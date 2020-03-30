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Артём Мазанов
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Правительство исключило похоронные принадлежности, очки, табак и печатные СМИ из товаров первой необходимости Материал редакции

Предприятия, торгующие товарами из этого списка, смогут работать в «путинские выходные».

61 комментарий
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Правительство России изменило утверждённый 28 марта перечень товаров первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Из списка убрали, в том числе печатные СМИ, похоронные принадлежности, табак, компьютерное и электронное оборудование, автозапчасти, электрическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные материалы, противопожарные товары, а также очки и линзы.

Часть позиций правительство конкретизировало: вместо «мыла и моющего средства» появились «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное», отдельно прописали санитарно-гигиенические маски, антисептик, влажные и сухие салфетки.

Актуальный список товаров первой необходимости:

  1. Санитарно-гигиеническая маска;
  2. Антисептик для рук;
  3. Салфетки влажные;
  4. Салфетки сухие;
  5. Мыло туалетное;
  6. Мыло хозяйственное;
  7. Паста зубная;
  8. Щетка зубная;
  9. Бумага туалетная;
  10. Гигиенические прокладки;
  11. Стиральный порошок;
  12. Подгузники детские;
  13. Спички, коробок;
  14. Свечи;
  15. Пеленка для новорожденного;
  16. Шампунь детский;
  17. Крем от опрелостей детский;
  18. Бутылочка для кормления;
  19. Соска-пустышка;
  20. Бензин автомобильный;
  21. Дизельное топливо;
  22. Сжиженный природный газ;
  23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Предприятия, торгующие товарами первой необходимости, смогут работать в «путинские выходные» c 30 марта по 3 апреля.

На 30 марта в России зафиксировали 1 534 случаев заражения коронавирусной инфекций Covid-19. За весь период 64 выздоровело, восемь — умерло.

#новости #правительство #covid19

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61 комментарий
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r0manov #LetsplaySpb

29

Что-то мне подсказывает, что список делал не курящий человек..

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Чрезвычайный кавалер

r0manov
19

Курящий может прожить без табака, как и сладкоежка без сахара

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Чрезвычайный
6

А блять без свечей, жизнь не представляется возможным, как и без салфеток. Все, дома закончились свечи и салфетки, и начинаешь на стенки лезть? 

Ответить

Чрезвычайный кавалер

r0manov
14

Ну если всё наебнётся и не будет электричества - свечки будут к месту

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Чрезвычайный
19

У меня электрофицированный дом. И если все наебнется, и отключат электричество. То я сдохну с голода, ТК не приготовить, не хранить будет невозможным. Вопрос. Нахуя мне свечки? Я лучше тогда сдохну с сигаретой в зубах, чем со свечкой в жопе

Ответить

Чрезвычайный

r0manov
–2

Ну и подыхай хоть со свечкой, хоть без, а я ещё пожить хочу (мне вкус сигарет не нравится)

Ответить

r0manov

Чрезвыч…
6

их жрать не нужно

Ответить

Чрезвычайный

r0manov
5

Ты сигареты куришь ушами.что ли?

Ответить

r0manov

Чрезвыч…
1

их жрать не нужно.

Ответить

Чрезвычайный

r0manov
1

Вкусовые рецепторы находятся во рту, а обонятельные - в носу. Когда куришь, дым проходит через эти рецепторы, и они триггерятся, умник.

Ответить

r0manov

Чрезвыч…
2

зануда ты 

Ответить

Растительный

r0manov
3

ТК не приготовить, не хранить будет невозможным

В принципе, гречку можно приготовить, залив водой на ночь. То есть достаточно запасов гречки и воды

Ответить

r0manov

Растите…
0

в принципе можно и туалетную бумагу жрать, если сильно приспичит 

Ответить

Растительный

r0manov
7

Только там нет пищевой ценности, а гречка — вполне себе еда

Ответить

Slow Dimon

Растите…
0

Холодной?

Ответить

Slow Dimon

r0manov
0

Я на такой случай давно прикупил походную газовую горелку.

Ответить

Ilia Gurtovoy

r0manov
0

...нИ приготовить, нИ хранить...

Ответить

Sergey Volkov

Чрезвычайный
0

Сообщение удалено

Ответить

Eduard Vakhitov

Чрезвычайный
11

Прожить-то он сможет. А вот проголосует ли за изменения в Конституции? 

Ответить

Кирилл 1

Eduard
0

Серьёзно кто-то ещё надеется на то, что это будет абсолютно правдивое голосование? Давно уже всё решено.

Ответить

Sergey Volkov

Чрезвычайный
0

Долго боролся лайкнуть/дизлайкнуть твой коммент мимокурящийчеловек

Ответить

Синий Илья

r0manov
2

Курение кратно повышает риск осложнения и смерти в случае болезни, так что ломка - ломкой, подумайте о своей жизни.

Ответить

Liu Tiko

Синий
2

Очень сложно расставаться с вредными привычками во время стресса, а сейчас как раз стрессовая ситуация

Ответить

Olga Shvets

Liu
0

По опыту Китая вероятность сдохнуть от COVID-19 у курящих в 14 раз выше. Давай, пиздуй за сигаретами.

Ответить

Liu Tiko

Olga
3

Я не курю, поэтому никуда не собираюсь. Просто говорю, что человеку трудно справляться с зависимостью в период нестабильности. Что вас смутило?

Ответить

Чрезвычайный

Liu
3

Мой отец бросил курить, когда у него была ангина: просто дышать было больно, а с дымом так совсем ужасно. Ангина прошла, но пришло понимание, что и без сигарет живётся нормально.

Ответить

Liu Tiko

Чрезвыч…
1

Молодец папа. Я же не пишу, что это невозможно, просто сложно. 

Ответить

LC

Olga
0

По опыту Китая вероятность сдохнуть от COVID-19 у курящих в 14 раз выше.

Если у человека лёгкие уже унавожены годами курения, собственно прекращение курения мало что даст.

Ответить

Уверенный велосипед

Liu
1

У умных никакой стрессовой ситуации нет. Кроме того, курильщикам предоставляется достойный повод бросить.

Ответить

Функциональный химик

r0manov
3

В продуктовых можно будет сигареты купить. Отдельные табачные лавки закроют.

Ответить

Лев Кузнецов

Функциональный
0

Исходя из текста документа, их не закроют если там продаются салфетки/влажные салфетки.

Ответить

Елизавета Антон

r0manov
1

Запасы надо иметь, товарищ

Ответить

Насущные Проблемы

r0manov
0

И бессмертный.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Насущные
1

ебанный кощей... 

Ответить

Zasad Asdasd

r0manov
0

И про шашлыки не подумали, чем мангал топить, не свечками же, где угооль

Ответить

Алексей Ефименко

10

Про линзы не понял. Я если сниму свою линзу (она одна, второй глаз не видит), то просто фактически не смогу сидеть за ПК/телефоном/книгой. Ок, YouTube посмотрю, но узнаю блогера только по голосу.

Ответить

Андрей Лузин

Алексей
2

Да, это странно очень.
Но линзы есть на озоне, беру.ру и других доставках.
А вот что делать людям, которые вдруг сломали очки, а линзы носить не могут - хз

Ответить

Bad Bear

Алексей
0

Бред конечно. Но аптеки закрывать не будут, а линзы там вроде как продают

Ответить

Алексей Ефименко

Bad
0

Возможно. Я в основном беру в оптике и под меня линз никогда нет, нужно делать заказ и ждать.

Ответить

Bad Bear

Алексей
0

Службы доставок будут работать? Или только доставка еды?

Ответить

Кирилл 1

Bad
0

Скорее всего, будут работать, иначе они (оптика и прочие) слишком много потеряют, а за счёт доставки смогут компенсировать..

Ответить

Антон Осечкин

Bad
0

В аптеках вроде линзы не продают, по крайней мере, не во всех точно.

Ответить

Анатолий Черняк

6

осталось включить туда урны для праха после кремации как я понимаю

Ответить

Андрей Николаевич

0

А где баллончики для астматиков? ...Инсулин?

Ответить

Игорь Горшков

Андрей
10

в аптеках, которые продолжают работать

Ответить

Дмитрий Зосенко

2

Странно видеть исключение компьютерного и электронного оборудования из списка.

В условиях, когда правительство рекомендует перейти на удалёнку и работать так, закрытие магазинов, где можно купить технику для нее - затея довольно странная. Хорошо, что у нас компания успела в пятницу перечислить сотрудникам деньги на покупку раутеров и модемов (ноутбуки рабочие раздали домой еще в середине прошлой недели, многие дома сидели раздавая интернет с телефона)

Ответить

Максим Костюков

Дмитрий
0

Это как? Интернета дома нет?

Ответить

Дмитрий Зосенко

Максим
4

Да, интернета дома нет. Представляете, такое бывает и даже весьма часто.

Люди просто не подключают, потому что он им не сильно нужен. Выход в интернет есть с телефона на котором, собственно, большинство и потребляет контент нынче.

Ответить

That cat

Дмитрий
1

Дикари.

Ответить

Stan Majors

Дмитрий
0

Земля им пухом)

Ответить

Настя Шамрина

Дмитрий
0

Разве нельзя заказать всё онлайн с того же мобильного? Хотя сроки доставки сейчас конечно везде увеличены

Ответить

styll

1

Коробок, предмет первой необходимости.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

styll
2

Ну, как ты без спичек будешь в квартире с электро-плитой? Плюс в коробке можно хранить тараканов с подоконника. Хоть какая-то развлекуха

Ответить

Евгений Мартынов

r0manov
0

...или источник какого-никакого протеина, опять же

Ответить

styll

r0manov
0

Кто сказал про спички?

Ответить

the art of гепард

1

стоп, я откровенно туплю и не понимаю - а продуктовые-то работают вне зависимости от наличия товаров из списка?

Ответить

Лев Кузнецов

the
0

Текущим распоряжением утверждён рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

К продуктовым это не относиться.

Ответить

the art of гепард

Лев
1

Ага, вот допёрло. Спасибо)

Ответить

ouxen

0

нихуя не понятно что это значит и что изменится

Ответить

Александр Рыскалов

ouxen
1

Можно заниматься торговлей, если есть что-то из этого списка.  Пока введены Путинские каникулы. И то это, рекомендации опять всего лишь.  Наверное постепенно будут удаляться что-то из перечисленного и введут так карантин. Хз

Ответить

Zasad Asdasd

0

Какая-то деградация, ни один указ сделать с первого раза не могут

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