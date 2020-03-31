Исследование: за год по делу о неуважении власти возбудили 100 дел, большинство — за высказывания о Путине
Материал редакции
Штрафами закончилось 51 дело.
По закону о неуважении к власти, принятому в марте 2019 года, возбудили 100 административных дел. Большинство из них — за высказывания о президенте России Владимире Путине. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной группы «Агора».
Всего за 12 месяцев возбудили 100 административных дел. 12 дел всё ещё рассматриваются судами;
В 51 случае они закончились штрафами на общую сумму 1,6 миллиона рублей, из них 38 дел — за высказывания о президенте, по ним выплатили минимум 1,2 миллиона рублей;
Всего из-за высказываний в адрес Владимира Путина возбудили как минимум 51 дело (по 17 делам объекты неуважения скрыты судами);
Норму применяли в 44 регионах, чаще всего — в Архангельской (восемь дел), Кемеровской (семь) и Саратовской (шесть) областях;
Как минимум в 55 случаях из 100 к ответсвенности привлекли пользователей «ВКонтакте», в девяти — «Одноклассников», в шести — Фейсбука, четырёх — Инстаграма. Кроме того, дела возбуждали из-за публикаций в Твиттере, Telegram, WhatsApp, Viber и на Change.org;
За проявление неуважения к Конституции и государственному флагу не привлекли к ответственности ни одного человека;
«Агора» отмечает, что пик возбуждённых дел пришёлся на сентябрь 2019 году, после этого начался спад;
Автор доклада адвокат Станислав Селезнев считает, что закон приняли для защиты чести и достоинства президента.
Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта 2019 года. За оскорбление общества, государства, официальных символов и органов государственной власти при первом нарушении закон предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении — в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
Указанный Петя
График показывает фак. Оштрафуйте его за неуважение
ouxen
Обухов Денисouxen
На дезинфекцию повез....😂
fox_rus
вот за такие например
fox_rusfox_rus
Anton Gostev
Сам график выглядит как неуважение
Лев Бабенко
haha benis .!.
Арнольд Герасимович Дыня
На чаше весов не хватает закона "О власти, не вызывающей уважения"
Бедный волк
Интересно вот, если сложить пальцы как на графике...
Антон Пострунин
Кажется догадались, что популярности эта статья не добавляет, и стали реже применять ее.
Артем Иванов
Автор доклада адвокат Станислав Селезнев считает, что закон приняли для защиты чести и достоинства президента.
Так нечего защищать больше...
Владимир Сапсаенко
Блин, а флаг то за что оскорблять?
Sam Lowry
Честь — это достойные уважения и гордости моральные качества человека; его соответствующие принципы
Как и почему это надо защищать?
Достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория, характеристика человека со стороны его внутренней ценности, соответствия своему предназначению.
Как и почему это надо защищать? Ведь всё это потерять можешь только ты сам, по своей воле.
Alexander Smirnov
Мы тут составили график.... подождите это похоже на