«Коронавирус — это не голливудский триллер»: Медведев обратился к россиянам через соцсети и попросил сидеть дома

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По словам экс-премьера, нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам на своих страницах в соцсетях по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах. Обращение Медведев опубликовал во «ВКонтакте», Фейсбуке и IGTV.
По словам Медведева, на фоне эпидемии особенно важно не поддаваться панике. Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом и отдельно поблагодарил врачей, которым «удаётся сдерживать быстрое распространение болезни».
Медведев отметил, что в истории человечества это не первая эпидемия, «но объединившись люди смогли победить не одну болезнь». Он также предупредил о будущих экономических проблемах из-за пандемии Covid-19, но по его мнению, Россия сможет преодолеть трудности.
В качестве примера Медведев привёл 2014 и 2015 годы, когда Россия столкнулась с одновременным падением цен на нефть и санкциями. По его мнению, тогда страна справилась с проблемой и с тех пор «развила многие отрасли в рамках импортозамещения».
Как отметил зампред совбеза рф, экономические вопросы сейчас вторичны, а самое главное — здоровье людей. Он отдельно напомнил россиянам, что неделю с 30 марта по 5 апреля не стоит воспринимать как повод для совместного отдыха, а лучше вообще не выходить лишний раз из дома.
Медведев призвал использовать свободное время с пользой — пообщаться с близкими, заняться самообразованием, домашними делами, посмотреть кино или почитать книги.
А кто это?
Вот и выросло поколение, которое не знает топовых блогеров прошлого
Нет, топовых блогеров прошлого я помню
Походу наш новый президент
не понял
Этот обидел регионы своими выплатами по 20 кусков москвичам. Его не выберут
Ему Джобс подарил айфон.
тоже мне проблема
Локальный
Он ленивый и скучный
Елистратов?
100кг?
Не мог отделаться от того, что в конце скажет
"С праздником вас, дорогие друзья. С Новым 2021-м Годом!"
текст так ссебе
просит сидеть дома и говорит: только объединившись мы победим!
Ну получше чем "объявляю смертельные каникулы, а да кстати мы налоги добавили"
А по-моему охуенно было бы.
охуенно было бы если астероид из поста поцелуева сейчас бы ебанул в нас. а налоги это так, ниочем.
Удовольствия нужно растягивать. Всему своё время.
А что он ещё мог сказать? Решил успокоить народ и объяснить, что надо дома сидеть, а не шашлыки жарить.
— …российские медики достойно проходят через испытания… Ага, уже 20 лет проходят, «эти испытания» с вашей экономикой в ручном управлении. У нас в регионе новости из разряда: «Врачам скорой помощи ПОДАРИЛИ противовирусные костюмы.» Подарили блеать, не выделили.
Рад видеть его, жив здоров.
Медведев - наш президент!
«Коронавирус — это не голливудский триллер»
Дурак, зарубил такую крутую тему для ящика после того как это всё закончится.
А сам то небось грустит, в тоскану дорога закрыта, а там сейчас весна, птички поют, цветы цветут
91й?
Кстати где Володя после объявления "каникул"? Прям пропал с радаров.
Самоизолировался на Мальдивах?
нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха
Объяви, сука, карантин, животное ты ебаное.
Удивительный, но бесполезный факт: у вас с медведевым похожее соотношение головы и детских плечиков.
Самый популярный запрос про корону на ютубе.
Человечество это заслужило.
Ибо он охуенен. А что, смотреть разборы блогеров на эту тему? В них же тааак много пользы.
Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации...
17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших
20 век - испанка 5 миллионов погибших
21 век - короновирус 5 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...
Уверенный велосипед
Особенно над ТЖ ржать будут, тут уже давно вонь такая стоит, что хоть святых выноси
Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации...
17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших
20 век - испанка 5 миллионов погибших
21 век - короновирус 14 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...
Откуда я знаю сколько пенсионеров умерло бы? Ты знаешь сколько в день гибнет от той же малярии? Нет? Потому что меры не принимают?
Бля, ты просто мастер связи проводить. Малярия, нихуя не делать, и если нихуя не делать сколько умрет пенсионеров. Либо я тупой, либо ты, ты все равно никогда не признаешься, а мне это не интересно
1. Сравнивать заболевания бессмысленно. У малярии и коронавируса отличаются даже по способу заражения. Малярия не передается воздушно-капельным путем - для заражения необходим переносчик.
2. Рост числа заболевших коронавирусом в большинстве стран мира сейчас нарастает быстрыми темпами, экспоненциально. Если не принять сдерживающие меры по распространению инфекции, больницы перестанут справляться. В результате умрут многие заболевшие коронавирусом, которых можно было бы спасти, если больницы работали бы в штатном режиме. Кроме того, будут гибнуть люди, у которых и нет коронавируса, но которым по той или иной причине потребуется срочная мед. помощь: сердечники, жертвы ДТП, люди с аппендицитом ит.д.
3. В условиях значительного распространения вируса под угрозой оказываются мед. работники. Они будут постепенно заражаться, часть из них умрет, что приведет к тому, что врачей, которые смогут оказывать помощь больным коронавирусом и пр. серьезно больным и пострадавшим, будет становиться все меньше. Результат: см. пункт 2.
4. В США, даже в условиях введенных мер по сдерживанию распространения, прогнозируют миллион смертей от коронавируса. Это только в США.
5. Если такое большое количество людей заразится и погибнет, то поднимать экономику с колен будет сложнее. Если вовремя не принять карантинные меры, то болезнь будет бушевать по стране дольше и убытки от этого будут выше.
Это ты вообще к чему спросил? Ты под наркотой что ли? Или... Хотя ты же не признаешься... Короче, иди своей дорогой сталкер
Наши потомки, пиздец как, ржать будут с этой ситуации... 17 век - бубонная чума более 25 миллионов погибших 20 век - испанка 5 миллионов погибших 21 век - короновирус 14 тысяч пенсионеров, а всем миром обосрались от страха...
Ты понимаешь почему неправильно сравнивать количество смертей от болезней в разные временные периоды?
Всё ещё не понимаешь, да?)
Дурачок) Самое главное в послании это масштабы) Ну, глупенький, подумай извилиной то своей на попке)
А своей извилиной шевельнуть слабо? Почему нужно объяснять, что все меры, которые сейчас предпринимаются, направлены на то, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ таких же масштабов пандемии.
Почему все так жаждут увидеть, как коронавирус побивает чуму по смертности.
Сейчас все-таки XXI век. У нас есть вирусологи, иммунологи, эпидемиологи - они больше понимают в пандемиях, нежели средневековые лекари. Сейчас мы знаем, что болезнь заносится в организм через слизистые, поэтому надо мыть ручонки, прежде чем совать их в глаза. Раньше об этом не знали.
Глупенький, клоуны в цирке) А куда мне писать, в следующий раз, я без дебилов решу)
Более полумиллиона человек в мире заболели.
0.007% жителей земли. Не очень страшно
нихуя себе успешно преодолели предыдущие кризисы,
из разряда санкции нам только на пользу поэтому уравновесим антисанкциями