Прямой эфир
Главный редактор «Ведомостей» заявил, что их «некуда и некому развозить».
Газета «Ведомости» приостановила выпуск печатной газеты до 6 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал главный редактор издания Андрей Шмаров. Аналогичное решения приняли «Известия».
Шмаров заявил, что в указанный период будет работать только сайт «Ведомостей». Издание будет искать возможность «расширить его». Он отметил, что выпуск электронной версии газеты пока не планируется.
«Известия» сообщили о приостановке выпуска газет в пятничном выпуске (от 27 марта). Издание подчеркнуло, что редакция продолжит работать и все материалы продолжат выходить на сайте.
Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что издательство планирует продолжить выпуск газеты. По его словам отмену «пока не обсуждали».
25 марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля из-за вспышки Covid-19 с сохранением зарплаты. Президент заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан.
По данным оперштаба к 30 марта, в России насчитывается 1836 заражённых Covid-19. За сутки число больных увеличилось на 302 человека. Число погибших с диагнозом коронавирус увеличилось до девяти.
Это вот тот самый Шмаров теперь главред «Ведомостей»?
А как же ИНСТИТУТ РЕПУТАЦИИ?
О, ты начинаешь осваивать местный юмор)
Про какую Лену он? Он сношал свою племянницу? Как правило, настолько напыщенные поцы - конченные мудаки и идиоты.
P.S. Нашёл, речь про Лену Миро https://rusmonitor.com/glavred-vedomostej-shmarov-publichno-hvastalsya-chto-izbival-nad-svoyu-lyubovniczu.html - примерно такой же сорт фанфаронского говна.
Гораздо раньше, гораздо раньше
А чем угли разжигать для шашлыка?
А что делать тем, на кого не хватило туалетной бумаги в магазине?
Возьмем их на неделю к себе на работу.
Комментарий удален