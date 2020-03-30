В армию пойдут 135 тысяч человек.

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Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что призыв не перенесут, а всех новобранцев проверят на коронавирус и допустят до службы только тех, у кого тесты будут отрицательными. Также все призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин. Шойгу утверждал, что случаев заболевания Covid-19 в армии нет.

Путин подписал указ о призыве на срочную службу на фоне введения режима самоизоляции в регионах России. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил жителям города выходить на улицу без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.

Правительство рекомендовало другим регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской, Архангельской, Астраханской и других областях.