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Ранее из-за коронавируса перенесли ЕГЭ и ОГЭ.
Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства образования и науки Виктора Фалькова.
Новые даты экзаменов пока неизвестны. Фальков допустил, что их отложат на две-четыре недели. Ранее министерство перенесло на две недели сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Они пройдут 8-9 июня.
Фальков отметил, что бюджетные места в вузах останутся даже при тяжёлой экономической ситуации. По его словам, их количество увеличилось на 34 тысячи, это связано в том числе с демографическими показателями.
27 марта Фальков заявил, что экзамены в российские вузы могут перенести. По его словам, их проведут летом.
Пиздуйте в армию :D
Да да! Тоже хотел написать)))
Сроки просто переносятся на год вперёд! Это очень удобно))))
В окне автобуса проплыл ебаный военкомат,
Девчонки сбились в кучку, машут, что-то кричат,
Ну все, ты в армии нахуй.
Оооооо, теперь ты в армии
Нахуй!
:D
Какая нахуй сессия в апреле
Мб заочка
последний курс(в идеале должна была стартануть в конце апреля, но вот)
Бля хочу быть молодым и заниматься всей этой хуйней(
Грустный парфюмер
Как вспомню, на какое говно из диплома и приложения потратил столько времени, жутко становится. Лучше бы с первого курса работать шёл.
Я не хочу, давай поменяемся?