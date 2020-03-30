Самоизоляция в регионах, штрафы за нарушение карантина и 100 тысяч заболевших в Италии. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 30 марта.
В России:
Число заболевших выросло до 1836, за сутки зафиксировали 302 новых случаев заболевания. 66 человек выздоровели, девять умерли. Во Владимирской области выявили двух первых заболевших— и один из них стал первым погибшим в регионе. У него диагностировали вирус посмертно;
В Москве стал действовать обязательный режим самоизоляции, Собянин рассказал, что 20% москвичей его игнорируют. По данным «Коммерсанта», полицейских обязали патрулировать в том числе детские площадки, автостоянки, дворы и кладбища, а нарушителей режима — штрафовать. Оперштаб объявил, что режим действует до 14 апреля, но через несколько минут удалил информацию об этом;
Правительство рекомендовало другим регионам ввести такие же меры. Это сделали в ещё 24 регионах: в Петербурге, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Рязанской, Саратовской, Иркутской, Липецкой, Астраханской, Архангельской, Свердловской, Брянской, Ульяновской, Новгородской, Саратовской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Ленинградской областях, а также в Чечне, Чувашии, Татарстане, Марий Эл и Адыгее;
Правительство исключило похоронные принадлежности, очки, табак и печатные СМИ из товаров первой необходимости. Также оно одобрило штрафы за нарушение карантина — от 15 тысяч рублей до миллиона, увеличило максимальный размер пособия по безработице до 12 130 рублей, выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи и 33,4 миллиарда — на создание новых койко-мест в 77 больницах;
В Крыму и Брянске завели уголовные дела против нарушителей карантина, которые заразили коронавирусом окружающих;
Минздрав привлечёт учащихся медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом;
Призыв в армию не отменили: Путин утвердил его сроки с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу призовут 135 тысяч человек;
Минтранс с 31 марта сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы. Решение приняли потому, что поток туристов из-за границы снизился;
Кабмин создал коммуникационный центр, который будет в том числе выявлять фейки о коронавирусе и опровергать их. Роскомнадзор заявил, что YouTube частично удалил фейковую информацию о коронавирусе, также ведомство заявило, что все сайты, написавшие о стягивании Росгвардии к столице из-за Covid-19, удалили информацию;
«Яндекс» стал рассчитывать индекс самоизоляции. На основе обезличенных данных из приложений компании сервис фиксирует, как много людей находится на улице;
«Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных газет в нерабочую неделю.
В мире:
По данным ВОЗ, число заболевших во всём мире превысило 690 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса — 760 тысяч;
В Италии зафиксировано больше 100 тысяч заболевших Covid-19, при этом рост заболеваемости в стране пошёл на спад. За день там зафиксировали 4050 случаев заболевания, это самый низкий показатель с 17 марта. Больше 11 тысяч пациентов умерли от вируса за всё время в стране, больше 14 тысяч — выздоровели;
Принц Чарльз вылечился от вируса и вышел из карантина. Ангела Меркель сдала отрицательный тест, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже;
На территории Грузии ввели карантин и комендантский час с 21:00 до 06:00. В Азербайджане ограничили возможность выходить из дома;
В Центральном парке Нью-Йорка откроют полевую больницу. Число заболевших в США превысило 144 тысячи;
Из тюрем Северной Ирландии выпустят заключённых, которые отбывают наказание за преступление небольшой и средней тяжести при условии, что им осталось сидеть не более трёх месяцев;
Олимпийские игры 2020 года, перенесённые из-за вируса, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Королевский татарин
В Италии почти 9к врачей инфицированы, 61 доктор умер. Пиздец какой.
Mr Eight
Бля, в Саратовской аж два раза ввели
Краткий Никита
#СидимПердим
Goodman ZhandosКраткий
Мы вас пердупреждали
Последующий шар
Как скипнуть две недели? Есть советы?
the art of гепардПоследующий
нажимаешь на T, выбираешь длительность и жмёшь E
Kat VanceПоследующий
Диазепам.
Правильный фонарь
https://www.youtube.com/watch?v=rnp4-RoRxSo
Научный чайник
«Минздрав привлечёт учащихся медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом»
А я вот тоже подумала почему так не сделать, если персонала не хватает
Худой бас
А потому не сделать, что учащиеся медицинских вузов - не мешки с мясом, которыми можно распоряжаться, как вещами и к чему-то там их привлекать без их инициативы и их согласия.
Алик Мустафаев
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TRmbWyQBLdLQbvhAjdPt07Ngow0QZe9J_LbF6DsFFsTKxMB0vZih-kEIWY8Y3Gngasya05Fo72JvyJTVoWpuqC4EbOY
Евгений Большаков
В Москве еще 4 пациента умерли :(
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30032020/112307
Алексей БоржоновЕвгений
Мы обновляем по общей статистике от оперштаба, чтобы ничего не упустить точно. Её публикуют раз в день