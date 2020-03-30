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Екатерина Кузнецова
5979

В Москве случились сбои при доставке продуктов в первый день объявления «карантина» Материал редакции

Сроки доставки увеличились на несколько дней, а иногда заказ не получается оформить совсем.

56 комментариев
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Фото TJ

Жители Москвы пожаловались на проблемы с доставкой еды из онлайн-магазинов — части продуктов нет в наличии, а доставка либо осуществляется с задержкой в несколько дней, либо заказ совсем не оформляется. Проблемы с сервисами возникли в первый день режима «всеобщей изоляции» в Москве.

Онлайн-супермаркеты «Перекрёсток», «Утконос», «Окей» и «Пятёрочка» после добавления в корзину нужных товаров прекращают оформление заказа — пользователей уведомляют об отсутствии свободных дат доставки. В «Утконосе» это объяснили повышенным спросом на доставку заказов в последние дни.

Скриншот с сайта «Утконоса»​ Фото TJ

Онлайн-сервис iGooods увеличил срок доставки заказов до семи дней. Представители сервиса сообщили, что после введения «всеобщего режима самоизоляции» спрос на доставку продуктов в Москве вырос в 20 раз, а в регионах в — 10 раз.

В «Яндекс.Лавке» и «ВкусВилле» в наличии есть не все товары, представленные на сайтах — в дефиците свежие овощи. После попытки оформления заказа доступных продуктов, часть из них исчезает из «корзины». По словам представителя «Яндекс.Лавки», после объявления «нерабочей» недели, сервис столкнулся с большим количеством заказов скоропортящихся продуктов, поэтому потребуется время для удовлетворения спроса.

25 марта Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля «нерабочей». В Москве ввели режим «всеобщей изоляции» — жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости, а в Петербурге подобные ограничения носят рекомендательных характер для людей младше 65 лет. Новые ограничительные меры начали вводить и в других регионах России.

#новости #еда

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56 комментариев
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Словесный Интервент

24

Иронично, если без еды остались люди, которые записывали в поехавший тех, кто скупал продукты впрок. 

Ответить

Длительный паркур

Словесный
53

если без еды остались

не надо притягивать за уши. они остались без доставки, за едой же они спокойно могут сходить в ближайший магаз

Ответить

Романелло Кивогенс

Длительный
3

не надо притягивать за уши. они остались без доставки, за едой же они спокойно могут сходить в ближайший магаз

Да-да, мы же не дураки, чтобы запасаться провизией впрок. Давайте всей Москвой походим в магазины: так вместе, плечом к плечу, и победим злополучный вирус.

Ответить

Крошечный микроскоп

Словесный
10

Конечно же нужно купить скоропортящихся продуктов впрок, это очень иронично
сервис столкнулся с большим количеством заказов скоропортящихся продуктов

Ответить

Словесный Интервент

Крошечный
–4

А с чего ты решил, что они пытались заказать впрок? 

Ответить

Крошечный микроскоп

Словесный
0

Чисто предполагаю.
А если они не скупают впрок, то без еды никто не останется, так как спрос вырос не слишком сильно.

Ответить

Крошечный микроскоп

Крошечный
2

Спасибо тж за гифку

Ответить

Крошечный

Крошечн…
1
Ответить

Andre Macareno

Крошечн…
12

выглядит как помойка внутри машины

Ответить

Лаванда

Andre
4

А чего ты от крузака хотел?

Ответить

Снежный Женя

Andre
0

Все верно, это ленд крузер Виктора Дробыша.

Ответить

Andreyk1n Plus

Словесный
–2

Продуктовые работают, полки полные. Они остались без жратвы из ресторанов.

Ответить

Словесный Интервент

Andreyk1n
1

С каких пор
 Онлайн-супермаркеты «Перекрёсток», «Утконос», «Окей» и «Пятёрочка»

Возят из ресторанов? Или ты новость дальше заголовка не прочёл? 

Ответить

Andre Macareno

13

То есть если я себе где-то на полторы-две недели еды закупил, то можно уже прямо сейчас доставочку оформлять, чтобы она в тайминг приехала, да? :)

Ответить

the art of гепард

Andre
1

я так и сделала. в субботу и вчера затарилась в магазах вообще всем чем только можно, но перед этим в пятницу заказала в Спаре доставку. обещают во вторник, но мой заказ до сих пор висит в "новых", а не "полученных", лол. так что придёт, как я и предполагала как раз, ближе к концу недели 

Ответить

Муниципальный вентилятор

the
1

Фига, в Москве Спар работает? Я думал после того пиздеца их позакрывали. В Питере не наблюдаю.

Ответить

the art of гепард

Муниципальный
0

я из ННовгорода)

Ответить

Муниципальный вентилятор

the
0

А, значит только в Питере позакрывали(

Ответить

the art of

Муницип…
0

В НН всё равно с доставкой была кабзда уже с середины недели. Было очевидно, что нас позакрывают, пошла по сайтам доставки, в итоге Ашан лежал, а Перекрёсток предлагал целую картошку. Спар единственный работал

Ответить

сироп от щекотки

Муниципальный
0

А что за пиздец со спаром был?

Ответить

ouxen

сироп
0

зарылись, недавно все

Ответить

Нежный франт

сироп
0

Франшизный СПАР в Питере обанкротился.

Ответить

Nikita Zubkov

Муниципальный
0

Работают Шпары в Москве как работали

Ответить

Неясный бокал

the
0

Ну к тому времени как раз проголодаешься

Ответить

the art of гепард

Неясный
1

Будешь смеяться, но буквально полчаса назад пришло смс, что заказ собран и будет таки завтра

Ответить

Неясный бокал

the
1

Как ты узнала, что я буду смеяться, ведь я действительно смеюсь)

Ответить

the art of

Неясный
1

дедакшон!

Ответить

Неясный бокал

the
0

o, vi iz anglii?

Ответить

the art of

Неясный
0

da! ne hochu hvastat'sa, no u menya dazhe est' svoy chai 

Ответить

Неясный бокал

the
2

Ахмед?

Ответить

the art of

Неясный
0

с ним пришлось расстаться, слишком мелкий помол

Ответить

Неясный бокал

the
0

А что за свой чай тогда? Тесс?

Ответить

the art of

Неясный
0

Холидей

Ответить

Владислав Коньков

the
0

(delete)

Ответить

Иоан

3

А почему никто не пишет, что говно-сервисы оказались не готовы, имея при этом гектары складов и офисов с бездельниками, считая себя высокотехнологичными компаниями. 

Ответить

Gregory

Иоан
13

Потому что проблема не в нагрузке на сервер, а тупо не хватает курьеров.

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Илья Барышников

Gregory
1

В статье (и в многочисленных комментариях) говорится про пропадающие единицы товара из корзины, про нехватку скоропортящихся продуктов и большую нагрузку, связанную с новыми заказами. Так что вангую, что:

- Оформление заказов сильно тормозится подтверждениями наличия на складе на стороне менеджеров
- Упаковщики не справляются с формированием заказов из-за нехватки рук и необходимых товаров
- Из-за плохо налаженной коммуникации и аврала, если заказ встаёт на одном из пунктов, он повисает

Так что сомнительно, что курьеры тут уж такой ботлнек, как наличие товара и своевременная упаковка (особенно в случае скоропортящихся).

Ответить

Igor Hruschev

Иоан
0

Весьма странно называть компании с тысячами сотрудников оказавшихся в форс-мажорной ситуации говном. А кто тогда не говно? Есть примеры при прочих равных условиях?

Ответить

Илья Барышников

Igor
0

Весьма странно, что при ожидании дополнительной нагрузки, например, на IT-сервисы, к ней готовятся заранее, чтобы не упасть в первый же день карантина, да?

Мы не знаем точно, на чём конкретно они встряли, причин может быть сотня, но претензия в том, что все эти компании создавали себе имидж технологичных лидеров рынка, прикручивая всякие свистоперделки, а по существу, прилегли в первый же день вполне ожидаемого заранее карантина.

Ответить

Igor Hruschev

Илья
0

Задним числом все умные

Ответить

Алексей Петрушин

4

Эти проблемы уже давно начались, просто масштаб вырос на порядок.
Заказываю перекресток каждую неделю. Отсутствие многих продуктов началось ещё недели четыре назад. Доставка к определенному времени не приезжает, так как на складе не успевают загрузить машины. Заказ который оформил две недели назад на прошлую среду перенесли на неделю вперёд. Пачку гречки не удалось заказать 4 раза подряд)

У перекрестка есть ещё услуга самовывоз продуктов. В отличии от доставки они собирают заказ в тот же день. В наличии больше продуктов и можно заказать алкоголь. Нужно только забрать собранные пакеты в пункте выдачи. Как по мне этот вариант лучше, чем ходить по магазину и стоять в очереди.

Ответить

Ni Ck

2

Сколько же вы жрете

Ответить

Проклятый Денис

1

Знаете, на фоне этой новости я охерел от другого материала - что следует закрыть всю розницу и уходить в онлайн.

https://thebell.io/tatyana-bakalchuk-prizvala-zakryt-vse-produktovye-magaziny/

Если бы магазины закрыли - я бы ходил клеил ее портреты на двери магазинов. 

Ответить

Неправильный Орзэмэс

Проклятый
2

Это очень смешно, на самом деле, как воспряли в разных даже приличных сми сказки о скорейшем переходе в онлайн и смерти ретейла. Видимо, текущие копирайтеры не застали 15 лет назад аналогичные вопли по причине сосания тити.

Ответить

Владимир Марвин

1
Ответить

Bulky Blackcrappie

1

Утконос уже за несколько дней до доставки писал, что сроки доставки от недели до двух, а адреса, что мы проверяли, оказывались недоступны.

Ответить

плюшевый батон

1

Вчера сделал заказ в Метро, доставил СберМаркет. Пришлось порефрешить страничку, так как изначально писали доставку в пятницу, но в итоге появился слот не сегодня. Пару позиций выкинули, но в целом привезли все, на неделю хватит.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1
Ответить

Alexander Shpak

0

Ага, последний хуй без соли доедают)*сарказм*
это те же шашлычники, которые сейчас выйдут и попрутся ножками в магазы

Ответить

Привлекательный рак

0

Ну ладно, стоит признать, что идея заполнить холодос была к месту. 

Ответить

Илья Гераськин

0

Ого, сроки доставки увеличились на несколько дней! В Европе все магазинные доставки минимум две недели везут. На многих даты надо выцеплять как запись в посольство США в Москве

Ответить

Максим Чистов

Илья
0

В Европе все магазинные доставки минимум две недели везут

но только на карантине) обычно в течение дня-двух привозят

Ответить

Sergey Volkov

0

У вас хотя бы есть онлайн доставка продуктов, у нас в Нижнем вообще нихера нет

Ответить

ouxen

0

а где сейчас в спб заказывать еще можно и выгодно по продуктам?

Ответить

Super 72

0

Эх, GolamaGo, два месяца продержаться бы вам и бизнес был бы спасён! Обидно!

Ответить

Евгений Киров

–1

Такое бывает, если сперва думаешь, что пронесёт, а потом объявляешь карантин одним днём.

Ответить
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