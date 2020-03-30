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Максимальный штраф — до 4000 рублей.
Для полицейских в Москве подготовили памятки о патрулировании во время режима изоляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили изданию в силовых структурах.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввёл обязательный режим самоизоляции для всех граждан с 30 марта. Жителям города запретили покидать квартиры без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.
Правительство попросило все регионы России обратить внимание на введённые в Москве меры и принять аналогичные. К моменту написания заметки режим самоизоляции введён в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской областях.
К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. В Москве зафиксировано наибольшее число заболевших — 1226 человек, 28 из них выздоровели, шесть умерли.
Что за долбоебы это лайкают. Имеется ввиду статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,.....»
Ну так если нет закона, запрещающего в таких условиях свободное перемещение по улице, то на каком основании тебе будут за это предъявлять?)
На основании статьи которую я сказал. И суд будет на их стороне и международный суд будет на их стороне в данной ситуации.
То есть, у нас есть противоречащее закону распоряжение о запрете нахождения на улице без уважительной причины, но вполне законно заставлять его исполнять?
Собянин ввести ЧС не может, но пытается применять хоть какие-то меры по удержанию стада. Остальные вопросы к президенту.
Ну так это самопал. Я бы еще понял призывы и разъяснительные беседы на эту тему, но штрафы - это уже неприкрытая дичь.
А призывов сидеть дома не было чтоли? Бесед не было? Как должно это выглядеть, чтобы люди прислушались к ним? Путин разве не говорил сидеть дома? Вроде всё говорили.
Мне показалось, что вполне по-человечески попросили, но получили игнор от москвичей.
На выходных все устроили себе праздничные пикники. Вот и получили данную ситуацию. Вполне закономерно для полицейского государства.
И? Какую ситуация получили? Самоуправство и беспредел? Всего этого можно было избежать введя карантин. Тогда люди были бы обязаны это все соблюдать. Но тогда государству пришлось бы тратить деньги, вот незадача.
Вы уже определитесь что вы хотите то чс или карантин?
для пандемий и эпидемий СПЕЦИАЛЬНО БЛЯТЬ создали ЧС и ЧП.
пусть обьявляют их или идут нахуй.
для пандемий и эпидемий СПЕЦИАЛЬНО БЛЯТЬ создали ЧС и ЧП.
этого никто и не отрицает
Он может ввести ЧС
Как же с вами сложно
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация разные вещи немножечко
Замечательно. Можно ссылку на закон где сказано, что мэр имеет право вводить чс?
Статья какая? Ты точно знаешь что такое ссылка на закон или так хуево шутишь?
Хорошо. Любое распоряжение сотрудника по умолчанию законно, что ли?
Нет, но распоряжение пиздовать домой при нахождении на улице без ув. причины вполне законно.
Я ненастоящий сварщик и не спорю, но почему оно законно? Основное непонимание ведь в том, что режим ЧС, дающий такие ограничения, не включили, карантина тоже нет и поэтому это всё вроде как вилами на воде писано.
Можете не исполнять рекомендации и гулять. Можете посылать всех ментов нахуй вместе с Собяниным и кричать о не законности их действий. Потом, когда дело дойдет до суда, какие будут аргументы у вашей стороны? Что не ввели ЧС? Ок, не ввели, а зачем на улицу то вышли? И даже когда все дойдет до апелляций в международных судах, данная ситуация будет решена в сторону органов государства. Несмотря на их постоянные проебы почти на каждом шагу.
Я все понимаю. Не вводят ЧС , не закрывают въезды/выезды. Каждый шаг власти ошибочный и запоздалый, но такая постоянная риторика внушает людям, которые ели шашлыки на выходных уверенность выебываться перед полицией, когда их попросят пройти домой.
Ну так да, такие аргументы и будут.
Не, ну слушай: одно дело дома сидеть, я и так сидел — мне для этого распоряжения не нужны, а другое дело что государство в очередной раз делает как-то всё через жопу, а надо было нормально и вопросов бы не возникало.
Вот я и пытаюсь понять, потому что ты говоришь что всё законно. А оно так не выглядит, потому что нет чс и тд.
Законность данных действий будет определяться постановлением, которое вынесет суд.
С точки зрения юриспруденции всё законно, это довольно пластичная штука. Нужные бумаги дорисуют в процессе, видимо.
С точки зрения морали всё сделано не верно.
А, ну понятно. Т.е.классически делаем как хотим и сами себя оправдываем потом.
Предполагаю, что так и будет. Не знаю особо о ЧС, но возможно 1 день России в ЧС стоит таких больших денег, что они буду до последнего оттягивать. До 6 апреля, т.к по указу путина все пока скинули на плечи работодателей и пусть они ебутся, а после 6 введут чс
Вышел из дома без вазелина - тогда не жалуйся, что жопа болит после того как тебя менты выебали.
а зачем на улицу то вышли?
Погулять, ёпта!
Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об указанных правонарушениях вам известны? Ст. 19.4 КоАП РФ. Неисполнение законных требований КОГО ? по 19.4 протокола кто будет составлять ? Если полиция будет составлять протокол по этой статье ещё как то могу понять что в случае отказа будут 19.3 составлять. Разъясните по 19.4 если так уверенно говорите что действия полиции будут законны.
Если сотрудник полиции заставляет тебя снять трусы на улице, а ты отказываешься. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции?
И к слову, тебя могут тормознуть, взять понятых и снять с тебя трусы, если ты не знала.
Кхе-кхе, нет. Они могут произвести обыск с понятыми. Но к нижнему белью это не относится.
Хуёбыск.
Почитай про осмотр и личный досмотр.
Чрезвычайный кавалер
Заебутся искать понятых и писать грамотно протоколы ради снятия трусов
Ну значит самое время закупаться оружием и наркотой. Понятых все равно нет, законный досмотр невозможен.
Почему не гуляешь?
Все блондинки тупые
Мистер Блондин, я понимаю, что не у всех в школе было обществоведение, слово "закон" в нашей стране имеет не однозначный смысл, а твое негодование поведением безответственных людей при сложившихся обстоятельствах уже достигло пика, но здесь разговор идет о юридической стороне вопроса.
Для сегодняшней ситуации есть прекрасные понятия ЧС и ЧП, если с ними наша власть не знакома и выдумывает на ходу новые штрафы и законы, то это говорит только о её беспомощности, бесхребетности и неграмотности.
Прочитал внимательно указ Собянина. Все безработные получат по 19 500 рублей. Таким образом, Москва стала первым городом в мире, где коронавирус превращает безработных сразу в средний класс.
Реальный динозавр
Не все. А уволенные в 2020
и вставшие на биржу скорее всего
Причем, ты можешь уволиться, будучи с зарплатой 5 к руб, и состоя в низшем крестьянском сословии, после чего автоматом попадаешь в средний класс, вот такой вот чит код
Полицейские в Москве должны патрулировать площадки, дворы и кладбища.
У меня только один вопрос.
Как оштрафовать гуляющего покойника?
Объясните, каким образом штраф может считать действительным, если в стране не введен режим ЧС/ЧП?
Или это прикол, и в крайней случае, его можно потом оспорить?
P. S. сам сижу в изоляции, просто интересно
Оспаривайте на здоровье! Правда, суды закрыты.
я только не пойму, как они будут проверять, то что им ответит остановленный гражданин?
Надеюсь, полицейских обеспечили нормальными масками?!
Видела сегодня полицейского на районе. Шёл вальяжно, смотрел грозно, тряс пистолетами – и без маски! Непорядок.
Просто держись от него на расстоянии полутора метров и более.
Всегда
Пикантность ситуации в том, что сейчас и полицейским лучше от всех держаться на расстоянии)
Аккуратный фитиль
Хорошо, что пистолетами. А то тут недавно росгвардеец кое-чем другим тряс.
Прелестно.
А вставить в текст "обоснование" сего действа -
"то для начала нарушителей проинформируют об указе мэра об ужесточении соблюдения режима самоизоляции. Если выяснится, что причина нахождении на улице не входит в перечень из указа мэра, то, соответственно, в действиях граждан «усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль)»." -
религия не позволяет?
Или редакционная задача не новости, а сугубо гавно на вентилятор?
В законодательстве нет никакого «режима самоизоляции».
Или мэр теперь может реализовать указами любые свои фантазии? Делать КУ при виде оцелопа, например?
А раз нет закона, то нельзя требовать исполнения «законных требований работника полиции», в данном случае.
кладбища
Кладбища зачем, вдруг кто-то уже начал готовить себе место?
Пасха через 2 недели, народ убирать едет, могилки обновлять...
Когда полицейские видят группу из двух и более людей, они должны бить их палками)
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