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Инициативная группа университета назвала репутацию парламентария несовместимой с работой в вузе.
Депутата Госдумы и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ. Об этом говорится на сайте университета.
Должность ввели 26 марта по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, который и предложил кандидатуру Слуцкого. Руководство вуза сочло, что назначение депутата на пост придаст «новый импульс» факультету. Его представители поддержали предложение Садовничего.
Фактически новая должность носит характер «почётной»: Слуцкий должен будет представлять факультет на международных форумах, а также в государственных и общественных организациях России и за рубежом. Слуцкий уже работает в МГУ — он занимает пост заведующего кафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии.
Инициативная группа МГУ заявила, что Слуцкий обязан уйти с постов в МГУ, поскольку его репутация «не совместима с работой в университете». «Назначение [...] показывает безразличное отношение администрации как к проблеме харассмента, так и к репутации вуза. Такое решение является прямым оскорблением женщин, имеющих отношение к МГУ, и всего академического сообщества», — отметили представители группы.
В 2018 году несколько журналисток, в том числе Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук, заявили о домогательствах со стороны Слуцкого. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата, сам он отверг обвинения.
Вот и приплыли. В США - сроки. У нас должности. Молодцы, чё.
Лекарственный паркур
Мы приплыли уже 20 лет назад. Я уже не помню время, когда мы ещё не приплыли
Я смотрю новости,
только что Путин пришёл к власти.
И тут на тебе, пожалуйста,
присаживайтесь, здрасте.
Начало ещё смешнее, где они друг друга благодарят на протяжение первых трех вопросов. Если бы не видео, то я был бы уверен, что вопросы и ответы написал один человек.
А так девушки (иронично), которых отправили вопросы задавать, могут без стажировки на федеральные каналы устраиваться.
а много ли кто в студенчестве уже был условным Алексеем Пивоваровым
Алексей Пивоваров в студенчестве был Леонидом Парфеновым.
ойойой, для вас Пивоваров является мастером своего дела?
во-первых, хотя бы на вы перешли бы. во-вторых, не ответив на вопрос, предъявляете, чтобы вам ответили и разъясняли.
в принципе уже понятно, почему Пивоваров.
Это интернет, тут могут предложить перейти на хуй только.
Ты в интернете предлагаешь кому-то на вы перейти?
:(
простите пожалуйста. больше так не буду
Не беси меня, я сказал! А теперь быстро ответил на вопрос, реще!
по совету Дениса Смирнова предлагаю вам, перейти на хуй. спасибо
Не вам, а тебе, сколько раз повторять
ну я не могу так, милый вы мой.
просто идите, пожалуйста, на хуй :*
Ну ты в итоге с вопросы так тупо слился?
Гуманитарный
Схватываешь на лету.
еще учиться и учиться...
урок №1: не пиши ничего плохого про либерального человека (в данном случае - журналист). иначе придут фанатики и заминусуют(
урок №2: предложи им сразу перейти на хуй. им это нравится )
Институт репутации опять не работает(
Научный чайник
Одно слово, шесть букв
Да вроде пять
а разве не три?
Неясный бокал
Вы в Угадай мелодию играете?
Похоже на Агутина
Не похожий на меня, не похожий на тебя, не похожий просто паааарень темнокожий
Какая-то фигня
Родила царевна в ночь
Так, стоп, это не Агутин
Потому что это Пушкин
Агутин же выше был
Я тебе Агутиным ответила, а ты мне Пушкина суешь
Я спросил про угадай мелодию
Ты написала похоже на Агутина
Я написал строки из Агутина, да так чтобы опровергали твоё "похоже"
Ты пишешь фигня какая-то
Я пишу фигню в ответ
Ругаешься
Научный чайник
Когда я последний раз проверяла в слове «Россия» было шесть 😄
Ебальник у этого мужчинки явно не создает ощущение психически здорового человека
Инициативная группа МГУ заявила, что Слуцкий обязан уйти с постов в МГУ
всымысле уйти? как насчет суда?
Да какая разница? Пипл всё равно схавает и в новом учебном году также народ попрется в эти государственные вузы, большинство людей даже понесут туда свои личные деньги в больших количествах, ведь то, что выделяется из госбюджета министерству образования уже давно попилено, а руководство вузов тоже хочет дачу в Италии.
Вот весь этот бойкот - шляпа полная. Зачем изданиям лишать себя трафика?
Ведь формулировка - "обвинявшегося в домогательствах", при каждом упоминании челика, намного лучше. Чтоб въелось.
Снежный Женя
Вроде обязывались при каждой новости о нем упоминать, что он обвинялся в сексуальных домогательствах, а не о байкоте.