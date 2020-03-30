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Дамир Камалетдинов
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«Коронавирус — это не голливудский триллер»: Медведев обратился к россиянам через соцсети и попросил сидеть дома Материал редакции

По словам экс-премьера, нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха.

87 комментариев
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам на своих страницах в соцсетях по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах. Обращение Медведев опубликовал во «ВКонтакте», Фейсбуке и IGTV.

Сейчас кому-то может показаться, что происходящее это какая-то игра, кино какое-то, наподобие голливудского триллера, но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.

Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности РФ

По словам Медведева, на фоне эпидемии особенно важно не поддаваться панике. Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом и отдельно поблагодарил врачей, которым «удаётся сдерживать быстрое распространение болезни».

Тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений, поэтому важно сделать всё, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину и прежде всего — не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков.

Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что в истории человечества это не первая эпидемия, «но объединившись люди смогли победить не одну болезнь». Он также предупредил о будущих экономических проблемах из-за пандемии Covid-19, но по его мнению, Россия сможет преодолеть трудности.

Конечно, пандемия приведёт к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира, их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок, но у нас с вами есть успешный опыт преодоления подобных трудностей.

Дмитрий Медведев

В качестве примера Медведев привёл 2014 и 2015 годы, когда Россия столкнулась с одновременным падением цен на нефть и санкциями. По его мнению, тогда страна справилась с проблемой и с тех пор «развила многие отрасли в рамках импортозамещения».

Как отметил зампред совбеза рф, экономические вопросы сейчас вторичны, а самое главное — здоровье людей. Он отдельно напомнил россиянам, что неделю с 30 марта по 5 апреля не стоит воспринимать как повод для совместного отдыха, а лучше вообще не выходить лишний раз из дома.

Не менее значимо для страны участие каждого из нас. Вот в эти тёплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход — недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости.

Дмитрий Медведев

Медведев призвал использовать свободное время с пользой — пообщаться с близкими, заняться самообразованием, домашними делами, посмотреть кино или почитать книги.

Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл: она зарождается, растёт и уходит. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями.

Дмитрий Медведев

#новости #медведев #covid19 #видео

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87 комментариев
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Evgeny Delyukin

45

А кто это?

Ответить

Сергей Звезда

Evgeny
54

Вот и выросло поколение, которое не знает топовых блогеров прошлого

Ответить

Evgeny Delyukin

Сергей
5

Нет, топовых блогеров прошлого я помню 

Ответить

Анус Роскомнадзора

Evgeny
21
Ответить

сироп от щекотки

Evgeny
2

Долбоёб какой-то

Ответить

Мистер Блондин

Evgeny
14

Походу наш новый президент

Ответить

Evgeny Delyukin

Мистер
28

не понял 

Ответить

Мистер Блондин

Evgeny
11

Этот обидел регионы своими выплатами по 20 кусков москвичам. Его не выберут

Ответить

Evgeny Delyukin

Мистер
2

У меня закончились ироничные ответы(

Ответить

ouxen

Мистер
0

когда это мешало? у регионов рыбья память

Ответить

Митя Простомолотов

Evgeny
5
Ответить

Master Oogway

Мистер
1

Да с этими обнулениями каждый первый новый президент

Ответить

Evgeny Delyukin

Evgeny
10

А если серьезно, то хорошо выступил же. Получше некоторых

Ответить

Vladislav Donets

Evgeny
3

Ему Джобс подарил айфон.

Ответить

Poe Ghost

Vladislav
–3

Джобс, конечно, неоднозначный персонаж, но я бы от чистого сердца проголосовал за то, чтобы поменять их местами с Медведевым.

Ответить

Митя Простомолотов

Poe
51

тоже мне проблема

Ответить

Poe Ghost

Митя
0

Эх, Митя, побольше бы могущества в твои умелые руки :)

Ответить

Локальный

Poe
0

Он ленивый и скучный 

Ответить

Митя

Локальн…
1

зато ты задорный весельчак

Ответить

Локальный

Митя
0

кочок еще

Ответить

Митя

Локальн…
0

рельеф так себе

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Локальный

Митя
0

Норм вроде)

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Ответить

Evgeny Delyukin

Vladislav
2

А, ну тогда понятно, авторитет!

Ответить

Функциональный химик

Vladislav
1

Елистратов?

Ответить

Vladislav Donets

Функциональный
0

100кг?

Ответить

Функциональный химик

Vladislav
1

Девушка?

Ответить

Vladislav Donets

Функцио…
1

Айфон?

Ответить

Никита Сухов

23

Не мог отделаться от того, что в конце скажет
"С праздником вас, дорогие друзья. С Новым 2021-м Годом!"

Ответить

Митя Простомолотов

1

текст так ссебе
просит сидеть дома и говорит: только объединившись  мы победим!

Ответить

Боря Дудкин

Митя
29

Ну получше чем "объявляю смертельные каникулы, а да кстати мы налоги добавили"

Ответить

Уютный Багажник

Боря
0

А по-моему охуенно было бы.

Ответить

Митя Простомолотов

Уютный
1

охуенно было бы если астероид из поста поцелуева сейчас бы ебанул в нас. а налоги это так, ниочем. 

Ответить

Уютный Багажник

Митя
0

Удовольствия нужно растягивать. Всему своё время.

Ответить

Митя

Уютный
0

а радиактивный если?

Ответить

Уютный Багажник

Митя
0

Удовольствие знатно растянется в таком случае)

Ответить

Дмитрий Михайлов

Митя
0

А что он ещё мог сказать? Решил успокоить народ и объяснить, что надо дома сидеть, а не шашлыки жарить.

Ответить

Serge Demichev

9

— …российские медики достойно проходят через испытания… Ага, уже 20 лет проходят, «эти испытания» с вашей экономикой в ручном управлении. У нас в регионе новости из разряда: «Врачам скорой помощи ПОДАРИЛИ противовирусные костюмы.» Подарили блеать, не выделили.

Ответить

Папуша

Serge
0

А кто подарил? 

Ответить

George Weiller

Папуша
0

Наверное тот кто должен выделять

Ответить

ouxen

Serge
0

выделили подарки

Ответить

Неолд

6

Рад видеть его, жив здоров.

Ответить

Poe Ghost

Неолд
1

А ты там как, не кашляешь-не температуришь?

Ответить

Неолд

Poe
1

У меня маски, антисептик, порножурналы и хорошее настроение.

Ответить

Очевидный корабль

Неолд
1

Антоха, какие журналы, ты что как дед.

Ответить

Неолд

Очевидный
2

Польские, купленные в 2004 на автовокзале.

Ответить

Анус Роскомнадзора

Неолд
0

А патроны?

Ответить

Evgeniy Smirnov

5

Медведев - наш президент!

Ответить

Выгодный микрофон

Evgeniy
1

*так называемый президент

Ответить

Небесный фитиль

4

Медведев захватывает власть!

Ответить

Taktischer Corgi

3

Модернизация к инновациям.

Ответить

Сергей Васильев

0

«Коронавирус — это не голливудский триллер»

Дурак, зарубил такую крутую тему для ящика после того как это всё закончится.

Ответить

Военный кран

Сергей
6

Так это он для голливуда зарубил и поддержал отечественное кино

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

А сам то небось грустит, в тоскану дорога закрыта, а там сейчас весна, птички поют, цветы цветут 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

2

91й?
Кстати где Володя после объявления "каникул"? Прям пропал с радаров.
Самоизолировался на Мальдивах?

Ответить

the.nightmarez

–1

 нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха

Объяви, сука, карантин, животное ты ебаное.

Ответить

Функциональный химик

the.nightmarez
0

Он только жене своей карантин объявить может

Ответить

сироп от щекотки

the.nightmarez
0

Удивительный, но бесполезный факт: у вас с медведевым похожее соотношение головы и детских плечиков.

Ответить

snq eveav

1

Самый популярный запрос про корону на ютубе.
Человечество это заслужило. 

Ответить

check-it-out

snq
3

Ибо он охуенен. А что, смотреть разборы блогеров на эту тему? В них же тааак много пользы.

Ответить

Локальный динозавр

1

Галстук потуже затянул сам  или приказали?)

Ответить

Андрей Ионов

1

"начинается нерабочая неделя"
ну пиздец

Ответить

Андрюха Глушков

1

Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации...
17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших 
20 век - испанка 5 миллионов погибших
21 век - короновирус 5 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...

Ответить

Уверенный велосипед

Андрюха
0

Особенно над ТЖ ржать будут, тут уже давно вонь такая стоит, что хоть святых выноси

Ответить

Андрюха Глушков

0

Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации...
17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших 
20 век - испанка 5 миллионов погибших
21 век - короновирус 14 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...

Ответить

Spect

Андрюха
0

Сколько пенсионеров умерло, если бы никто не принимал меры?

Ответить

Андрюха Глушков

Spect
–2

Откуда я знаю сколько пенсионеров умерло бы? Ты знаешь сколько в день гибнет от той же малярии? Нет? Потому что меры не принимают?

Ответить

Spect

Андрюха
1

Ну и ты предлагаешь нихуя не делать, потому что от малярии в Африке умирают много людей?

Ответить

Андрюха Глушков

Spect
0

Бля, ты просто мастер связи проводить. Малярия, нихуя не делать, и если нихуя не делать сколько умрет пенсионеров. Либо я тупой, либо ты, ты все равно никогда не признаешься, а мне это не интересно 

Ответить

blueberrysmoke44

Андрюха
2

1. Сравнивать заболевания бессмысленно. У малярии и коронавируса отличаются даже по способу заражения. Малярия не передается воздушно-капельным путем - для заражения необходим переносчик.
2. Рост числа заболевших коронавирусом в большинстве стран мира сейчас нарастает быстрыми темпами, экспоненциально. Если не принять сдерживающие меры по распространению инфекции, больницы перестанут справляться. В результате умрут многие заболевшие коронавирусом, которых можно было бы спасти, если больницы работали бы в штатном режиме. Кроме того, будут гибнуть люди, у которых и нет коронавируса, но которым по той или иной причине потребуется срочная мед. помощь: сердечники, жертвы ДТП, люди с аппендицитом ит.д.
3. В условиях значительного распространения вируса под угрозой оказываются мед. работники. Они будут постепенно заражаться, часть из них умрет, что приведет к тому, что врачей, которые смогут оказывать помощь больным коронавирусом и пр. серьезно больным и пострадавшим, будет становиться все меньше. Результат: см. пункт 2.
4. В США, даже в условиях введенных мер по сдерживанию распространения, прогнозируют миллион смертей от коронавируса. Это только в США.
5. Если такое большое количество людей заразится и погибнет, то поднимать экономику с колен будет сложнее. Если вовремя не принять карантинные меры, то болезнь будет бушевать по стране дольше и убытки от этого будут выше.

Ответить

Spect

Андрюха
1

Хорошо, мегамозг, раз вопрос про пенсионеров до тебя не дошёл, выражу свою мысль легче. Ты понимаешь почему неправильно сравнивать количество смертей от болезней в разные временные периоды?

Ответить

Андрюха Глушков

Spect
1

Это ты вообще к чему спросил? Ты под наркотой что ли? Или... Хотя ты же не признаешься... Короче, иди своей дорогой сталкер

Ответить

Spect

Андрюха
0

Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации... 17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших  20 век - испанка 5 миллионов погибших 21 век - короновирус 14 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...

Ты понимаешь почему неправильно сравнивать количество смертей от болезней в разные временные периоды?

Всё ещё не понимаешь, да?)

Ответить

Андрюха Глушков

Spect
1

Дурачок)  Самое главное в послании это масштабы) Ну, глупенький, подумай извилиной то своей на попке)

Ответить

blueberrysmoke44

Андрюха
1

А своей извилиной шевельнуть слабо? Почему нужно объяснять, что все меры, которые сейчас предпринимаются, направлены на то, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ таких же масштабов пандемии. 

Почему все так жаждут увидеть, как коронавирус побивает чуму по смертности.

Сейчас все-таки XXI век. У нас есть вирусологи, иммунологи, эпидемиологи - они больше понимают в пандемиях, нежели средневековые лекари. Сейчас мы знаем, что болезнь заносится в организм через слизистые, поэтому надо мыть ручонки, прежде чем совать их в глаза. Раньше об этом не знали.

Ответить

Spect

Андрюха
1

Да уж, пытаться что-то объяснить такому клоуну как ты – дело неблагодарное) В следующий раз лучше сразу в ВОЗ пиши, вот там явно дебилы, которые не понимают ничего в твоих «масштабах»)

Ответить

Андрюха Глушков

Spect
0

Глупенький, клоуны в цирке) А куда мне писать, в следующий раз, я без дебилов решу)

Ответить

Spect

Андрюха
0

Ты наверняка себя умнейшим существом считаешь, когда такую хуйню пишешь?)

Ответить

Sergey Volkov

0

Пожалуй в данной ситуации стоит прислушаться к нашему правительству

Ответить

Аккаунт Паблика

0

Хорошо сказал

Ответить

Магомед Шереметьев

0

С экс-президента до экс-премьера понизили

Ответить

John Doe

0

Эй, а он же премьером был? Ну и кто теперь новый Медведев? 

Ответить

vvtwittep

0

Более полумиллиона человек в мире заболели.

0.007% жителей земли. Не очень страшно

Ответить

ouxen

vvtwittep
0

нот как грится грет

Ответить

Igor Hruschev

0

Коронавирус - он вам не Димон

Ответить

ouxen

0

нихуя себе успешно преодолели предыдущие кризисы,
из разряда санкции нам только на пользу поэтому уравновесим антисанкциями

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Дима, верни нас в 2007 год. Я все прощу.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

В кино то вводят карантин

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