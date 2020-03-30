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Жителям по-прежнему будет разрешено покидать дом только в исключительных случаях.
Мэрия Москвы продлила сроки режима самоизоляции в столице до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на указ мэра Москвы.
Оперштаб разместил ссылку на сайт московской мэрии, где опубликовали правила на время действия режима самоизоляции. На нём детально описаны требования к гражданам на время карантина.
Перечень правил:
Можно смотреть на три вещи бесконечно долго:
Как течёт вода
Как горит огонь
и
Как наши власти придумывают разные названия слову "карантин"
Карантин или чс подразумевают выплаты всем, кто не может работать и сидит дома, если я не ошибаюсь.
Платить не хотят, поэтому назвали это изоляцией.
и взятие всей полноты ответственности за все действия на себя, чего дядя Вова никогда за 20 лет не делал
Они думают, что от их кукареканья ради лайков что-то изменится.
Никто не будет орать) посмотри на их возраст. Они тут, процентов 60, сидят ради лайкесов в коментах.
Что вы прицепились к тому, как называют. Как ни называй - а действуют они относительно правильно. Как при КАРАНТИНЕ. Или, по-твоему, они назовут это "карантином" и сразу всё изменится?
Синий Илья
"Комплекс мероприятий, направленный на снижение возможности поражения населения группой вирусов, передающихся респираторным путём, выражающийся в введении мер, ограничивающих перемещение"
Неужели с быдлом по-другому нельзя?
Почему нельзя сразу сказать сроки реальные.
Почему Трамп может сказать, что 200к смертей - это хороший результат, а пыня боится слов чс и карантин?
В словаре русского языка нет слова карантин, его удалили оттуда еще две недели назад.
Трамп переобувается каждый день.
Вымерло 90% американцев: Трамп: хороший результат, если мер не было бы, вымерло бы 99%
Да, это решение бизнесмена! Он как всегда думает в первую очередь об экономике страны, потом о людях. Это же очевидно. Сами американцы же плохо соблюдают за карантином, нарушают безопасность не только для себя, но и для всех других, хотя там правительство дают не мало денег, чтобы жители сиделм дома, да и вот так большой естественный отбор происходит сейчас в США 👍 Если бы не было такой большой возможности экономики, то было бы в США хуже намного, чем В Италии же.
ТА ТЫ ШОООО, СЕРЬЕЗНО?????
ВОТ ЭТО ТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВАНГИ
Социальный Слава
А вот про такого, что скажешь?
И этим антидотом был мед
Этим антидотом был Альберт Эйнштейн
А нерабочую неделю?
Вот хороший вопрос. Через неделю все ломанутся на работу, а самоизоляция никуда не делась? Да в метро каждое утро давка далеко не из любителей пожарить шашлыки
Приносим свои извинения, но ДАННЫЙ РЕСУРС ЗАБЛОКИРОВАН по решению органов государственной власти
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК экстремистских материалов.
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Въезд и выезд из Москвы будут разрешены
Не понимаю логики. Почему жителям города-эпицентра заболевания до сих пор разрешают выезжать в другие регионы, потенциально разнося вирус дальше? Разве с точки зрения здравоохранения не разумнее закрыть город, оставив коридор для поставок необходимого и выезда граждан с пропиской в других городах?
граждан с пропиской в других городах
То есть если у меня мухосранская прописка то и вирус не липнет? Окей, поеду к маме.
Речь о людях, которые окажутся в Москве в день закрытия сообщения, приехав туда по делам. У них нет жилья в столице. Конечно, их можно временно разместить в гостиницах, как делают власти при ЧП, но это налагает дополнительную нагрузку на бюджет, да и отели точно не обрадуются появлению у себя потенциальных заболевших.
А в Екатеринбурге он бессрочный?
Или как у остальных до 5?
..... Запрещено также ездить к родственникам на такси ? ......пусть помирают ?
Это который твоя ссылка в твоей статье t.me
Я запарился, речь идёт о том, что это Телеграм. Вы хоть предупреждайте, что шорт-линк просто так не открыть. А то напихали телеги в телефон и думаете, что она у всех на десктопе тоже есть?