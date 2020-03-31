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Новости
Алексей Боржонов
26 018

«МБХ медиа»: для каждого выхода из дома в Москве нужно будет подавать заявку, штрафы введут с 4 апреля Материал редакции

Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты.

139 комментариев
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«МБХ медиа» опубликовал схему работы пропускного режима в Москве на время самоизоляции. В администрации города изданию подтвердили существование «регламентов работы», но не назвали статус документов. Они могут быть как утверждённым планом, так и проектом. По данным издания, регламенты и их выполнимость «активно обсуждаются в закрытых IT-группах».

Согласно документам:

  • Жителей Москвы поделят на четыре группы. Ограничений на передвижение не будет только у чиновников, силовиков и депутатов. Все остальные граждане будут ограничены либо районом, либо дорогой от дома до работы, либо конечным пунктом поездки по городу или за его пределами (такие заявки надо заполнять отдельно);

  • Перед каждым выходом из дома (в том числе в магазин или аптеку) необходимо будет заполнить заявку на сайте мэрии. В ней нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото. По каждой заявке будет формироваться QR-код;

  • За нарушение правил предусмотрены штрафы, их постепенно начнут вводить с 4 апреля;

  • Отслеживать передвижения москвичей будут также по мобильной связи, специальному приложению «Социальный мониторинг» (его планируют выпустить) и банковским транзакциям. Кроме того, улицы будет патрулировать полиция;

  • Для поездок по городу или за город нужно заполнить отдельную форму. В ней будет указан конечный пункт маршрута и причина поездки. Ей могут быть в том числе семейные обстоятельства, посещение суда, выезд на дачу;

  • Жители, которым разрешат работать «по служебной необходимости», получат от работодателей специальные QR-коды. По ним можно будет ездить на работу, но нельзя будет отклоняться от маршрута — за это также предусмотрен штраф;

  • Чиновники, депутаты и силовики смогут передвигаться по городу по служебным пропускам.

Режим обязательной самоизоляции начал действовать в Москве 30 марта. Жителям запретили выходить на улицу без уважительных причин. В тот же день правительство рекомендовало регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки это сделали более 20 регионов России.

По последней сводке оперштаба за 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли.

В первый день режима самоизоляции TJ погулял по центру Москвы и посмотрел, как выглядят улицы города.

Москва на карантине: как выглядит город после…
Пустые дороги, безлюдные туристические улицы, а из пешеходов только полицейские, курьеры и дворники.
tjournal.ru

#новости #москва #covid19

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139 комментариев
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Просто Тимуррр

198

Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты

Это же идеальная Россия будущего по Путину. Как бы дед от радости кукухой не поехал окончательно.

Ответить

Виктор Ганелес

Просто
7

Это да, но для справки: в греции подобный режим действует уже неделю или две.

Ответить

Крошечный микроскоп

Виктор
89

А в Северной Корее и того больше!
Как будто если он есть где-то ещё, то это что-то хорошее

Ответить

Виктор Ганелес

Крошечный
17

Я привёл в пример грецию что бы было ясно - подобные решения принимаются не только у нас
Возможно, есть причины?
Да нунафиг, объясняем всё диктатурой.

Ps я не знаю, может есть варианты лучше.
Лучше было бы, если бы люди сами организовались и не потребовалось бы их заставлять это делать.
Но произойдёт ли эта самоорганизация ?
Можно ли на неё надеяться?

Ответить

Крошечный микроскоп

Виктор
13

Есть причины, чтобы на депутатов и чиновников это не распространялось?

Судя по фотографиям Москвы вчерашним, все и так уже сидят дома, какие ещё причины?

Ответить

Виктор Ганелес

Крошечн…
–1

Чиновникам - теоретически, приезжать в места где что-то происходит, что бы принимать верные решения.
Практически, конечно, сперва нужны чиновники, принимающие верные решения :)

Ответить

Атлант поправил

Виктор
23

Да, но заметь, медиков в этом списке нет. А разве для сегодняшней Москвы это не самая важная группа? 

Ответить

Горячий каякер

Атлант
2

У медиков есть спец-пропуска, не знаю почему тут не указали это.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Горячий
1

Тогда новость не настолько яркая получится

Ответить

Крошечный

Evgeniy
0

Конечно же вся яркость новости в этом, ну естественно

Ответить

Крошечный

Горячий
0

Потому что у них пропуска, а депутатам не нужны пропуска

Ответить

Горячий каякер

Крошечн…
0

У депутатов тоже спец-пропуска.

Ответить

Виктор Ганелес

Атлант
1

Абсолютно согласен с тобой

Ответить

Yuri Miller

Атлант
0

Сидеть в клиниках, лечить! Домой не ходить!

Ответить

Алексей Боржонов

Атлант
0

как я понял, они будут в группе тех, кто работает по служебной необходимости, и им выдадут коды, чтобы ездить на работу

Ответить

Alex Polepchuk

Атлант
0

им выдали все 28 марта

Ответить

Крошечный

Виктор
0

Ну так кто мешает оформить заявочку, чтобы в это место приехать?

Ответить

Рамиль

Крошечн…
0

В сложившихся обстоятельствах гос аппарату не нужна лишняя бюрократия. Это нормально

Ответить

Илья Политов

Крошечн…
0

Можно сказать что ты самозанятый фотограф? И составить маршрут по всем улицам

Ответить

Атлант поправил плечи

Виктор
7

А в Греции перед этим карантин каникулами называли? 

Ответить

Входной Илья

Атлант
14

Тут правильнее вопрос - а в Греции перед этим права человека нарушали систематически в течении двадцати лет, усиливая контроль и слежку для населением, и используя полученные от тех же сотовых операторов данные для преследования неугодных?

Так ли давно мы узнали, что сведения от агрегатора такси были использованы для планирования подброса наркоты Голунову? А теперь такие планы можно будет сделать из комфорта кабинета по любому человеку, даже заморачиваться дополнительно не надо.

Ответить

Ми Ша

Входной
0

И что ты планируешь делать по этому поводу?

Ответить

Dev

Виктор
1

в Канаде нет такого, мб потому что нет диктатуры.

Ответить

r0manov

Dev
3

и нет носов 

Ответить

Виктор Ганелес

Виктор
13

@Roman Persianinov @Сергей Звезда
Ребята, плиз, напишите разбор, что делают разные страны для ограничения распространения - в том числе непопулярные меры.
Что бы стало ясно - насколько российские меры отличаются от общемировой практики.
Могу дать контакт семьи русских, которые переехали в грецию - расскажут, что там, если нужно - знаю ребят из израиля, америки, австрии.

Ответить

Входной Илья

Виктор
26

Дело не в отличии мер, а в огромном бэкграунде по нарушению человеческих прав в РФ. Вероятность того, что от этих мер по слежке откажутся после карантина, а сами эти меры не будут использованы против неугодных режиму граждан, равна приблизительно нулю.

Ответить

Виктор Ганелес

Входной
2

Вот тут полностью согласен

Ответить

Roman Persianinov

Виктор
2

Привет. Обсудим в редакции, спасибо

Ответить

Сергей Звезда

Виктор
1

Уже в работе

Ответить

Тактический череп

Виктор
1

Вы удивитесь, но одна и та же мера в разных политических режимах имеет разные последствия для гражданского общества. Так что сравнивать в лоб абсолютно некорректно.

Ответить

Funny Kaplan

Просто
11
Ответить

Rayslava

Просто
2

Причём это всё вводится же без режима ЧС, карантина и прочего. Нет ни одной причины не оставить это потом навсегда.

Ответить

Andrew Tereshin

66

Эта информационная система не имеет ничего общего с борьбой против коронавируса.
Очевидно, что это разрабатывается для тотального контроля граждан в будущем.

Все это незаконно и делается для того, чтобы собрать бабла.

Ответить

Типичный дебаркадер

Andrew
8

Осталось только биочипы в лобешники вмонтировать

Ответить

Сергей Лукин

Типичный
31
Ответить

ouxen

Сергей
13
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Сергей
0

для тех кто в теме

Ответить

Eugen T

Типичный
0

И цак в нос

Ответить

Турецкий будильник

Andrew
4

и делается для того, чтобы собрать бла-бла.

Ответить

Сергей Лукин

Andrew
–2

Да, явно собирают базу данных граждан и тренируются работе в условиях тотальной изоляции.

Ответить

Yuri Miller

Сергей
5

У них и так есть база данных граждан. Паспортный стол называется

Ответить

Alex Macher

Yuri
0

Базы понаехавших нет.

Ответить

Грэм Грэмский

Alex
0

Список лайкнувших коммент сверху есть

Ответить

Грэм Грэмский

Грэм
0

А, блин, прочел "поехавших", извиняюсь тогда

Ответить

Серый шар

Andrew
1

Да, кто бы сомневался. Причём отката этой хуеты может и не быть

Ответить

Антон .

Серый
–6

Дизлайки- единственное, что в твоей никчемной жизни тебя радует. Очередной диванный солдат.

Ответить

Серый шар

Антон
5

Да, но есть ещё кое что и оно находится у тебя за щекой

Ответить

Антон .

Серый
–8

Оно находится за щекой у твоей мамаши. Вообще, у нас это не одобряют, вам с ней в Японию надо ехать жить. Она от тебя еще не залетела ?

Ответить

Серый шар

Антон
1

@Вахтёр TJ

Ответить

Антон .

Серый
–7

Лол, о чем и говорил, диванные герои Максимум что могут стучать. Ты основа путина, неудачник

Ответить

Неправильный Орзэмэс

Антон
1

Сказал обитатель спектра, создавший десятки аккаунтов изза низменной страсти к поеданию говна :3

Ответить

Антон .

Неправильный
–2

Даун, если ты не заметила, у меня 1 аккаунт. Очередной пиздабол

Ответить

Антон .

Andrew
–13

Ты очередной биомусор, который думают, что он нужен кому то. За тобой даже твоя мамаша не следит, не то что путин

Ответить

Dra

35

> Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты.

Вот какие объективные причины свободного передвижения у первых и третьих? Господа поцреоты, объясните плес.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Dra
18

Высшее сословие же, что ты глупые вопросы такие задаешь

Ответить

Sam Lowry

Dra
6

Причины те же, по которым у них мигалки и зелёная дорога — решать дела гос важности. Другое дело, что они в бани ездят по этим дорогам.

Ответить

badResistor

Sam
8

Есть небольшая особенность если они не будут "решать дела гос важности" то внезапно государству станет лучше...

Ответить

Крошечный микроскоп

Sam
0

А других дел гос важности у них и нет

Ответить

Никита

Dra
1

Чем больше чиновников и депутатов не будут иметь ограничений, тем меньше их останется

Ответить

ouxen

29
Ответить

badResistor

ouxen
4

это примерно как выглядит рф с точки зрения верховенства законов и права

Ответить

ouxen

badResistor
1

И правда

Ответить

Dear Moscow,

ouxen
1

Удоли! 

https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg

Ответить

ouxen

Dear
1

Нургалиев разрешил!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

23
Ответить

Evgeny Klyuchnikov

r0manov
18

Не нужно покупать VR-шлем чтобы сыграть в новую "халфу".

Ответить

Игорь Рачук

Evgeny
6

Доклянчились бл*ть.
Получили??? С полным погружением!!!

Ответить

Атлант поправил плечи

17

А самое интересное как красиво сыграли 

Сначала такие типо Каникулы (каникулы = отдых, выходные, парки, дети, семья) 
а потом когда народ высыпал по причине "каникул" в парки на шашлыки они такие ну ебать вы не самосознательные, как же так, тут у нас в мире такой ужас происходит. 
Держите тогда полный пиздец и контроль, вы ведь по-хорошему не понимаете, атата вам. 

И что вы теперь на это скажете? НИ ХУ Я.

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
3

А вы смеетесь над словом карантин, бояться мол произнести. 

Ответить

Владислав Воронин

Атлант
2

Смеемся над -ться.

Ответить

3AHO3A

Владислав
2

Я сказал бы даже призераем и надсмехаемся.

Ответить

Атлант поправил плечи

Владислав
0

блят

Ответить

Саня Максаков

Атлант
2

Ты заколебал в каждой ветке параноить. Во всех странах карантин и запрет на выход.

Ответить

Dev

Атлант
–3

ну так то тру, любители шашлыка в карантин только такой разговор понимают. 

Ответить

Леонид Федотов

13

По данным издания, регламенты и их выполнимость «активно обсуждаются в закрытых IT-группах».

Ахахах, ну удачи закрытым IT группам: сделать ИС для 13 миллионов человек за неделю, которая будет работать, а не разваливаться или валяться в отключке чуть более чем нереально

Ответить

Атлант поправил плечи

Леонид
10

а с чего ты взял что они приложение только сейчас начинают делать? 
Оно у них может быть года с 16 или 17 готовится 

Ответить

K.A.

Леонид
4

Ну, это не так сложно — эта история легко горизонтально масштабируется, не требует реального времени, сложной логики, да и 13 млн человек не одновременно ей будут пользоваться. К тому же разработка несложно параллелится.

Ответить

Крошечный микроскоп

K.A.
1

Да, да. А как насчёт проверки системы на соответствие закону о персональных данных?

Ответить

K.A.

Крошечный
1

Решение законодательных вопросов может быть вынесено в отдельную задачу с отдельным(и) исполнителем(ями). Историю с безопасностью данных — аналогично.

Тем более, что с точки зрения закона:
"1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);"

Ответить

Крошечный микроскоп

K.A.
0

Тем более, что с точки зрения закона

Это не тем более, а просто говорит о том, что не нужно согласия? Однако это не значит, что система не должна соответствовать всем нормам.

Понятно, что этим будут заниматься другие исполнители, но срок от этого не увеличивается

Ответить

Nikolay Borisov

Крошечный
0

Ржу. Конституцией подтираются, обнуляют, просто так без ЧС на домашний арест сажают, а он про какие-то персональные данные, камон!

Ответить

Василий Суслов

15

Какой кошмар. На мой взгляд, под видом борьбы с коронавирусом, в Москве официально вводят тотальную слежку за гражданами. 

Когда все думали, что хуже уже не будет — становится ещё хуже.

Ответить

Daniil Minashkin

Василий
0

Meh, в Лондоне тоже самое каком-нибудь, такая хуйня с камерами обычное дело

Ответить

Серый шар

Daniil
–1

Пруфы или пошёл нахуй отсюда

Ответить

Daniil Minashkin

Серый
4

https://www.google.com/amp/s/www.theverge.com/platform/amp/2020/1/24/21079919/facial-recognition-london-cctv-camera-deployment
В смысле, в Лондоне дохуя камер которые постоянно лица сканируют, не понимаю в чем открытие?

London police to deploy facial recognition…
One nation under CCTV
www.google.com
Ответить

Входной Илья

Daniil
1

А в Америке перед этими камерами ещё и негров линчуют!

Ответить

Неправильный Орзэмэс

Daniil
0

Так в лондоне те же самые и сидят.

Ответить

Длительный паркур

Василий
1

она же уже давно введена со всеми этими камерами на входах в метро и системой свой/чужой

Ответить

Alex Macher

15

 В ней нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото.

Отличный способ собрать базу лиц москвичей.

Ответить

Турецкий будильник

6

Чиновники, депутаты и силовики

наконец-то признали одинаково их моральную сексуальную ориентацию

Ответить

Атлант поправил плечи

Турецкий
26

Заметьте, наиболее важной группы - медиков, в этом списке нет

Ответить

Серый шар

Атлант
0

Ахаха сука

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

11

После всей этой хуйни нам будет неплохо тоже обнулиться - сделать вид, что ты умер (как Майкл в ГТА), завести новый паспорт на новое имя, сменить место жительства и зарегистрировать новый кабинет мосру

Ответить

Stan Majors

Арнольд
1

Желательно из калифорнии

Ответить

Просто Хэнк

9

И турникеты поставить!

Ответить

Турецкий будильник

Просто
4
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

А потом и вовсе выебут в жопу

Ответить

Турецкий будильник

Арнольд
5

Для этого надо будет записываться заранее

Ответить

Атлант поправил плечи

Турецкий
4

и все равно платить взятку 

Ответить

Иван Раптев

Арнольд
2

ура, у меня будет секс!

Ответить

Входной Илья

5

Отслеживать передвижения москвичей будут также по мобильной связи, специальному приложению «Социальный мониторинг» (его планируют выпустить) и банковским транзакциям.

Уверен, что после карантина это немедленно прекратится!

Ответить

ouxen

Входной
3

Нет (нет)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Входной
1

Уверен что и так давно отслеживают

Ответить

Илья Политов

Входной
0

Оставляешь телефон дома (или переводишь в авиарежим), платишь налом. Давно уже говорили что нал будет ценен. Цель выхода из дома - работа, самозанятый фотограф/блогер.

Ответить

Роман Котиков

3

А если интернета нет? И телефон простой, то как быть?

Ответить

Анастасия Андреева

Роман
0

да, сразу ассоциация на фильм "Я, Дэниел Блэйк". Все такие прогрессивные, QR коды да личный кабинет, ага. 

Ответить

Yuri Miller

2

крепостное право здравствуй. Депутаты могут свободно перемещаться. А зачем?

Ответить

ouxen

Yuri
2

Курсировать по угодиям

Ответить

Rudolf Cunningham

1

Как все это уживается с тем фактом, что свобода передвижения граждан пока что ограничивается незаконным образом? Это тоже как рекомендацию воспринимать?

Ответить

Крошечный микроскоп

Rudolf
4

Вам рекомендуется заплатить штраф

Ответить

hr

2
Ответить

velvetdust

2

Получить фактические адреса проживания всех, кто снимает жилье за нал, т.е. половины Москвы, а потом всех налогом обложить, звучит удобно)

Ответить

Годов Юрий

2

Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только гайляйтер, эсэсовцы и партайгеноссе

Ответить

Bradstreet Smith

–6

Люди если не понимают нормально и ведут себя как бараны, их и будут в загоны как баранов плетью сгонять. Шашлыки стоили того, Москвичи?

Ответить

Правильный фонарь

Bradstreet
0

Нет, тебя забыли. Не в качестве гостя

Ответить

Неправильный Орзэмэс

Bradstreet
0

Любители коллективной ответственности первыми получают донос в хатку :3

Ответить

Dev

Bradstreet
–1

дизлайкают любители шашлыков

Ответить

Игорь Туманов

1

Приехали.

Ответить

Неясный бокал

1

Что происходит?

Ответить

Максимка Зубковка

1

Погодите. Хуйня какая-то выводит. Штрафы с 4 апреля. На один день получается? Мы ж до 5 на самоизоляции, или я что-то не понимаю? А если штрафы будут после 4 апреля, значит ли это, что я могу из чистого распиздяйства пойти сейчас жарить шашлык?

Ответить

Rayslava

Максимка
0

До пятого. Да.
Ага.

Ответить

Максимка Зубковка

Rayslava
0

Мне пох. Я шашлык пошёл жарить.

Ответить

Taktischer Corgi

Максимка
0

По идее в этот час нормальные люди ещё со вчерашнего "шашлыка" не отошли)

Ответить

Алексей Боржонов

Максимка
0

Это нерабочая неделя до 5, а изоляция пока неизвестно. Оперштаб вчера написал, что до 14 апреля, а потом удалил эту инфу

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

1984

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Пизда москвичам, тюрьма на ближайшие пару месяцев 

Ответить

Night Guest

0

ну вот и все

Ответить

Игнат Теремов

0

Если это так и останется, то это привет. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ КУРИТ В СТОРОНКЕ.

Ответить

Серый шар

Игнат
0

Конечно останется. В России стрелочка не поворачивается)

Ответить

Gennady Verzakov

0

Переплюнули сити17, горжусь Россией.

Ответить

ouxen

0

Единственные, кто спасёт ПД

Ответить

ouxen

0

Хуесосы ломатели жизни на топах за свои деньги соснут фингерпринтов на всё

Ответить

Научный чайник

0

Как в Китае было. Причём оснований для этого вообще нет.

Ответить

Dima Anashkin

0

СТРАШНА ВЫРУБАЙ!!

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Опять москвичи думают, что они вся Россия и что если в Москве введут такие правила, то во всей России тоже и наступит общий КНДР.

Ответить

Серый шар

Kostya
0

Ну, обычно всякую хуйню сначала проверяют на регионах,а потом уже насилуют Москву

Ответить

Sergey Grigor'ev

0

Я все понял, оплачиваем покупки налом.

Ответить

Серый шар

–5

В первый день режима самоизоляции TJ погулял по центру Москвы и посмотрел, как выглядят улицы города.

Беды с башкой.
И таких ещё не одна тысяча. На примере Одувана: первый день ИЗОЛЯЦИИ. Но нет, я сниму видео с улицы и вообще пойду погуляю вместо того, чтоб показать пример поведения своим хомячкам

Ответить

Серый шар

Серый
0

Нормально у хомяков жопа горит)

Ответить
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