Прямой эфир
Восемь человек умерли за сутки.
Число заболевших Covid-19 в России выросло до 2337. За сутки зафиксировали 500 новых случаев, восемь человек умерли, 55 — выздоровели. Об этом сообщили в оперштабе.
Новые случаи заболевания выявили в 24 регионах:
Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За всё время случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 73 регионах. За весь период 17 человек умерли, 121 — выздоровели.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции — жителям запретили выходить из дома без уважительных причин. Правительство рекомендовало другим регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки это сделали больше 25 регионов.
О, подъехали шашлычники.
Для них еще рановато
Почему, как раз, в Москве начали на них массово собираться ещё на буднях прошлой недели, когда +15 было
Шашлычники ещё пока что на стадии инкубационного периода. Они сейчас разносят вирус по городу, а только потом сами приболеют немножк.
Только сейчас подумал:
А что, если все эти шашлычники это проплаченные госслужащие, которых выгнали на шашлыки специально, чтобы можно было оправдать жёсткий карантин тупостью населения, а мы все повелись?)
Зачем подозревать тайную ложу там где есть явная лажа
Да и перед кем карантин оправдывать?
Шашлычники будут через неделю, а то и две. Средний инкубационный период вспомните.
чаще всего — через 5 дней
5 дней - это покашливание и температура. С такими симптомами даже участковый врач вряд ли придет.
а по твоему настоящие симптомы это когда пневмония и одно легкое отнялось?
да че там шашлычники, в пятницу вечером дохуя баров работало, многие тоже туда ломанулись
Растём понемногу
Кто напишет "Провели ещё 500 тестов", тот долбоёб.
Провели ещё 500 тестов
Мы все долбоебы
Долбоёб.
Ты долбоёб. 😊
Ну слишком странное число 500. Почему такое ровное
Неясный бокал
Больше не до чего доебаться?
Прямо вот ровно 500?
Да, мы русские, с нами бог и четкие цифры
А почему нет? 500 абсолютно такое же число, как 467, 583 и т.п., ровное число не означает, что оно придуманное из головы
Люди слишком предвзяты к числам с нулями. Я помню когда сложные вычисления проводил и в ответе получалось например 1000, я так мурашками покрывался и испытывай эйфорию, какую ни разу во время секса не испытывал наверное.
Эверест, когда в первый раз замерили, получили ровно 29000 футов. Зассали, что никто не поверит, и накинули ещё чуток для правдоподобности.
Может ты ещё дрочишь на учебник алгебры?
Я что, какая то обезьянка необразованная, чтобы на алгебру дрочить?
Я что, какая то обезьянка необразованная, чтобы на алгебру дрочить?
Базарю, реальная (университетская) алгебра заметно сложнее, чем матан.
Последний так вообще весьма приятный и доступный раздел высшей математики. А Григорий Михайлович очень хорошо его описал, снабдив толковыми примерами.
Жилищный торшер
Нет, нет, не переживай по поводу круглого числа. На самом деле, в России выявлено 499 случаев, так как они Крым учитывали.
Длительный паркур
вкусно очень
Апчхи!
Порвёмся
Тактический череп
Не страшно. На территории России все автоматически попадают в рай.
Вы что его дизите, не вывозите рофел ?
Увидим в конце дня, его коммент уже в плюсе
Что доказывает - с аудиторией нынешнего tj что-то не так. Точнее она стала родственной Лентачу.
Неправильный
Чо как удаленное обучение в реальности
Узнаю после путинских выходных. Пока продолжаю посиделки с отдельными энтузиастами. Сегодня будем говорить про внешнюю политику России во второй половине 17 столетия.
Как проходят тесты в регионах (Екб). У подруги, поднялась температура, приехала скорая с кашлящим крачём, увезли в больницу, взяли миллион тестов и положила в стационар. Спустя 5 дней было решено изолироваться дома, потому что лежание там было бессмысленным. На выходных результаты не приходят, сказали звонить узнавать в понедельник, дали номер, прошло уже 7 дней. Позвонила в понедельник сказали что нужно было звонить до 12 часов и вообще у них нет результатов и нужно звонить в роспотребнадзор и по телефону результаты не скажут в любом случае. Еле дозвонились сегодня с утра, должна приехать врач, о том есть результат вообще или нет не сказали. И того 8 дней на тест и ещё не факт что сегодня скажут. Вопрос сколько таких же которые вторую неделю ждут результатов? Как минимум есть ещё один знакомый в такой же ситуации только он уже 10 дней ждёт
Вопрос сколько таких же которые вторую неделю ждут результатов?
на ум приходит слово - "дохуя"
Тест же за пару часов делается, не?
Видимо Екб двигается с околосветовой скоростью и то что для всего мира пара часов, дня нас две недели
ничего кроме этого в голову не приходит
P.s. ебучие шашлычники
Указанный Петя
Шашлычники будут через 5 дней
через 5 дней они обратятся, потом первый тест, второй, стата запаздывает на день еще, так что они будут дней через 10
До двух недель же вроде.
Первого апреля еще 135 тысяч прибавится, если вы понимаете о чём я
@Roman Persianinov Может есть смысл на время пандемии делать в день одно новость, которая будет обновляться как во время протестов. Ну это не отменяет конечно вообще важных новостей про Covid19, но всякие мелочи по областям, точно можно писать. Мне было бы интересно читать, что там у русских)
Пример как onlainer делает https://tech.onliner.by/2020/03/31/coronavirus-20
У нас сейчас выходит ежедневный дайджест по всем главным новостям. Больше пока не планируется — и без того вся лента завалена этим вирусом.
Каким вирусом?
Сегодня опаздываете. Обычно в 11:40 я уже читаю эту новость
Да хоспаде, это уже не режим самоизоляции, а самый что ни на есть карантин - раз запретили выходить! -__-
Самоизоляция - это когда ты добровольно сидишь, а не когда запрещают...
по регионам:
🔸Москва - 387
🔸Санкт-Петербург - 48
🔸Республика Дагестан - 9
🔸Свердловская область - 9
🔸Мурманская область - 6
🔸Республика Бурятия - 6
🔸Республика Татарстан - 5
🔸Пензенская область - 5
🔸Ленинградская область - 3
🔸Ростовская область - 3
🔸Воронежская область - 2
🔸Астраханская область - 2
🔸Республика Башкортостан - 2
🔸Тюменская область - 2
🔸Приморский край - 2
🔸Костромская область - 1
🔸Республика Калмыкия - 1
🔸Нижегородская область - 1
🔸Самарская область - 1
🔸Алтайский край - 1
🔸Иркутская область - 1
🔸Хабаровский край - 1
🔸Магаданская область - 1
🔸Республика Крым - 1
Где опять Нижегородская область ? >:(
есть, +1 в НН
Подмосковье где? Всех вылечили, или Подмосковья больше нет?
это только новые, те самые 500.
Странно, что в Новосибирске не выявлено новых случаев. 3й город по численности, центр проверки тестов непосредственно в самом Новосибирске - неужели даже не проводят тесты 🤔
Скорее всего, потому что там используют эти самые местные нечувствительные тесты в отличии от Москвы
Ух какой молодец обосрать уже все успел, а вы не в курсе что раньше все проверки в Новосибиркс отсылались? И даже сейчас для уточнения анализы отсылаются туда
Оп, мой Алтайский край уже фигурирует в новостях.
у нас с сегодняшнего дня "самоизоляция", а на улице народа раз в 10 больше чем в последние 3 дня (город 30тыс жителей).
Все толпами ходят по всем магазинам, затариваются. В основном пенсионеры.
У нас в городе наоборот, как в выходные, машин мало, народу на улицах тоже немного
у нас теперь тоже наоборот. около дома все машины на парковке, из окон улица пустая вообще
Это ещё не экспонента?
А где Петросян?
Роберт Евгеньевич?