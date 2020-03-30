Максимальный штраф для физических лиц при первом нарушении — 40 тысяч рублей.

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Правительство России одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки вводятся в Кодекс об административных правонарушениях. Как пишут RT и РИА «Новости», штрафы одобрили в следующей редакции:

Физических лиц при первом нарушении оштрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей , должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;



, должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей; Если нарушения — повторные, или повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс: для граждан штраф составит — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей , должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет, юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Штрафовать на такие сумму будут тех, кто нарушил «законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял, что эти штрафы предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.