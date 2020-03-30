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Новости
Артём Мазанов
16 835

Правительство одобрило штрафы за нарушение карантина — от 15 тысяч рублей до миллиона Материал редакции

Максимальный штраф для физических лиц при первом нарушении — 40 тысяч рублей.

46 комментариев
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Правительство России одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки вводятся в Кодекс об административных правонарушениях. Как пишут RT и РИА «Новости», штрафы одобрили в следующей редакции:

  • Физических лиц при первом нарушении оштрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;
  • Если нарушения — повторные, или повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Штрафовать на такие сумму будут тех, кто нарушил «законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял, что эти штрафы предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.

Увеличить размер штрафов за нарушение карантина правительство предложило 26 марта. За день до этого в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека.

#новости #covid19 #право

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46 комментариев
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Bad Bear

27

При первом нарушении чего? Без ведения президентом режима ЧС всей этой хуйнёй они могут вытирать себе задницу.

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Артём Мазанов

Bad
22

Нет. Это штрафы не при режиме ЧС, а за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Ответить

Воздушный кубок

Артём
11

А где из твоего текста это понятно?
Где оговорка - "находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - а она ведь существенно все меняет?

Ответить

Чрезвычайный кавалер

Воздушный
6
Ответить

Артём Мазанов

Воздушный
0

Первая часть была, вторую добавил, чтобы понятнее было. Спасибо

Ответить

Честной Илья

Bad
5

Ты так пишешь будто раньше им было не похуй

Ответить

dmzkrsk

Честной
3

Когда они пришли за оппозиционнерами, я молчал

Ответить

Yuri Miller

dmzkrsk
8

Когда они пришли за геями, я молчал. Когда они пришли за мной, я охуел

Ответить

Митя Простомолотов

Yuri
5

может за тобой пришли потому что они приходят за геями

Ответить

Yuri Miller

Митя
0

Нет, в конце они приходят за коммунистами и вообще несогласными. А когда сажать некого, приходят вообще по жребию.

Ответить

Yuri Miller

Митя
0

Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Bad
2

Эти все заявления выглядят так, будто подобным образом можно штрафовать кого угодно. Например тех, кто много какает.
"За нарушение законодательства в области обеспечения пропускной способности канализационной сети в условиях повышенной нагрузки на канализацию из-за самоизоляции".

Ответить

Masha Kovalyova

Bad
0

 Без ведения президентом режима ЧС всей этой хуйнёй они могут вытирать себе задницу.

Ну да, ну да. «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам». 

Ответить

Воздушный кубок

8

Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял,

"пояснял" - даже в источнике (на который ссылка) - "объяснил"

Артем - это что за прорывы АУЕ-стайл? Или все-таки скоро подсайт ждать?

Ответить

Краткий жар

4

Карантина нет, но штрафы уже подвезли. Найс

Ответить

Иван Косьяненко

Краткий
9

Карантин есть у тех, кто вернулся из-за бугра или контактировал с вернувшимися.

Ответить

Воздушный кубок

Краткий
1

"находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Ответить

Воздушный кубок

3

Артем, ну поменяй ты заголовок - видно же по комментариям, что большинство думает, что это про вчерашний указ Собянина - добавь после слова "карантина" - "для тех, кто контактировал с носителем COVID-19" - как вариант.

Ответить

Sancobot

0

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс

А можно объяснить эту часть. То есть, если я решу нарушить карантин и специально заразить человека, который допустим умрёт, то я обязан лишь штраф заплатить или как?
Как это может не попадать под Уголовный кодекс?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Sancobot
4

объясняю. Если ты решишь нарушить карантин, то как минимум статус "всероссийского долбаеба" тебе обеспечен. 

Ответить

Sancobot

r0manov
0

Не, нарушать карантин я бы не стал, меня интересует именно вопрос по поводу уголовного дела, связанного с преднамеренным или нет убийством/

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Sancobot
1

так я и не о тебе конкретно, я так, в адрес воображаемого индивидуума  

Ответить

Sancobot

r0manov
0

Понимаю/

Ответить

Андрей Николаевич

Sancobot
3

Интересно как будет доказана вина заражения именно тобой. В теле погибшего будет код моей днк? 

Ответить

Алексей Логачев

Sancobot
0

Предположу, что по факту ты можешь нарушить карантинный режим, чтобы выйти за стаканчиком кофе, кого-то заразишь, но человек умрёт, потому что у него какая-то хроническая тема была, а коронавирус лишь усугубил (ну то есть степень твоей вины определить сложно). Таких кейсов в европейских судах полно, потому что очень тяжело выяснить именно причину и степень (там ещё бывают сложные вопросы, когда и человек, которого ты заразил тоже нарушал карантин, например, в Мск, как бы "обоюдка" типа).

По факту, конечно, работать это будет в российских реалиях иначе: если вовремя занесёшь, то дело не переквалифицируют в уголовку :)

Ответить

Sancobot

Алексей
0

Еее, Правовое государство/

Ответить

Татьяна Кобыляк

1

А как они проверят контактировал ты с носителем или нет?

Ответить

Михаил Ефименко

Татьяна
2

Сперва в отделение, там разберёмся. Ну или... можно тут, по-тихому, ну вы поняли.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Михаил
0

В подвале достанут динамо-машину или бутылку, и попросят сказать, как надо

Ответить

Vladimir Medvedev

Татьяна
1

А главное, знал ли.

Ответить

Аккуратный фитиль

Татьяна
0

Если пятая колонна, то точно контактировал!

Ответить

Nikolay Doo

0

но карантина же нет, блять!

Ответить

Воздушный кубок

Nikolay
2

"такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - Артем просто написал не с того конца. А для тех, кто контактировал карантин есть.

Ответить

Андрей Орехов

0

То есть карантин все-таки когда-то появится?

Ответить

Воздушный кубок

Андрей
1

"находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - Артем просто "постеснялся" об этом написать.

Ответить

Yuri Miller

Воздушный
0

Тот самый случай когда тебя хотят задержать а ты кричишь "не сметь, я носитель COVID19"

Ответить

Alan Hubiev

0

Че пацаны QR коды и никакой налички ))

Ответить

ave ego

Alan
0

А за отказ от татуировки с qr кодом какая ответственность?

Ответить

Yuri Miller

ave
2

Расстрел на месте как врага Отечества. 

Ответить

Stan Majors

ave
0

Двушечка на бутылке

Ответить

Обухов Денис

0

отличный способ пополнить казну.

Ответить

ouxen

0

оперативно они, удобно для их казны

Ответить

Андрей Николаевич

0

Тройной удар по среднему классу

Ответить

Yuri Miller

0

Как-то надо финансировать пособие по безработице в 19,5 т.р. на рыло, вот и штрафы.

Ответить

Anton Gostev

0

Контакт с человеком с орви считается?

Ответить

Комментарий удален

Андрей Лесных

0

Вот что значит - одобрило? Ни в консультанте, ни в гаранте нет изменений в КоАП. Действующая редакция от 18 марта 2020 года, вступила в силу сегодня. Никаких признаков "повышенных штрафов". Можно ссылку на документ?  

Далее, к кому это применимо? К людям, которые делают что? И по какой конкретно статье КоАП? Хотелось бы деталей.

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