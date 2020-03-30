Максимальный штраф — до 4000 рублей.

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Для полицейских в Москве подготовили памятки о патрулировании во время режима изоляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили изданию в силовых структурах.

Полицейские должны патрулировать детские и спортивные площадки, стадионы, пляжи и набережные, парки, скверы и бульвары, площадки для выгула собак, смотровые и сценические площадки, автостоянки, гаражные кооперативы, зоны ожидания на автомойках, жилые дворы, территории возле поликлиник, детских садов, школ, а также мемориалы и кладбища;

Когда полицейские видят группу из двух и более людей, они должны предупредить их о введённом режиме изоляции и узнать причину, по которой они вышли на улицу;



Если причина выхода из дома не уважительная, то нарушителям выпишут протоколы об административном правонарушении по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль. По ней предусмотрен штраф — от 500 до 1000 рублей для граждан, от 2000 до 4000 — для должностных лиц;



Если гражданин откажется выполнять требования патрульных, то на него могу составить протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Также его могут доставить в отдел полиции, если он попробует сбежать или не сможет предъявить документы.



Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл обязательный режим самоизоляции для всех граждан с 30 марта. Жителям города запретили покидать квартиры без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.

Правительство попросило все регионы России обратить внимание на введённые в Москве меры и принять аналогичные. К моменту написания заметки режим самоизоляции введён в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской областях.