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Максимальный штраф для физических лиц при первом нарушении — 40 тысяч рублей.
Правительство России одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Поправки вводятся в Кодекс об административных правонарушениях. Как пишут RT и РИА «Новости», штрафы одобрили в следующей редакции:
Штрафовать на такие сумму будут тех, кто нарушил «законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял, что эти штрафы предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.
Увеличить размер штрафов за нарушение карантина правительство предложило 26 марта. За день до этого в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека.
При первом нарушении чего? Без ведения президентом режима ЧС всей этой хуйнёй они могут вытирать себе задницу.
Воздушный кубок
А где из твоего текста это понятно?
Где оговорка - "находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - а она ведь существенно все меняет?
Честной Илья
Ты так пишешь будто раньше им было не похуй
Когда они пришли за геями, я молчал. Когда они пришли за мной, я охуел
может за тобой пришли потому что они приходят за геями
Нет, в конце они приходят за коммунистами и вообще несогласными. А когда сажать некого, приходят вообще по жребию.
Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня.
Эти все заявления выглядят так, будто подобным образом можно штрафовать кого угодно. Например тех, кто много какает.
"За нарушение законодательства в области обеспечения пропускной способности канализационной сети в условиях повышенной нагрузки на канализацию из-за самоизоляции".
Без ведения президентом режима ЧС всей этой хуйнёй они могут вытирать себе задницу.
Ну да, ну да. «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам».
Карантин есть у тех, кто вернулся из-за бугра или контактировал с вернувшимися.
Воздушный кубок
"находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс
А можно объяснить эту часть. То есть, если я решу нарушить карантин и специально заразить человека, который допустим умрёт, то я обязан лишь штраф заплатить или как?
Как это может не попадать под Уголовный кодекс?
объясняю. Если ты решишь нарушить карантин, то как минимум статус "всероссийского долбаеба" тебе обеспечен.
так я и не о тебе конкретно, я так, в адрес воображаемого индивидуума
Интересно как будет доказана вина заражения именно тобой. В теле погибшего будет код моей днк?
Предположу, что по факту ты можешь нарушить карантинный режим, чтобы выйти за стаканчиком кофе, кого-то заразишь, но человек умрёт, потому что у него какая-то хроническая тема была, а коронавирус лишь усугубил (ну то есть степень твоей вины определить сложно). Таких кейсов в европейских судах полно, потому что очень тяжело выяснить именно причину и степень (там ещё бывают сложные вопросы, когда и человек, которого ты заразил тоже нарушал карантин, например, в Мск, как бы "обоюдка" типа).
По факту, конечно, работать это будет в российских реалиях иначе: если вовремя занесёшь, то дело не переквалифицируют в уголовку :)
А как они проверят контактировал ты с носителем или нет?
Сперва в отделение, там разберёмся. Ну или... можно тут, по-тихому, ну вы поняли.
В подвале достанут динамо-машину или бутылку, и попросят сказать, как надо
но карантина же нет, блять!
Воздушный кубок
"такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - Артем просто написал не с того конца. А для тех, кто контактировал карантин есть.
То есть карантин все-таки когда-то появится?
Воздушный кубок
"находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался." - Это про «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - Артем просто "постеснялся" об этом написать.
Тот самый случай когда тебя хотят задержать а ты кричишь "не сметь, я носитель COVID19"
Че пацаны QR коды и никакой налички ))
Как-то надо финансировать пособие по безработице в 19,5 т.р. на рыло, вот и штрафы.
Комментарий удален
Вот что значит - одобрило? Ни в консультанте, ни в гаранте нет изменений в КоАП. Действующая редакция от 18 марта 2020 года, вступила в силу сегодня. Никаких признаков "повышенных штрафов". Можно ссылку на документ?
Далее, к кому это применимо? К людям, которые делают что? И по какой конкретно статье КоАП? Хотелось бы деталей.