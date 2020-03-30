«Коронавирус — это не голливудский триллер»: Медведев обратился к россиянам через соцсети и попросил сидеть дома

По словам экс-премьера, нерабочую неделю нельзя воспринимать как повод для совместного отдыха.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам на своих страницах в соцсетях по поводу коронавируса. Он призвал отнестись к проблеме серьёзно, попросил не выходить из дома или с дачи без крайней необходимости и предупредил об экономических проблемах. Обращение Медведев опубликовал во «ВКонтакте», Фейсбуке и IGTV.

Сейчас кому-то может показаться, что происходящее это какая-то игра, кино какое-то, наподобие голливудского триллера, но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.

Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности РФ

По словам Медведева, на фоне эпидемии особенно важно не поддаваться панике. Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом и отдельно поблагодарил врачей, которым «удаётся сдерживать быстрое распространение болезни».

Тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений, поэтому важно сделать всё, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину и прежде всего — не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что в истории человечества это не первая эпидемия, «но объединившись люди смогли победить не одну болезнь». Он также предупредил о будущих экономических проблемах из-за пандемии Covid-19, но по его мнению, Россия сможет преодолеть трудности.

Конечно, пандемия приведёт к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира, их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок, но у нас с вами есть успешный опыт преодоления подобных трудностей. Дмитрий Медведев

В качестве примера Медведев привёл 2014 и 2015 годы, когда Россия столкнулась с одновременным падением цен на нефть и санкциями. По его мнению, тогда страна справилась с проблемой и с тех пор «развила многие отрасли в рамках импортозамещения».

Как отметил зампред совбеза рф, экономические вопросы сейчас вторичны, а самое главное — здоровье людей. Он отдельно напомнил россиянам, что неделю с 30 марта по 5 апреля не стоит воспринимать как повод для совместного отдыха, а лучше вообще не выходить лишний раз из дома.

Не менее значимо для страны участие каждого из нас. Вот в эти тёплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход — недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Дмитрий Медведев

Медведев призвал использовать свободное время с пользой — пообщаться с близкими, заняться самообразованием, домашними делами, посмотреть кино или почитать книги.