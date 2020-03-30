Прямой эфир
Новые случаи выявили в 35 регионах.
За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Общее число заболевших — 1836. Об этом сообщил оперативный штаб.
Распределение новых случаев по регионам:
Число умерших больных с коронавирусом выросло до девяти. Общее число выздоровевших достигло 66.
Опять стагнируем на 200-300
Путин обещал рост показателей в стране, а его нет
Стоит ли ему верить...
Прорыв вроде обещал...
Надеюсь, Владимир Путин Молодец
политик, лидер
И боец
И Хокеитст и водолаз....
🔸Москва - 212
🔸Республика Коми - 15
🔸Санкт-Петербург - 8
🔸Московская область - 7
🔸Республика Бурятия - 5
🔸Архангельская область - 4
🔸Белгородская область - 3
🔸Псковская область - 3
🔸Республика Адыгея - 3
🔸Республика Дагестан- 3
🔸Кировская область - 3
🔸Владимирская область - 2
🔸Ивановская область - 2
🔸Рязанская область - 2
🔸Вологодская область - 2
🔸Ленинградская область - 2
🔸Мурманская область - 2
🔸Кабардино-Балкарская Республика - 2
🔸Республика Марий Эл - 2
🔸Пермский край - 2
🔸Саратовская область - 2
🔸Челябинская область - 2
🔸Красноярский край - 2
🔸Калужская область - 1
🔸Липецкая область - 1
🔸Тверская область - 1
🔸Тульская область - 1
🔸Калининградская область - 1
🔸Республика Калмыкия - 1
🔸Ставропольский край - 1
🔸Оренбургская область - 1
🔸Республика Хакасия - 1
🔸Алтайский край - 1
🔸Иркутская область - 1
🔸Новосибирская область - 1
Ура, наконец-то включили Адыгею! Тусим!
Иной якорь
приезжай в Краснодар, будем тусить.
Щас бы в Краснодар ехать, деревня
а тебя никто и не приглашал
Иной якорь
Ну ему не далеко же. Да, еще та деревня. Тут плохо все. Но, пока тут нахожусь.
Приезжай в Пятигорск)
У вас классные трассы на машуке.
Я с Приэльбрусья
Просто, прошу людей держаться подальше)))
Иной якорь
Сори, брат, но мне Кисловодск больше нравится! Хотя, у вас там архитектура классная.
Чрезвычайный кавалер
Ух! чего комяки-то так активизировались?
Стройный инструмент
комикрайм, Сыктывкар андерграунд
Зато на шашлыки сходили, ебланы
для них это будет сюрпризом. А потом они такие - "Ну твою мать, а, ну как же так. Почему я такое невезучее говно. Как я мог заразиться, я же пиздец, пуп земли"
Хочется спросить ебанутых , которые в парках тусили: "Ну чё, шашлычок под коньячок, вкусно очень?"
Они ещё тусят(
надо взять опыт Индийских полицейских, и таких умников, которые жарят шашлыки, и сбегают из под карантина - хуярить палками
@Dragan Velimirovic, минусишь все комменты, потому что ты шашлычник?
Уверенный велосипед
Минусую, потому что вы меня раздражаете. Все.
Есть хороший рецепт против раздражителей - пить коньяк по утрам.
В Чечне так)
А, Чечня это вообще "Изумрудный город", по сравнению с остальными городами России. Там свои прикольчики )
Довольно странно читать критику от человека, который сам бегать в парк пошел.
Адекватные перешли на домашний режим уже с середины прошлой недели, наверное.
Этих тоже
слова Владимира Маркина уже не так романтично звучат в свете последних событий.
На чем основанно? Или сам нарисовал?
Основано на шашлычках
Достоверный источник дивотного белка, но не информации
посмотри внимательно видос (данные вымышленные)
Всмвсле не Петросян?
У Петросяна монополия на новости о короне тут вообще-то.
Жду новости про Башкортостан
СПб 8
Хех
Дикий цветок
русофобия - это когда радуешься каждой плохой новости у русских и быстрее всех летишь постить это на тж.
Я не понимаю, вот на риа (и на многих других) новость что в Тамбовской области два новых случая за 28 марта
https://ria.ru/20200328/1569297294.html
Но ни в какой статистике они не участвуют, как это понять?
У них положительный экспресс тест. Здесь те, у кого положительный обычный тест (он долгий достаточно, все в Новосибирск везут). И это за эти сутки.
как же в комментах дегенераты-антишашлычники заебали. поели шашлычки на свежем воздухе, в компании людей с которыми и так общаетесь - и всё, у ебанутых прям припадки, натурально пуская слюни бегают везде и пишут "ну как поели ыыыы".
или вероятно так боты пытаются сместить акцент с проеба властей на дескать нерадивых граждан. ведь как же так, сказали же ВЫХОДНЫЕ, цены на билеты вон понизили. все равно не хотят дома сидеть. ну народ...
Вы серьёзно надеетесь, что правительству не безразличны простые люди? Зная наше правительство можно догадаться, что лучше думать своей головой, чем ждать, что правительство будет обеспокоено нашим здоровьем.
согласна, но излишне демонизировать любителей шашлычка тоже не стоит.
Просто они потом разбредутся, поедут на работу, домой. Дверная ручка, кнопка лифта. Много людей в многоэтажке могут это лапать. Ещё продукты в магазине, деньги на кассе. Контроля ведь нормального нет. Поэтому стрёмно вообще выходить из дома. Я бы может не особо парился, но застрял дома больной. Не заразный, но с симптомами орви все шлют вызывать скорую. Но попадать в больничку сейчас совсем стрёмно.
А всё почему?
И власти могли бы всех просто запирать, кто был за границей, но сразу. И люди могли бы не выходить без особой необходимости. Второе - не панацея, но лучше, чем ничего.
Да и первое, скорее всего, тоже. Сомневаюсь, что у нас жёсткий контроль на границе с Китаем, и никто не пересекает границу где-нибудь в лесах.
Потом шашлычники идут домой-чихают на свою бабку-та более короной-занимает место в больничке-ее лечат на мои налоги, потому что я работаю пока эти ебанаты дрочили на улице-мое ребенка надо положить в больничку по другой причине-на него нет места и времени. Итог-страдаю я за полное соблюдение правил. Поэтому идита в пень
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