Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
250

Госдума перенесла на 2021 год вступление в силу закона о предустановке российского ПО Материал редакции

Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года.

12 комментариев
В закладки

Госдума перенесла вступление в силу закона о предустановке российского программного обеспечения на электронную технику с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Согласно закону, отдельные виды товаров должны продавать в России с отечественными программами. Пока неизвестно, какое именно ПО и на какие устройства будут устанавливать — власти должны определить регламент до вступления закона в силу.

Закон о предустановке российского ПО: главные…
Чего надо и не надо бояться при вступлении в силу закона о запрете продажи смартфонов и ноутбуков…
tjournal.ru

Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона. Они пояснили, что он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

#новости #законы

Новости
Подписан
Отписаться
В России зафиксировали ещё 500 случаев заболевания Covid-19. Число заболевших превысило 2000
Восемь человек умерли за сутки.
1
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 154983, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 31 Mar 2020 12:45:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Разместите объявление на TJ
Его увидят на главной и под статьями
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Арнольд Герасимович Дыня

4

Мы не можем сочинять шутки с такой скоростью, остановитесь

Ответить

Насущные Проблемы

Арнольд
0

А завтра ещё 1 апреля!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Насущные
3
Ответить

Насущные Проблемы

r0manov
1

Как же хорошо быть тридцатилетним олдом.

Ответить

Научный чайник

3

Да этот коронавирус оказывается за нас ребят

Ответить

Сергей Колегов

1

#сидимдома без Яндекса

Ответить

Владимир Дыркин

Сергей
–1

#сидимдома с Первым каналом

Ответить

Насущные Проблемы

0

слыш пилите новость

Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в…
Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на…
www.znak.com
Ответить

Владимир Дыркин

Насущные
–1

все регионы почти ввели этот режим. Совершенно нет никакой новости.

Ответить

the.nightmarez

0

Может к тому времени дума бумеров передохнет и не будет больше принимать идиотских антинародных законов...

Ответить

Владимир Дыркин

the.nightmarez
0

ну стоит признать, что они то не тусили на шашлычках как вонючее стадо баранов в парках.  Поэтому сомневаюсь, что они первыми передохнут.

Ответить

the.nightmarez

Владимир
0

Да, они тусят в своих хоромах, пока их дети упарываются коксом в загнивающих странах. Но вирус можно подцепить от водителя, кухарки, шлюхи, т.ч. не всё так безнадёжно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали ещё 270 случаев заражения Covid-19. Общее число заболевших — 1534
К 29 марта известно о восьми погибших.
118
Новости
«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ
В акции приняли участие 17 телеканалов.
144
Новости
В Петербурге ввели режим самоизоляции. Для людей младше 65 лет ограничения носят рекомендательный характер
Обновлено: о тотальной самоизоляции речи не идёт.
204
Популярное за три дня
Интернет
На «путинские каникулы» россияне вместо карантина собрались в Сочи. Там туристов выселяют из отелей и отправляют домой
Местным властям пришлось в короткие сроки закрыть почти всё, чтобы снизить поток туристов. А в соцсетях путешественников осудили за безответственность в период пандемии.
314
Дизайн и архитектура
Как сделать заебись?
Не так сложно.
55
Интернет
Жительница Британии спросила имя кота из дома напротив с помощью записки на окне. И получила ответ — тоже через записку
Между соседями завязалась переписка, а у Уолтера (так зовут кота через дорогу) появились тысячи поклонников.
37

Прямой эфир

the.nightmarez

Исследование: за год по делу о…

the.nightmarez

Госдума перенесла на 2021 год…

Valery Kirichenko

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла на 2021 год…

the.nightmarez

Госдума перенесла на 2021 год…

Roman Persianinov

В России зафиксировали ещё 500…

Насущные Проблемы

Госдума перенесла вступление в…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Lion St

Кравченко, Миронова и Ковальчук…

Dizzy Dizz

В России зафиксировали ещё 500…

Просто Хэнк

Трафик иностранных ресурсов…

Владимир Дыркин

Госдума перенесла вступление в…

Дмитрий Мордяшёв

В России зафиксировали ещё 500…

Evgeniy Smirnov

В России зафиксировали ещё 500…

Pavel Fedorov

В России зафиксировали ещё 500…

x mst

В России зафиксировали ещё 500…

Упоротый Голубь

«Надеюсь, он смотрел Джона…

Madao

В России зафиксировали ещё 500…

Alexander Smirnov

Исследование: за год по делу о…

r0manov #LetsplaySpb

Госдума перенесла вступление в…