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Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.
В Петербурге ввели режим самоизоляции, который будет действовать с 31 марта по 5 апреля. Указ подписал губернатор города Александр Беглов.
Пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина подтвердила телеканалу «78», что распоряжений о тотальной самоизоляции жителей нет.
Для тех, кто старше 65 лет, вводится обязательный режим изоляции сроком до 14 апреля. Однако этот пункт не распространяется на «руководителей и сотрудников организаций, предприятий, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения и членов Оперативного штаба».
Жителей города просят выходить на улицу только в исключительных случаях. Например, чтобы:
Гражданам нужно соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1,5 метров. Правило не касается проезда в общественном транспорте и такси. Работа, связанная с передвижением по городу (например, курьером или доставщиком еды), разрешается.
Что ещё не рекомендуется:
В Ленобласти, которая граничит с Петербургом, тоже ввели новые ограничения на перемещения. Если человек живёт в Ленобласти, но работает в Петербурге, ему разрешают ездить город, но просят держать при себе документы.
Похожие меры начали действовать в Москве с 30 марта. В тот же день правительство рекомендовало другим регионам ввести такие же правила. К моменту написания заметки режим обязательной изоляции ввели в том числе в Подмосковье, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Свердловской и других областях.
К 30 марта в России выявлено 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли. Из них в Петербурге — 50 случаев заболевания, пять человек выздоровели, один умер.
Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения. TJ приносит извинения читателям.
Извините. Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения
Только в военкомат сходить
Мне кажется, у нас этому мему обеспечена долгая жизнь. Знай только подставляй актуальную дату и объяснение.
P.S. Прошу прощения за качество: не было исходников, да и не ведаю как в Paint.net текст с контуром делать.
Только спросить
Мед.комиссия всего же 5минут))
Я так и не понял, эти запреты юридическую силу хотя бы какую-то имеют?
Если я не ошибаюсь, то вообще только после введения режима ЧС можно что-либо запрещать)
Но тогда придется платить деньги.
Остаётся ещё режим ЧП, Но тогда придется отдавать власть силовикам и назначать коменданта
В случае ЧП тоже будет форсмажор = отсрочки по платежам и тд и тп. Я так понимаю ограничения которые сейчас ввели - это против сумасшедших шашлычников и бабок которые гуляют до сих пор
разве сейчас уже нельзя применить форсмажерный пункт в договорах? уже есть запретительные акты.. ну или как бы, блять, запретительные. интересно, имеет ли то что происходит юридическую силу в этом смысле
Если ввести форс мажор обстоятельства то государство должно будет за всё платить ,а оно не хочет платить ....
Это ж яхты, блядь, дворцы... Конечно не хочет.
Дворцы и яхты уже купили...
Ну так их много не бывает, чего ты как не чиновник
Думаю они теперь о здоровье своём думают подольше пожить ,а то и яхты с дворцами не пригодятся.
это понятно. но раз уже есть такие указы, теоретически можно этим аппелировать, наверно. допустим, не платить за электричество, а потом, через 5 мес сослаться на форс-мажерные обстоятельства и пусть нахуй ходют. я не знаю какая практика и толкование по этому пункту
Не везде можно, из-за этого не столько нагрузки на финансовую систему, и особенно не столько нагрузки на финансы правительства.
Ну если вы не будете тусить рядом с шашлычниками, которые уединенно будут развеиваться на природе, то ничего и не будет ))
Просто у нас бояться называть вещи своими именами ( выходные, хлопок...)
Посмотрите последнее видео от Екатерины Шульман.
Она там рассказывает о причинах странного поведения органов.
Спасибо, смотрю. Для всех кому интересно линкую сюда чтобы не искали.
Положим, что запреты юр. силу не имеют. Чисто гипотетически, если все дохнуть начнут прямо на улицах, ты все равно туда пойдешь, если наш дед режим ЧС до тех пор не введет?
согласен. каждый должен думать о себе и здоровье своих близких и не усугублять жизнь своим соседям, окружающим. Останься дома (по возможности), в гробу или боткинской больнице всякие правовые акты и юридические тонкости никому не нужны
Да понятно, что любой адеватный человек не попрётся на улицу, если есть угроза жизни, без каких либо запретов. Но тут дело в том, что сейчас государство, прикрываясь ситуацией с вирусом, творит полнейшее беззаконие. Т.е.обычно они хотя бы действуют "согласно букве законе", то сейчас ну прям в тупую кладут болт на это всё =(
в том то и дело, что они обходят закон. они ничего не запрещают. это все призывы и рекомендации, просто с серьёзным лицом. по сути никто не ограничивает твои права, просто просят ограничиться самому
но на основе чего они тогда решили народ в Москве штрафовать, если по факту это те же самые рекомендации, что и в СПБ
Видно наше государство хотело что бы бабушки и дедушки дома сидели не выходили на улицу а более молодое поколение продолжало работать,что бы и режим ЧС не вводить и деньги на это не тратить 2 зайцев убить сразу...
из наказанийиолько штраф 500-1000 рублей ибо наиболее вероятно, что нарушителей самоизоляции могут наказать за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП),
Это применимо только к тем кто болеет или возможно заболеет (например из-за того что прилетел из-за границы). К здоровым людям - не применимо.
"Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий". то есть есть предписание Роспотребнадзора, например, которое устанавливает правила, рекомендации, нормы и тд. и ты его нарушил. Если в предписания указано, что нельзя собираться больше 10 человек, то могут наказать за нарушение по этой статье, по идее
Краткий Никита
А я предлагал вам переехать в @Украина , а теперь поздно(
Он просил прекрасный мир, а не мир кошмаров и ужасов
ну смотри, если заразишься и помрешь, примерно так и произойдет, следовательно, начинай лизать перила в ТЦ
Неясный бокал
А если просто помреть без заразы?
Перила - не буду, сорри.
ща пять тыщ кончится, жрать захочется - будешь!
выбросить мусор на расстоянии не более 100 метров от дома
Вот с этим у меня хреновый расклад получается!
Типо прохожу 100 метров и просто кидаю мусор в сторону помойки?
То есть, я правильно понимаю, что нельзя даже сходить к родителям в гости?
Когда объявят форс мажор для бизнеса блять?
вот тоже интересует. Написали в правительство СПБ, пока ответа нет
Невозможно уже, аренду с каких денег то платить
С каким пониманием? 8 заведений с арендой по 100к в среднем в мес
Откуда выкладывать деньги?
Смешно
Кофейни. Достаточно объявить ситуацию форс мажором. Тогда по гк все бизнесы имеют право не платить аренду
Какого хрена это не делается-искренне непонятно
Хороший ответ. Mr.BLACK
А в формате take-away как многие работать не получится?
У меня с залами для посетителей. Да и никого нет на улице
Честно говоря неоднократно проходил мимо кофеен этих, но кофе потребляю в другом формате. Просто по примеру своей любимой кофейни сужу, так как они тоже с залом и всем-всем-всем, но сейчас на формат take-away перешли, а твои кофейни находятся в более людных местах чем их. И вообще казалось что на Гороховой даже есть окошко для заказов на вынос
к сожалению окна на вынос там тоже нет. Да и в целом людей нет, кого кормить то)
Смотрю тут диванный эксперт заговорил
Если ситуация тебя не касается-лучше не лезь в это дело. Поливать говном все могут.
А предложить что-то дельное-единицы
Женский парфюмер
На работу же можно ездить
Правильный фонарь
Сложно ездить в закрытый розничный магазин. Есть правда человек, которому сейчас хуевей, чем мне - собственно, владелец магазина.
Продуктовые не закроют
Муниципальный вентилятор
https://eda.yandex/rabota/courier/sms/lavka/partner/smz_rf_spb
Там и так жопа, поэтому бери на заметку
хуя ты специалист, три недели на 5к жить
* когда закончится закажи в магазине доставку
Процитирую "Прикладную социопатию":
"Коллеги мои бывшие, журналисты и редакторы, к вам обращаюсь я. Не пишите, пожалуйста, постыдную ерунду про «власти вводят режим самоизоляции». Либо вводят, либо «само», но вместе эти слова невозможны никак вообще. Не соучаствуйте в этом позоре. Если людей не изолируют, а призывают самоизолироваться – не может быть за это никаких наказаний. Если российское государство и дальше не хочет брать на себя никакой ответственность за происходящее, а вместо этого предлагает всем спасаться поодиночке, то и пишите об этом, пожалуйста, прямым текстом. Выньте уже языки из жопы."
Если они его вынут, то вонять будет и клиент будет нервничать, а так хоть расслаблен и пока не очень выеживается)
Аналогичные московским?
А если у меня ближайший магазин - это Пятёрочка, а там мало продуктов, которые мне можно употреблять?
скажи патрулю, что живот болит. эта отмазка постоянно работала в школе
Худой бас
Ну сейчас местные "либералы" тебя по самые уши закидают
жри что есть
Всем привет в этом чате
Извините. Изначально в заметке указывалось, что в Петербурге введён режим обязательной изоляции. Это оказалось ошибкой нескольких изданий, в том числе TJ. Фактически новое постановление расширило список рекомендаций — теперь они содержат самоизоляцию и ограничения на передвижения
Это касается только Санкт-Петербурга? (То, что можно перемещаться). Или Ленобласть тоже? Нихуя не понятно
вот понятнее всего про Ленобласть
В этой заметке информация исключительно про Петербург. Про Ленобласть вот здесь https://tjournal.ru/news/154828-v-peterburge-vveli-rezhim-samoizolyacii-dlya-lyudey-mladshe-65-let-ogranicheniya-nosyat-rekomendatelnyy-harakter?comment=3239932
Смотрите какая редакция заботливая. Не хотели сделать больно @Артём Мазанов 'у и попросили написать о ситуации в Питере Алексея <3
Озабоченный утюг
Не захотел ассоциировать себя с плохими новостями
Опишите уважительную причину и законный основания плиз. Я очень рад что такое ввели, но надо понимать санкции и повод выйти
А карантин когда введут?
Но, наверное, при этом будут действовать штрафы по карантину
Го в дотку? :D
Го. Какой у тебя рейтинг?
Питерцы, надеюсь, будут поумнее дурковатых москвичей и не заскулят, что их лишают шашлыков и визитов на эпиляцию груди.
Это же не только в Москве было, а по всей России. Люди не сильно отличаются.
Я живу в Екатеринбурге, недалеко от парка (пруд/беседки/лес). В воскресенье и сегодня видел людей, которые топали с мангалами.
Мои коллеги тоже писали, что с балкона наблюдали за подобными чепитонами.
На лен. область распространяется?
Ты за Кудрово интересуешься?
Переходишь железную дорогу - тебя вяжут
Для понаехавших москвичей: Кудрово это Ленобласть или Санкт-Петербург?
Можно ли мне пересекать железную дорогу эту?
Это Лен область
а что касается второго вопроса, ответ в картинке:
В Ленобласти уже ввели свой режим самоизоляции, мы перечислим все регионы в дайджесте.
Но подробно текст указа про Ленобласть ты можешь прочитать здесь (https://vk.com/wall-193439146_1632) или на 47news.
Если коротко:
– свой населённый пункт покидать нельзя за несколькими исключениями;
— много чего закрывается;
— в Петербург можно только по необходимости
"ходить в Ленобласти с 31марта можно только в пределах одного района" - Вы совсем? Вы на карте Всеволожский район видели?
Читай внимательнее, пожалуйста. В пределах населённого пункта
Зря я, конечно, дал ссылку на 47news, там поспешили слишком. Почитай указ, пожалуйста
Ответственность предусмотрена за нарушение? Если да, то каким образом я должен доказать, что еду на работу, на которую обязан? Взять у работодателя какую-то бумагу?