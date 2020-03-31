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Правительство также сможет вводить запрет на торговлю медицинскими товарами и проводить госзакупки у единственного поставщика.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Кабмин получил право введения режима ЧС и повышенной готовности по всей стране.
Правительство также получило право на ограничение торговли рядом медицинских изделий на срок до 90 дней и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме этого, власти могут устанавливать возможность проведения госзакупок у единственного поставщика, менять сроки госконтрактов и списывать штрафные санкции при их невыполнении в связи с пандемией.
По данным к 30 марта в России зафиксировано 1836 случаев заражения Covid-19. За сутки зарегистрировано 302 новых больных, а число погибших увеличилось до девяти. Всего выздоровело 66 человек.
А зачем наделять кого-то ещё правом вводить чс?
Нынешние обладающие таким правом не решаются, а кабмин решится?
Длительный паркур
чтобы потом говорить, что это бояре виноваты, ввели чс, экономика упала, это всё они
Видимо, Путе уже не доверяют. Слабый стал, еле мямлил во время последней речи. Мало ли что выкинет еще)
Ну или просто закулисные игры, скоро узнаем.
Тут уже ответили, чтобы не один Пу принимал, а то как же мы его потом будем выбирать в президенты снова
Режим ЧС вводится губернаторами, их много. Решили централизовать.
«Также власти могут устанавливать возможность проведения госзакупок у единственного поставщика, менять сроки госконтрактов и списывать штрафные санкции при их невыполнении в связи с пандемией.»
Вот теперь понятна настоящая цель 🤦🏻♂️
Тыхоть раз в жизни сталкивался с госзакупками?
Худой бас
Ну так это, вон нынче ТЖшные либеральные ширнармассы дошли до того, что требуют у ненавистного им правительства ввести в стране тоталитаризм, потому что где-то в далекой Италии и еще более далеких Штатах имеет место эпидемия. А потом все удивляются, почему законотворцы не способны на созидательное. Создайте спрос для начала.
Ответ на многие вопросы для чего это делают последует в ближайшие дни в заголовках новостей
ПэЖэ зассал ЧС вводить. Вот передвигает ответственность. Потом ещё ругать всех будет.
Эхххх, жаль, что у нас в стране до сих пор не было человека, который мог бы ЧС ввести :(