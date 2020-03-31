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Arthur Khamzin
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Госдума ужесточила наказание за фейковые новости о коронавирусе и нарушение карантина Материал редакции

За нарушение карантина можно отправиться в тюрьму на семь лет, а за публикацию фейков — до пяти лет.

50 комментариев
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Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина и фейковые новости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Теперь за публикацию ложной информации о коронавирусе гражданам грозит штраф до 2 миллионов рублей или 5 лет тюрьмы, а за нарушение карантина — штраф до 2 миллионов рублей или до 7 лет заключения.

Поправки к уголовному и административному кодексам приняли сразу во втором и третьем чтении. Наказание будет зависеть от последствий совершённых действий. Самым серьёзным станет смерть человека.

Ужесточение административной ответственности

Власти внесли поправки в статью 6.3 КоАП о нарушении в области сасанитарно-эпидемиологического благополучия.

Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия в случае невыполнения требований властей:

  • для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 рублей (ранее от 100 до 500 рублей);

  • Для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 рублей (ранее от 500 до 1000 рублей);

  • Для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 000 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • Для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ранее от 10 000 до 20 000 рублей).

Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, если действия повлекли за собой смерть человека:

  • Для граждан – штрафы от 150 000 до 300 000 рублей;
  • Для должностных лиц – штрафы от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;
  • Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – штрафы от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на период до 90 суток.

Кроме этого, в КоАП появилась новая статья 20.61 о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления. Подобный режим сейчас действует в Москве.

Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления:

  • Для граждан – от 1000 до 30 000 рублей;
  • Для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;
  • Для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей;
  • Для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления, если это повлекло за собой смерть человека:

  • Для граждан – от 15 000 до 50 000 рублей;
  • Для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;
  • Для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток
  • Для юридических лиц – от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме этого, власти ужесточили наказание за распространение ложных новостей (статья 13.15 КоАП) о коронавирусе. Теперь за распространение недостоверных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, юридическим лицам грозит штраф на сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. В случае, если действия юрлиц повлекло за собой смерть человека, то штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей.

За повторное распространение фейковых новостей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 300 000 до 400 000 рублей, а для должностных лиц — от 600 000 до 900 000. Для юрлиц — от 5 до 10 миллионов.

Ужесточение уголовной ответственности

Госдума также внесла поправки в статью 236 УК РФ. Изменения касаются нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Если нарушение привело к массовому заболеванию или угрозе его возникновения:

  • Наказывается штрафом на сумму от 500 000 до 700 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет;
  • Если это привело к смерти человека — штраф от 1 до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;
  • Если это привело к гибели двух и более лиц — принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Также появилась уголовная ответственность за распространение фейковых новостей, которые представляют угрозу гражданам России. Также это распространяется на публикацию ложной информации о принимаемых мерах безопасности.

  • Наказывается штрафом на сумму от 300 000 до 700 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо лишением свободы сроком до 3 лет;
  • В случае причинения вреда здоровья человеку — штраф от 700 000 до 1,5 миллионов, либо исправительные работы до 1 года, либо принудительные работы или лишение свободы до 3 лет;
  • Если это привело к смерти человека — штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.

#новости #covid19 #законы

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50 комментариев
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Spect

15

На каком основании человека можно сажать на семь лет за нарушение карантина?

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Костя Морозов

Spect
16

На основании закона который только что выкатили?

Ответить

Pavel Gordon

Spect
1

Например если человек сознательно заражает толпы людей. 7 лет все равно многовато, конечно.

Ответить

Sergey Grigor'ev

Pavel
1

А потом из-за него умрёт человек 100. Все равно многовато?

Ответить

Spect

Sergey
4

За причинение смерти по неосторожности двум и более человек можно максимум на четыре года присесть. И в случае если человек бутылки из окна кидал, можно установить кто кого убил, с заражением как они будут определять достоверно пока не ясно. Другое дело, если человек намеренно хотел заразить как можно больше людей, но тут я думаю можно какую-то отдельную статью придумать, ведь это возможно не только в условиях карантина и не только с коронавирусом. Дилетантские рассуждения вслух

Ответить

Sergey Grigor'ev

Spect
0

Так я же и говорил о "сознательном заражении" других людей.

Ответить

Spect

Sergey
0

Но закон-то не только таких людей коснётся

Ответить

Sergey Grigor'ev

Spect
0

Да, это плохо. Но бессимтомных людей не так много. Так, что шанс нечаянно заразить кого-то мал. Но как я понимаю адвокатов придется нанимать или что-то типо того.

Ответить

Andrey Kharitonov

Sergey
0

Это ещё надо как-то доказать, омг
Но как и кто это будет доказывать?

Ответить

Sergey Grigor'ev

Andrey
0

Там же отслеживание транзакций появится. То есть если ты сходил в магаз сделал покупки и оплатил картой ты "отметился" в магазе. Позже появляются новые заражённые люди которые были в этом магазе которые так же "отметились" там. Наверное как-то так. Хз.

Ответить

Готовый яд

Sergey
–2

согласна

Ответить

Готовый яд

Pavel
–2

*маловато

Ответить

Указанный Петя

Spect
1

Нарушение санитарно-эпидемической обстановки же. Из дурки сбежал

Ответить

ouxen

Spect
0

На основании Твентина ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Тактический череп

Spect
0

Сторонник Навального, либерал, не смотрит телевизор, против Путина. Да мало ли еще оснований?!

Ответить

Николай Чумаков

17

карантин — это если ты приехал с Европы или если у тебя анализ, верно? то, что я щас дома должен сидеть из-за Собянина, это самоизоляция, а не карантин, так?

Ответить

Худой бас

Николай
0

Так.

Ответить

ouxen

Николай
0

Самоизоляция в составе украины

Ответить

Готовый яд

Николай
0

да

Ответить

Тактический череп

Николай
0

Аутофелляция, да.

Ответить

Yuri Miller

Николай
–4

Когда привёз сало в Америку, говорят нельзя, Карантин, спрашиваешь "Болеете?" Брат 2

Ответить

ouxen

6

Какого еще нахуй карантина?!

Ответить

Научный чайник

ouxen
0

Путинские выходные жи 

Ответить

ouxen

Научный
0

Не нужны!

Ответить

ouxen

Научный
0

есть ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Готовый яд

ouxen
0

тот на который посадили бессимптомных и тех, кто под подзрением. ты не поверишь, но они шляются.

Ответить

ouxen

Готовый
0

Посадить можно только на бутылку

Ответить

Обухов Денис

4

В тюрьме кормят, а на самоизоляции нет.

Ответить

Kris

3

Всего то надо дождаться объявления карантина.

Ответить

Готовый яд

Kris
0

для тех кого на него посадили по эпидемрасследованию он весьма существует

Ответить

Виктор Мохов

2

Кремлеботам сокращение не грозит)

Ответить

Максимка Зубковка

2

Трахнем владельцев федеральных каналов? Или на них это не распространяется?

Ответить

ouxen

Максимка
0

Охладите трахание

Ответить

Обухов Денис

2

А за нарушение Конституционных прав, насколько собянина посадят? 

Ответить

Alexander Smirnov

0

Ахаха центральные каналы накажут

Ответить

Указанный Петя

1

Кокороноввируссс ето миф же!

Ответить

Dra

1

#city17 #1984 добавьте в теги

Ответить

August Alonso

–1

Ждите дефолта рубля

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

–3

Правильно, ебите долбаебов, которые за хайп мать продадут. 

Ответить

Ян Гурин

0

Бобриху оштрафуют? Могу выкачать ее Твиттер для СК. На всю ее годовую выручку на хватит

Ответить

Alex Under

0
Ответить

Joke Rofler

0

Как же задрали это жёлтые заголовки
Так и непонятно, что быдет за 1ое нарушение(пошёл не туда), непреднамеренное нарушение, нарушение со смягчающими обстоятельствами(лекарство есть только в дальней аптеке)

Ответить

Готовый яд

Joke
0

Те у кого карантин (бессимптомные и выявленные, или под подозрением) в аптеки за лекарствами ходить не должны. У остальных карантина пока нет.

Ответить

Daniil Minashkin

Готовый
0

То есть в москве за выход все еще нет штрафа?

Ответить

Tyler Durden

Daniil
0

Да, вроде бы до 4

Ответить

sergio huanych

0

так карантин официально объявили или нет?? в случае объявления - можно не платить кредиты же

Ответить

Daniil Minashkin

0

Господа, в москве же еще за выход на улицу не штрафуют или я что-то пропустил?

Ответить

Тактический череп

0

Российская юрисдикция.
Фейковая новость - это новость, которой нет в государственных СМИ.

Ответить

Серый шар

0

У нас каникулы из-за вспышки орви, вы о чем там?

Ответить

Обухов Денис

0

Те, кто заболел вчера, заразились примерно неделю назад.

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