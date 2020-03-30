Инициативная группа университета назвала репутацию парламентария несовместимой с работой в вузе.

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Депутата Госдумы и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ. Об этом говорится на сайте университета.

Должность ввели 26 марта по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, который и предложил кандидатуру Слуцкого. Руководство вуза сочло, что назначение депутата на пост придаст «новый импульс» факультету. Его представители поддержали предложение Садовничего.

Фактически новая должность носит характер «почётной»: Слуцкий должен будет представлять факультет на международных форумах, а также в государственных и общественных организациях России и за рубежом. Слуцкий уже работает в МГУ — он занимает пост заведующего кафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии.

Инициативная группа МГУ заявила, что Слуцкий обязан уйти с постов в МГУ, поскольку его репутация «не совместима с работой в университете». «Назначение [...] показывает безразличное отношение администрации как к проблеме харассмента, так и к репутации вуза. Такое решение является прямым оскорблением женщин, имеющих отношение к МГУ, и всего академического сообщества», — отметили представители группы.