Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
11 464

Оперштаб заявил о продлении режима изоляции в Москве до 14 апреля. Информацию удалили через несколько минут Материал редакции

Жителям по-прежнему будет разрешено покидать дом только в исключительных случаях.

63 комментария
В закладки
Аудио
Обновлено в 18:12 Оперштаб удалил информацию о продлении режима самоизоляции через несколько минут после публикации.

Мэрия Москвы продлила сроки режима самоизоляции в столице до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на указ мэра Москвы.

Оперштаб разместил ссылку на сайт московской мэрии, где опубликовали правила на время действия режима самоизоляции. На нём детально описаны требования к гражданам на время карантина.

Перечень правил:

  • Жителям города запрещено выходить из дома, даже если они ни с кем не контактируют;
  • Запрещены занятия спортом на свежем воздухе;
  • Общественный транспорт продолжит работать в стандартном режиме. Также разрешено передвижение на личном транспорте;
  • В обычном режиме продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Это же касается городских служб, необходимых для жизнеобеспечения города;
  • Службы такси продолжат работать в стандартном режиме;
  • При передвижении по городу необходимо иметь с собой удостоверение личность. Для этого подходят паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство;
  • Въезд и выезд из Москвы разрешены;
  • Разрешено посещение врачей в случае необходимости. Поликлиники будут работать в штатном режиме;
  • Запрещены прогулки с детьми в коляске;
  • В случае плохого самочувствия у пожилых, следует вызвать врача домой, а не ехать в поликлинику;
  • Начисления выплат по безработице произойдёт автоматически тем, кто стоит на бирже труда. Также выплаты будут производиться тем, кто встанет в лист ожидания на бирже в ближайшее время;
  • Решение о проведении каких-либо плановых операций принимают врачи;
  • Запрещено ездить на такси к родственникам для покупки продуктов.
Как будет работать режим изоляции в Москве…
Власти пока не озвучили, как будут контролировать соблюдение режима, но источники СМИ рассказали о…
tjournal.ru

#новости #covid19 #москва #коронавирус

Новости
Подписан
Отписаться
Пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными даже после выздоровления
Ученые из Китая провели исследование с полностью вылечившимися людьми и выяснили, что они могут продолжать распространять вирус даже после отрицательного теста на наличие SARS-Cov-2. Они призывают продлить сроки карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больниц с отрицательными результатами теста.
10
24
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","covid19"], "comments": 63, "likes": 24, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 154790, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 18:09:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Купить биткоин с карты за 10 минут
По выгодному курсу в обменнике Wunderbit
Купить
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Подивилов

71

Можно смотреть на три вещи бесконечно долго:

Как течёт вода
Как горит огонь

и

Как наши власти придумывают разные названия слову "карантин"

Ответить

Без Имени

Михаил
–17

Боже, да что тебя так ебет то как это называют. Сиди дома просто и перди.

Ответить

Станислав Есин

Без
39

Карантин или чс подразумевают выплаты всем, кто не может работать и сидит дома, если я не ошибаюсь.
Платить не хотят, поэтому назвали это изоляцией.

Ответить

Денис Файзулин

Станислав
43

и взятие всей полноты ответственности за все действия на себя, чего дядя Вова никогда за 20 лет не делал

Ответить

Не уважаю чиновников

Без
–12

Они думают, что от их кукареканья ради лайков что-то изменится.

Ответить

Андрей Ионов

Не
5

Кукарекает твоя мамка под одеялом

До тех пор пока не чс, карантин никаких ответственностей гос-во не несет

Ответить

Не уважаю чиновников

Андрей
–11

Главное - чтобы твоя мамка не кукарекала громче всех ;)

Ответить

Zasad Asdasd

Не
0

Кукарккнул тебе за щеку, проверяй

Ответить

Без Имени

Не
–2

Потом же первые будут орать что их конституционные права на перемещение ущемляют

Ответить

Не уважаю чиновников

Без
–3

Никто не будет орать) посмотри на их возраст. Они тут, процентов 60, сидят ради лайкесов в коментах.

Ответить

Не уважаю чиновников

Михаил
–32

Что вы прицепились к тому, как называют. Как ни называй - а действуют они относительно правильно. Как при КАРАНТИНЕ. Или, по-твоему, они назовут это "карантином" и сразу всё изменится?

Ответить

Михаил Подивилов

Не
34

Изменится сумма денег в их карманах, очевидно же

Ответить

Твердый клуб

Михаил
0

А ты точно уверен? Правильнее было бы - теоретически должна измениться, но мы же "одна семья" и возможно всякое)

Ответить

Указанный Петя

Михаил
6

"Комплекс мероприятий, направленный на снижение возможности поражения населения группой вирусов, передающихся респираторным путём, выражающийся в введении мер, ограничивающих перемещение"

Ответить

Правильный фонарь

Михаил
2

Вот так, спокойно, без волнений и митингов, без революций и потрясений: закрыли страну, больше одного не собираться, передвижение под контролем и прочие яркие радости будущего из фантастических книг.

Ответить

allah213

25

Кккак сскаажете Сссемён Сссеммёнович...

Ответить

Igor Hruschev

20
Ответить

lesha

7

Неужели с быдлом по-другому нельзя?
Почему нельзя сразу сказать сроки реальные.
Почему Трамп может сказать, что 200к смертей - это хороший результат, а пыня боится слов чс и карантин?

Ответить

Атлант поправил плечи

lesha
36

В словаре русского языка нет слова карантин, его удалили оттуда еще две недели назад. 

Ответить

Michael Smith

Атлант
1

По закону это и есть карантин, не понимаю о чем хайп
Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей "решением" Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения.

Ответить

Евгений Шухов

lesha
6

Трамп переобувается каждый день.

Ответить

Yuri Miller

Евгений
6

Вымерло 90% американцев: Трамп: хороший результат, если мер не было бы, вымерло бы 99%

Ответить

Денис Файзулин

lesha
0

Россия тихая гавань со времен кризиса 2008 года ))))))))

Ответить

Обухов Денис

lesha
0

Сопутствующие потери, подумаешь!

Ответить

subprocess.check_output

lesha
0

<тут что то  было но я зассал и удалил>

Ответить

Обухов Денис

lesha
–9

Да, это решение бизнесмена! Он как всегда думает в первую очередь об экономике страны, потом о людях. Это же очевидно. Сами американцы же плохо соблюдают за карантином, нарушают безопасность не только для себя, но и для всех других, хотя там правительство дают не мало денег, чтобы жители сиделм дома, да и вот так большой естественный отбор происходит сейчас в США 👍 Если бы не было такой большой возможности экономики, то было бы в США хуже намного, чем В Италии же.

Ответить

Этнический Орзэмэс

12

Уже удалили. Опять спойлеры, блин. Вчера о комендантском часе, сегодня это. Никакой интриги.

Ответить

Указанный Петя

3
Ответить

Атлант поправил плечи

Указанный
9

ТА ТЫ ШОООО, СЕРЬЕЗНО????? 

ВОТ ЭТО ТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВАНГИ

Ответить

Подобный Абдужаббор

Атлант
0

А вот про такого, что скажешь? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Подобный
4

И этим антидотом был мед

Ответить

Brown Zweig

Атлант
0

Этим антидотом был Альберт Эйнштейн

Ответить

Атлант поправил

Brown
1

Нет, этим Винни-Пухом был Альберт Эйнштейн

Ответить

Roman Persianinov

5

Въезд и выезд из Москвы будут разрешены

Не понимаю логики. Почему жителям города-эпицентра заболевания до сих пор разрешают выезжать в другие регионы, потенциально разнося вирус дальше? Разве с точки зрения здравоохранения не разумнее закрыть город, оставив коридор для поставок необходимого и выезда граждан с пропиской в других городах?

Ответить

Романелло Кивогенс

Roman
1

Возможно боятся излишних аллюзий на скандальный сериал "Эпидемия". А то народ смекнёт, что если всё и далее будет развиваться по тому же сценарию, надо будет любой ценой драпать из Москвы, вооружившись не только средствами защиты, но и нападения )

А если серьёзно, то мера необходима, но слишком кардинальная, да обеспечить её будет непросто. Готовятся, полагаю, изучая свежие сводки заразившихся. 

Ответить

плюшевый батон

Roman
0

граждан с пропиской в других городах

То есть если у меня мухосранская прописка то и вирус не липнет? Окей, поеду к маме.

Ответить

Roman Persianinov

плюшевый
0

Речь о людях, которые окажутся в Москве в день закрытия сообщения, приехав туда по делам. У них нет жилья в столице. Конечно, их можно временно разместить в гостиницах, как делают власти при ЧП, но это налагает дополнительную нагрузку на бюджет, да и отели точно не обрадуются появлению у себя потенциальных заболевших.

Ответить

Научный чайник

Roman
0

Особый путь борьбы с коронавирусом 

Ответить

Правильный фонарь

Roman
0

Сложно закрыть все дороги, пока применяют устрашения

Ответить

Litnikov Danil

3

А нерабочую неделю?

Ответить

Илья Гераськин

Litnikov
1

Вот хороший вопрос. Через неделю все ломанутся на работу, а самоизоляция никуда не делась? Да в метро каждое утро давка далеко не из любителей пожарить шашлыки

Ответить

Litnikov Danil

Илья
1

Мб следующая нерабочая не будет оплачиваемой, в этом суть

Ответить

Igor Hruschev

3
Ответить

bor_vn

2

А в Екатеринбурге он бессрочный?
Или как у остальных до 5?

Свердловская область переходит в режим полной…
Свердловская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса. Новые меры…
itsmycity.ru
Ответить

Владимир Дыркин

bor_vn
3

пока бессрочный 

Ответить

Твердый клуб

Владимир
0

А во Владимирской они пока в показаниях путаются - в одних документах до 5-го, а в других до "особого распоряжения".

Ответить

Yuri Miller

2

Приносим свои извинения, но ДАННЫЙ РЕСУРС ЗАБЛОКИРОВАН по решению органов государственной власти
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Действует на основании федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Проверить на сайте РОСКОМНАДЗОРА - http://eais.rkn.gov.ru/.

РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав.
Действует на основании федерального закона от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Проверить на сайте РОСКОМНАДЗОРА - http://nap.rkn.gov.ru/reestr/.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК экстремистских материалов.
Действует на основании статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Проверить на сайте МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ http://minjust.ru/ru/extremist-materials списку экстремистских материалов, опубликованному Министерством юстиции Российской Федерации на официальном сайте: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok.

Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов…
Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих…
nap.rkn.gov.ru
Федеральный список экстремистских материалов…
Федеральный список экстремистских материалов | Министерство юстиции Российской Федерации
minjust.ru
Ответить

Шахматный Петя

2

Я могу между своими квартирами на такси ездить ? Ничего не понял

Ответить

Igor Hruschev

1

Бегом в Красное и белое

Ответить

Stan Majors

Igor
0

В красный крест штоли?

Ответить

Yuri Miller

1

Офигеть как быстро работают, самое наше эффективное ведомство ля

Ответить

Обухов Денис

1

..... Запрещено также ездить к родственникам на такси ? ......пусть помирают ? 

Ответить

Yuri Miller

0

Это который твоя ссылка в твоей статье t.me

Ответить

Yuri Miller

Yuri
1

Я запарился, речь идёт о том, что это Телеграм. Вы хоть предупреждайте, что шорт-линк просто так не открыть. А то напихали телеги в телефон и думаете, что она у всех на десктопе тоже есть?

Ответить

Ivan Nikiforenko

0

Значит и нерабочая неделя становится нерабочей двунеделькой.

Ответить

Обухов Денис

0

15 у Пугачевой празднег, не хотят бапке его портить, видимо...

Ответить

Научный чайник

0

Раньше времени 

Ответить

Кеша Виноградова

0

А курить у подъезда выйти можно?🤔

Ответить

Неясный бокал

Кеша
0

С пакетом мусора в руках

Ответить

the.nightmarez

0

 Оперштаб заявил о продлении режима изоляции

 Информацию удалили через несколько минут

На пол шишечки.

Ответить

Дмитрий Ежов

0

Так когда на работку идём?

Ответить

Твердый клуб

Дмитрий
0

Забудь.

Ответить

Михаил Подивилов

–2
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали ещё 270 случаев заражения Covid-19. Общее число заболевших — 1534
К 29 марта известно о восьми погибших.
118
Новости
«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ
В акции приняли участие 17 телеканалов.
144
Новости
Гуф устроил собачьи бои. Не на похоронах
Пользователи сети призывают отправлять обращение в МВД на Алексея Долматова в связи с видео опубликованном в его инстаграме. На нём запечатлено как российский реп-исполнитель прогуливается по дачному массиву вместе со своей собакой и стравливает её с другими животными.
104
Популярное за три дня
Интернет
Уровень карантина в Израиле
Мод
31
Интернет
«Никто не...»: музеи, театры и библиотеки в «скучающем флешмобе» рассказывают, как их жизнь изменилась без посетителей
Экскурсоводы ждут, когда кто-нибудь снова будет трогать экспонаты и задавать вопросы обо всём на свете.
39
Интернет
На «путинские каникулы» россияне вместо карантина собрались в Сочи. Там туристов выселяют из отелей и отправляют домой
Местным властям пришлось в короткие сроки закрыть почти всё, чтобы снизить поток туристов. А в соцсетях путешественников осудили за безответственность в период пандемии.
314

Прямой эфир

Maxim Leshkovich

Уровень карантина в Израиле

Макс Маюрников

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

Самоизоляция в регионах, штрафы…

Dima Tez

В Telegram появились папки для…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

Максим Рычков

Человечество и мытьё рук: путь…

Димка Денисов

Путин утвердил призыв в армию с…

ouxen

«Ведомости» и «Известия…

Роберт Депримов

Пациенты с COVID-19 могут…

Аркадий Иванов

Путин утвердил призыв в армию с…

Super 72

В Москве случились сбои при…

Валерий Никнейм

Летние Олимпийские игры в Токио…

Аркадий Иванов

Гуф устроил собачьи бои. Не на…