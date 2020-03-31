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За нарушение карантина можно отправиться в тюрьму на семь лет, а за публикацию фейков — до пяти лет.
Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина и фейковые новости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Теперь за публикацию ложной информации о коронавирусе гражданам грозит штраф до 2 миллионов рублей или 5 лет тюрьмы, а за нарушение карантина — штраф до 2 миллионов рублей или до 7 лет заключения.
Поправки к уголовному и административному кодексам приняли сразу во втором и третьем чтении. Наказание будет зависеть от последствий совершённых действий. Самым серьёзным станет смерть человека.
Власти внесли поправки в статью 6.3 КоАП о нарушении в области сасанитарно-эпидемиологического благополучия.
Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия в случае невыполнения требований властей:
для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 рублей (ранее от 100 до 500 рублей);
Для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 рублей (ранее от 500 до 1000 рублей);
Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия, если действия повлекли за собой смерть человека:
Кроме этого, в КоАП появилась новая статья 20.61 о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления. Подобный режим сейчас действует в Москве.
Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления:
Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления, если это повлекло за собой смерть человека:
Кроме этого, власти ужесточили наказание за распространение ложных новостей (статья 13.15 КоАП) о коронавирусе. Теперь за распространение недостоверных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, юридическим лицам грозит штраф на сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. В случае, если действия юрлиц повлекло за собой смерть человека, то штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей.
За повторное распространение фейковых новостей, для граждан предусмотрен штраф в размере от 300 000 до 400 000 рублей, а для должностных лиц — от 600 000 до 900 000. Для юрлиц — от 5 до 10 миллионов.
Госдума также внесла поправки в статью 236 УК РФ. Изменения касаются нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Если нарушение привело к массовому заболеванию или угрозе его возникновения:
Также появилась уголовная ответственность за распространение фейковых новостей, которые представляют угрозу гражданам России. Также это распространяется на публикацию ложной информации о принимаемых мерах безопасности.
На каком основании человека можно сажать на семь лет за нарушение карантина?
Например если человек сознательно заражает толпы людей. 7 лет все равно многовато, конечно.
А потом из-за него умрёт человек 100. Все равно многовато?
За причинение смерти по неосторожности двум и более человек можно максимум на четыре года присесть. И в случае если человек бутылки из окна кидал, можно установить кто кого убил, с заражением как они будут определять достоверно пока не ясно. Другое дело, если человек намеренно хотел заразить как можно больше людей, но тут я думаю можно какую-то отдельную статью придумать, ведь это возможно не только в условиях карантина и не только с коронавирусом. Дилетантские рассуждения вслух
Так я же и говорил о "сознательном заражении" других людей.
Да, это плохо. Но бессимтомных людей не так много. Так, что шанс нечаянно заразить кого-то мал. Но как я понимаю адвокатов придется нанимать или что-то типо того.
Это ещё надо как-то доказать, омг
Но как и кто это будет доказывать?
Там же отслеживание транзакций появится. То есть если ты сходил в магаз сделал покупки и оплатил картой ты "отметился" в магазе. Позже появляются новые заражённые люди которые были в этом магазе которые так же "отметились" там. Наверное как-то так. Хз.
Тактический череп
Сторонник Навального, либерал, не смотрит телевизор, против Путина. Да мало ли еще оснований?!
карантин — это если ты приехал с Европы или если у тебя анализ, верно? то, что я щас дома должен сидеть из-за Собянина, это самоизоляция, а не карантин, так?
Какого еще нахуй карантина?!
Научный чайник
Путинские выходные жи
Всего то надо дождаться объявления карантина.
Готовый яд
для тех кого на него посадили по эпидемрасследованию он весьма существует
Трахнем владельцев федеральных каналов? Или на них это не распространяется?
Бобриху оштрафуют? Могу выкачать ее Твиттер для СК. На всю ее годовую выручку на хватит
Как же задрали это жёлтые заголовки
Так и непонятно, что быдет за 1ое нарушение(пошёл не туда), непреднамеренное нарушение, нарушение со смягчающими обстоятельствами(лекарство есть только в дальней аптеке)
Готовый яд
Те у кого карантин (бессимптомные и выявленные, или под подозрением) в аптеки за лекарствами ходить не должны. У остальных карантина пока нет.
То есть в москве за выход все еще нет штрафа?
так карантин официально объявили или нет?? в случае объявления - можно не платить кредиты же
Господа, в москве же еще за выход на улицу не штрафуют или я что-то пропустил?