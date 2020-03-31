Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
13 168

В России зафиксировали ещё 500 случаев заболевания Covid-19. Число заболевших превысило 2000 Материал редакции

Восемь человек умерли за сутки.

131 комментарий
В закладки

Число заболевших Covid-19 в России выросло до 2337. За сутки зафиксировали 500 новых случаев, восемь человек умерли, 55 — выздоровели. Об этом сообщили в оперштабе.

Новые случаи заболевания выявили в 24 регионах:

  • Москва — 387;
  • Петербург — 48;
  • Дагестан — 9;
  • Свердловская область — 9;
  • Мурманская область — 6;
  • Бурятия — 6;
  • Татарстан — 5;
  • Пензенская область — 5;
  • Ленинградская область — 3;
  • Ростовская область — 3;
  • Воронежская область — 2;
  • Астраханская область — 2;
  • Башкирия — 2;
  • Тюменская область — 2;
  • Приморье — 2;
  • Костромская область — 1;
  • Калмыкия — 1;
  • Нижегородская область — 1;
  • Самарская область — 1;
  • Алтайский край — 1;
  • Иркутская область — 1;
  • Хабаровский край — 1;
  • Магаданская область — 1;
  • Крым — 1.

Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За всё время случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 73 регионах. За весь период 17 человек умерли, 121 — выздоровели.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции — жителям запретили выходить из дома без уважительных причин. Правительство рекомендовало другим регионам ввести аналогичные меры. К моменту написания заметки это сделали больше 25 регионов.

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
Исследование: за год по делу о неуважении власти возбудили 100 дел, большинство — за высказывания о Путине
Штрафами закончилось 51 дело.
8
32
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 131, "likes": 32, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 154977, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 31 Mar 2020 12:02:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
131 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Макс Массон

58

О, подъехали шашлычники.

Ответить

Алексей Иванов

Макс
59

Для них еще рановато

Ответить

Макс Массон

Алексей
3

Почему, как раз, в Москве начали на них массово собираться ещё на буднях прошлой недели, когда +15 было

Ответить

Насущные Проблемы

Макс
16

Шашлычники ещё пока что на стадии инкубационного периода. Они сейчас разносят вирус по городу, а только потом сами приболеют немножк.

Ответить

Снежный Женя

Насущные
2

А потом сами станут шашлычком для жуков-могильщиков.

Ответить

Dizzy Dizz

Макс
0

Так там будет овер тыща и это только в Москве

Ответить

Дмитрий Городских

Макс
–5

Только сейчас подумал:
А что, если все эти шашлычники это проплаченные госслужащие, которых выгнали на шашлыки специально, чтобы можно было оправдать жёсткий карантин тупостью населения, а мы все повелись?)

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Дмитрий
32
Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
0

Зачем подозревать тайную ложу там где есть явная лажа
Да и перед кем карантин оправдывать? 

Ответить

Pavel Fedorov

Евгений
1

А дождь выгоден производителям зонтиков

Ответить

Polina Malahova

Макс
2

Шашлычники будут через неделю, а то и две. Средний инкубационный период вспомните.

Ответить

Базовый огонь

Polina
0

чаще всего — через 5 дней

Ответить

Polina Malahova

Базовый
0

5 дней - это покашливание и температура. С такими симптомами даже участковый врач вряд ли придет.

Ответить

Базовый огонь

Polina
1

а по твоему настоящие симптомы это когда пневмония и одно легкое отнялось?

Ответить

tapav

Макс
1

Увы, но "шашлычники" еще будут заражать людей, которые через неделю на работу выйдут...

Ответить

Алексей

tapav
1

думаешь выйдут?

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
0

Типа работы не будет?

Ответить

Алексей

Litnikov
0

да я о том, что вроде пока сидит по домам.

Ответить

tapav

Алексей
0

Вообще не представляю, как теперь будут выкручиваться из ситуации "нерабочая оплачиваемая неделя"...

Ответить

Reggae Addict

Макс
0

дагестанские? :)

Ответить

Обухов Денис

Макс
0

387 новых – это Москва. Пора ров вокруг столицы копать...

Ответить

Evgeniy Smirnov

Макс
0

да че там шашлычники, в пятницу вечером дохуя баров работало, многие тоже туда ломанулись 

Ответить

Дмитрий Мордяшёв

Макс
0

Скорее отъехали шашлычники.
Простите за чернуху

Ответить

Evgeny Grigoriev

24

Растём понемногу

Ответить

Иван Ташкинов

Evgeny
11

Кто напишет "Провели ещё 500 тестов", тот долбоёб.

Ответить

Сергей Тихонов

Иван
78

Провели ещё 500 тестов

Ответить

Илюша

Сергей
40

Долбоёб.

Ответить

Alex Nevi

Илюша
7

Я/Мы Долбоёб :D

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Илюша
0

Я этот коммент вижу так. Вы тоже? 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Сергей
3

Мы все долбоебы

Ответить

Владимир Дыркин

Арнольд
1

все кроме меня 

Ответить

Арнольд

Владимир
2

я это и имел в виду

Ответить

Madao

Арнольд
0

Я — русский, а, значит, долбоёб. 

Ответить

Евгений Киров

Сергей
3

Долбоёб.

Ответить

Ленинград Amsterdam

Евгений
0

@Паша Красников !

Ответить

Иван Ташкинов

Сергей
0

Ты долбоёб. 😊

Ответить

Сергей Тихонов

Иван
0

Ну слишком странное число 500. Почему такое ровное

Ответить

Неясный бокал

Сергей
4

Больше не до чего доебаться?

Ответить

Валера Певнев

Неясный
2

Больше не до чего доебаться?

Ответить

Конечный завод

Неясный
0

Нет вопроса в конца предложения у него, смотри

Ответить

Длительный паркур

Сергей
0

с языка снял

Ответить

Иван Бражников

4

Прямо вот ровно 500?

Ответить

Владимир Василенко

Иван
49

Да, мы русские, с нами бог и четкие цифры

Ответить

Sergey Volkov

Владимир
0

пацанские, душевные цифры

Ответить

DoubleDors

Иван
18

А почему нет? 500 абсолютно такое же число, как 467, 583 и т.п., ровное число не означает, что оно придуманное из головы

Ответить

check-it-out

DoubleDors
16

Люди слишком предвзяты к числам с нулями. Я помню когда сложные вычисления проводил и в ответе получалось например 1000, я так мурашками покрывался и испытывай эйфорию, какую ни разу во время секса не испытывал наверное.

Ответить

George Jejeya

check-it-out
9

Эверест, когда в первый раз замерили, получили ровно 29000 футов. Зассали, что никто не поверит, и накинули ещё чуток для правдоподобности.

Ответить

Челобака

check-it-out
4

Может ты ещё дрочишь на учебник алгебры?

Ответить

check-it-out

Челобака
2

Я что, какая то обезьянка необразованная, чтобы на алгебру дрочить?

Ответить

Dear Moscow,

check-i…
0

 Я что, какая то обезьянка необразованная, чтобы на алгебру дрочить?

Базарю, реальная (университетская) алгебра заметно сложнее, чем матан. 

Последний так вообще весьма приятный и доступный раздел высшей математики. А Григорий Михайлович очень хорошо его описал, снабдив толковыми примерами.

http://scask.ru/d_book_alg.php?id=43

§ 41. Алгебраические расширения
Научная библиотека популярных научных изданий
scask.ru
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Челобака
1

или учебником алгебры 

Ответить

Жилищный торшер

Иван
2

Нет, нет, не переживай по поводу круглого числа. На самом деле, в России выявлено 499 случаев, так как они Крым учитывали.

Ответить

check-it-out

Жилищный
2

Такое маркетинговое число, типа для невнимательных ВСЕГО 400!

Ответить

Артём Мазанов

Иван
1

Так совпало

Ответить

Neo

Иван
0

перфекционизм же

Ответить

Andrew Night

12
Ответить

Длительный паркур

Andrew
9

вкусно очень

Ответить

Иван Ташкинов

Длительный
3

Апчхи!

Ответить

Поздний мангал

Иван
2

Господи, упокой душу раба твоего.

Ответить

Лекарственный паркур

Поздний
0

С вас 15 тыс

Ответить

Тактический череп

5

Ничего. Путин же сказал, что Россия лучше всех готова к эпидемии. Прорвемся!

Ответить

Михаил Подивилов

Тактический
19

Порвёмся

Ответить

Тактический череп

Михаил
0

Не страшно. На территории России все автоматически попадают в рай.

Ответить

Sergey Volkov

Тактический
0

Вы что его дизите, не вывозите рофел ?

Ответить

ExiLove

Sergey
4

Так он под каждой новостью про Россию пишет что-то в таком духе. Может кому-то надоело уже?

Ответить

Sergey Volkov

ExiLove
0

Увидим в конце дня, его коммент уже в плюсе

Ответить

Alexei Kuksin

Sergey
2

Что доказывает - с аудиторией нынешнего tj что-то не так. Точнее она стала родственной Лентачу.

Ответить

Неправильный

Alexei
0

Чо как удаленное обучение в реальности

Ответить

Alexei Kuksin

Неправи…
0

Узнаю после путинских выходных. Пока продолжаю посиделки с отдельными энтузиастами. Сегодня будем говорить про внешнюю политику России во второй половине 17 столетия. 

Ответить

Евгений Клочков

Alexei
0

Чо как где послушать

Ответить

Тактический череп

ExiLove
0

Надоело - самоизолируйтесь.

Ответить

Максим Бронников

8

Как проходят тесты в регионах (Екб). У подруги, поднялась температура, приехала скорая с кашлящим крачём, увезли в больницу, взяли миллион тестов и положила в стационар. Спустя 5 дней было решено изолироваться дома, потому что лежание там было бессмысленным. На выходных результаты не приходят, сказали звонить узнавать в понедельник, дали номер, прошло уже 7 дней. Позвонила в понедельник сказали что нужно было звонить до 12 часов и вообще у них нет результатов и нужно звонить в роспотребнадзор и по телефону результаты не скажут в любом случае. Еле дозвонились сегодня с утра, должна приехать врач, о том есть результат вообще или нет не сказали. И того 8 дней на тест и ещё не факт что сегодня скажут. Вопрос сколько таких же которые вторую неделю ждут результатов? Как минимум есть ещё один знакомый в такой же ситуации только он уже 10 дней ждёт

Ответить

Sergey Volkov

Максим
2

  Вопрос сколько таких же которые вторую неделю ждут результатов?

на ум приходит слово - "дохуя"

Ответить

Эдуард Суровый

Максим
0

Тест же за пару часов делается, не?

Ответить

Максим Бронников

Эдуард
0

Видимо Екб двигается с околосветовой скоростью и то что для всего мира пара часов, дня нас две недели

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

–5

ничего кроме этого в голову не приходит

P.s. ебучие шашлычники

Ответить

Указанный Петя

r0manov
17

Шашлычники будут через 5 дней

Ответить

Макс Шлыков

Указанный
5

через 5 дней они обратятся, потом первый тест, второй, стата запаздывает на день еще, так что они будут дней через 10

Ответить

Насущные Проблемы

Указанный
0

До двух недель же вроде.

Ответить

Rudolf Cunningham

Насущные
1

До. В среднем пять-шесть дней.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Указанный
0

а, да, точно

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

4

Первого апреля еще 135 тысяч прибавится, если вы понимаете о чём я

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Арнольд
4
Ответить

Konstantin Tsevelev

4

когда нет времени на раскачку

Ответить

Harmand Jarkov

3
Ответить

Механический фитиль

2

@Roman Persianinov Может есть смысл на время пандемии делать в день одно новость, которая будет обновляться как во время протестов. Ну это не отменяет конечно вообще важных новостей про Covid19, но всякие мелочи по областям, точно можно писать. Мне было бы интересно читать, что там у русских)

Пример как onlainer делает https://tech.onliner.by/2020/03/31/coronavirus-20

Ответить

Roman Persianinov

Механический
2

У нас сейчас выходит ежедневный дайджест по всем главным новостям. Больше пока не планируется — и без того вся лента завалена этим вирусом.

Ответить

Litnikov Danil

Roman
0

Каким вирусом?

Ответить

Roman Persianinov

Litnikov
0

Вирусом тупых вопросов

Ответить

Михаил Подивилов

2

Почалося (2)

Ответить

Жилищный торшер

0

Просто то, что было секретно теперь приходится опубликовывать, так как шила в мешке не утаишь.

Ответить

Denis Novikov

1

Сегодня опаздываете. Обычно в 11:40 я уже читаю эту новость

Ответить

Дмитрий Зинченко

Denis
0

11:08

Ответить

Sergey Volkov

Дмитрий
0

07:59.

Ответить

Кремлевский Данила

1

Завтра штучка подвалит

Ответить

Никита Сухов

1

Шашлындос-шашлындос
Мы умрём за шашлындос

Ответить

Alex Nevi

1

Да хоспаде, это уже не режим самоизоляции, а самый что ни на есть карантин - раз запретили выходить! -__-
Самоизоляция - это когда ты добровольно сидишь, а не когда запрещают...

Ответить

Sergey Volkov

0
Ответить

Неясный бокал

Sergey
2

Раанарод

Ответить

Евгений Большаков

0

по регионам:
 🔸Москва - 387

🔸Санкт-Петербург - 48

🔸Республика Дагестан - 9

🔸Свердловская область - 9

🔸Мурманская область - 6
🔸Республика Бурятия - 6

🔸Республика Татарстан - 5
🔸Пензенская область - 5

🔸Ленинградская область - 3
🔸Ростовская область - 3

🔸Воронежская область - 2

🔸Астраханская область - 2

🔸Республика Башкортостан - 2
🔸Тюменская область - 2

🔸Приморский край - 2

🔸Костромская область - 1

🔸Республика Калмыкия - 1

🔸Нижегородская область - 1

🔸Самарская область - 1

🔸Алтайский край - 1

🔸Иркутская область - 1

🔸Хабаровский край - 1

🔸Магаданская область - 1

🔸Республика Крым - 1

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
0

Где опять Нижегородская область ? >:(

Ответить

Евгений Большаков

Sergey
0

есть, +1 в НН

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
1

ееее бооой

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
0

в статье же написано, ну я и слепошара)

Ответить

Andrew Night

Евгений
0

Подмосковье где? Всех вылечили, или Подмосковья больше нет?

Ответить

Евгений Большаков

Andrew
0

это только новые, те самые 500. 

Ответить

Andrew Night

Евгений
0

а. точно

Ответить

Анатолий Черняк

Евгений
0

Странно, что в Новосибирске не выявлено новых случаев. 3й город по численности, центр проверки тестов непосредственно в самом Новосибирске - неужели даже не проводят тесты 🤔

Ответить

ctqwa

Анатолий
0

Скорее мало ездят в Европу

Ответить

Имя Фамилия

Анатолий
0

Скорее всего, потому что там используют эти самые местные нечувствительные тесты в отличии от Москвы

Ответить

Павел Поздняков

Имя
0

Ух какой молодец обосрать уже все успел, а вы не в курсе что раньше все проверки в Новосибиркс отсылались? И даже сейчас для уточнения анализы отсылаются туда 

Ответить

x mst

Евгений
0

Зачем этот коммент? В посте всё написано же.

Ответить

Петр Еремин

Евгений
–1

И ни одного в МО

Ответить

That cat

0

Оп, мой Алтайский край уже фигурирует в новостях.

Ответить

Alexei Kuksin

That
1

Наконец можешь сказать "мам я не хикка, я в самоизоляции".

Ответить

Ярослав Лазор

That
0

Поздравляю.

Ответить

Евгений Большаков

0

у нас с сегодняшнего дня "самоизоляция", а на улице народа раз в 10 больше чем в последние 3 дня (город 30тыс жителей). 
Все толпами ходят по всем магазинам, затариваются. В основном пенсионеры. 

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
1

У нас в городе наоборот, как в выходные, машин мало, народу на улицах тоже немного

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
0

у нас теперь тоже наоборот. около дома все машины на парковке, из окон улица пустая вообще

Ответить

Dmitry Kozin

0

Это ещё не экспонента?

Ответить

Илья Захаров

Dmitry
0

Вполне уже

Ответить

Рустам Бендер

0

Жара

Ответить

Саша Сыздыков

0

энивей жопа

Ответить

Master Oogway

0

А где Петросян?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Master
0

Роберт Евгеньевич? 

Ответить

Master Oogway

Арнольд
0

Да не этот

Ответить

Master Oogway

Арнольд
0

Ах, вот ты и попался

Ответить

Randy Taylor

0

Звонят колокола

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Умножать на 10 как минимум

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

блять. Хочу на скрипке научиться играть.. 

Ответить

Наталья Павлова

0

В Астрахани на сегодняшний день уже 9

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«МБХ медиа»: для каждого выхода из дома в Москве нужно будет подавать заявку, штрафы введут с 4 апреля
Свободно передвигаться по городу во время режима изоляции смогут только чиновники, силовики и депутаты.
139
Новости
В Петербурге ввели режим самоизоляции. Для людей младше 65 лет ограничения носят рекомендательный характер
Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.
204
Интернет
Резонанс: Изоляция в Москве
Как рунет встретил новость о том, что по столице скоро можно будет передвигаться только со спецпропуском.
126
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Как сделать заебись?
Не так сложно.
55
Технологии
В Telegram появились папки для чатов и каналов — теперь их можно сортировать и группировать
Долгожданная функция до этого присутствовала только в некоторых сторонних клиентах.
104
Интернет
Жительница Британии спросила имя кота из дома напротив с помощью записки на окне. И получила ответ — тоже через записку
Между соседями завязалась переписка, а у Уолтера (так зовут кота через дорогу) появились тысячи поклонников.
37

Прямой эфир

the.nightmarez

Госдума перенесла на 2021 год…

Valery Kirichenko

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла на 2021 год…

the.nightmarez

Госдума перенесла на 2021 год…

Roman Persianinov

В России зафиксировали ещё 500…

Насущные Проблемы

Госдума перенесла вступление в…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Lion St

Кравченко, Миронова и Ковальчук…

Dizzy Dizz

В России зафиксировали ещё 500…

Просто Хэнк

Трафик иностранных ресурсов…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Дмитрий Мордяшёв

В России зафиксировали ещё 500…

Evgeniy Smirnov

В России зафиксировали ещё 500…

Pavel Fedorov

В России зафиксировали ещё 500…

x mst

В России зафиксировали ещё 500…

Упоротый Голубь

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Madao

В России зафиксировали ещё 500…

Alexander Smirnov

Исследование: за год по делу о…

r0manov #LetsplaySpb

Госдума перенесла вступление в…

Litnikov Danil

В России зафиксировали ещё 500…