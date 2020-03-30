Главный редактор «Ведомостей» заявил, что их «некуда и некому развозить».

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Газета «Ведомости» приостановила выпуск печатной газеты до 6 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал главный редактор издания Андрей Шмаров. Аналогичное решения приняли «Известия».

Шмаров заявил, что в указанный период будет работать только сайт «Ведомостей». Издание будет искать возможность «расширить его». Он отметил, что выпуск электронной версии газеты пока не планируется.

«Известия» сообщили о приостановке выпуска газет в пятничном выпуске (от 27 марта). Издание подчеркнуло, что редакция продолжит работать и все материалы продолжат выходить на сайте.

Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что издательство планирует продолжить выпуск газеты. По его словам отмену «пока не обсуждали».

25 марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля из-за вспышки Covid-19 с сохранением зарплаты. Президент заявил, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан.