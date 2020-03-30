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Алексей Боржонов
5638

Самоизоляция в регионах, штрафы за нарушение карантина и 100 тысяч заболевших в Италии. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 30 марта.

В России:

  • Число заболевших выросло до 1836, за сутки зафиксировали 302 новых случаев заболевания. 66 человек выздоровели, девять умерли. Во Владимирской области выявили двух первых заболевших— и один из них стал первым погибшим в регионе. У него диагностировали вирус посмертно;
  • В Москве стал действовать обязательный режим самоизоляции, Собянин рассказал, что 20% москвичей его игнорируют. По данным «Коммерсанта», полицейских обязали патрулировать в том числе детские площадки, автостоянки, дворы и кладбища, а нарушителей режима — штрафовать. Оперштаб объявил, что режим действует до 14 апреля, но через несколько минут удалил информацию об этом;
  • Правительство рекомендовало другим регионам ввести такие же меры. Это сделали в ещё 24 регионах: в Петербурге, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Рязанской, Саратовской, Иркутской, Липецкой, Астраханской, Архангельской, Свердловской, Брянской, Ульяновской, Новгородской, Саратовской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Ленинградской областях, а также в Чечне, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Адыгее;
Подробности о введённых или рекомендованных мерах лучше всего искать на сайтах региональных правительств или в региональных СМИ, которым вы доверяете.
  • Правительство исключило похоронные принадлежности, очки, табак и печатные СМИ из товаров первой необходимости. Также оно одобрило штрафы за нарушение карантина — от 15 тысяч рублей до миллиона, увеличило максимальный размер пособия по безработице до 12 130 рублей, выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи и 33,4 миллиарда — на создание новых койко-мест в 77 больницах;
  • В Крыму и Брянске завели уголовные дела против нарушителей карантина, которые заразили коронавирусом окружающих;
  • Минздрав привлечёт учащихся медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом;
  • Призыв в армию не отменили: Путин утвердил его сроки с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу призовут 135 тысяч человек;
  • Минтранс с 31 марта сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы. Решение приняли потому, что поток туристов из-за границы снизился;
  • Кабмин создал коммуникационный центр, который будет в том числе выявлять фейки о коронавирусе и опровергать их. Роскомнадзор заявил, что YouTube частично удалил фейковую информацию о коронавирусе, также ведомство заявило, что все сайты, написавшие о стягивании Росгвардии к столице из-за Covid-19, удалили информацию;

  • «Яндекс» стал рассчитывать индекс самоизоляции. На основе обезличенных данных из приложений компании сервис фиксирует, как много людей находится на улице;

  • «Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных газет в нерабочую неделю.

В мире:

  • В Италии зафиксировано больше 100 тысяч заболевших Covid-19, при этом рост заболеваемости в стране пошёл на спад. За день там зафиксировали 4050 случаев заболевания, это самый низкий показатель с 17 марта. Больше 11 тысяч пациентов умерли от вируса за всё время в стране, больше 14 тысяч — выздоровели;
  • Принц Чарльз вылечился от вируса и вышел из карантина. Ангела Меркель сдала отрицательный тест, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже;
  • На территории Грузии ввели карантин и комендантский час с 21:00 до 06:00. В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома;
  • В Центральном парке Нью-Йорка откроют полевую больницу. Число заболевших в США превысило 144 тысячи;
  • Из тюрем Северной Ирландии выпустят заключённых, которые отбывают наказание за преступление небольшой и средней тяжести при условии, что им осталось сидеть не более трёх месяцев;
  • Олимпийские игры 2020 года, перенесённые из-за вируса, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Инструкция на каждый день

#covid19 #covidtoday

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В Петербурге ввели режим самоизоляции. Для людей младше 65 лет ограничения носят рекомендательный характер
Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.
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13 комментариев
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Королевский татарин

16

В Италии почти 9к врачей инфицированы, 61 доктор умер. Пиздец какой.

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Mr Eight

4

Бля, в Саратовской аж два раза ввели

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Краткий Никита

3

#СидимПердим

Ответить

Goodman Zhandos

Краткий
0

Мы вас пердупреждали

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Последующий шар

1

Как скипнуть две недели? Есть советы?

Ответить

the art of гепард

Последующий
1

нажимаешь на T, выбираешь длительность и жмёшь E

Ответить

Kat Vance

Последующий
0

Диазепам.

Ответить

Правильный фонарь

1

https://www.youtube.com/watch?v=rnp4-RoRxSo

Ответить

Научный чайник

1

«Минздрав привлечёт учащихся медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом»

А я вот тоже подумала почему так не сделать, если персонала не хватает 

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Худой бас

Научный
0

А потому не сделать, что учащиеся медицинских вузов - не мешки с мясом, которыми можно распоряжаться, как вещами и к чему-то там их привлекать без их инициативы и их согласия.

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Алик Мустафаев

1

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TRmbWyQBLdLQbvhAjdPt07Ngow0QZe9J_LbF6DsFFsTKxMB0vZih-kEIWY8Y3Gngasya05Fo72JvyJTVoWpuqC4EbOY

Ответить

Евгений Большаков

0

В Москве еще 4 пациента умерли :(
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30032020/112307

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Алексей Боржонов

Евгений
1

Мы обновляем по общей статистике от оперштаба, чтобы ничего не упустить точно. Её публикуют раз в день 

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