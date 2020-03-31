Жителей Москвы поделят на четыре группы. Ограничений на передвижение не будет только у чиновников, силовиков и депутатов. Все остальные граждане будут ограничены либо районом, либо дорогой от дома до работы, либо конечным пунктом поездки по городу или за его пределами (такие заявки надо заполнять отдельно);

Перед каждым выходом из дома (в том числе в магазин или аптеку) необходимо будет заполнить заявку на сайте мэрии. В ней нужно указать фактический адрес проживания и прикрепить своё фото. По каждой заявке будет формироваться QR-код;

За нарушение правил предусмотрены штрафы, их постепенно начнут вводить с 4 апреля;