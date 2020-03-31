Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1978

Airbnb выплатит 250 миллионов долларов хозяевам, пострадавшим от отмен бронирований из-за Covid-19 Материал редакции

Гости получат полный возврат.

18 комментариев
В закладки

Онлайн-площадки Airbnb создала фонд в 250 миллионов долларов для выплат хозяевам жилья, пострадавшим от отмен бронирований во время пандемии коронавуирса нового типа. Об этом говорится на сайте компании.

Выплаты получат те, чьи гости забронировали жильё до 14 марта включительно и должны были въехать в период до 31 мая, но отменили поездку из-за Covid-19. Компания перечислит хозяину 25% той суммы, которую он должен был получить.

При этом гости получат полный возврат. Выплаты начнут делать с апреля, компания заявила, что отправит пользователям электронные письма с подробной информацией.

Особые условия действуют для хозяев и гостей из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США: они могут получить выплаты за бронирования, сделанные до 14 марта.

11 марта ВОЗ объявила о мировой пандемии Covid-19. К тому моменту в мире зафиксировали более 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, к 31 марта число выросло до 697 тысяч.

14 марта Airbnb объявил, что отмена из-за пандемии коронавируса считается уважительной причиной.

#новости #airbnb #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
Депутата Слуцкого, обвинявшегося в домогательствах, назначили на созданную для него должность президента факультета МГУ
Инициативная группа университета назвала репутацию парламентария несовместимой с работой в вузе.
1
7
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["covid19","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","airbnb"], "comments": 18, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 154921, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 31 Mar 2020 08:08:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sam Lowry

2

Airbnb — охуевшая шаражка, они там изображают добреньких, но на деле:

1. Выкатили условия безусловной отмены из-за covid-19 только до какого-то числа, как будто после него пандемия и проблемы с перелётами прекратились. Лично мне и моему гостю, которые полетел после этого числа и мог иметь проблемы с тройным перелётом, не помогло. Я для него тупо залочил те дни, в которые он хотел жить.

2. Только что они выкатили слёзную акцию — захости санитаров и прочих, борющихся с covid-19 за полцены. Мы не прочь это сделать, но они наебошили какие-то дико трудозатратные протоколы стерилизации помещений, которые делать, есесна, должены мы за свой счёт. Их, сука, контент-менеджер генерит всю эту хуйню, а делать должен я, за свой счёт. Естественно, хорошенькими будут Airbnb, всего лишь написав несколько букв!

Ответить

Роман Смирнов

Sam
0

Все совсем не так, лично у меня была запланирована поездка в Барсу на 25 Апреля, как вы могли заметить эта дата несколько выходит за рамки установленные Airbnb, но после запроса рефанда через поддержку мне все вернули до копейки, хоть хост изначально отменил мой запрос по COVID19. 

А "рамки" они сделали для того что бы возвращать людям деньги постепенно, потому что куча людей стали отправлять запросы хоть их поездки и не были в ближайшие недели, поддержка просто не справлялась.  

Мой опыт использования Airbnb исключительно положительный, не раз они входили в мое положение даже в спорных ситуациях. 

Ответить

Sam Lowry

Роман
1

Возврат денег делается биллингом автоматически, это встроенная ф-ция карт+биллинга, нет проблемы с нагрузкой, о которой ты говоришь.

Ну а всё, что делается неявно (по запросу) - этого, считай, нет. Тебе вернули, кому-то нет, я не могу советовать гостю бронировать в такой ситуации. Тем более ты это всё узнал сильно постфактум.

Ответить

Роман Смирнов

Sam
1

Ну как мне объяснили в поддержке саппорту в любом случае приходится проверять каждую заявку в ручную, насколько это все правда - судить не берусь, в любом случае на момент рефанда моя заявка не подходила под актуальные правила, но его сделали через поддержку, сейчас кстати зашел на сайт и они уже возвращают не с 14 Марта по 14 Апреля а уже по 31 Апреля, возможно там без всяких подтверждений, на автомате. По поводу бронирований я с тобой полностью согласен, были бы все хосты такие сознательные было бы гораздо приятнее путешествовать.
Мой же хост отменил заявку на полный возврат когда в Испании было уже более 30к зараженных, в том числе болел и президент Каталонии. 

Ответить

Sam Lowry

Роман
0

Да, зачастую возвраты апрувят вручную, тут ты прав.

Ответить

Дмитрий Федотов

2

В России почему так не работает, товарищ теряет 5000 на отмене(

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
0

Так возвращают всё равно четверть только

Ответить

Максим Чистов

Дмитрий
0

он арендатор(снимает) или арендодатель(сдает)?

Ответить

Дмитрий Федотов

Максим
0

Арендатор, сделал отмену, возвращают 50 % , даже после общения с поддержкой

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
0

так а что говорит техподдержка? Если им ссылку на это заявление дать?

Ответить

Дмитрий Федотов

Илья
0

В этом заявлении нет России, там же написано

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
0

Список стран относится к хостам, которым вернут 25%. Хостам из других стран просто не вернут ничего. А снимающим должны вернуть всё полностью

Ответить

Stan Majors

Дмитрий
0

Просто в сша нет некоторых рисков

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Блин..у меня с первого июня въезд( надеюсь продлят потом, потому что до этого возвращали, если въезд до 14 апреля

Ответить

Aziz Azimov

0

Booking и Agoda делает отмену и выставляет счета отелям. Приходиться обзвонивать каждого гостя и просить перенести дни проживания на любое другое время, что вполне всех устраивает

Ответить

Худой бас

0

Автор, напишите в заголовке "в сумме".

Ответить

Алексей Боржонов

Худой
0

Но ведь это ясно, что всего 250 миллионов. Иначе было бы "по 250 миллионов" 

Ответить

Sergey Volkov

Алексей
0

Вообще я тоже подумал что каждому выплатят

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ
В акции приняли участие 17 телеканалов.
144
Новости
Путин утвердил призыв в армию с 1 апреля на фоне введения режима самоизоляции в Москве и регионах
В армию пойдут 135 тысяч человек.
121
Новости
В Москве больше тысячи человек заразились коронавирусом
По словам Собянина, ситуация «перешла в новую стадию».
172
Популярное за три дня
Интернет
«Надеюсь, он смотрел Джона Уика»: Гуф натравил свою овчарку на соседскую собаку — и транслировал это в Инстаграме
Рэпер столкнулся с массовой критикой за жестокое обращение с животными, а в сети набрал популярность хэштег #гуфпи***ас.
187
Новости
Жителям Москвы и Подмосковья запретили покидать квартиры без уважительной причины
С 30 марта начнут действовать ограничения на передвижение, через несколько дней введут спецпропуска.
524
Разборы
Маска против коронавируса: стоит ли вам её носить
В сети гуляет много противоречивой информации про медицинские маски применительно к эпидемии коронавируса: стоит ли их вообще носить, кому, и в каких ситуациях? В статье (адаптация Твиттер-треда) разбираются эти вопросы со ссылками на источники и исследования.
80

Прямой эфир

Valery Kirichenko

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла на 2021 год…

the.nightmarez

Госдума перенесла на 2021 год…

Roman Persianinov

В России зафиксировали ещё 500…

Насущные Проблемы

Госдума перенесла вступление в…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Lion St

Кравченко, Миронова и Ковальчук…

Dizzy Dizz

В России зафиксировали ещё 500…

Просто Хэнк

Трафик иностранных ресурсов…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Дмитрий Мордяшёв

В России зафиксировали ещё 500…

Evgeniy Smirnov

В России зафиксировали ещё 500…

Pavel Fedorov

В России зафиксировали ещё 500…

x mst

В России зафиксировали ещё 500…

Упоротый Голубь

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Madao

В России зафиксировали ещё 500…

Alexander Smirnov

Исследование: за год по делу о…

r0manov #LetsplaySpb

Госдума перенесла вступление в…

Litnikov Danil

В России зафиксировали ещё 500…

Eugene SOBI

Кравченко, Миронова и Ковальчук…