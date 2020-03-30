Прямой эфир
Предприятия, торгующие товарами из этого списка, смогут работать в «путинские выходные».
Правительство России изменило утверждённый 28 марта перечень товаров первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Из списка убрали, в том числе печатные СМИ, похоронные принадлежности, табак, компьютерное и электронное оборудование, автозапчасти, электрическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные материалы, противопожарные товары, а также очки и линзы.
Часть позиций правительство конкретизировало: вместо «мыла и моющего средства» появились «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное», отдельно прописали санитарно-гигиенические маски, антисептик, влажные и сухие салфетки.
Актуальный список товаров первой необходимости:
Предприятия, торгующие товарами первой необходимости, смогут работать в «путинские выходные» c 30 марта по 3 апреля.
На 30 марта в России зафиксировали 1 534 случаев заражения коронавирусной инфекций Covid-19. За весь период 64 выздоровело, восемь — умерло.
Что-то мне подсказывает, что список делал не курящий человек..
Курящий может прожить без табака, как и сладкоежка без сахара
А блять без свечей, жизнь не представляется возможным, как и без салфеток. Все, дома закончились свечи и салфетки, и начинаешь на стенки лезть?
Ну если всё наебнётся и не будет электричества - свечки будут к месту
У меня электрофицированный дом. И если все наебнется, и отключат электричество. То я сдохну с голода, ТК не приготовить, не хранить будет невозможным. Вопрос. Нахуя мне свечки? Я лучше тогда сдохну с сигаретой в зубах, чем со свечкой в жопе
Ну и подыхай хоть со свечкой, хоть без, а я ещё пожить хочу (мне вкус сигарет не нравится)
Ты сигареты куришь ушами.что ли?
ТК не приготовить, не хранить будет невозможным
В принципе, гречку можно приготовить, залив водой на ночь. То есть достаточно запасов гречки и воды
Прожить-то он сможет. А вот проголосует ли за изменения в Конституции?
Долго боролся лайкнуть/дизлайкнуть твой коммент мимокурящийчеловек
Синий Илья
Курение кратно повышает риск осложнения и смерти в случае болезни, так что ломка - ломкой, подумайте о своей жизни.
По опыту Китая вероятность сдохнуть от COVID-19 у курящих в 14 раз выше. Давай, пиздуй за сигаретами.
Уверенный велосипед
У умных никакой стрессовой ситуации нет. Кроме того, курильщикам предоставляется достойный повод бросить.
Функциональный химик
В продуктовых можно будет сигареты купить. Отдельные табачные лавки закроют.
Исходя из текста документа, их не закроют если там продаются салфетки/влажные салфетки.
И бессмертный.
И про шашлыки не подумали, чем мангал топить, не свечками же, где угооль
Про линзы не понял. Я если сниму свою линзу (она одна, второй глаз не видит), то просто фактически не смогу сидеть за ПК/телефоном/книгой. Ок, YouTube посмотрю, но узнаю блогера только по голосу.
Да, это странно очень.
Но линзы есть на озоне, беру.ру и других доставках.
А вот что делать людям, которые вдруг сломали очки, а линзы носить не могут - хз
Возможно. Я в основном беру в оптике и под меня линз никогда нет, нужно делать заказ и ждать.
А где баллончики для астматиков? ...Инсулин?
Странно видеть исключение компьютерного и электронного оборудования из списка.
В условиях, когда правительство рекомендует перейти на удалёнку и работать так, закрытие магазинов, где можно купить технику для нее - затея довольно странная. Хорошо, что у нас компания успела в пятницу перечислить сотрудникам деньги на покупку раутеров и модемов (ноутбуки рабочие раздали домой еще в середине прошлой недели, многие дома сидели раздавая интернет с телефона)
Это как? Интернета дома нет?
Да, интернета дома нет. Представляете, такое бывает и даже весьма часто.
Люди просто не подключают, потому что он им не сильно нужен. Выход в интернет есть с телефона на котором, собственно, большинство и потребляет контент нынче.
Разве нельзя заказать всё онлайн с того же мобильного? Хотя сроки доставки сейчас конечно везде увеличены
Коробок, предмет первой необходимости.
Ну, как ты без спичек будешь в квартире с электро-плитой? Плюс в коробке можно хранить тараканов с подоконника. Хоть какая-то развлекуха
стоп, я откровенно туплю и не понимаю - а продуктовые-то работают вне зависимости от наличия товаров из списка?
Текущим распоряжением утверждён рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
К продуктовым это не относиться.
нихуя не понятно что это значит и что изменится
Можно заниматься торговлей, если есть что-то из этого списка. Пока введены Путинские каникулы. И то это, рекомендации опять всего лишь. Наверное постепенно будут удаляться что-то из перечисленного и введут так карантин. Хз
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