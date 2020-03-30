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Arthur Khamzin
4072

Оперштаб заявил о продлении режим изоляции в Москве до 14 апреля. Информацию удалили через несколько минут Материал редакции

Жителям по-прежнему будет разрешено покидать дом только в исключительных случаях.

48 комментариев
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Обновлено в 18:12 Оперштаб удалил информацию о продлении режима самоизоляции через несколько минут после публикации.

Мэрия Москвы продлила сроки режима самоизоляции в столице до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на указ мэра Москвы.

Оперштаб разместил ссылку на сайт московской мэрии, где опубликовали правила на время действия режима самоизоляции. На нём детально описаны требования к гражданам на время карантина.

Перечень правил:

  • Жителям города запрещено выходить из дома, даже если они ни с кем не контактируют;
  • Запрещены занятия спортом на свежем воздухе;
  • Общественный транспорт продолжит работать в стандартном режиме. Также разрешено передвижение на личном транспорте;
  • В обычном режиме продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Это же касается городских служб, необходимых для жизнеобеспечения города;
  • Службы такси продолжат работать в стандартном режиме;
  • При передвижении по городу необходимо иметь с собой удостоверение личность. Для этого подходят паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство;
  • Въезд и выезд из Москвы разрешены;
  • Разрешено посещение врачей в случае необходимости. Поликлиники будут работать в штатном режиме;
  • Запрещены прогулки с детьми в коляске;
  • В случае плохого самочувствия у пожилых, следует вызвать врача домой, а не ехать в поликлинику;
  • Начисления выплат по безработице произойдёт автоматически тем, кто стоит на бирже труда. Также выплаты будут производиться тем, кто встанет в лист ожидания на бирже в ближайшее время;
  • Решение о проведении каких-либо плановых операций принимают врачи;
  • Запрещено ездить на такси к родственникам для покупки продуктов.
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#новости #covid19 #москва #коронавирус

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48 комментариев
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Михаил Подивилов

31

Можно смотреть на три вещи бесконечно долго:

Как течёт вода
Как горит огонь

и

Как наши власти придумывают разные названия слову "карантин"

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Без Имени

Михаил
1

Боже, да что тебя так ебет то как это называют. Сиди дома просто и перди.

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Станислав Есин

Без
11

Карантин или чс подразумевают выплаты всем, кто не может работать и сидит дома, если я не ошибаюсь.
Платить не хотят, поэтому назвали это изоляцией.

Ответить

Денис Файзулин

Станислав
11

и взятие всей полноты ответственности за все действия на себя, чего дядя Вова никогда за 20 лет не делал

Ответить

Не уважаю чиновников

Без
1

Они думают, что от их кукареканья ради лайков что-то изменится.

Ответить

Без Имени

Не
0

Потом же первые будут орать что их конституционные права на перемещение ущемляют

Ответить

Не уважаю чиновников

Без
0

Никто не будет орать) посмотри на их возраст. Они тут, процентов 60, сидят ради лайкесов в коментах.

Ответить

Не уважаю чиновников

Михаил
–4

Что вы прицепились к тому, как называют. Как ни называй - а действуют они относительно правильно. Как при КАРАНТИНЕ. Или, по-твоему, они назовут это "карантином" и сразу всё изменится?

Ответить

Михаил Подивилов

Не
16

Изменится сумма денег в их карманах, очевидно же

Ответить

Синий Илья

Михаил
2

"Комплекс мероприятий, направленный на снижение возможности поражения населения группой вирусов, передающихся респираторным путём, выражающийся в введении мер, ограничивающих перемещение"

Ответить

allah213

13

Кккак сскаажете Сссемён Сссеммёнович...

Ответить

Igor Hruschev

10
Ответить

lesha

4

Неужели с быдлом по-другому нельзя?
Почему нельзя сразу сказать сроки реальные.
Почему Трамп может сказать, что 200к смертей - это хороший результат, а пыня боится слов чс и карантин?

Ответить

Атлант поправил плечи

lesha
14

В словаре русского языка нет слова карантин, его удалили оттуда еще две недели назад. 

Ответить

Евгений Шухов

lesha
3

Трамп переобувается каждый день.

Ответить

Yuri Miller

Евгений
2

Вымерло 90% американцев: Трамп: хороший результат, если мер не было бы, вымерло бы 99%

Ответить

Денис Файзулин

lesha
0

Россия тихая гавань со времен кризиса 2008 года ))))))))

Ответить

Обухов Денис

lesha
0

Сопутствующие потери, подумаешь!

Ответить

Обухов Денис

lesha
–2

Да, это решение бизнесмена! Он как всегда думает в первую очередь об экономике страны, потом о людях. Это же очевидно. Сами американцы же плохо соблюдают за карантином, нарушают безопасность не только для себя, но и для всех других, хотя там правительство дают не мало денег, чтобы жители сиделм дома, да и вот так большой естественный отбор происходит сейчас в США 👍 Если бы не было такой большой возможности экономики, то было бы в США хуже намного, чем В Италии же.

Ответить

Тупой Макс

7

Уже удалили. Опять спойлеры, блин. Вчера о комендантском часе, сегодня это. Никакой интриги.

Ответить

Синий Илья

2
Ответить

Атлант поправил плечи

Синий
7

ТА ТЫ ШОООО, СЕРЬЕЗНО????? 

ВОТ ЭТО ТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВАНГИ

Ответить

Социальный Слава

Атлант
0

А вот про такого, что скажешь? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Социальный
2

И этим антидотом был мед

Ответить

Brown Zweig

Атлант
0

Этим антидотом был Альберт Эйнштейн

Ответить

Атлант поправил

Brown
0

Нет, этим Винни-Пухом был Альберт Эйнштейн

Ответить

Litnikov Danil

3

А нерабочую неделю?

Ответить

Илья Гераськин

Litnikov
1

Вот хороший вопрос. Через неделю все ломанутся на работу, а самоизоляция никуда не делась? Да в метро каждое утро давка далеко не из любителей пожарить шашлыки

Ответить

Litnikov Danil

Илья
1

Мб следующая нерабочая не будет оплачиваемой, в этом суть

Ответить

Igor Hruschev

2
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Yuri Miller

2

Приносим свои извинения, но ДАННЫЙ РЕСУРС ЗАБЛОКИРОВАН по решению органов государственной власти
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Федеральный список экстремистских материалов…
Федеральный список экстремистских материалов | Министерство юстиции Российской Федерации
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Roman Persianinov

2

Въезд и выезд из Москвы будут разрешены

Не понимаю логики. Почему жителям города-эпицентра заболевания до сих пор разрешают выезжать в другие регионы, потенциально разнося вирус дальше? Разве с точки зрения здравоохранения не разумнее закрыть город, оставив коридор для поставок необходимого и выезда граждан с пропиской в других городах?

Ответить

плюшевый батон

Roman
0

граждан с пропиской в других городах

То есть если у меня мухосранская прописка то и вирус не липнет? Окей, поеду к маме.

Ответить

Roman Persianinov

плюшевый
0

Речь о людях, которые окажутся в Москве в день закрытия сообщения, приехав туда по делам. У них нет жилья в столице. Конечно, их можно временно разместить в гостиницах, как делают власти при ЧП, но это налагает дополнительную нагрузку на бюджет, да и отели точно не обрадуются появлению у себя потенциальных заболевших.

Ответить

Реальный динозавр

Roman
0

Особый путь борьбы с коронавирусом 

Ответить

bor_vn

1

А в Екатеринбурге он бессрочный?
Или как у остальных до 5?

Свердловская область переходит в режим полной…
Свердловская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса. Новые меры…
itsmycity.ru
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Владимир Дыркин

bor_vn
3

пока бессрочный 

Ответить

Igor Hruschev

1

Бегом в Красное и белое

Ответить

Yuri Miller

1

Офигеть как быстро работают, самое наше эффективное ведомство ля

Ответить

Обухов Денис

1

..... Запрещено также ездить к родственникам на такси ? ......пусть помирают ? 

Ответить

Yuri Miller

0

Это который твоя ссылка в твоей статье t.me

Ответить

Yuri Miller

Yuri
1

Я запарился, речь идёт о том, что это Телеграм. Вы хоть предупреждайте, что шорт-линк просто так не открыть. А то напихали телеги в телефон и думаете, что она у всех на десктопе тоже есть?

Ответить

Ivan Nikiforenko

0

Значит и нерабочая неделя становится нерабочей двунеделькой.

Ответить

Михаил Подивилов

0
Ответить

Обухов Денис

0

15 у Пугачевой празднег, не хотят бапке его портить, видимо...

Ответить

Честной Илья

0

Я могу между своими квартирами на такси ездить ? Ничего не понял

Ответить

Реальный динозавр

0

Раньше времени 

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Кеша Виноградова

0

А курить у подъезда выйти можно?🤔

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