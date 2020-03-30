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Новости
Arthur Khamzin
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«Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных газет в нерабочую неделю Материал редакции

Главный редактор «Ведомостей» заявил, что их «некуда и некому развозить».

15 комментариев
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Газета «Ведомости» приостановила выпуск печатной газеты до 6 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал главный редактор издания Андрей Шмаров. Аналогичное решения приняли «Известия».

Шмаров заявил, что в указанный период будет работать только сайт «Ведомостей». Издание будет искать возможность «расширить его». Он отметил, что выпуск электронной версии газеты пока не планируется.

«Известия» сообщили о приостановке выпуска газет в пятничном выпуске (от 27 марта). Издание подчеркнуло, что редакция продолжит работать и все материалы продолжат выходить на сайте.

Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что издательство планирует продолжить выпуск газеты. По его словам отмену «пока не обсуждали».

25 марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля из-за вспышки Covid-19 с сохранением зарплаты. Президент заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан.

По данным оперштаба к 30 марта, в России насчитывается 1836 заражённых Covid-19. За сутки число больных увеличилось на 302 человека. Число погибших с диагнозом коронавирус увеличилось до девяти.

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#новости #covid19 #коронавирус #сми

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15 комментариев
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Виолетта Макаревич

2

Это вот тот самый Шмаров теперь главред «Ведомостей»?
А как же ИНСТИТУТ РЕПУТАЦИИ?

Ответить

Эмиль Рубанов

Виолетта
1

дистилированный эстет My ass

Ответить

Василий Лебедев

Виолетта
1

Фамилия говорящая. Бедная Миро.

Ответить

Petr

Виолетта
0

Репутация мудрого управленца)

Ответить

Виолетта Макаревич

Petr
0

О, ты начинаешь осваивать местный юмор)

Ответить

Petr

Виолетта
1

Как известно, кто может управлять женщиной - может управлять миром! В президенты патриарха!

Ответить

Виолетта Макаревич

Petr
0

Кирилла?

Ответить

Petr

Виолетта
0

Нет. Какой же он патриарх. Патриарх - это главред. Сразу видно кто в доме хозяин)

Ответить

Посторонний

Виолетта
0

Про какую Лену он? Он сношал свою племянницу? Как правило, настолько напыщенные поцы - конченные мудаки и идиоты.
P.S. Нашёл, речь про Лену Миро https://rusmonitor.com/glavred-vedomostej-shmarov-publichno-hvastalsya-chto-izbival-nad-svoyu-lyubovniczu.html - примерно такой же сорт фанфаронского говна.

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Турецкий вентилятор

1

Жду через 30 лет.

Государственное телевидение приостановило свое вещание, Константин Эрнст генеральный директор «1 канала» заявил, что их «некому  и негде показывать».

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Турецкий
1

Гораздо раньше, гораздо раньше

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Раньше вложения в цифровое телевидение не окупятся

Ответить

Андрей Балконский

1

А чем угли разжигать для шашлыка?
А что делать тем, на кого не хватило туалетной бумаги в магазине?

Ответить

Беларусь

0

Возьмем их на неделю к себе на работу. 

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r0manov #LetsplaySpb

Беларусь
0

На тракторах да под водочку?

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