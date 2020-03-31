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Алексей Боржонов
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Сроки вступительных экзаменов в российские вузы перенесут. Новые даты пока неизвестны Материал редакции

Ранее из-за коронавируса перенесли ЕГЭ и ОГЭ.

18 комментариев
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Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства образования и науки Виктора Фалькова.

Новые даты экзаменов пока неизвестны. Фальков допустил, что их отложат на две-четыре недели. Ранее министерство перенесло на две недели сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Они пройдут 8-9 июня.

Фальков отметил, что бюджетные места в вузах останутся даже при тяжёлой экономической ситуации. По его словам, их количество увеличилось на 34 тысячи, это связано в том числе с демографическими показателями.

27 марта Фальков заявил, что экзамены в российские вузы могут перенести. По его словам, их проведут летом.

#новости #covid19

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18 комментариев
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r0manov #LetsplaySpb

8

Пиздуйте в армию :D

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Игорь Рачук

r0manov
1

Да да! Тоже хотел написать)))
Сроки просто переносятся на год вперёд! Это очень удобно))))

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Игорь
4

В окне автобуса проплыл ебаный военкомат,
Девчонки сбились в кучку, машут, что-то кричат,
Ну все, ты в армии нахуй.
Оооооо, теперь ты в армии
Нахуй!
:D

Ответить

ouxen

3

Нот как грится грет

Ответить

Британский Кирилл

ouxen
3

Нот терэбл

Ответить

Последующий шар

0

А у нас в вузе дистанционная сессия на след неделе. Ыыы

Ответить

ouxen

Последующий
0

Какая нахуй сессия в апреле

Ответить

Владимир Василенко

ouxen
1

Мб заочка

Ответить

ouxen

Владимир
0

Это уже эребор

Ответить

Последующий шар

ouxen
0

последний курс(в идеале должна была стартануть в конце апреля, но вот)

Ответить

ouxen

Последующий
1

Бля хочу быть молодым и заниматься всей этой хуйней(

Ответить

Грустный парфюмер

ouxen
1

Как вспомню, на какое говно из диплома и приложения потратил столько времени, жутко становится. Лучше бы с первого курса работать шёл. 

Ответить

ouxen

Грустный
0

тоже верно

Ответить

Последующий шар

ouxen
0

Я не хочу, давай поменяемся?

Ответить

ouxen

Последу…
0

бойся своих желаний(

Ответить

Последующий шар

ouxen
0

предупреждаю, у меня куча проблем по учёбе.

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ouxen

Последующий
0

У мну 5,5 в феврале уже все было

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Tim Moore

0

Зато в армии нет коронавируса. 

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