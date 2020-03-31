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Arthur Khamzin
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина на введение режима ЧС в связи с пандемией Материал редакции

Правительство также сможет вводить запрет на торговлю медицинскими товарами и проводить госзакупки у единственного поставщика.

21 комментарий
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Кабмин получил право введения режима ЧС и повышенной готовности по всей стране.

Правительство также получило право на ограничение торговли рядом медицинских изделий на срок до 90 дней и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме этого, власти могут устанавливать возможность проведения госзакупок у единственного поставщика, менять сроки госконтрактов и списывать штрафные санкции при их невыполнении в связи с пандемией.

По данным к 30 марта в России зафиксировано 1836 случаев заражения Covid-19. За сутки зарегистрировано 302 новых больных, а число погибших увеличилось до девяти. Всего выздоровело 66 человек.

#новости #covid19 #законы #правительство

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21 комментарий
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Виктор Ганелес

10

А зачем наделять кого-то ещё правом вводить чс?
Нынешние обладающие таким правом не решаются, а кабмин решится?

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Длительный паркур

Виктор
12

чтобы потом говорить, что это бояре виноваты, ввели чс, экономика упала, это всё они

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Вадим Костицын

Виктор
3

Видимо, Путе уже не доверяют. Слабый стал, еле мямлил во время последней речи. Мало ли что выкинет еще)
Ну или просто закулисные игры, скоро узнаем.

Ответить

Пластиковое Окно

Виктор
2

Чтобы потом крайним было кого сделать, очевидно.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Виктор
0

Тут уже ответили, чтобы не один Пу принимал, а то как же мы его потом будем выбирать в президенты снова

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This fire is out of control

Виктор
0

Режим ЧС вводится губернаторами, их много. Решили централизовать.

Ответить

Влад Мурыгин

6

«Также власти могут устанавливать возможность проведения госзакупок у единственного поставщика, менять сроки госконтрактов и списывать штрафные санкции при их невыполнении в связи с пандемией.»

Вот теперь понятна настоящая цель 🤦🏻‍♂️

Ответить

Олег Ивахнов

Влад
4

Тыхоть раз в жизни сталкивался с госзакупками?

Ответить

Влад Мурыгин

Олег
0

Да! И не раз.

Ответить

Олег Ивахнов

Влад
0

А че херню несешь тогда?

Ответить

Yuri Miller

Влад
0

Ротенбергам слава

Ответить

Обухов Денис

3

Ваще не угадали.
Надо было полномочия президента продлевать на 16 лет.

Ответить

Турецкий будильник

0

А наши законотворцы умеют хоть что-нибудь кроме запретов и ограничений?
Что-нибудь созидательное могут?

Ответить

Худой бас

Турецкий
1

Ну так это, вон нынче ТЖшные либеральные ширнармассы дошли до того, что требуют у ненавистного им правительства ввести в стране тоталитаризм, потому что где-то в далекой Италии и еще более далеких Штатах имеет место эпидемия. А потом все удивляются, почему законотворцы не способны на созидательное. Создайте спрос для начала.

Ответить

Обухов Денис

0

Ну, логично тогда дальше "патриотический пакт" принять.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Ответ на многие вопросы для чего это делают последует в ближайшие дни в заголовках новостей 

Ответить

Tim Moore

0

ПэЖэ зассал ЧС вводить. Вот передвигает ответственность. Потом ещё ругать всех будет. 

Ответить

Bad Bear

0

Пыня ссыкло ёбаное

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Пётр Козлов

0

Эхххх, жаль, что у нас в стране до сих пор не было человека, который мог бы ЧС ввести :(

Ответить

Dizzy Dizz

0

А можно уже сам режим ЧС ввести. Пожалуйста.

Ответить

Объективный Петя

0

А можно расшифровать насчет ограничения продажи медизделий? Что это значит?

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