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Артём Мазанов
16 822

В России зафиксировали ещё 302 случая заражения Covid-19. Общее число заболевших — 1836 Материал редакции

Новые случаи выявили в 35 регионах.

86 комментариев
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За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Общее число заболевших — 1836. Об этом сообщил оперативный штаб.

Распределение новых случаев по регионам:

Число умерших больных с коронавирусом выросло до девяти. Общее число выздоровевших достигло 66.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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86 комментариев
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Владимир Василенко

37

Опять стагнируем на 200-300
Путин обещал рост показателей в стране, а его нет
Стоит ли ему верить...

Ответить

Обухов Денис

Владимир
3

Прорыв вроде обещал...

Ответить

Владимир Василенко

Обухов
0

Надеюсь, Владимир Путин Молодец

Ответить

Denis Novikov

Владимир
0

политик, лидер

Ответить

Владимир Василенко

Denis
1

И боец

Ответить

Обухов Денис

Владимир
1

И Хокеитст и водолаз....

Ответить

Владимир

Обухов
10

Пошел он на хуй, пидарас

Ответить

Anton Green

12

🔸Москва - 212

🔸Республика Коми - 15

🔸Санкт-Петербург - 8

🔸Московская область - 7

🔸Республика Бурятия - 5

🔸Архангельская область - 4

🔸Белгородская область - 3

🔸Псковская область - 3

🔸Республика Адыгея - 3

🔸Республика Дагестан- 3

🔸Кировская область - 3

🔸Владимирская область - 2

🔸Ивановская область - 2

🔸Рязанская область - 2

🔸Вологодская область - 2

🔸Ленинградская область - 2

🔸Мурманская область - 2

🔸Кабардино-Балкарская Республика - 2

🔸Республика Марий Эл - 2

🔸Пермский край - 2

🔸Саратовская область - 2

🔸Челябинская область - 2

🔸Красноярский край - 2

🔸Калужская область - 1

🔸Липецкая область - 1

🔸Тверская область - 1

🔸Тульская область - 1

🔸Калининградская область - 1

🔸Республика Калмыкия - 1

🔸Ставропольский край - 1

🔸Оренбургская область - 1

🔸Республика Хакасия - 1

🔸Алтайский край - 1

🔸Иркутская область - 1

🔸Новосибирская область - 1

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Anton
7

Ура, наконец-то включили Адыгею! Тусим!

Ответить

Иной якорь

Орзэмэс
1

приезжай в Краснодар, будем тусить.

Ответить

Владимир Василенко

Иной
–1

Щас бы в Краснодар ехать, деревня

Ответить

коренной нарниец

Владимир
2

а тебя никто и не приглашал

Ответить

Владимир

коренной
0

В здравом уме, туда никто и не поедет

Ответить

Иной якорь

Владимир
0

Ну ему не далеко же. Да, еще та деревня. Тут плохо все. Но, пока тут нахожусь. 

Ответить

Ислам Маммеев

Иной
–1

Приезжай в Пятигорск)

Ответить

Немыслимый щит

Ислам
0

У вас классные трассы на машуке.

Ответить

Ислам Маммеев

Немысли…
–1

Я с Приэльбрусья
Просто, прошу людей держаться подальше)))

Ответить

Немыслимый щит

Ислам
0

О, так на Чегете трассы еще лучше. 

Ответить

Иной якорь

Ислам
0

Сори, брат, но мне Кисловодск больше нравится! Хотя, у вас там архитектура классная. 

Ответить

Вот Так

Орзэмэс
0

Адыгейский сыр делают в Адыгеи ?

Ответить

Чрезвычайный кавалер

Anton
0

Ух! чего комяки-то так активизировались?

Ответить

Стройный инструмент

Чрезвычайный
5

комикрайм, Сыктывкар андерграунд

Ответить

Стройный инструмент

Стройный
2
Ответить

Дмитрий Письменный

Anton
0

А в Самаре хорошо

Ответить

Sergey Volkov

Anton
0

где Нижегородская область :(

Ответить

Словесный Интервент

12

@Роберт Петросян первонах от новостей 

Ответить

Стройный инструмент

11

Какая нахуй наводка, как будто бы в сами не написали, нахуй говноедов поощрять?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

6

Зато на шашлыки сходили, ебланы

Ответить

1 2

r0manov
7

Те, кто сходили, ещё не знают, что заразились

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1
7

для них это будет сюрпризом. А потом они такие - "Ну твою мать, а, ну как же так. Почему я такое невезучее говно. Как я мог заразиться, я же пиздец, пуп земли"

Ответить

1 2

r0manov
7

"Какого хера вы в костюмах химзащиты, я чё прокажённый??"

Ответить

Владислав Воронин

1
0

"Че не веришь мне? Чистый я зуб даю!"

Ответить

Zasad Asdasd

r0manov
0

Братан, ты мангал не принес, не сходили(

Ответить

Andrew Night

6

Хочется спросить ебанутых , которые в парках тусили: "Ну чё, шашлычок под коньячок, вкусно очень?"

Ответить

Ислам Маммеев

Andrew
3

Они ещё тусят(

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Ислам
6

надо взять опыт Индийских полицейских, и таких умников, которые жарят шашлыки, и сбегают из под карантина - хуярить палками

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

r0manov
0

@Dragan Velimirovic, минусишь все комменты, потому что ты шашлычник?

Ответить

Уверенный велосипед

r0manov
–9

Минусую, потому что вы меня раздражаете. Все.

Ответить

r0manov

Уверенн…
3

ливни тогда с ресурса, или ты мазохист?

Ответить

Уверенный

r0manov
–2

Русские не сдаются

Ответить

r0manov

Уверенн…
1

ага, типичный представитель особенной касты "поднасрать, святое дело" :D

Ответить

Georgi Yudin

Уверенн…
0

Рюсский рюсского не обманет?

Ответить

r0manov

Georgi
0

но наебет

Ответить

Alexei Kuksin

Уверенн…
2

Есть хороший рецепт против раздражителей - пить коньяк по утрам. 

Ответить

Стройный

Alexei
0

С утра напился - весь день свободен

Ответить

Ислам Маммеев

r0manov
0

Меня вообще топикстартер минусит)

Ответить

Ислам Маммеев

r0manov
0

В Чечне так)

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Ислам
1

А, Чечня это вообще "Изумрудный город", по сравнению с остальными городами России. Там свои прикольчики )

Ответить

Denis Voznyuk

Ислам
0

Довольно странно читать критику от человека, который сам бегать в парк пошел.
Адекватные перешли на домашний режим уже с середины прошлой недели, наверное.

Ответить

Yago SH

Andrew
1

А тех ебанутых, которые готовы расцеловать город Сочи?

Ответить

Andrew Night

Yago
–1

Этих тоже

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Andrew
–1

слова Владимира Маркина уже не так романтично звучат в свете последних событий. 

Ответить

Стройный инструмент

1

Каких регионах?

Ответить

Ni Ck

Стройный
5

Статья дополняется

Ответить

Тонкий ихтиандр

Ni
24

Регионы пополняются

Ответить

Igor Hruschev

Ni
7

Больница пополняется

Ответить

Иван Иванов

–3
Ответить

Михаил Ахметов

Иван
0

На чем основанно? Или сам нарисовал?

Ответить

Igor Hruschev

Михаил
27

Основано на шашлычках

Ответить

Михаил Ахметов

Igor
1

Достоверный источник дивотного белка, но не информации

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Михаил
2

посмотри внимательно видос (данные вымышленные) 

Ответить

Михаил Ахметов

Орзэмэс
0

Ага, спасиб, а то не разглядел серое на белом

Ответить

Andre Macareno

Иван
0

Дежа вю

Ответить

Andry Osminin

2

Пора обнулять, Володя!

Ответить

Владимир Земсков

2

Всмвсле не Петросян?
У Петросяна монополия на новости о короне тут вообще-то.

Ответить

Роберт Петросян

Владимир
1

Я

Ответить

Stan Majors

Роберт
0

Головка от ху... от юмора!

Ответить

Данил Скворцов

2

Жду новости про Башкортостан

Ответить

Ленинградский микроскоп

Данил
0

Режим самоизоляции как в Москве и Чечне в ближайшие дни

Ответить

Владимир Василенко

1

СПб 8
Хех

Ответить

Sancobot

Владимир
1

Долго просить не пришлось/

Ответить

Обухов Денис

Владимир
0

А в Питере - пить!

Ответить

Дикий цветок

1

А можно не упоминать этого русофоба в новостях, плз?

Ответить

Роберт Петросян

Дикий
–3

Вот про русофобию я писал. 

https://vk.com/petrosyan?w=wall252247503_1675

Стена
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно…
vk.com
Ответить

Дикий цветок

Роберт
0

русофобия - это когда радуешься каждой плохой новости у русских и быстрее всех летишь постить это на тж.

Ответить

Владимир Дыркин

1

в екб метро сегодня закроют

Ответить

Killo

0

Я не понимаю, вот на риа (и на многих других) новость что в Тамбовской области два новых случая за 28 марта
https://ria.ru/20200328/1569297294.html
Но ни в какой статистике они не участвуют, как это понять?

Ответить

Евгений Абрамовских

Killo
2

У них положительный экспресс тест. Здесь те, у кого положительный обычный тест (он долгий достаточно, все в Новосибирск везут). И это за эти сутки.

Ответить

Binbin Zhu

0
Ответить

Nastya Kogalymskaya

–2

как же в комментах дегенераты-антишашлычники заебали. поели шашлычки на свежем воздухе, в компании людей с которыми и так общаетесь - и всё, у ебанутых прям припадки, натурально пуская слюни бегают везде и пишут "ну как поели ыыыы".

или вероятно так боты пытаются сместить акцент с проеба властей на дескать нерадивых граждан. ведь как же так, сказали же ВЫХОДНЫЕ, цены на билеты вон понизили. все равно не хотят дома сидеть. ну народ...

Ответить

Дмитрий Чернышов

Nastya
0

Вы серьёзно надеетесь, что правительству не безразличны простые люди? Зная наше правительство можно догадаться, что лучше думать своей головой, чем ждать, что правительство будет обеспокоено нашим здоровьем.

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Дмитрий
0

согласна, но излишне демонизировать любителей шашлычка тоже не стоит.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Nastya
1

Просто они потом разбредутся, поедут на работу, домой. Дверная ручка, кнопка лифта. Много людей в многоэтажке могут это лапать. Ещё продукты в магазине, деньги на кассе. Контроля ведь нормального нет. Поэтому стрёмно вообще выходить из дома. Я бы может не особо парился, но застрял дома больной. Не заразный, но с симптомами орви все шлют вызывать скорую. Но попадать в больничку сейчас совсем стрёмно. 
А всё почему?
И власти могли бы всех просто запирать, кто был за границей, но сразу. И люди могли бы не выходить без особой необходимости. Второе - не панацея, но лучше, чем ничего.
Да и первое, скорее всего, тоже. Сомневаюсь, что у нас жёсткий контроль на границе с Китаем, и никто не пересекает границу где-нибудь в лесах.

Ответить

Stan Majors

Nastya
0

Потом шашлычники идут домой-чихают на свою бабку-та более короной-занимает место в больничке-ее лечат на мои налоги, потому что я работаю пока эти ебанаты дрочили на улице-мое ребенка надо положить в больничку по другой причине-на него нет места и времени. Итог-страдаю я за полное соблюдение правил. Поэтому идита в пень

Ответить

Жизненный фитиль

0

Такой вопрос. Масок уже достаточно долго в продаже не наблюдаю (Казань). Но люди все равно ходят в масках, некоторые даже респираторы достают. Так вот, откуда это все?
Гуглил, выходят какие-то сомнительные сайты. Кто заказывал, дайте линк, пожалуйста.

Ответить

Stan Majors

Жизненный
0

Да там звезды в инстаграм модные маски за касарь продают

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