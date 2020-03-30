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Новости
Алексей Боржонов
33 053

В Петербурге ввели режим самоизоляции. Для людей младше 65 лет ограничения носят рекомендательный характер Материал редакции

Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.

201 комментарий
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В Петербурге ввели режим самоизоляции, который будет действовать с 31 марта по 5 апреля. Указ подписал губернатор города Александр Беглов.

Пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина подтвердила телеканалу «78», что распоряжений о тотальной самоизоляции жителей нет.

Для тех, кому меньше 65 лет, режим самоизоляции носит рекомендательный характер. При этом власти все же просят придерживаться ограничений всех граждан.

Для тех, кто старше 65 лет, вводится обязательный режим изоляции сроком до 14 апреля. Однако этот пункт не распространяется на «руководителей и сотрудников организаций, предприятий, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения и членов Оперативного штаба».

Жителей города просят выходить на улицу только в исключительных случаях. Например, чтобы:

  • съездить на работу, если она разрешена постановлением;
  • сходить в ближайший магазин за товарами первой необходимости. или аптеку;
  • выгулять животных на расстоянии не более 100 метров от дома, регулярность не уточняется;
  • выбросить мусор;
  • обратиться за медицинской помощью;
  • избежать угрозы жизни, допустим, при пожаре или конфликте.

Гражданам нужно соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1,5 метров. Правило не касается проезда в общественном транспорте и такси. Работа, связанная с передвижением по городу (например, курьером или доставщиком еды), разрешается.

Что ещё не рекомендуется:

  • Заниматься спортом на улице;
  • Гулять на улице с ребёнком в коляске;
  • Ездить к пожилым родителям, в том числе в Ленобласть.

В Ленобласти, которая граничит с Петербургом, тоже ввели новые ограничения на перемещения. Если человек живёт в Ленобласти, но работает в Петербурге, ему разрешают ездить город, но просят держать при себе документы.

Похожие меры начали действовать в Москве с 30 марта. В тот же день правительство рекомендовало другим регионам ввести такие же правила. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской и других областях.

К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. Из них в Петербурге — 50 случаев заболевания, пять человек выздоровели, один умер.

Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения. TJ приносит извинения читателям.

#новости #covid19 #петербург

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Путин утвердил призыв в армию с 1 апреля на фоне введения режима самоизоляции в Москве и регионах
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Сергей Звезда

Извините. Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения

Ответить
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Artem Puchkov

77

Только в военкомат сходить

Ответить

Романелло Кивогенс

Artem
33

Мне кажется, у нас этому мему обеспечена долгая жизнь. Знай только подставляй актуальную дату и объяснение. 

P.S. Прошу прощения за качество: не было исходников, да и не ведаю как в Paint.net текст с контуром делать.

Ответить

ouxen

Романелло
7

разбудите меня через сто лет и я отвечу, какому мему обеспечена долгая жизнь в россии

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

ouxen
1

давай не будем, а 

Ответить

Антон Сциталов

Романелло
2

Я отдельно качал плагин для этого. Поищи outlined text plugin

Ответить

Slow Dimon

Artem
6

Только спросить

Ответить

ouxen

Slow
4

за шмот ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Виктор Мохов

Artem
1

Мед.комиссия всего же 5минут))

Ответить

Anton Deviun

Виктор
1

это если ты один, и если у всех хорошее настроение

Ответить

Anton Deviun

Artem
1

Same

Ответить

Хермеус Мора

24

Я так и не понял, эти запреты юридическую силу хотя бы какую-то имеют? 

Ответить

Роман Чубар

Хермеус
12

Если я не ошибаюсь, то вообще только после введения режима ЧС можно что-либо запрещать)

Ответить

Вечерние чтения

Роман
15

Но тогда придется платить деньги.
Остаётся ещё режим ЧП, Но тогда придется отдавать власть силовикам и назначать коменданта

Ответить

Хермеус Мора

Вечерние
9

В случае ЧП тоже будет форсмажор = отсрочки по платежам и тд и тп. Я так понимаю ограничения которые сейчас ввели - это против сумасшедших шашлычников и бабок которые гуляют до сих пор

Ответить

Ilya Grigöryev

Хермеус
1

разве сейчас уже нельзя применить форсмажерный пункт в договорах? уже есть запретительные акты.. ну или как бы, блять, запретительные. интересно, имеет ли то что происходит юридическую силу в этом смысле

Ответить

Обухов Денис

Ilya
11

Если ввести форс мажор обстоятельства то государство должно будет за всё платить ,а оно не хочет платить ....

Ответить

Роман Новиков

Обухов
0

Это ж яхты, блядь, дворцы... Конечно не хочет.

Ответить

Обухов Денис

Роман
1

Дворцы и яхты уже купили...

Ответить

Роман Новиков

Обухов
4

Ну так их много не бывает, чего ты как не чиновник

Ответить

Обухов Денис

Роман
0

Думаю они теперь о здоровье своём думают подольше пожить ,а то и яхты с дворцами не пригодятся.

Ответить

ouxen

Роман
0

уж не из своего тощего будут, не волнуйся

Ответить

Ilya Grigöryev

Обухов
0

это понятно. но раз уже есть такие указы, теоретически можно этим аппелировать, наверно. допустим, не платить за электричество, а потом, через 5 мес сослаться на форс-мажерные обстоятельства и пусть нахуй ходют. я не знаю какая практика и толкование по этому пункту

Ответить

Обухов Денис

Ilya
0

Думаю не прокатит такая практика ,даже в суд не выиграешь.

Ответить

Хермеус Мора

Ilya
0

Не везде можно, из-за этого не столько нагрузки на финансовую систему, и особенно не столько нагрузки на финансы правительства.

Ответить

Вечерние чтения

Хермеус
1

Ну если вы не будете тусить рядом с шашлычниками, которые уединенно будут развеиваться на природе, то ничего и не будет ))
Просто у нас бояться называть вещи своими именами ( выходные, хлопок...)

Ответить

Viktor Nevzorov

Хермеус
5

Посмотрите последнее видео от Екатерины Шульман.

Она там рассказывает о причинах странного поведения органов.

Ответить

Хермеус Мора

Viktor
15

Спасибо, смотрю. Для всех кому интересно линкую сюда чтобы не искали.

Ответить

Igor Hruschev

Хермеус
4

Положим, что запреты юр. силу не имеют. Чисто гипотетически, если все дохнуть начнут прямо на улицах, ты все равно туда пойдешь, если наш дед режим ЧС до тех пор не введет?

Ответить

Владислав Никитин

Igor
7

согласен. каждый должен думать о себе и здоровье своих близких и не усугублять жизнь своим соседям, окружающим. Останься дома (по возможности), в гробу или боткинской больнице всякие правовые акты и юридические тонкости никому не нужны 

Ответить

Kirill Beerlove

Igor
5

Да понятно, что любой адеватный человек не попрётся на улицу, если есть угроза жизни, без каких либо запретов. Но тут дело в том, что сейчас государство, прикрываясь ситуацией с вирусом, творит полнейшее беззаконие. Т.е.обычно они хотя бы действуют "согласно букве законе", то сейчас ну прям в тупую кладут болт на это всё =(

Ответить

Владислав Никитин

Kirill
0

в том то и дело, что они обходят закон. они ничего не запрещают. это все призывы и рекомендации, просто с серьёзным лицом. по сути никто не ограничивает твои права, просто просят ограничиться самому 

Ответить

Kirill Beerlove

Владислав
1

но на основе чего они тогда решили народ в Москве штрафовать, если по факту это те же самые рекомендации, что и в СПБ

Ответить

Обухов Денис

Хермеус
2

Видно наше государство хотело что бы бабушки и дедушки дома сидели не выходили на улицу а более молодое поколение продолжало работать,что бы и режим ЧС не вводить и деньги на это не тратить 2 зайцев убить сразу...

Ответить

Владислав Никитин

Обухов
1

пытаются выкручиваться, всем невыгодно вводить режим ЧС

Ответить

Владислав Никитин

Хермеус
0

из наказанийиолько штраф 500-1000 рублей ибо наиболее вероятно, что нарушителей самоизоляции могут наказать за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП),

Ответить

Хермеус Мора

Владислав
2

Это применимо только к тем кто болеет или возможно заболеет (например из-за того что прилетел из-за границы). К здоровым людям - не применимо.

Ответить

Владислав Никитин

Хермеус
3

"Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий". то есть есть предписание Роспотребнадзора, например, которое устанавливает правила, рекомендации, нормы и тд. и ты его нарушил. Если в предписания указано, что нельзя собираться больше 10 человек, то могут наказать за нарушение по этой статье, по идее 

Ответить

Yuri Miller

Владислав
0

Нельзя стоять пикет людям выше карликов. Всё нафиг!

Ответить

ouxen

Хермеус
0

sed lex dura lex

Ответить

Правильный фонарь

14

Можно я засну на недельку и проснусь в новом прекрасном мире?

Ответить

Краткий Никита

Правильный
13

А я предлагал вам переехать в @Украина , а теперь поздно(

Ответить

Лев Бабенко

Краткий
8

Он просил прекрасный мир, а не мир кошмаров и ужасов

Ответить

Роман Новиков

Лев
2

Мы же не про @Беларусь 

Ответить

Yuri Miller

Краткий
0

Там хотя бы метадон есть

Ответить

Готовый яд

Правильный
1

ну смотри, если заразишься и помрешь, примерно так и произойдет, следовательно, начинай лизать перила в ТЦ

Ответить

Неясный бокал

Готовый
0

А если просто помреть без заразы?

Ответить

Готовый яд

Неясный
2

я не против

Ответить

Неясный бокал

Неясный
0

Друг спрашивает

Ответить

Правильный фонарь

Готовый
0

Перила - не буду, сорри.

Ответить

Готовый яд

Правильный
0

ща пять тыщ кончится, жрать захочется - будешь!

Ответить

Dmitry Shiryaev

Готовый
0

Голубей много

Ответить

Правильный фонарь

Готовый
0

Ты чего злая такая? Чем обидел?

Ответить

Готовый яд

Правиль…
0

Илья, тебя новое ядро покусало?) Я шучу) Ничем не обидел, совсем не злая)

Ответить

Правильный

Готовый
0

Окей.

Ответить

Готовый яд

Правиль…
0

ээ... хорош)

Ответить

Готовый яд

Правиль…
0

не пугай меня

Ответить

Твердый клуб

Правильный
1

Мало - на полгода минимум

Ответить

Игорь Рачук

15

 выбросить мусор на расстоянии не более 100 метров от дома

Вот с этим у меня хреновый расклад получается!
Типо прохожу 100 метров и просто кидаю мусор в сторону помойки?

Ответить

Турецкий будильник

Игорь
11

#МусорнаяРеформа

Ответить

ouxen

Игорь
3

из окна

Ответить

Игорь Рачук

ouxen
3

Прям ментам на голову! Один хрен штраф получать

Ответить

x mst

1

То есть, я правильно понимаю, что нельзя даже сходить к родителям в гости?

Ответить

the art of гепард

x
53

а ты до этого ходил?

Ответить

Лаванда

x
45

Так сильно квартиру хочешь?

Ответить

x mst

Лаванда
0

Я вообще из другой области, но там схожие правила ща пишут.

Ответить

Обухов Денис

x
1

Чё ты паришься надо... взял и пошёл куда надо и в'сё

Ответить

Обухов Денис

x
1

На такси сьезди

Ответить

Stan Majors

x
0

Заразить их ? Ты чо

Ответить

Владислав Михеев

12

Когда объявят форс мажор для бизнеса блять?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Владислав
2

вот тоже интересует. Написали в правительство СПБ, пока ответа нет 

Ответить

Владислав Михеев

r0manov
1

Невозможно уже, аренду с каких денег то платить

Ответить

ouxen

Владислав
3

отнесись с пониманием

Ответить

Владислав Михеев

ouxen
0

С каким пониманием? 8 заведений с арендой по 100к в среднем в мес
Откуда выкладывать деньги?

Ответить

ouxen

Владисл…
3

взять валютный потребительский кредит ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Владислав Михеев

ouxen
0

Смешно

Ответить

ouxen

Владисл…
0

да хуево всё, нет ответов ни у кого. А что за заведения?

Ответить

Владислав Михеев

ouxen
0

Кофейни. Достаточно объявить ситуацию форс мажором. Тогда по гк все бизнесы имеют право не платить аренду
Какого хрена это не делается-искренне непонятно

Ответить

ouxen

Владисл…
3

потому и не делается, че ты как маленький, как будто первый раз здесь живешь. А как называется то?

Ответить

Владислав Михеев

ouxen
1

Хороший ответ. Mr.BLACK

Ответить

ouxen

Владисл…
2

что-то новое, надо будет зайти как-нибудь через год

Ответить

Стас Оголев

Владисл…
0

А в формате take-away как многие работать не получится?

Ответить

Владислав Михеев

Стас
0

У меня с залами для посетителей. Да и никого нет на улице

Ответить

Стас Оголев

Владисл…
0

Честно говоря неоднократно проходил мимо кофеен этих, но кофе потребляю в другом формате. Просто по примеру своей любимой кофейни сужу, так как они тоже с залом и всем-всем-всем, но сейчас на формат take-away перешли, а твои кофейни находятся в более людных местах чем их. И вообще казалось что на Гороховой даже есть окошко для заказов на вынос

Ответить

Владислав Михеев

Стас
0

к сожалению окна на вынос там тоже нет. Да и в целом людей нет, кого кормить то)

Ответить

Челобака

Владислав
–1

Не возможно - не плати, что ноешь как баба

Ответить

Владислав Михеев

Челобака
2

Смотрю тут диванный эксперт заговорил
Если ситуация тебя не касается-лучше не лезь в это дело. Поливать говном все могут.
А предложить что-то дельное-единицы

Ответить

Челобака

Владисл…
–1

Ну так я и предложил единственный возможный вариант.

Ответить

Правильный фонарь

9

Окей, посидим дома, есть 5000 рублей, запас еды. Допустим, закончится это недели через три. Что дальше? Я не вижу мер по прогнозированию этого со стороны наших властей - сажают на карантин, но жить на что?

Ответить

Женский парфюмер

Правильный
0

На работу же можно ездить

Ответить

Правильный фонарь

Женский
7

Сложно ездить в закрытый розничный магазин. Есть правда человек, которому сейчас хуевей, чем мне - собственно, владелец магазина.

Ответить

Alexei Kuksin

Правильный
0

Продуктовые не закроют

Ответить

Женский парфюмер

Alexei
1

Он про свою работу

Ответить

Обухов Денис

Женский
0

Да

Ответить

Муниципальный вентилятор

Правильный
1

https://eda.yandex/rabota/courier/sms/lavka/partner/smz_rf_spb
Там и так жопа, поэтому бери на заметку

Как стать курьером
Как стать курьером
eda.yandex
Ответить

Готовый яд

Правильный
0

хуя ты специалист, три недели на 5к жить
* когда закончится закажи в магазине доставку

Ответить

dy

9

Процитирую "Прикладную социопатию":

"Коллеги мои бывшие, журналисты и редакторы, к вам обращаюсь я. Не пишите, пожалуйста, постыдную ерунду про «власти вводят режим самоизоляции». Либо вводят, либо «само», но вместе эти слова невозможны никак вообще. Не соучаствуйте в этом позоре. Если людей не изолируют, а призывают самоизолироваться – не может быть за это никаких наказаний. Если российское государство и дальше не хочет брать на себя никакой ответственность за происходящее, а вместо этого предлагает всем спасаться поодиночке, то и пишите об этом, пожалуйста, прямым текстом. Выньте уже языки из жопы."

Ответить

Виктор Мохов

dy
1

Если они его вынут, то вонять будет и клиент будет нервничать, а так хоть расслаблен и пока не очень выеживается)

Ответить

Алекс Слободских

3

Аналогичные московским?
А если у меня ближайший магазин - это Пятёрочка, а там мало продуктов, которые мне можно употреблять?

Ответить

Marow from Neverland

Алекс
13

скажи патрулю, что живот болит. эта отмазка постоянно работала в школе

Ответить

Неясный бокал

Marow
0

У нас это называлось "по состоянию здоровья"

Ответить

Худой бас

Алекс
–6

Ну сейчас местные "либералы" тебя по самые уши закидают

Ответить

the art of гепард

Худой
8

нет тебя

Ответить

Витя Яковлюк

Худой
3

Закидал тебе за щеку.

Ответить

Лаванда

Алекс
3

Хлеба нет? Ешь пирожные!

Ответить

Алекс Слободских

Лаванда
0

С радостью бы. Но нельзя
И хлеб тоже

Ответить

Михаил Ромайкин

Алекс
0

жри что есть

Ответить

Турецкий будильник

Михаил
3

Опять жрать кальяны =(

Ответить

Алекс Слободских

Михаил
0

Самое эпичное, что гречку можно.
А её-то в Пятёрочке нет

Ответить

Dmitry Shiryaev

Алекс
1

закажи эклеров

Ответить

Готовый яд

Алекс
0

загнешься раньше, чем заразишься вирусом, чо

Ответить

Олег Ивахнов

Алекс
0

болеешь?

Ответить

ouxen

Алекс
0

то кушай пирожные

Ответить

Роман Новиков

3

Всем привет в этом чате

Ответить

Турецкий будильник

Роман
5

кхе-кхе

Ответить

Свойственный глобус

Турецкий
2

Самоизолируйся на Аляске. Сдашь тест на пидора и 14 дней карантина под наблюдением Орлова.

Ответить

Сергей Звезда

4

Извините. Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения

Ответить

Andrew Kostin

Сергей
0

Это касается только Санкт-Петербурга? (То, что можно перемещаться). Или Ленобласть тоже? Нихуя не понятно

Ответить

Сергей Звезда

Andrew
2

вот понятнее всего про Ленобласть 

Все об изоляции Ленобласти напрямую от…
Губернатор Дрозденко ответил на все основные вопросы о мерах по закрытию своего региона. Он…
47news.ru
Ответить

Andrew Kostin

Сергей
1

Большое спасибо!

Ответить

Сергей Звезда

Andrew
1

В этой заметке информация исключительно про Петербург. Про Ленобласть вот здесь https://tjournal.ru/news/154828-v-peterburge-vveli-rezhim-samoizolyacii-dlya-lyudey-mladshe-65-let-ogranicheniya-nosyat-rekomendatelnyy-harakter?comment=3239932

Ответить

CommentBot

Сергей
0
Ответить

Краткий Никита

2

Смотрите какая редакция заботливая. Не хотели сделать больно @Артём Мазанов 'у и попросили написать о ситуации в Питере Алексея <3

Ответить

Озабоченный утюг

Краткий
4

Не захотел ассоциировать себя с плохими новостями

Ответить

ouxen

Озабоченный
0

многоходовочка

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

nya poka

Ответить

Михаил Ахметов

2

Опишите уважительную причину и законный основания плиз. Я очень рад что такое ввели, но надо понимать санкции и повод выйти

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Михаил
0

За чекушечкой низя

Ответить

Вечерние чтения

2

А карантин когда введут?
Но, наверное, при этом будут действовать штрафы по карантину

Ответить

Виктор Мохов

2

"На недельку, до второго, я уеду в Комарово"

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Го в дотку? :D

Ответить

Truli Yors

r0manov
0

Го. Какой у тебя рейтинг?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Truli
6

но кнопкни нормально жму

Ответить

ouxen

r0manov
1
Ответить

Роман Новиков

r0manov
0

Нахуй. Погнали в PlanetSide Хоссин у красной падали отжимать

Ответить

Обухов Денис

1

Питерцы, надеюсь, будут поумнее дурковатых москвичей и не заскулят, что их лишают шашлыков и визитов на эпиляцию груди.

Ответить

bor_vn

Обухов
0

Это же не только в Москве было, а по всей России. Люди не сильно отличаются. 

Я живу в Екатеринбурге, недалеко от парка (пруд/беседки/лес). В воскресенье и сегодня видел людей, которые топали с мангалами.

Мои коллеги тоже писали, что с балкона наблюдали за подобными чепитонами. 

Ответить

PRIME XXVII

0

На  лен. область распространяется?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

PRIME
3

Ты за Кудрово интересуешься?

Ответить

Алекс Слободских

r0manov
2

Переходишь железную дорогу - тебя вяжут

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Алекс
2
Ответить

Mikhail Oklefov

r0manov
0

Для понаехавших москвичей: Кудрово это Ленобласть или Санкт-Петербург?
Можно ли мне пересекать железную дорогу эту?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Mikhail
1

Это Лен область

а что касается второго вопроса, ответ в картинке: 

Ответить

Evseef Dmitriy

r0manov
0

А что там, за кадрово?

Ответить

Сергей Звезда

PRIME
3

В Ленобласти уже ввели свой режим самоизоляции, мы перечислим все регионы в дайджесте. 

Но подробно текст указа про Ленобласть ты можешь прочитать здесь (https://vk.com/wall-193439146_1632) или на 47news. 

Если коротко:
– свой населённый пункт покидать нельзя за несколькими исключениями;
— много чего закрывается;
— в Петербург можно только по необходимости

"Шатаний туда-сюда больше быть не должно…
Ходить по Ленобласти с 31 марта можно только в пределах одного района. Дачникам лучше не…
47news.ru
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Сергей
1

"ходить в Ленобласти с 31марта можно только в пределах одного района" - Вы совсем? Вы на карте Всеволожский район видели?

Ответить

Сергей Звезда

r0manov
0

Читай внимательнее, пожалуйста. В пределах населённого пункта

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Сергей
0
Ответить

Сергей Звезда

r0manov
0

Зря я, конечно, дал ссылку на 47news, там поспешили слишком. Почитай указ, пожалуйста

Ответить

r0manov

Сергей
0

Вооооот. Не нужно давать ссылки на сомнительные сайты :D

Ответить

Сергей Звезда

r0manov
1

Это не сомнительный сайт. Они входят в один холдинг с Фонтанкой и являются главным СМИ Ленобласти. Косяки у всех бывают

Ответить

r0manov

Сергей
0

вот именно

Ответить

PRIME XXVII

Сергей
1

Спасибо

Ответить

Арут Саргсян

0

Ответственность предусмотрена за нарушение? Если да, то каким образом я должен доказать, что еду на работу, на которую обязан? Взять у работодателя какую-то бумагу?

Ответить

Andrey Voronin

Арут