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Алексей Боржонов
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Исследование: за год по делу о неуважении власти возбудили 100 дел, большинство — за высказывания о Путине Материал редакции

Штрафами закончилось 51 дело.

По закону о неуважении к власти, принятому в марте 2019 года, возбудили 100 административных дел. Большинство из них — за высказывания о президенте России Владимире Путине. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной группы «Агора».

  • Всего за 12 месяцев возбудили 100 административных дел. 12 дел всё ещё рассматриваются судами;
  • В 51 случае они закончились штрафами на общую сумму 1,6 миллиона рублей, из них 38 дел — за высказывания о президенте, по ним выплатили минимум 1,2 миллиона рублей;
  • Всего из-за высказываний в адрес Владимира Путина возбудили как минимум 51 дело (по 17 делам объекты неуважения скрыты судами);
  • Норму применяли в 44 регионах, чаще всего — в Архангельской (восемь дел), Кемеровской (семь) и Саратовской (шесть) областях;
  • Как минимум в 55 случаях из 100 к ответсвенности привлекли пользователей «ВКонтакте», в девяти — «Одноклассников», в шести — Фейсбука, четырёх — Инстаграма. Кроме того, дела возбуждали из-за публикаций в Твиттере, Telegram, WhatsApp, Viber и на Change.org;
  • За проявление неуважения к Конституции и государственному флагу не привлекли к ответственности ни одного человека;
  • «Агора» отмечает, что пик возбуждённых дел пришёлся на сентябрь 2019 году, после этого начался спад;
  • Автор доклада адвокат Станислав Селезнев считает, что закон приняли для защиты чести и достоинства президента.

Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта 2019 года. За оскорбление общества, государства, официальных символов и органов государственной власти при первом нарушении закон предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

#новости #безуважения

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14 комментариев
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Указанный Петя

28

График показывает фак. Оштрафуйте его за неуважение

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ouxen

6
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Обухов Денис

ouxen
1

На дезинфекцию повез....😂

Ответить

fox_rus

3

вот за такие например

Ответить

fox_rus

fox_rus
9
Ответить

Anton Gostev

4

Сам график выглядит как неуважение

Ответить

Лев Бабенко

3

haha benis .!.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

На чаше весов не хватает закона "О власти, не вызывающей уважения"

Ответить

Бедный волк

1

Интересно вот, если сложить пальцы как на графике...

Ответить

Антон Пострунин

1

Кажется догадались, что популярности эта статья не добавляет, и стали реже применять ее. 

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Артем Иванов

0

Автор доклада адвокат Станислав Селезнев считает, что закон приняли для защиты чести и достоинства президента.

Так нечего защищать больше...

Ответить

Владимир Сапсаенко

0

Блин, а флаг то за что оскорблять?

Ответить

Sam Lowry

0

Честь — это достойные уважения и гордости моральные качества человека; его соответствующие принципы

Как и почему это надо защищать?

Достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория, характеристика человека со стороны его внутренней ценности, соответствия своему предназначению.

Как и почему это надо защищать? Ведь всё это потерять можешь только ты сам, по своей воле.

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Alexander Smirnov

0

Мы тут составили график.... подождите это похоже на

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