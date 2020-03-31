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Гости получат полный возврат.
Онлайн-площадки Airbnb создала фонд в 250 миллионов долларов для выплат хозяевам жилья, пострадавшим от отмен бронирований во время пандемии коронавуирса нового типа. Об этом говорится на сайте компании.
Выплаты получат те, чьи гости забронировали жильё до 14 марта включительно и должны были въехать в период до 31 мая, но отменили поездку из-за Covid-19. Компания перечислит хозяину 25% той суммы, которую он должен был получить.
При этом гости получат полный возврат. Выплаты начнут делать с апреля, компания заявила, что отправит пользователям электронные письма с подробной информацией.
Особые условия действуют для хозяев и гостей из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США: они могут получить выплаты за бронирования, сделанные до 14 марта.
11 марта ВОЗ объявила о мировой пандемии Covid-19. К тому моменту в мире зафиксировали более 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, к 31 марта число выросло до 697 тысяч.
14 марта Airbnb объявил, что отмена из-за пандемии коронавируса считается уважительной причиной.
Airbnb — охуевшая шаражка, они там изображают добреньких, но на деле:
1. Выкатили условия безусловной отмены из-за covid-19 только до какого-то числа, как будто после него пандемия и проблемы с перелётами прекратились. Лично мне и моему гостю, которые полетел после этого числа и мог иметь проблемы с тройным перелётом, не помогло. Я для него тупо залочил те дни, в которые он хотел жить.
2. Только что они выкатили слёзную акцию — захости санитаров и прочих, борющихся с covid-19 за полцены. Мы не прочь это сделать, но они наебошили какие-то дико трудозатратные протоколы стерилизации помещений, которые делать, есесна, должены мы за свой счёт. Их, сука, контент-менеджер генерит всю эту хуйню, а делать должен я, за свой счёт. Естественно, хорошенькими будут Airbnb, всего лишь написав несколько букв!
Все совсем не так, лично у меня была запланирована поездка в Барсу на 25 Апреля, как вы могли заметить эта дата несколько выходит за рамки установленные Airbnb, но после запроса рефанда через поддержку мне все вернули до копейки, хоть хост изначально отменил мой запрос по COVID19.
А "рамки" они сделали для того что бы возвращать людям деньги постепенно, потому что куча людей стали отправлять запросы хоть их поездки и не были в ближайшие недели, поддержка просто не справлялась.
Мой опыт использования Airbnb исключительно положительный, не раз они входили в мое положение даже в спорных ситуациях.
Возврат денег делается биллингом автоматически, это встроенная ф-ция карт+биллинга, нет проблемы с нагрузкой, о которой ты говоришь.
Ну а всё, что делается неявно (по запросу) - этого, считай, нет. Тебе вернули, кому-то нет, я не могу советовать гостю бронировать в такой ситуации. Тем более ты это всё узнал сильно постфактум.
Ну как мне объяснили в поддержке саппорту в любом случае приходится проверять каждую заявку в ручную, насколько это все правда - судить не берусь, в любом случае на момент рефанда моя заявка не подходила под актуальные правила, но его сделали через поддержку, сейчас кстати зашел на сайт и они уже возвращают не с 14 Марта по 14 Апреля а уже по 31 Апреля, возможно там без всяких подтверждений, на автомате. По поводу бронирований я с тобой полностью согласен, были бы все хосты такие сознательные было бы гораздо приятнее путешествовать.
Мой же хост отменил заявку на полный возврат когда в Испании было уже более 30к зараженных, в том числе болел и президент Каталонии.
В России почему так не работает, товарищ теряет 5000 на отмене(
он арендатор(снимает) или арендодатель(сдает)?
Арендатор, сделал отмену, возвращают 50 % , даже после общения с поддержкой
так а что говорит техподдержка? Если им ссылку на это заявление дать?
В этом заявлении нет России, там же написано
Список стран относится к хостам, которым вернут 25%. Хостам из других стран просто не вернут ничего. А снимающим должны вернуть всё полностью
Блин..у меня с первого июня въезд( надеюсь продлят потом, потому что до этого возвращали, если въезд до 14 апреля
Booking и Agoda делает отмену и выставляет счета отелям. Приходиться обзвонивать каждого гостя и просить перенести дни проживания на любое другое время, что вполне всех устраивает