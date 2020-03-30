Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
4637

Депутата Слуцкого, обвинявшегося в домогательствах, назначили на созданную для него должность президента факультета МГУ Материал редакции

Инициативная группа университета назвала репутацию парламентария несовместимой с работой в вузе.

77 комментариев
В закладки
Аудио

Депутата Госдумы и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ. Об этом говорится на сайте университета.

Должность ввели 26 марта по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, который и предложил кандидатуру Слуцкого. Руководство вуза сочло, что назначение депутата на пост придаст «новый импульс» факультету. Его представители поддержали предложение Садовничего.

Фактически новая должность носит характер «почётной»: Слуцкий должен будет представлять факультет на международных форумах, а также в государственных и общественных организациях России и за рубежом. Слуцкий уже работает в МГУ — он занимает пост заведующего кафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии.

Инициативная группа МГУ заявила, что Слуцкий обязан уйти с постов в МГУ, поскольку его репутация «не совместима с работой в университете». «Назначение [...] показывает безразличное отношение администрации как к проблеме харассмента, так и к репутации вуза. Такое решение является прямым оскорблением женщин, имеющих отношение к МГУ, и всего академического сообщества», — отметили представители группы.

В 2018 году несколько журналисток, в том числе Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук, заявили о домогательствах со стороны Слуцкого. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата, сам он отверг обвинения.

Редакция TJ о скандале с депутатом Слуцким и…
Почему действия чиновника касаются не только сотрудников СМИ и кто из коллег вступился за…
tjournal.ru

#слуцкий #новости #образование

Новости
Подписан
Отписаться
В Москве случились сбои при доставке продуктов в первый день объявления «карантина»
Сроки доставки увеличились на несколько дней, а иногда заказ не получается оформить совсем.
5
42
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043b\u0443\u0446\u043a\u0438\u0439","\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 77, "likes": 42, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 154882, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 23:30:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Правильная еда по подписке в Москве
Попробуйте еду от justfood от 891 ₽ в день
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
77 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Декоративный фитиль

36
Ответить

Master Oogway

Декоративный
0

Ой ну если просите

Ответить

Денис Файзулин

Декоративный
0

с зачеткой ко мне

Ответить

Первая

32

Вот и приплыли. В США - сроки. У нас должности. Молодцы, чё.

Ответить

Лекарственный паркур

Первая
9

Мы приплыли уже 20 лет назад. Я уже не помню время, когда мы ещё не приплыли

Ответить

ouxen

Лекарственный
2

Я смотрю новости,
только что Путин пришёл к власти.
И тут на тебе, пожалуйста,
присаживайтесь, здрасте.

Ответить

Сергей Звезда

14

Для новости я ничего полезного не нашёл, но предлагаю вам интервью Слуцкого студенческой газете МГУ. Топовые вопросы, топовые ответы https://fmp.msu.ru/novosti-fmp/item/3275-intervyu-l-e-slutskogo-korrespondentam-non-paper

Интервью Л.Э. Слуцкого корреспондентам Non Paper
В практике внешнеполитических ведомств формат non paper – это всегда приглашение к диалогу, к…
fmp.msu.ru
Ответить

Словесный Интервент

Сергей
10

Начало ещё смешнее, где они друг друга благодарят на протяжение первых трех вопросов. Если бы не видео, то я был бы уверен, что вопросы и ответы написал один человек. 
А так девушки (иронично), которых отправили вопросы задавать, могут без стажировки на федеральные каналы устраиваться. 

Ответить

Сергей Звезда

Словесный
0

Да, начало мне тоже очень понравилось. Справедливости ради, ну а много ли кто в студенчестве уже был условным Алексеем Пивоваровым

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
11

 а много ли кто в студенчестве уже был условным Алексеем Пивоваровым

Алексей Пивоваров в студенчестве был Леонидом Парфеновым. 

Ответить

ouxen

Словесный
0

личинкой

Ответить

Zakhar Zakharov

Сергей
1

ойойой, для вас Пивоваров является мастером своего дела?

Ответить

Сергей Звезда

Zakhar
0

Структура твоего вопроса подразумевает, что у тебя есть претензии к нему. Ну, рассказывай

Ответить

Zakhar Zakharov

Сергей
–18

во-первых, хотя бы на вы перешли бы. во-вторых, не ответив на вопрос, предъявляете, чтобы вам ответили и разъясняли. 
в принципе уже понятно, почему Пивоваров.

Ответить

Denis Smirnov

Zakhar
13

Это интернет, тут могут предложить перейти на хуй только.

Ответить

Zakhar Zakharov

Denis
–3

В этом вы мастер) переходить на хуй

Ответить

Неясный бокал

Zakhar
6

Ты в интернете предлагаешь кому-то на вы перейти?

Ответить

Zakhar Zakharov

Неясный
–1

:(
простите пожалуйста. больше так не буду

Ответить

Неясный бокал

Zakhar
2

Не беси меня, я сказал! А теперь быстро ответил на вопрос, реще!

Ответить

Zakhar Zakharov

Неясный
2

по совету Дениса Смирнова предлагаю вам, перейти на хуй. спасибо

Ответить

Неясный бокал

Zakhar
6

Не вам, а тебе, сколько раз повторять

Ответить

Zakhar Zakharov

Неясный
–1

ну я не могу так, милый вы мой.
просто идите, пожалуйста, на хуй :* 

Ответить

Неясный бокал

Zakhar
0

Ну ты в итоге с вопросы так тупо слился?

Ответить

Zakhar Zakharov

Неясный
–1

в принципе, с моего вопроса тупо слились. 

Ответить

Гуманитарный

Zakhar
2

Схватываешь на лету. 

Ответить

Zakhar Zakharov

Гуманит…
0

еще учиться и учиться...
урок №1: не пиши ничего плохого про либерального человека (в данном случае - журналист). иначе придут фанатики и заминусуют(
урок №2: предложи им сразу перейти на хуй. им это нравится )

Ответить

ouxen

Неясный
0

иду на вы!

Ответить

Декоративный фитиль

Словесный
0

Да они зашуганные прост.

Ответить

That cat

Сергей
3

С первых строк зад облизывать, сразу карьеристов видно.

Ответить

ouxen

That
0

номенклатура прекрасной россии будущего

Ответить

Василий Лебедев

Сергей
1

Стиль производственного репортажа из газеты Ленинская Искра.

Ответить

Муниципальный велосипед

11

Фу

Ответить

ouxen

Муниципальный
0

но надо ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Виолетта Макаревич

8

Институт репутации опять не работает(

Ответить

Денис Файзулин

Виолетта
2

так это университет ))))))))

Ответить

Научный чайник

Виолетта
0

Одно слово, шесть букв

Ответить

Декоративный фитиль

Научный
0

Да вроде пять

Ответить

Katerina Dunaeva

Декоративный
0

а разве не три?

Ответить

Декоративный фитиль

Katerina
3

Можно сократить до трех, да.

Ответить

Неясный бокал

Katerina
0

Вы в Угадай мелодию играете?

Ответить

Katerina Dunaeva

Неясный
2

не, это уже слишком

Ответить

Декоративный

Неясный
1

Похоже на Агутина

Ответить

Неясный бокал

Декорат…
1

Не похожий на меня, не похожий на тебя, не похожий просто паааарень темнокожий

Ответить

Декоративный

Неясный
0

Какая-то фигня

Ответить

Неясный бокал

Декорат…
0

Родила царевна в ночь

Ответить

Декоративный

Неясный
0

Так, стоп, это не Агутин

Ответить

Научный чайник

Декорат…
0

Потому что это Пушкин

Ответить

Декоративный

Научный
1

Ну говорю же, не Агутин

Ответить

Неясный бокал

Декорат…
0

Агутин же выше был

Ответить

Декоративный

Неясный
0

Я тебе Агутиным ответила, а ты мне Пушкина суешь

Ответить

Неясный бокал

Декорат…
0

Я спросил про угадай мелодию
Ты написала похоже на Агутина
Я написал строки из Агутина, да так чтобы опровергали твоё "похоже"
Ты пишешь фигня какая-то
Я пишу фигню в ответ
Ругаешься

Ответить

Декоративный

Неясный
3

Шах и мат

Ответить

Неясный бокал

Декорат…
1

Ya bil owned

Ответить

Научный чайник

Неясный
0

Не то сына, не то дочь)

Ответить

ouxen

Декорат…
0
Ответить

Научный чайник

Декоративный
0

Когда я последний раз проверяла в слове «Россия» было шесть 😄

Ответить

Декоративный фитиль

Научный
2

Россия не виновата, что у нее пять букв

Ответить

Научный чайник

Декорат…
0

Шесть и не спорь)

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

6

Ебальник у этого мужчинки явно не создает ощущение психически здорового человека

Ответить

Граф Хрущёв

3
Ответить

Научный чайник

2

«...назначили президентом факультета мировой политики МГУ»

Он хоть в политике то разбирается?

Ответить

Почетный волк

Научный
2

Ну если брать российскую политику, то да, в жопах он разбирается

Ответить

Научный чайник

Почетный
1

А как он красиво подмахнул Владимиру Владимировичу) диву даёшься таким талантам

Ответить

Неясный бокал

2

На созданную для кого?

Ответить

Неясный бокал

Неясный
1

Заголовок

Ответить

Митя Простомолотов

2

господи как это всё мерзко

Ответить

Ilya Grigöryev

1

Инициативная группа МГУ заявила, что Слуцкий обязан уйти с постов в МГУ

всымысле уйти? как насчет суда?

Ответить

Rafael

1

Да какая разница? Пипл всё равно схавает и в новом учебном году также народ попрется в эти государственные вузы, большинство людей даже понесут туда свои личные деньги в больших количествах, ведь то, что выделяется из госбюджета министерству образования уже давно попилено, а руководство вузов тоже хочет дачу в Италии.

Ответить

Британский Кирилл

0

Чот помню, шо ТЖ ещё при Пихачеве обязались не писать про Слуцкого...

Ответить

Сергей Звезда

Британский
0

что?

Ответить

Британский Кирилл

Сергей
0

https://tjournal.ru/68013
:^)

Ответить

Сергей Звезда

Британский
1

Мы игнорировали и будем игнорировать высказывания Слуцкого на тему политики, коронавируса и вот этого всего — освещать его деятельность, как ни в чём не бывало, бессмысленно, глупо и странно. 

Но подобное событие, которое совершенно не о высказываниях, мне показалось совсем уж диким и из ряда вон выходящим. Плюс да, лишний раз напомнили, что наказания он не понёс.

Ответить

Алексей Чалый

Британский
0

Вот весь этот бойкот - шляпа полная. Зачем изданиям лишать себя трафика?
Ведь формулировка - "обвинявшегося в домогательствах", при каждом упоминании челика, намного лучше. Чтоб въелось.

Ответить

Снежный Женя

Британский
0

Вроде обязывались при каждой новости о нем упоминать, что он обвинялся в сексуальных домогательствах, а не о байкоте.

Ответить

Британский Кирилл

Снежный
0

Ога. Я не так выразился

Ответить

Джордж Харви

0

Поставили на поток

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

А че не сделали его завкафом факультета журналистики?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве больше тысячи человек заразились коронавирусом
По словам Собянина, ситуация «перешла в новую стадию».
172
Новости
В России зафиксировали ещё 270 случаев заражения Covid-19. Общее число заболевших — 1534
К 29 марта известно о восьми погибших.
118
Новости
«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ
В акции приняли участие 17 телеканалов.
144
Популярное за три дня
Интернет
На «путинские каникулы» россияне вместо карантина собрались в Сочи. Там туристов выселяют из отелей и отправляют домой
Местным властям пришлось в короткие сроки закрыть почти всё, чтобы снизить поток туристов. А в соцсетях путешественников осудили за безответственность в период пандемии.
314
Новости
Фото: Папа римский молится в опустевшем Ватикане
Верующие могли присоединиться к молитве об окончании пандемии в трансляции.
40
Дизайн и архитектура
Как сделать заебись?
Не так сложно.
55

Прямой эфир

Maxim Leshkovich

Уровень карантина в Израиле

Макс Маюрников

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

Самоизоляция в регионах, штрафы…

Dima Tez

В Telegram появились папки для…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

ouxen

Российская нефть подешевела до…

Максим Рычков

Человечество и мытьё рук: путь…

Димка Денисов

Путин утвердил призыв в армию с…

ouxen

«Ведомости» и «Известия…

Роберт Депримов

Пациенты с COVID-19 могут…

Аркадий Иванов

Путин утвердил призыв в армию с…

Super 72

В Москве случились сбои при…

Валерий Никнейм

Летние Олимпийские игры в Токио…

Аркадий Иванов

Гуф устроил собачьи бои. Не на…