Ранее из-за коронавируса перенесли ЕГЭ и ОГЭ.

В закладки

Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства образования и науки Виктора Фалькова.

Новые даты экзаменов пока неизвестны. Фальков допустил, что их отложат на две-четыре недели. Ранее министерство перенесло на две недели сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Они пройдут 8-9 июня.

Фальков отметил, что бюджетные места в вузах останутся даже при тяжёлой экономической ситуации. По его словам, их количество увеличилось на 34 тысячи, это связано в том числе с демографическими показателями.