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В армию пойдут 135 тысяч человек.
Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что призыв не перенесут, а всех новобранцев проверят на коронавирус и допустят до службы только тех, у кого тесты будут отрицательными. Также все призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин. Шойгу утверждал, что случаев заболевания Covid-19 в армии нет.
Путин подписал указ о призыве на срочную службу на фоне введения режима самоизоляции в регионах России. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил жителям города выходить на улицу без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.
Правительство рекомендовало другим регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской, Архангельской, Астраханской и других областях.
К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. В Москве зафиксировано наибольшее число заболевших — 1226 человек, 28 из них выздоровели, шесть умерли.
Бабы ещё нарожают
А теперь нам скажи откуда взялось это выражение ??
Это фраза маршала Жукова. "Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают...."
Первый кто сказал это фразу был Граф Шереметьев ,когда Пётр 1 проиграл сражение под Нарвой ,граф Шереметьев сказал" Бабы новых нарожают!“» за что и получил сразу по морде .
Из советских маршалов в 1942году эту фразу повторил Клим Ворошилов
"от Власова требовали выводить в первую очередь технику. Требовал Клим Ворошилов, тогда и были им сказаны эти слова — "солдат бабы нарожают"".
Интересно, если первый ребенок умер на войне, то за следующего будет доплата как за первого, или как за второго?
Дед совсем тронулся, видать
Позитивный лолипоп
Он тронулся в тот момент, когда вошел в здание кгб.
В критических ситуациях вылазят все болячки системы. Сколько раз убеждался на разных уровнях абстракции (авто, веб приложения). То что годами было "пока сойдет", рушится как карточный домик.
Ты о чем?
Ну вот смотри. Призыв в армию это рядовое(увы) событие, которое происходило из года в год. Но учитывая текущую ситуацию это накладывает определенные проблемы. А какой выход? Отменить призыв разово? Отменить призыв вообще?
Их выход — проверить всех призывников на вирус и ничего не менять
Учитывая увлекательные дефиле в нижнем белье в помещении с кучей человек, а ещё отправка этих людей пачками бегать по больницам сдавать анализы (ну флюрографию сдают и так всякое) ... короче звучит как то адово.
Ещё вижу уже как многие, кто ломал себе кости, провоцировал гастрит и гипертонию побежали подхватывать модный вирус сознательно.
Вот даже это, кто-то специально заразится и придёт на кастинг заражать остальных. От армии и не так косить готовы.
А как проверить? Это массовое мероприятие: щас все в военкомы да по больничкам, а потом стройными рядами по домам.
Женский парфюмер
Хуй знает.
Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются
Полагаю, процессы как-то поменяют.
Вангую процесс: на входе проверяем температурку и запускаем по трое пока остальная толпа на улице стоит кучкой.
а как их проверять то собрался, ты вот сегодня проверился нет коронавируса, завтра пока до части довезут тебя уже есть коронавирус, там всех и перезаразишь, одно хорошо что молодняка он затронуть не должен, больше офицерский состав ))))))))))))))))))))
Худой бас
Разумеется призывная система комплектации армии должна быть упразднена раз и навсегда, как варварский пережиток XX века. Это даже не обсуждается.
перенести на лето. явно напрашивается решение
Я думаю, Путин хочет изолировать часть молодежи на время политического кризиса, связанного с поправками в конституцию. А то кто знает, если они не будут в армии, куда они пойдут через месяц-другой
они будут в изоляции + все молодые. 135к переболевших
да? новости про 40% молодых нуждающихся в ИВЛ не читали? Вейпы, миксы соли... кальяны
Если честно, то не читал. Прям 40% молодых? Вроде ж даже старикам далеко не всегда госпитализация нужна.
Наверное имеется в виду что из тех кто на ИВЛ 40% молодых.
ну тогда это не так много получится, если учесть, что осложнения у молодых крайне редки.
П____ц солдатикам.
и дачи не построятся
и дембельский поезд никто показывать не будет
Как хорошо, что на долг родине отсрочек не дают.
Это какая-то очень тонкая ирония. Я даже не уловил.
казармы на самоизоляции
Служу! кхе-кхе... (падает)
дело даже не в зараженных. почему государство постоянно дает посыл гражданам в виде "мы вам ничего не должны", но как только призыв, в рабство забирают стабильно?
хотя есть и второй момент. в мое время откосили практически все, тогда это было стандартно послать нахуй эту сраную службу. но сейчас молодежь то ли отупела от пропаганды, то ли само по себе слабое поколение, но косят мало, бОльшая часть послушно сдается
Да дауны. Им кинут в почту "вы обязаны, а то пизда" и они ссутся, бегут. Даже искать не нужно.
Кстати @Паша Красников в армии служил
Сможешь продолжить свою логическую цепочку дальше?
Муниципальный велосипед
Это местный мем
Не отменяешь призыв, потому что все молодые дома на удаленке = МНОГО ХОДОВ ОЧКА
а тех, у кого положительные тесты - оштрафуют и посадят за уклонение
Кстати, а если призыв будет откладываться - текущим служивым придется сверх срока служить?
На каждую роту есть 10 примерно контрактников, так что даже в этом случае, было бы кому казарму мыть)
прецедент продления срока службы был в 90-х. После меня Дмб-95 призыв который призывался на 1.5 служил 2 года.
Интересно, а построения теперь с учётом "социальной дистанции" будут или как?
Построения без изменений. Сокращены все физкультурно-оздоровительные мероприятия, свободное перемещение запрещено.
Отличный способ откосить от армии, возможно даже навсегда
и от самой жизни тоже
В армии коронавируса быть не может. Если не верите - посмотрите потом официальную статистику
Сейчас новобранцы будут бегать в поисках носителей вируса. Тот случай, когда заболеть смертельно опасным вирусом безопаснее, чем идти в армию.
бляяя, заберут же
Вообще это конечно эпик. У меня хороший друг переболел в комунарке. Кашлял кровью, 3 раза сдал на корону-отрицательный. На ивл лежали с отрицательными анализами. Это пиздец будет. Что за халатность. Рейтинг тут он себе точно уронит
В Коммунарке используют тесты от НПО "Вектор", который в Новосибирске, у них дичайше низкая чувствительность, для детектирования к-вируса нужно 10 ** 5 копий. В коммерческих лабораториях есть некие японские тесты, где чувствительность порядка 10 ** 2.
на призывных пунктах небось вообще из Усть-Залупинска будут
На призывных пунктах, скорее всего, массово соберут мазки из носа и горла (проебав и перепутав часть) и отправят их в Новосибирск, а солдат служить. Через неделю-две из Новосибирска придёт результат.
они же не все сразу вернутся
Т.е. чтобы откосить надо всего лишь попросить коронавирусного на тебя покашлять? Великолепный план.
Хочу сказать всем, кто годен к военной службой и подлежит призыву: "хахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха"
хотя есть и второй момент. в мое время откосили практически все, тогда это было стандартно послать нахуй эту сраную службу. но сейчас молодежь то ли отупела от пропаганды, то ли само по себе слабое поколение, но косят мало, бОльшая часть послушно сдается
Это смотря про какую группу людей говоришь. Какие-то слои общества косят поголовно, где-то все сами с радостью идут.
Молодёжь, которая в моем доме жила (Москва). В интернетах вижу много кто пишет как отслужили, в основном те, кому сейчас 20-25. Чтобы в армию с радостью пойти, это нужно совсем каким то раболепным сервильным умом обладать, или просто быть очень тупым чтобы добровольно в рабство себя сдать
Среди призывников нет детей миллиардеров и чиновников, в отличии от улиц Москвы. Чего его отменять то?
Если парни не в группе риска эт не значит что ими надо рисковать... на присяге будут и родные и не молодые...