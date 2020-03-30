Сроки доставки увеличились на несколько дней, а иногда заказ не получается оформить совсем.

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Фото TJ

Жители Москвы пожаловались на проблемы с доставкой еды из онлайн-магазинов — части продуктов нет в наличии, а доставка либо осуществляется с задержкой в несколько дней, либо заказ совсем не оформляется. Проблемы с сервисами возникли в первый день режима «всеобщей изоляции» в Москве.

Онлайн-супермаркеты «Перекрёсток», «Утконос», «Окей» и «Пятёрочка» после добавления в корзину нужных товаров прекращают оформление заказа — пользователей уведомляют об отсутствии свободных дат доставки. В «Утконосе» это объяснили повышенным спросом на доставку заказов в последние дни.

Скриншот с сайта «Утконоса»​ Фото TJ

Онлайн-сервис iGooods увеличил срок доставки заказов до семи дней. Представители сервиса сообщили, что после введения «всеобщего режима самоизоляции» спрос на доставку продуктов в Москве вырос в 20 раз, а в регионах в — 10 раз.

В «Яндекс.Лавке» и «ВкусВилле» в наличии есть не все товары, представленные на сайтах — в дефиците свежие овощи. После попытки оформления заказа доступных продуктов, часть из них исчезает из «корзины». По словам представителя «Яндекс.Лавки», после объявления «нерабочей» недели, сервис столкнулся с большим количеством заказов скоропортящихся продуктов, поэтому потребуется время для удовлетворения спроса.