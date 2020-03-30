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Новости
Алексей Боржонов
12 342

Путин утвердил призыв в армию с 1 апреля на фоне введения режима самоизоляции в Москве и регионах Материал редакции

В армию пойдут 135 тысяч человек.

112 комментариев
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Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В армию призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что призыв не перенесут, а всех новобранцев проверят на коронавирус и допустят до службы только тех, у кого тесты будут отрицательными. Также все призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин. Шойгу утверждал, что случаев заболевания Covid-19 в армии нет.

Путин подписал указ о призыве на срочную службу на фоне введения режима самоизоляции в регионах России. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил жителям города выходить на улицу без уважительной причины. TJ разбирал, как режим будет работать.

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Правительство рекомендовало другим регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской, Архангельской, Астраханской и других областях.

К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. В Москве зафиксировано наибольшее число заболевших — 1226 человек, 28 из них выздоровели, шесть умерли.

#новости #covid19 #армия

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112 комментариев
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Лаванда

79

Бабы ещё нарожают

Ответить

ouxen

Лаванда
21

и тогда сможем повторить

Ответить

Обухов Денис

Лаванда
–3

А теперь нам скажи откуда взялось это выражение ??

Ответить

Лаванда

Обухов
5

Мне погуглить за тебя? Сам не справишься?

Ответить

Евгений Гиниятов

Обухов
1

Это фраза маршала Жукова. "Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают...."

Ответить

Обухов Денис

Евгений
7

Первый кто сказал это фразу был Граф Шереметьев ,когда Пётр 1 проиграл сражение под Нарвой ,граф Шереметьев сказал" Бабы новых нарожают!“» за что и получил сразу по морде .
Из советских маршалов в 1942году эту фразу повторил Клим Ворошилов 
"от Власова требовали выводить в первую очередь технику. Требовал Клим Ворошилов, тогда и были им сказаны эти слова — "солдат бабы нарожают"".

Ответить

Роман Белоус

Лаванда
0

Интересно, если первый ребенок умер на войне, то за следующего будет доплата как за первого, или как за второго?

Ответить

Михаил Подивилов

49

Дед совсем тронулся, видать

Ответить

Позитивный лолипоп

Михаил
3

Он тронулся в тот момент, когда вошел в здание кгб. 

Ответить

Михаил Подивилов

Позитивный
5

Это не он вошёл в здание кгб, а здание кгб вошло в него

Ответить

the.nightmarez

Михаил
4

Никогда такого небыло и вот опять.

Ответить

Денис Батура

41

В критических ситуациях вылазят все болячки системы. Сколько раз убеждался на разных уровнях абстракции (авто, веб приложения). То что годами было "пока сойдет", рушится как карточный домик.

Ответить

Женский парфюмер

Денис
1

Ты о чем?

Ответить

Денис Батура

Женский
1

Ну вот смотри. Призыв в армию это рядовое(увы) событие, которое происходило из года в год. Но учитывая текущую ситуацию это накладывает определенные проблемы. А какой выход? Отменить призыв разово? Отменить призыв вообще? 

Ответить

Женский парфюмер

Денис
9

Их выход — проверить всех призывников на вирус и ничего не менять

Ответить

check-it-out

Женский
48

Учитывая увлекательные дефиле в нижнем белье в помещении с кучей человек, а ещё отправка этих людей пачками бегать по больницам сдавать анализы (ну флюрографию сдают и так всякое) ... короче звучит как то адово.

Ещё вижу уже как многие, кто ломал себе кости, провоцировал гастрит и гипертонию побежали подхватывать модный вирус сознательно.
Вот даже это, кто-то специально заразится и придёт на кастинг заражать остальных. От армии и не так косить готовы. 

Ответить

ouxen

check-i…
12

лучше помереть от коронавируса стоя, чем на коленях в армии

Ответить

Позитивный

ouxen
0

стоя

Тогда уж лежа

Ответить

Роман Новиков

check-i…
0

Будет весело, да

Ответить

Коллективный

check-i…
0

увлекательные дефиле в нижнем белье

Всегда ржу с твоих ассоциаций))

Ответить

Роман Новиков

Женский
1

А как проверить? Это массовое мероприятие: щас все в военкомы да по больничкам, а потом стройными рядами по домам.

Ответить

Женский парфюмер

Роман
–3

Хуй знает.

Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются

Полагаю, процессы как-то поменяют.

Ответить

Роман Новиков

Женский
13

Вангую процесс: на входе проверяем температурку и запускаем по трое пока остальная толпа на улице стоит кучкой.

Ответить

Ilya Grigöryev

Роман
0

и курит сигу одну на пятерых, по кругу

Ответить

Игорь Янович

Женский
1

а как их проверять то собрался, ты вот сегодня проверился нет коронавируса, завтра пока до части довезут тебя уже есть коронавирус, там всех и перезаразишь, одно хорошо что молодняка он затронуть не должен, больше офицерский состав ))))))))))))))))))))

Ответить

Худой бас

Денис
6

Разумеется призывная система комплектации армии должна быть упразднена раз и навсегда, как варварский пережиток XX века. Это даже не обсуждается.

Ответить

Денис Файзулин

Денис
0

перенести на лето. явно напрашивается решение

Ответить

Аркадий Иванов

Денис
0

Тогда кто заменит тех, кто сейчас уходит со срочки?

Ответить

Vladimir Medvedev

Денис
0

Я думаю, Путин хочет изолировать часть молодежи на время политического кризиса, связанного с поправками в конституцию. А то кто знает, если они не будут в армии, куда они пойдут через месяц-другой

Ответить

Последующий шар

29

+135к заражённых. каеф

Ответить

Роман Новиков

Последующий
4

А контакты ты не считаешь, да?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Последующий
0

они будут в изоляции + все молодые. 135к переболевших

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

да? новости про 40% молодых нуждающихся в ИВЛ не читали? Вейпы, миксы соли... кальяны

Ответить

Последующий шар

Yuri
2

Только вот 40% от 10 человек.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Yuri
0

Если честно, то не читал. Прям 40% молодых? Вроде ж даже старикам далеко не всегда госпитализация нужна. 

Ответить

Nick Rosenberg

Дмитрий
2

Наверное имеется в виду что из тех кто на ИВЛ 40% молодых.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Nick
0

ну тогда это не так много получится, если учесть, что осложнения у молодых крайне редки. 

Ответить

Evgeny Gladkikh

Дмитрий
4

Это та история где 40% это 4 человека.

Ответить

Механический Валера

25

в рамках "чо там у украинцев" замечу шо таки перенесли на месяц призыв в Украине

Ответить

Механический Валера

Механический
2

@Spect ты коронавирус шоли шо тебе неприятно?

Ответить

Alexandr Vorontsov

14

П____ц солдатикам. 

Ответить

the art of гепард

Alexandr
8

ошибаешься. всем

Ответить

Длительный паркур

7

казармы сами себя не помоют

Ответить

Денис Файзулин

Длительный
8

и дачи не построятся

Ответить

ouxen

Денис
0

и деды сами себя домой не увезут

Ответить

Денис Файзулин

ouxen
1

и дембельский поезд никто показывать не будет

Ответить

Yuri Miller

Денис
0

Если только из таких вагонов

Ответить

Денис Файзулин

Yuri
5
Ответить

Dmitry Vakhnin

6

Как хорошо, что на долг родине отсрочек не дают.

Ответить

ouxen

Dmitry
6

нет времени на отсрочку

Ответить

Артем Иванов

Dmitry
0

Это какая-то очень тонкая ирония. Я даже не уловил.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Артем
0

Пост-мета ирония, если я не ошибаюсь.

Ответить

Денис Файзулин

Dmitry
0

казармы на самоизоляции

Ответить

Димка Денисов

Денис
0

А чего это они одноярусные?

Ответить

Oleg Matveenko

7

Служу! кхе-кхе... (падает)

Ответить

Yuri Miller

Oleg
1

Служу кхе-кхе? Слава кхе-кхе великому и вековечному!

Ответить

Igor Chvalun

Oleg
0

Шойгу то в изоляции, а то может и до него дойдет?

Ответить

Shlomo Goldenberg

6

дело даже не в зараженных. почему государство постоянно дает посыл гражданам в виде "мы вам ничего не должны", но как только призыв, в рабство забирают стабильно?
хотя есть и второй момент. в мое время откосили практически все, тогда это было стандартно послать нахуй эту сраную службу. но сейчас молодежь то ли отупела от пропаганды, то ли само по себе слабое поколение, но косят мало, бОльшая часть послушно сдается

Ответить

Владислав Воронин

Shlomo
1

Да дауны. Им кинут в почту "вы обязаны, а то пизда" и они ссутся, бегут. Даже искать не нужно.

Ответить

That cat

3

Кстати @Паша Красников в армии служил

Ответить

Mr. LoveJoy

That
4

Сможешь продолжить свою логическую цепочку дальше? 

Ответить

Муниципальный велосипед

Mr.
5

Это местный мем

Ответить

Mr. LoveJoy

Муниципальный
1

Сорямба

Ответить

Илья Гераськин

Муниципальный
0

Ого кто

Ответить

D K

4

И ловить удобно, все ж дома сидят

Ответить

Brumik Lodička

4

Не отменяешь призыв, потому что все молодые дома на удаленке = МНОГО ХОДОВ ОЧКА 

Ответить

ouxen

4

а тех, у кого положительные тесты - оштрафуют и посадят за уклонение

Ответить

Ilya Grigöryev

ouxen
0

а в тюрьме выебут за плохую статью и отправят в петушатник

Ответить

Евгений Клочков

2

Кстати, а если призыв будет откладываться - текущим служивым придется сверх срока служить? 

Ответить

Алексей Боржонов

Евгений
0

Там наверняка есть юридические заморочки по поводу того, что нельзя продлить срок службы. Плюс вряд ли речь шла о переносе на несколько месяцев. То есть ситуацию, когда все срочники уйдут и не останется новых, очень сложно представить 

Ответить

Oleg Matveenko

Алексей
2

На каждую роту есть 10 примерно контрактников, так что даже в этом случае, было бы кому казарму мыть) 

Ответить

Алексей Боржонов

Oleg
0

Про контрактников верно. Я подумал, тут вопрос именно про срочников 

Ответить

Друз Фаруэл

Евгений
0

прецедент продления срока службы был в 90-х. После меня Дмб-95 призыв который призывался на 1.5 служил 2 года.

Ответить

Роман Андронов

2

У деда своя атмосфера

Ответить

Обухов Денис

2

Интересно, а построения теперь с учётом "социальной дистанции" будут или как?  

Ответить

Игорь Рачук

Обухов
0

Нет, просто в ОЗК постоянно!

Ответить

Иван Касаткин

Обухов
0

Построения без изменений. Сокращены все физкультурно-оздоровительные мероприятия, свободное перемещение запрещено.

Ответить

Андрей Николаевич

2
Ответить

Artem Puchkov

2

Интересно, дед знает, что такое инкубационный период

Ответить

Британский Кирилл

1

Ждите циферки как в Пендостане :) 

Ответить

ouxen

Британский
0

не ждем, тк издревле успешно скрывают (:

Ответить

Yuri Miller

1

Отличный способ откосить от армии, возможно даже навсегда
и от самой жизни тоже

Ответить

道 德

1

Это просто новый тип биологического оружия

Ответить

Митя Простомолотов

1

Война что ли, братцы?

Ответить

Petr

1

Карантин карантином, а призывное рабство по расписанию

Ответить

Petr

1

В армии коронавируса быть не может. Если не верите - посмотрите потом официальную статистику

Ответить

Александр Крофт

1

Сейчас новобранцы будут бегать в поисках носителей вируса. Тот случай, когда заболеть смертельно опасным вирусом безопаснее, чем идти в армию.

Ответить

Владимир Дыркин

0

бляяя, заберут же

Ответить

Mr. LoveJoy

Владимир
2

Ты точно гей?

Ответить

Митя Простомолотов

0

Вообще это конечно эпик. У меня хороший друг переболел в комунарке. Кашлял кровью, 3 раза сдал на корону-отрицательный. На ивл лежали с отрицательными анализами. Это пиздец будет. Что за халатность. Рейтинг тут он себе точно уронит

Ответить

&#013; &#013;

Митя
0

В Коммунарке используют тесты от НПО "Вектор", который в Новосибирске, у них дичайше низкая чувствительность, для детектирования к-вируса нужно 10 ** 5 копий. В коммерческих лабораториях есть некие японские тесты, где чувствительность порядка 10 ** 2. 

Ответить

Митя Простомолотов

&#013;
0

на призывных пунктах небось вообще из Усть-Залупинска будут

Ответить

&#013; &#013;

Митя
2

На призывных пунктах, скорее всего, массово соберут мазки из носа и горла (проебав и перепутав часть) и отправят их в Новосибирск, а солдат служить. Через неделю-две из Новосибирска придёт результат.

Ответить

Митя Простомолотов

&#013;
0

я и говорю-эпик и пиздец

Ответить

Petr

&#013;
0

Результат теста или результат решения о призыве в цинке?

Ответить

Дорожный череп

0

А ещё 135к вернётся на гражданку

Ответить

Денис Файзулин

Дорожный
0

они же не все сразу вернутся

Ответить

JÄÄKAAPPI

Денис
0

но новые тоже не сразу уйдут

Ответить

Денис Файзулин

JÄÄKAAPPI
0

повезет тем кого в конце июня отправят

Ответить

Artem Puchkov

0

Старик вообще поехал

Ответить

Andrey9691

0

зато теперь можно не заёбываться с плоскостопием!

Ответить

Nick Rosenberg

0

Т.е. чтобы откосить надо всего лишь попросить коронавирусного на тебя покашлять? Великолепный план.

Ответить

Асанали Карипов

0

А кто родину от вируса защищать будет ? 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

Хочу сказать всем, кто годен к военной службой и подлежит призыву: "хахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха"

Ответить

Вечерний блик

0

Потому что будут нужны биороботы чтобы сжигать чумные трупы и потом следом прыгать в костёр.

Ответить

Gregory

0

хотя есть и второй момент. в мое время откосили практически все, тогда это было стандартно послать нахуй эту сраную службу. но сейчас молодежь то ли отупела от пропаганды, то ли само по себе слабое поколение, но косят мало, бОльшая часть послушно сдается

Это смотря про какую группу людей говоришь. Какие-то слои общества косят поголовно, где-то все сами с радостью идут. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Gregory
0

Молодёжь, которая в моем доме жила (Москва). В интернетах вижу много кто пишет как отслужили, в основном те, кому сейчас 20-25. Чтобы в армию с радостью пойти, это нужно совсем каким то раболепным сервильным умом обладать, или просто быть очень тупым чтобы добровольно в рабство себя сдать

Ответить

Mikki Rurk

0

Это просто безумие

Ответить

Сергей Гращенко

0

людоеды ёбаные 

Ответить

Иванов Сергей

0

Среди призывников нет детей миллиардеров и чиновников, в отличии от улиц Москвы. Чего его отменять то?

Ответить

Dima Anashkin

0

Кароновирус: Я для тебя какая то шутка?

Ответить

Stan Majors

0

Если парни не в группе риска эт не значит что ими надо рисковать... на присяге будут и родные и не молодые...

Ответить
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