его нашли? В интернете где-то?А то я и не вкурсе."

Ответить
4 комментария

Dmitry Sursin

Цивилизованный
8
Ответить

Цивилизованный Абдужаббор

Цивилизованный
0

Пук

Ответить

Обухов Денис

Чувствительный
15

нет такого понятия как "самоизоляция", есть такое понятие как ОФИЦИАЛЬНЫЙ карантин на основании ОФИЦИАЛЬНОЙ эпидемии, котрой кстати нет и которая ОФИЦИАЛЬНО НЕ объявлялась. это юридически четкий аспект, не говоря о том, что и фактически никакой эпидемии коронавируса в природе сейчас не существует. это как например история про "голосование по изменениям в конституцию", нет такой юридически законной процедуры, есть понятие ОФИЦИАЛЬНОГО референдума, но этого нет, а потому все эти путинские тестирования населения на баранопокорность не имеют под собой никакой основы и юридической силы. это самоуправство и беззаконие. смело посылайте их лесом и подальше!

Ответить

Тая Гурьева

Обухов
–8

Посмотрим, как ты заговоришь через пару недель... привет из Италии 

Ответить
2 комментария

Енот Волшебный

Обухов
0

Ты не гибкий, таким нечего делать в новой Эпохе.

Ответить

Уютный Багажник

Обухов
0

 смело посылайте их лесом и подальше!

А сразу рвите на шашлычки, а потом к Дениске в больницу №26 на Костюшко.

Ответить

Яркий цветок

Чувствительный
10

Произошёл хлопок

Ответить

Марк Рязанцев

Чувствительный
2

В Израиле это по факту так же называется.

Ответить

Чувствительный рубин

Марк
0

А в Бельгии это домашний карантин

Ответить
2 комментария

Ded Pihto

Марк
0

Ну так израиль фашистское государство, нашёл с кем писькой меряться

Ответить

fox_rus

Чувствительный
4

самоизоляция по пропускам )

Ответить

Романелло Кивогенс

Чувствительный
0

После самоизоляции будем дружно напевать "Сектор газа":

Мы пройдемся под луною
Рядом с будущей женою
Каблучками цокая.
Не боясь за то в награду
Получить пяток наряду.
Демобилизация.

И поднимем мы бокалы
В самых лучших ресторанах
Не боясь нотации.
Не боясь за эту шутку
Получить пятнадцать суток.
Демобилизация.

Ответить

Кирилл Грибков

Чувствительный
0

Думаю дело в определениях, хотя они слегка расплывчаты. Карантин подразумевает полную изоляцию, исходя из перечня, полной изоляцией тут не пахнет.

Ответить

Valery

Чувствительный
0

Дед зассал

Ответить

Тонкий ихтиандр

111

- У нас все хорошо
- У нас не рекомендуется выходить
- У нас каникулы
- У нас режим самоизоляции
——— ВЫ ЗДЕСЬ ————
- У нас неблагоприятные условия на улице
- У нас комендантский час
- У нас вымирание
- У нас жопапиздец
- Ну ладно, у нас карантин...

Ответить

Alexey Averin

74

Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17 

Ответить

Кирилл Алябьев

Alexey
64
Ответить

Vladislav Donets

Alexey
37

Сами вы его выбрали или его выбрали за вас — это лучший город из оставшихся.

С. Собянин.

Ответить

Неолд

Alexey
2

Только у вас росгвардеец вместо солдат альянса.

Ответить

snq eveav

Неолд
10

PICK UP THAT BOTTLE 

Ответить

x mst

Alexey
–1

Ахах как, блять, оригинально пошутил. Просто пиздец, чувак.

Ответить

Антон Блышко

71

Люди, которые планировали отдыхать в парке на шашлыках:

Ответить

Станислав Назаров

Антон
40

пфф...

Ответить

Чувствительный рубин

Станислав
23

Пффф

Ответить
4 комментария

Насущные Проблемы

Станислав
8
Ответить
1 комментарий

Крестьянский блик

Станислав
2

Нельзя ж на балконах открытый огонь

Ответить
22 комментария

Функциональный химик

Станислав
5
Ответить

Марат Габдуллин

Станислав
2

Люди сейчас реально не иронично отвечают на мемную картинку?

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Попов

Станислав
2

Самоизолированные шашлыки

Ответить

Artur Kutushev

Антон
0

Москва не вся Россия

Ответить

Denis Shiryaev

58

Давно нужно было, до выходных это сделать

Ответить

Насущные Проблемы

Denis
17

Никогда я ещё не радовался тоталитаризму, как сейчас. 

Ответить

Цивилизованный Абдужаббор

Насущные
2

С возвращением, пупсик! 💋

Ответить
5 комментариев

Эмоциональный Влад

Denis
0

У вас кстати много людей на пляже? А то в телеке рассказывают о том, какие все ангелочки и дома сидят, а на ФБ жалуются на распейздяйство.

Ответить

Ислам Маммеев

Эмоциональный
4
Ответить
5 комментариев

Bradstreet Smith

Эмоциональный
1

У нас на пляже снег хуярит.

Ответить
1 комментарий

Илья Щибрик

Эмоциональный
0

Хз насчёт пляжей, но смотрю на уличные вебки, и вижу довольно много людей.

Ответить
2 комментария

плюшевый батон

Эмоциональный
0

Да ладно даже на первом канале шейминг шашлычников по полной.

Ответить

Нижний интернет

Denis
1

Посмотрим как ты запоешь через месяц)

Ответить

Denis Shiryaev

Нижний
2

Я в самоизоляции уже 2 недели, ЕС первым закрылся

Ответить
1 комментарий

Мощный Каковощи

39
Ответить

Bad Bear

37

Трусливые пидары все ещё боятся слова карантин.

Ответить

Константин Ладанин

Bad
–13

Есть такое слово - паника. Ты первый же взвоешь если она начнётся и будешь власти обвинять что ничего не сделали

Ответить

Дмитрий Чернышов

Константин
10

Считай, что я уже взвыл из-за распиз*яйства. Месяц лечился, а теперь с пневмонией не принимают из-за такой обстановки. Придётся на дом вызывать врача. Лучше бы всех после заграниц запирали на карантин сразу после возвращения, чтобы не успели разнести заразу.

Ответить

Zasad Asdasd

Константин
0

О, вата пришла

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Константин
0

Перегнули уже с этими попытками не вызвать панику. Теперь людям плевать и они думают что это все несерьёзно

Ответить

Наим Алиев

8

Ещё пару дней назад был инсайд об этом на оппозиционных ресурсах

Ответить

Zero Tolerance

Наим
89
Ответить

Влад Мурыгин

Наим
60

Ага... «оппозиционные ресурсы» - голосовухи в what’s app 😄

Ответить

Наим Алиев

Влад
16

Ага 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Ответить
5 комментариев

Tyler Durden

Наим
6

Отец из фсб

Ответить

Владимир Дыркин

Наим
1

сегодня уже пропуска выдавали на передвижение ( справки с работы)

Ответить

Yuri Miller

Владимир
–1

За трудоустройство кому платить теперь? За справку

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

30

"Карантин" это новый "Навальный"

Ответить

Artur Krugliy

ＫＩＢØＵＮＥ
3

его сын

Ответить

Андрей Рядькин

5

Потому что пизда. 40% тяжёлых больных младше 40 лет

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
58

Официально 10 человек было на аппаратах ИВЛ в Москве. 40% это 4 человека.

Ответить

Андрей Рядькин

Василий
1

В Коммерсантъ не слова о количестве. Я чёт думал их под сотню

Ответить
2 комментария

Илья Бабичев

Василий
2

40 процентов от 60 процентов младше 60 лет

Ответить
1 комментарий

Hasan Alloush

Василий
0

Откуда информация? Нигде не встречал

Ответить
1 комментарий

Anton Yelnikov

Андрей
1

это некорректный вброс со стороны властей. но меры принимаются правильные

Ответить

Avver Dessert

Anton
1

А может вполне осознанный вброс? 
Интересно по времени совпало с шашлычниками

Ответить
1 комментарий

Андрей Рядькин

Anton
0

А может просто официально от Вируса 10 человек, а по-факту их больше, просто проходят по документам иначе
Ну так то в парках пиздец, эту хуйню надо обрубать

Ответить

the art of гепард

11

Правильно, ждём по всей стране, но почему блеть не "карантин" опять? Чем страшнее слово, тем сильнее сожмутся у людей жопы и тем, следовательно, лучше они будут соблюдать правила

Ответить

Функциональный химик

the
39

Пока что жопы сжаты у тех, кто должен объявит карантин

Ответить

the art of гепард

Функциональный
5

вот да, и я в кои-то веки не понимаю, почему. ведь это им самим выгоднее

Ответить
3 комментария

subprocess.check_output

the
6

это теперь стоп слово, произнеся его будет означать что власть прогнулась. И они не контрят ситуацию. Та же психология по которой пыня опаздывает на встречи чтобы показать какой он 

Ответить

the art of гепард

subprocess.chec…
1

у тебя последнее предложение явно не закончено

Ответить
2 комментария

Кирилл Грек

the
0

Карантин мне, как мелкому предпринимателю, который на грани разорения очень поможет. Вступит в силу пункт договора об Форс-Мажоре. И тогда чебурашки мелкие как я начнут давить на крокодилов крупнее, они в свою очередь на шапокляков, а те уже пойдут выше. Ну, в общем, все пойдет по одному женскому месту.

Ответить

Алексей Логачев

20

У меня только один вопрос: а это вообще законно без введения режима ЧС или объявления того же карантина? Ну то есть как может мэр запретить выходить, если в Конституции прописано право на свободное перемещение? Я не понимаю, есть юристы в треде? 

Ответить

Теплый ихтиандр

Алексей
5

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/81eec29643285342847c525c2005f564ff682ba7/

Ответить

Алексей Логачев

Теплый
1

Вопрос снимается, спасибо

Ответить

Воздушный кубок

Теплый
0

То есть вот этот пункт, я правильно понял?

"на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности;"

Ответить
3 комментария

Нижний интернет

Алексей
3

Нет. Это совершенно незаконно. Нужно жить обычной жизнью, ходить в рестораны и бары, собираться компаниями. Вообще всячески сопротивляться этим идиотским мерам

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
1

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Москвы.  

Бля, добавили пункты, реально, и добавили вот это... 
Люди с пропусками получают автоматический иммунитет к вирусу, кста

Ответить

Алексей Логачев

Алексей
0

А, кстати, в указе-то нет такого запрета или я в глаза долблюсь? 

Ответить

Григорий Громов

18

Грёбанные тряпочники!!! Нет, чтобы сказать, КАРАНТИН, сука!!! КАРАНТИН!!!! Нет, бля, самоизоляция с запретом передвижения!

Ответить

Rudolf Cunningham

Григорий
10

Потому что экономические последствия, которые государству придется переложить с бизнеса на себя. Так что пока совсем неуправляемый ад не пойдет - слово карантин в риторике власти будет отсутствовать.

Ответить

Григорий Громов

Rudolf
1

Или пока у бизнеса есть бабос. Логично и ожидаемо. Но я рассчитывал на немного большую дальновидность у ОФ чинуш

Ответить

Sergey Volkov

Григорий
0

Может лучше тряпочки ?

Ответить

Zero Tolerance

13

ну как погуляли? 

Ответить

Чувствительный рубин

Zero
22

Шашлык лайф удался

Ответить

Дмитрий Чернышов

Чувствительный
1

Хлопнул шашлык из оленя за здоровье Собянина 

Ответить

Алексей Ермолаев

14

Ой бляя, что у нас за власть такая нерешительная 😖
И нахуя было устраивать этот цирк с объявлением каникул и допускать вчерашние шашлыки? Почему было сразу не ввести это ограничение?
А, они наверное думали, что как каникулы объявят, количество заболевших за день резко станет равно нулю.

Ответить

subprocess.check_output

Алексей
2

маняврируют как мухожуки на сковородке

Ответить

Виталий Ситников

Алексей
0

Дебилы, блять (с)

Ответить

Романелло Кивогенс

4

Отдельный привет всем тем, кто заверял, что не стоит запасаться впрок гречкой, лекарствами и туалетной бумагой. Посмотрю я, как справится с доставкой всего этого интернет-магазины, когда туда ломанётся вся Москва.

Ответить

Евгений Кочин

Романелло
23

Все те уебаны, которые запасались гречкой и бумагой, при условии, что выход в магаз не запрещен, также будут ходить ежедневно в магазы, потому что жрать одну гречку, даже с туалеткой под боком затрахаешься на второй день. Поэтому как были уебанами так и остались, но с гречкой.

Ответить

Романелло Кивогенс

Евгений
–2

У вас нет холодильника, что вы вынуждены ходить в магазин каждый день? Сочувствую, самое время приобрести.

И если не секрет, из чего состоял ваш сегодняшний рацион? Прям любопытство раздирает. 

Ответить
7 комментариев

Vl T

Евгений
0

Хм. Уебанами можно назвать людей, которые не думают на шаг вперёд и не оценивают риски.
Как тебе такой кейс? У тебя диагностируют коронавирус, но в лёгкой форме. В стационар не везут. Запирают дома на 14 суток, под подписку. Выйдешь из дома "ежедневно в магаз" -
а) подвергаешь риску окружающих
б) рискуешь нарваться на проблемы с законом.
В итоге такая тривиальная задача как "ПОКУШАТЬ" превращается в тот ещё квест.
Поэтому сейчас есть точный критерий диагностики уебанов. Если у человека есть дома запас еды на 2 недели (хоть гречки, хоть консервов, хоть макарон), то он адекватно воспринимает реальность и риски. Если нет - см. выше.

Ответить
1 комментарий

Dev

Романелло
6

магазы открыты, в чем проблема

Ответить

Дмитрий Ежов

Романелло
4

Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

"Пятерочка выручаааааает"

Ответить

Романелло Кивогенс

Дмитрий
0

Да я читал, только не всем везёт с близлежащими магазинами. Хотя конечно посмотрим как всё будет реализовываться на практике, а то ведь любой может заверить, что идёт в магазин и поди докажи обратное. К тому же ходить можно в теории до посинения, поэтому наверняка введут ограничение не более одного-двух посещений в сутки. И если ты не на машине, не факт, что удастся унести всё разом для большой семьи. 

В любом случае нагрузка на интернет-доставку, полагаю, увеличится в разы. Тем более что куча людей и в самом деле будет бояться покидать свои квартиры.

Ответить
4 комментария

Артем Кихтёв

Дмитрий
2

Проблема в том, что магазины теперь обязаны сделать разметку для покупателей и очередь с дистанцией не менее 1,5 метров, что значит стоять нам в ней час и более, начиная с улицы. Как в остальном мире.

Ответить
2 комментария

Дмитрий Чернышов

Дмитрий
0

Когда хочешь в азбуку вкуса, но пятёрочка ближе 😀

Ответить
1 комментарий

Яркий цветок

Романелло
2

Спокойно заказываю себе продукты, в последний раз из ~70 пунктов не приехали только бананы и одна упаковка фарша.

Ответить

Романелло Кивогенс

Яркий
–1

Ну разумеется спокойно, учитывая, что самоизоляция начнется только с завтрашнего дня. Посмотрим, что будет через неделю-две.

Ответить
5 комментариев

Aleksey Nope

Яркий
0

Ну тот же перекресток сейчас доставляет от 3 тысяч. Я не знаю сколько всего надо накупить чтобы получить сумму в 3 тысячи, да и холодильник не резиновый.

Ответить
1 комментарий

Металлический пришелец

Романелло
1

ну и че мне, жрать эту гречку что ли все эти недели? или че

Ответить

Металлический пришелец

Металлический
0

и с какой стати куда что ломанется? если в магазины ходить не запрещено, то.. если все эти магазины справлялись в дни без карантина, с чего бы им не справиться в дни, когда куча народу будет сидеть дома? сиди со своей гречкой

Ответить

Алексей Куликов

Романелло
0

Продуктовые интернет магазины уже пару недель как навернулись.

Ответить

Яркий цветок

11

Заебали ныть.

17. Установить, что:

17.1. Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

Что глобально меняет то, что не произносится слово «карантин», если официально заявили о вводе ЧС?

Ответить

Талантливый украинец

Яркий
0

заявили о введении ЧС

Нет, это не то. Это относится к срыву всяких договоров и контрактов из-за эпидемии - теперь можно не опасаться всяких штрафов и неустоек по ним, потому-что это официально форс-мажор

Ответить

Яркий цветок

Талантливый
0

Да, уже сообразил, что это сделано больше для того, чтоб арендодатели охладили трахание. Но как бы, всё равно крики о том, что ограничивать передвижения никто не имеет права без ввода ЧС, основываясь на конституции — пшик против  закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"

Ответить
4 комментария

check-it-out

1

Ленточки вот ещё развесили в скверах.

Ответить

Ded Pihto

check-it-out
17

А как ты за ленточкой оказался?

Ответить

check-it-out

Ded
42

У меня дом стоит в сквере. Теперь я называю этот сквер своими угодиями и могу ходить в нём как в саду плести интриги.

Надо прикупить кружевной зонт.

Ответить
2 комментария

Аккуратный фитиль

5

Россияне с вами, москвичи! Следим за вами в твитторе, держим кулаки.

Ответить

Неолд

Аккуратный
7

Россияне с вами, москвичи!

Нет.

Ответить

Функциональный химик

Неолд
28

Россияне ждут когда в Москве освободятся жилплощади.

Ответить
7 комментариев

Pavel Fedorov

8

ну что двач теперь разблокирует роскомнадзор за фэйкньюс?

Ответить

Чувствительный рубин

Pavel
2

Мэйлач не заблокируют

Ответить

Андрей Ионов

5

почему у нас такие указы делаются через блог, а не президентом с помощью обращения по телевизору?

Ответить

Hasan Alloush

Андрей
9

Потому что мы все средний класс

Ответить
3 комментария

Димка Денисов

Андрей
0

Потому что опять сморозит что-нибудь про выходную неделю

Ответить

Михаил Подивилов

7

Про регионы, как обычно, забыли

Ответить

ouxen

Михаил
4

Книжки читает наш регион.
И все, кто с нами.
Кто мало книжек читает —
Тот под нами

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Михаил
0

Да обычное дело. Ещё было понятно когда 3000 для пенсионеров, объявили только для Москвы

Ответить
1 комментарий

Воздушный кубок

Михаил
0

Во Владимирской области тоже с завтрашнего дня - еще утром инфа появилась.
А все документы от губернатора датированы аж пятницей - просто выложили только утром. Причем текст почти аналогичен Собянинскому, единственное отличие, что во Владимирской области можно все таки по городам перемещаться тем, кто младше 65 лет и не хроник.

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
www.mos.ru
Ответить

Ded Pihto

8
Ответить

the art of гепард

8

ээм, лол

Ответить

Алексей Котт

7

В течение ближайшей недели будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль

Ну вы же понимаете, что это потом не откатят?

Ответить

hr

Алексей
0

Да понимаем, мы на всё согласны и всё одобряем.

Ответить

Aleksey Nope

Алексей
0

В этом плане очень хорошо поступила великобритания. Все эти системы слежения вводятся сроком на 6 месяцев и последующее продление действия допускается только при единогласном согласии всех субъектов великобритании (половина из которых срется друг с другом по каждому вопросу так что вероятность продления крайне мала).

Ответить

Обухов Денис

Алексей
–1

Дошашлычились...

Ответить
2 комментария

Anastasia Lyubimova

1

Что за пропуск то? Не понимаю

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Anastasia
17
Ответить
3 комментария

Universe

6

Если произнесут слово карантин, значит придётся сытым дядям из гос.банков (а их у нас 99,99%) предоставлять отсрочки по кредитам, ипотекам и т.д. Кароч, т.н. большой бизнес накроется медным тазом, кассовый разрыв — вот это всё. А пока не-карантин — "этот господин за всё уплатит". Иными словами в жертву решили принести малый бизнес.

Ответить

Гриша Почуев

Universe
0

Что за закон о карантине позволяет такие отсрочки?

Ответить
1 комментарий

Аналитический пистолет

6

Для поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;

Ответить

Асрор

1

Братишка пишет что..

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Dear Moscow,

Асрор
14

Всё закрыта 

Работа стоить

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Mikhail Shalimov

Асрор
1

Днём на доставку работала

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Евгений Большаков

5

Надо же как слова "карантин" боятся.

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Bradstreet Smith

4

Стоп. А как же королевская ночь?

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Владимир Дыркин

3

Лучше поздно, чем ещё позже. Молодцы.

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Kostya Proshchalykin

3

А курьеров еды есть пропуски? А то я не хочу в магазин идти

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Артем Кихтёв

Kostya
0

с курьерами все ок будет, только вот загрузка большая и могут опаздывать. Так что лучше заранее заказывать.

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Антон Курочкин

3

Выходные нужны были, что бы вычислить концентрацию долбаебов на квадратный метр?

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Алексей Котт