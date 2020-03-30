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Алексей Боржонов
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«Ъ»: полицейские в Москве должны патрулировать площадки, дворы и кладбища. Нарушителей режима изоляции будут штрафовать Материал редакции

Максимальный штраф — до 4000 рублей.

87 комментариев
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Для полицейских в Москве подготовили памятки о патрулировании во время режима изоляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили изданию в силовых структурах.

  • Полицейские должны патрулировать детские и спортивные площадки, стадионы, пляжи и набережные, парки, скверы и бульвары, площадки для выгула собак, смотровые и сценические площадки, автостоянки, гаражные кооперативы, зоны ожидания на автомойках, жилые дворы, территории возле поликлиник, детских садов, школ, а также мемориалы и кладбища;
  • Когда полицейские видят группу из двух и более людей, они должны предупредить их о введённом режиме изоляции и узнать причину, по которой они вышли на улицу;
  • Если причина выхода из дома не уважительная, то нарушителям выпишут протоколы об административном правонарушении по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль. По ней предусмотрен штраф — от 500 до 1000 рублей для граждан, от 2000 до 4000 — для должностных лиц;
  • Если гражданин откажется выполнять требования патрульных, то на него могу составить протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Также его могут доставить в отдел полиции, если он попробует сбежать или не сможет предъявить документы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл обязательный режим самоизоляции для всех граждан с 30 марта. Жителям города запретили покидать квартиры без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.

Как будет работать режим изоляции в Москве…
Власти пока не озвучили, как будут контролировать соблюдение режима, но источники СМИ рассказали о…
tjournal.ru

Правительство попросило все регионы России обратить внимание на введённые в Москве меры и принять аналогичные. К моменту написания заметки режим самоизоляции введён в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской областях.

К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. В Москве зафиксировано наибольшее число заболевших — 1226 человек, 28 из них выздоровели, шесть умерли.

#новости #covid19 #москва

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87 комментариев
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Реальный динозавр

36

«....о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. »

А закона то и нет. Режим ЧС или ЧП не введён 

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Мистер Блондин

Реальный
–19

Что за долбоебы это лайкают. Имеется ввиду статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,.....»

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Сергей Тогатов

Мистер
31

Ну так если нет закона, запрещающего в таких условиях свободное перемещение по улице, то на каком основании тебе будут за это предъявлять?)

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
–10

На основании статьи которую я сказал. И суд будет на их стороне и международный суд будет на их стороне в данной ситуации.

Ответить

Сергей Тогатов

Мистер
17

То есть, у нас есть противоречащее закону распоряжение о запрете нахождения на улице без уважительной причины, но вполне законно заставлять его исполнять?

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
–6

Собянин ввести ЧС не может, но пытается применять хоть какие-то меры по удержанию стада. Остальные вопросы к президенту.

Ответить

Сергей Тогатов

Мистер
11

Ну так это самопал. Я бы еще понял призывы и разъяснительные беседы на эту тему, но штрафы - это уже неприкрытая дичь.

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
0

А призывов сидеть дома не было чтоли? Бесед не было? Как должно это выглядеть, чтобы люди прислушались к ним? Путин разве не говорил сидеть дома? Вроде всё говорили.
Мне показалось, что вполне по-человечески попросили, но получили игнор от москвичей.
На выходных все устроили себе праздничные пикники. Вот и получили данную ситуацию. Вполне закономерно для полицейского государства.

Ответить

Сергей Тогатов

Мистер
3

И? Какую ситуация получили? Самоуправство и беспредел? Всего этого можно было избежать введя карантин. Тогда люди были бы обязаны это все соблюдать. Но тогда государству пришлось бы тратить деньги, вот незадача. 

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
–2

Вы уже определитесь что вы хотите то чс или карантин? 

Ответить

Сергей Тогатов

Мистер
3

Что угодно в рамках закона, а не это маняврирование. 

Ответить

Денис Файзулин

Мистер
2

призыв не равно закон

Ответить

Nikolay Doo

Мистер
0

для пандемий и эпидемий СПЕЦИАЛЬНО БЛЯТЬ создали ЧС и ЧП.
пусть обьявляют их или идут нахуй.

Ответить

Мистер Блондин

Nikolay
0

для пандемий и эпидемий СПЕЦИАЛЬНО БЛЯТЬ создали ЧС и ЧП.

этого никто и не отрицает

Ответить

Реальный

Мистер
0

Он может ввести ЧС

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
0

Как же с вами сложно

Ответить

Реальный

Мистер
1

Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация разные вещи немножечко 

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
1

Замечательно. Можно ссылку на закон где сказано, что мэр имеет право вводить чс?

Ответить

Реальный

Мистер
–1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
0

Статья какая? Ты точно знаешь что такое ссылка на закон или так хуево шутишь?

Ответить

Роман Новиков

Мистер
12

Хорошо. Любое распоряжение сотрудника по умолчанию законно, что ли?

Ответить

Мистер Блондин

Роман
–16

Нет, но распоряжение пиздовать домой при нахождении на улице без ув. причины вполне законно.

Ответить

Роман Новиков

Мистер
6

Я ненастоящий сварщик и не спорю, но почему оно законно? Основное непонимание ведь в том, что режим ЧС, дающий такие ограничения, не включили, карантина тоже нет и поэтому это всё вроде как вилами на воде писано.

Ответить

Мистер Блондин

Роман
3

Можете не исполнять рекомендации и гулять. Можете посылать всех ментов нахуй вместе с Собяниным и кричать о не законности их действий. Потом, когда дело дойдет до суда, какие будут аргументы у вашей стороны? Что не ввели ЧС? Ок, не ввели, а зачем на улицу то вышли? И даже когда все дойдет до апелляций в международных судах, данная ситуация будет решена в сторону органов государства. Несмотря на их постоянные проебы почти на каждом шагу.

Я все понимаю. Не вводят ЧС , не закрывают въезды/выезды. Каждый шаг власти ошибочный и запоздалый, но такая постоянная риторика внушает людям, которые ели шашлыки на выходных уверенность выебываться перед полицией, когда их попросят пройти домой.

Ответить

Роман Новиков

Мистер
12

Ну так да, такие аргументы и будут.
Не, ну слушай: одно дело дома сидеть, я и так сидел — мне для этого распоряжения не нужны, а другое дело что государство в очередной раз делает как-то всё через жопу, а надо было нормально и вопросов бы не возникало.

Вот я и пытаюсь понять, потому что ты говоришь что всё законно. А оно так не выглядит, потому что нет чс и тд.

Ответить

Мистер Блондин

Роман
–1

Законность данных действий будет определяться постановлением, которое вынесет суд.
С точки зрения юриспруденции всё законно, это довольно пластичная штука. Нужные бумаги дорисуют в процессе, видимо.
С точки зрения морали всё сделано не верно.

Ответить

Роман Новиков

Мистер
7

А, ну понятно. Т.е.классически делаем как хотим и сами себя оправдываем потом. 

Ответить

Мистер Блондин

Роман
1

Предполагаю, что так и будет. Не знаю особо о ЧС, но возможно 1 день России в ЧС стоит таких больших денег, что они буду до последнего оттягивать. До 6 апреля, т.к по указу путина все пока скинули на плечи работодателей и пусть они ебутся, а после 6 введут чс

Ответить

Чрезвычайный

Мистер
3

Вышел из дома без вазелина - тогда не жалуйся, что жопа болит после того как тебя менты выебали.

Ответить

Роман Новиков

Чрезвыч…
3

Спасибо, что поддерживаешь уровень дискуссии 

Ответить

Чрезвычайный

Мистер
5

а зачем на улицу то вышли?

Погулять, ёпта!

Ответить

Чрезвычайный

Чрезвыч…
2

Могу с пацанами на районе лимонад попить - законом не запрещено

Ответить

Заур Зауров

Мистер
4

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об указанных правонарушениях вам известны? Ст. 19.4 КоАП РФ. Неисполнение законных требований КОГО ? по 19.4 протокола кто будет составлять ? Если полиция будет составлять протокол по этой статье ещё как то могу понять что в случае отказа будут 19.3 составлять. Разъясните по 19.4 если так уверенно говорите что действия полиции будут законны.

Ответить

Реальный динозавр

Мистер
17

Если сотрудник полиции заставляет тебя снять трусы на улице, а ты отказываешься. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции? 

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
0

И к слову, тебя могут тормознуть, взять понятых и снять с тебя трусы, если ты не знала.

Ответить

Реальный динозавр

Мистер
0

Кхе-кхе, нет. Они могут произвести обыск с понятыми. Но к нижнему белью это не относится.

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
0

Хуёбыск.
Почитай про осмотр и личный досмотр.

Ответить

Реальный

Мистер
0

Прости, досмотр) 

Ответить

Чрезвычайный кавалер

Мистер
0

Заебутся искать понятых и писать грамотно протоколы ради снятия трусов

Ответить

Мистер Блондин

Чрезвыч…
0

Ну значит самое время закупаться оружием и наркотой. Понятых все равно нет, законный досмотр невозможен.

Ответить

Мистер Блондин

Реальный
–3

Почему не гуляешь?

Ответить

Thomas O'Harriedge

Мистер
0

Все блондинки тупые

Ответить

Мистер Блондин

Thomas
3

Сложно остаться умным, когда у всех появился интернет.

Ответить

Eugene Panfilov

Мистер
9

Мистер Блондин, я понимаю, что не у всех в школе было обществоведение, слово "закон" в нашей стране имеет не однозначный смысл, а твое негодование поведением безответственных людей при сложившихся обстоятельствах уже достигло пика, но здесь разговор идет о юридической стороне вопроса. 

Для сегодняшней ситуации есть прекрасные понятия ЧС и ЧП, если с ними наша власть не знакома и выдумывает на ходу новые штрафы и законы, то это говорит только о её беспомощности, бесхребетности и неграмотности. 

Ответить

Роман Новиков

Eugene
0

Или хитрожопости

Ответить

Обухов Денис

30

Прочитал внимательно указ Собянина. Все безработные получат по 19 500 рублей. Таким образом, Москва стала первым городом в мире, где коронавирус превращает безработных сразу в средний класс.

Ответить

Реальный динозавр

Обухов
4

Не все. А уволенные в 2020

Ответить

Денис Файзулин

Реальный
0

и вставшие на биржу скорее всего

Ответить

Реальный динозавр

Денис
0

Ну естественно 

Ответить

Словесный Интервент

Обухов
1

Твиты у Навального воруешь кармадрочер? 

Ответить

Igor Hruschev

Обухов
1

Причем, ты можешь уволиться, будучи с зарплатой 5 к руб, и состоя в низшем крестьянском сословии, после чего автоматом попадаешь в средний класс, вот такой вот чит код

Ответить

Sanjar Tolibjonov

15

Через 12 дней:

Ответить

Poe Ghost

14

Полицейские в Москве должны патрулировать площадки, дворы и кладбища.

У меня только один вопрос.

Ответить

Игорь Рачук

Poe
2

Как оштрафовать гуляющего покойника?

Ответить

Роман Новиков

Игорь
2

Высосать некроджус

Ответить

Дмитрий Городских

Poe
0

Как самоизолировать этих полицейских?

Ответить

Eugene Panfilov

13

Объясните, каким образом штраф может считать действительным, если в стране не введен режим ЧС/ЧП?

Или это прикол, и в крайней случае, его можно потом оспорить?

P. S. сам сижу в изоляции, просто интересно

Ответить

Masha Kovalyova

Eugene
5

Оспаривайте на здоровье! Правда, суды закрыты.

Ответить

Eugene Panfilov

Masha
0

Ну что ж, подождём. 

Ответить

Реальный динозавр

Eugene
1

Тот же вопрос

Ответить

Сергей Тогатов

Eugene
1

Я - закон! (с) С. Собянин

Ответить

D K

6

я только не пойму, как они будут проверять, то что им  ответит остановленный гражданин? 

Ответить

Роман Новиков

D
0

Никак. Время пополнять казну за счёт мяса.

Ответить

Обухов Денис

2

Надеюсь, полицейских обеспечили нормальными масками?!

Ответить

Mike

Обухов
10
Ответить

Аккуратный фитиль

4

Если поползут с кладбища, проверить, заплатили ли налоги!

Ответить

Роман Новиков

Аккуратный
1

Мишустин перелогинься

Ответить

ave ego

3
Ответить

Nika Golova

1

Видела сегодня полицейского на районе. Шёл вальяжно, смотрел грозно, тряс пистолетами – и без маски! Непорядок. 

Ответить

Polina Malahova

Nika
6

Просто держись от него на расстоянии полутора метров и более.

Ответить

Роман Новиков

Polina
2

Всегда

Ответить

Polina Malahova

Роман
0

Пикантность ситуации в том, что сейчас и полицейским лучше от всех держаться на расстоянии)

Ответить

Аккуратный фитиль

Nika
6

Хорошо, что пистолетами. А то тут недавно росгвардеец кое-чем другим тряс.

Ответить

Nika Golova

Аккуратный
0

Прелестно.

Ответить

Роман Новиков

Nika
0

Понравилось?

Ответить

Nika Golova

Роман
1

Млею!

Ответить

Воздушный кубок

1

А вставить в текст "обоснование" сего действа -

"то для начала нарушителей проинформируют об указе мэра об ужесточении соблюдения режима самоизоляции. Если выяснится, что причина нахождении на улице не входит в перечень из указа мэра, то, соответственно, в действиях граждан «усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль)»." -

религия не позволяет?

Или редакционная задача не новости, а сугубо гавно на вентилятор?

Ответить

Дмитрий Чаплыгин

Воздушный
3

В законодательстве нет никакого «режима самоизоляции».
Или мэр теперь может реализовать указами любые свои фантазии? Делать КУ при виде оцелопа, например?
А раз нет закона, то нельзя требовать исполнения «законных требований работника полиции», в данном случае.

Ответить

rossoshmap

1

 кладбища

Кладбища зачем, вдруг кто-то уже начал готовить себе место?

Ответить

Светлана Ивченко

rossoshmap
1

Пасха через 2 недели, народ убирать едет, могилки обновлять...

Ответить

Ленинградский микроскоп

rossoshmap
0

боятся, что восстанут из могил

Ответить

Erika Erka

1

Когда полицейские видят группу из двух и более людей, они должны бить их палками) 

Ответить

Vladislav Donets

0
Ответить

Традиционный будильник

0

Больше двух не собираться. Мы прибыли в утопию

Ответить

Предвыборный Никита

Традиционный
0

Даже два - много.

Ответить

Металлический пришелец

Традиционный
0

в берлин?

Ответить

Комментарий удален

Традиционный будильник

Андрей
0

За левой щекой, проверь.

Ответить
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