За нарушение карантина можно отправиться в тюрьму на семь лет, а за публикацию фейков — до пяти лет.

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Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина и фейковые новости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Теперь за публикацию ложной информации о коронавирусе гражданам грозит штраф до 2 миллионов рублей или 5 лет тюрьмы, а за нарушение карантина — штраф до 2 миллионов рублей или до 7 лет заключения.

Поправки к уголовному и административному кодексам приняли сразу во втором и третьем чтении. Наказание будет зависеть от последствий совершённых действий. Самым серьёзным станет смерть человека.

Ужесточение административной ответственности

Власти внесли поправки в статью 6.3 КоАП о нарушении в области сасанитарно-эпидемиологического благополучия.

Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия в случае невыполнения требований властей:

для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 рублей (ранее от 100 до 500 рублей);



Для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 рублей (ранее от 500 до 1000 рублей);

Для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 000 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

Для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ранее от 10 000 до 20 000 рублей).

Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, если действия повлекли за собой смерть человека :

Для граждан – штрафы от 150 000 до 300 000 рублей;

Для должностных лиц – штрафы от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;



Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – штрафы от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на период до 90 суток.

Кроме этого, в КоАП появилась новая статья 20.61 о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления. Подобный режим сейчас действует в Москве.

Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления:

Для граждан – от 1000 до 30 000 рублей;

Для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;



Для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей;



Для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.



Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления, если это повлекло за собой смерть человека :

Для граждан – от 15 000 до 50 000 рублей;

Для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;



Для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток



Для юридических лиц – от 500 000 до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме этого, власти ужесточили наказание за распространение ложных новостей (статья 13.15 КоАП) о коронавирусе. Теперь за распространение недостоверных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, юридическим лицам грозит штраф на сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. В случае, если действия юрлиц повлекло за собой смерть человека, то штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей.

За повторное распространение фейковых новостей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 300 000 до 400 000 рублей, а для должностных лиц — от 600 000 до 900 000. Для юрлиц — от 5 до 10 миллионов.

Ужесточение уголовной ответственности

Госдума также внесла поправки в статью 236 УК РФ. Изменения касаются нарушения санитарно-эпидемиологических правил . Если нарушение привело к массовому заболеванию или угрозе его возникновения:

Наказывается штрафом на сумму от 500 000 до 700 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет;

Если это привело к смерти человека — штраф от 1 до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет;

Если это привело к гибели двух и более лиц — принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Также появилась уголовная ответственность за распространение фейковых новостей , которые представляют угрозу гражданам России. Также это распространяется на публикацию ложной информации о принимаемых мерах безопасности.