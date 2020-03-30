Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.

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В Петербурге ввели режим самоизоляции, который будет действовать с 31 марта по 5 апреля. Указ подписал губернатор города Александр Беглов.

Пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина подтвердила телеканалу «78», что распоряжений о тотальной самоизоляции жителей нет.

Для тех, кому меньше 65 лет, режим самоизоляции носит рекомендательный характер. При этом власти все же просят придерживаться ограничений всех граждан.



Для тех, кто старше 65 лет, вводится обязательный режим изоляции сроком до 14 апреля. Однако этот пункт не распространяется на «руководителей и сотрудников организаций, предприятий, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения и членов Оперативного штаба».

Жителей города просят выходить на улицу только в исключительных случаях. Например, чтобы:

съездить на работу, если она разрешена постановлением;

сходить в ближайший магазин за товарами первой необходимости. или аптеку;

выгулять животных на расстоянии не более 100 метров от дома, регулярность не уточняется;

выбросить мусор;

обратиться за медицинской помощью;

избежать угрозы жизни, допустим, при пожаре или конфликте.

Гражданам нужно соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1,5 метров. Правило не касается проезда в общественном транспорте и такси. Работа, связанная с передвижением по городу (например, курьером или доставщиком еды), разрешается.

Что ещё не рекомендуется:

Заниматься спортом на улице;

Гулять на улице с ребёнком в коляске;

Ездить к пожилым родителям, в том числе в Ленобласть.

В Ленобласти, которая граничит с Петербургом, тоже ввели новые ограничения на перемещения. Если человек живёт в Ленобласти, но работает в Петербурге, ему разрешают ездить город, но просят держать при себе документы.

Похожие меры начали действовать в Москве с 30 марта. В тот же день правительство рекомендовало другим регионам ввести такие же правила. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской и других областях.

К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. Из них в Петербурге — 50 случаев заболевания, пять человек выздоровели, один умер.