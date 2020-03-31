Прямой эфир
Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты.
«МБХ медиа» опубликовал схему работы пропускного режима в Москве на время самоизоляции. В администрации города изданию подтвердили существование «регламентов работы», но не назвали статус документов. Они могут быть как утверждённым планом, так и проектом. По данным издания, регламенты и их выполнимость «активно обсуждаются в закрытых IT-группах».
Согласно документам:
Жителей Москвы поделят на четыре группы. Ограничений на передвижение не будет только у чиновников, силовиков и депутатов. Все остальные граждане будут ограничены либо районом, либо дорогой от дома до работы, либо конечным пунктом поездки по городу или за его пределами (такие заявки надо заполнять отдельно);
Перед каждым выходом из дома (в том числе в магазин или аптеку) необходимо будет заполнить заявку на сайте мэрии. В ней нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото. По каждой заявке будет формироваться QR-код;
За нарушение правил предусмотрены штрафы, их постепенно начнут вводить с 4 апреля;
Отслеживать передвижения москвичей будут также по мобильной связи, специальному приложению «Социальный мониторинг» (его планируют выпустить) и банковским транзакциям. Кроме того, улицы будет патрулировать полиция;
Жители, которым разрешат работать «по служебной необходимости», получат от работодателей специальные QR-коды. По ним можно будет ездить на работу, но нельзя будет отклоняться от маршрута — за это также предусмотрен штраф;
Чиновники, депутаты и силовики смогут передвигаться по городу по служебным пропускам.
Режим обязательной самоизоляции начал действовать в Москве 30 марта. Жителям запретили выходить на улицу без уважительных причин. В тот же день правительство рекомендовало регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки это сделали более 20 регионов России.
По последней сводке оперштаба за 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев заболевания Covid-19, 66 человек выздоровели, девять умерли.
В первый день режима самоизоляции TJ погулял по центру Москвы и посмотрел, как выглядят улицы города.
Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты
Это же идеальная Россия будущего по Путину. Как бы дед от радости кукухой не поехал окончательно.
Это да, но для справки: в греции подобный режим действует уже неделю или две.
А в Северной Корее и того больше!
Как будто если он есть где-то ещё, то это что-то хорошее
Я привёл в пример грецию что бы было ясно - подобные решения принимаются не только у нас
Возможно, есть причины?
Да нунафиг, объясняем всё диктатурой.
Ps я не знаю, может есть варианты лучше.
Лучше было бы, если бы люди сами организовались и не потребовалось бы их заставлять это делать.
Но произойдёт ли эта самоорганизация ?
Можно ли на неё надеяться?
Есть причины, чтобы на депутатов и чиновников это не распространялось?
Судя по фотографиям Москвы вчерашним, все и так уже сидят дома, какие ещё причины?
Чиновникам - теоретически, приезжать в места где что-то происходит, что бы принимать верные решения.
Практически, конечно, сперва нужны чиновники, принимающие верные решения :)
Да, но заметь, медиков в этом списке нет. А разве для сегодняшней Москвы это не самая важная группа?
Горячий каякер
У медиков есть спец-пропуска, не знаю почему тут не указали это.
Тогда новость не настолько яркая получится
Крошечный
Ну так кто мешает оформить заявочку, чтобы в это место приехать?
Можно сказать что ты самозанятый фотограф? И составить маршрут по всем улицам
А в Греции перед этим карантин каникулами называли?
Входной Илья
Тут правильнее вопрос - а в Греции перед этим права человека нарушали систематически в течении двадцати лет, усиливая контроль и слежку для населением, и используя полученные от тех же сотовых операторов данные для преследования неугодных?
Так ли давно мы узнали, что сведения от агрегатора такси были использованы для планирования подброса наркоты Голунову? А теперь такие планы можно будет сделать из комфорта кабинета по любому человеку, даже заморачиваться дополнительно не надо.
@Roman Persianinov @Сергей Звезда
Ребята, плиз, напишите разбор, что делают разные страны для ограничения распространения - в том числе непопулярные меры.
Что бы стало ясно - насколько российские меры отличаются от общемировой практики.
Могу дать контакт семьи русских, которые переехали в грецию - расскажут, что там, если нужно - знаю ребят из израиля, америки, австрии.
Входной Илья
Дело не в отличии мер, а в огромном бэкграунде по нарушению человеческих прав в РФ. Вероятность того, что от этих мер по слежке откажутся после карантина, а сами эти меры не будут использованы против неугодных режиму граждан, равна приблизительно нулю.
Тактический череп
Вы удивитесь, но одна и та же мера в разных политических режимах имеет разные последствия для гражданского общества. Так что сравнивать в лоб абсолютно некорректно.
Эта информационная система не имеет ничего общего с борьбой против коронавируса.
Очевидно, что это разрабатывается для тотального контроля граждан в будущем.
Все это незаконно и делается для того, чтобы собрать бабла.
Типичный дебаркадер
Осталось только биочипы в лобешники вмонтировать
Да, явно собирают базу данных граждан и тренируются работе в условиях тотальной изоляции.
У них и так есть база данных граждан. Паспортный стол называется
Базы понаехавших нет.
Список лайкнувших коммент сверху есть
Серый шар
Да, кто бы сомневался. Причём отката этой хуеты может и не быть
Да, но есть ещё кое что и оно находится у тебя за щекой
Неправильный Орзэмэс
Сказал обитатель спектра, создавший десятки аккаунтов изза низменной страсти к поеданию говна :3
> Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты.
Вот какие объективные причины свободного передвижения у первых и третьих? Господа поцреоты, объясните плес.
Есть небольшая особенность если они не будут "решать дела гос важности" то внезапно государству станет лучше...
это примерно как выглядит рф с точки зрения верховенства законов и права
Не нужно покупать VR-шлем чтобы сыграть в новую "халфу".
А самое интересное как красиво сыграли
Сначала такие типо Каникулы (каникулы = отдых, выходные, парки, дети, семья)
а потом когда народ высыпал по причине "каникул" в парки на шашлыки они такие ну ебать вы не самосознательные, как же так, тут у нас в мире такой ужас происходит.
Держите тогда полный пиздец и контроль, вы ведь по-хорошему не понимаете, атата вам.
И что вы теперь на это скажете? НИ ХУ Я.
А вы смеетесь над словом карантин, бояться мол произнести.
Смеемся над -ться.
Ты заколебал в каждой ветке параноить. Во всех странах карантин и запрет на выход.
По данным издания, регламенты и их выполнимость «активно обсуждаются в закрытых IT-группах».
Ахахах, ну удачи закрытым IT группам: сделать ИС для 13 миллионов человек за неделю, которая будет работать, а не разваливаться или валяться в отключке чуть более чем нереально
а с чего ты взял что они приложение только сейчас начинают делать?
Оно у них может быть года с 16 или 17 готовится
Да, да. А как насчёт проверки системы на соответствие закону о персональных данных?
Решение законодательных вопросов может быть вынесено в отдельную задачу с отдельным(и) исполнителем(ями). Историю с безопасностью данных — аналогично.
Тем более, что с точки зрения закона:
"1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);"
Тем более, что с точки зрения закона
Это не тем более, а просто говорит о том, что не нужно согласия? Однако это не значит, что система не должна соответствовать всем нормам.
Понятно, что этим будут заниматься другие исполнители, но срок от этого не увеличивается
Ржу. Конституцией подтираются, обнуляют, просто так без ЧС на домашний арест сажают, а он про какие-то персональные данные, камон!
Какой кошмар. На мой взгляд, под видом борьбы с коронавирусом, в Москве официально вводят тотальную слежку за гражданами.
Когда все думали, что хуже уже не будет — становится ещё хуже.
Meh, в Лондоне тоже самое каком-нибудь, такая хуйня с камерами обычное дело
Серый шар
Пруфы или пошёл нахуй отсюда
https://www.google.com/amp/s/www.theverge.com/platform/amp/2020/1/24/21079919/facial-recognition-london-cctv-camera-deployment
В смысле, в Лондоне дохуя камер которые постоянно лица сканируют, не понимаю в чем открытие?
Длительный паркур
она же уже давно введена со всеми этими камерами на входах в метро и системой свой/чужой
В ней нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото.
Отличный способ собрать базу лиц москвичей.
Заметьте, наиболее важной группы - медиков, в этом списке нет
После всей этой хуйни нам будет неплохо тоже обнулиться - сделать вид, что ты умер (как Майкл в ГТА), завести новый паспорт на новое имя, сменить место жительства и зарегистрировать новый кабинет мосру
И турникеты поставить!
А потом и вовсе выебут в жопу
Турецкий будильник
Для этого надо будет записываться заранее
Оставляешь телефон дома (или переводишь в авиарежим), платишь налом. Давно уже говорили что нал будет ценен. Цель выхода из дома - работа, самозанятый фотограф/блогер.
А если интернета нет? И телефон простой, то как быть?
да, сразу ассоциация на фильм "Я, Дэниел Блэйк". Все такие прогрессивные, QR коды да личный кабинет, ага.
крепостное право здравствуй. Депутаты могут свободно перемещаться. А зачем?
Как все это уживается с тем фактом, что свобода передвижения граждан пока что ограничивается незаконным образом? Это тоже как рекомендацию воспринимать?
Получить фактические адреса проживания всех, кто снимает жилье за нал, т.е. половины Москвы, а потом всех налогом обложить, звучит удобно)
Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только гайляйтер, эсэсовцы и партайгеноссе
Люди если не понимают нормально и ведут себя как бараны, их и будут в загоны как баранов плетью сгонять. Шашлыки стоили того, Москвичи?
Неправильный Орзэмэс
Любители коллективной ответственности первыми получают донос в хатку :3
Погодите. Хуйня какая-то выводит. Штрафы с 4 апреля. На один день получается? Мы ж до 5 на самоизоляции, или я что-то не понимаю? А если штрафы будут после 4 апреля, значит ли это, что я могу из чистого распиздяйства пойти сейчас жарить шашлык?
Мне пох. Я шашлык пошёл жарить.
По идее в этот час нормальные люди ещё со вчерашнего "шашлыка" не отошли)
Если это так и останется, то это привет. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ КУРИТ В СТОРОНКЕ.
Опять москвичи думают, что они вся Россия и что если в Москве введут такие правила, то во всей России тоже и наступит общий КНДР.
Серый шар
Ну, обычно всякую хуйню сначала проверяют на регионах,а потом уже насилуют Москву
В первый день режима самоизоляции TJ погулял по центру Москвы и посмотрел, как выглядят улицы города.
Беды с башкой.
И таких ещё не одна тысяча. На примере Одувана: первый день ИЗОЛЯЦИИ. Но нет, я сниму видео с улицы и вообще пойду погуляю вместо того, чтоб показать пример поведения своим хомячкам