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Он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года.
Госдума перенесла вступление в силу закона о предустановке российского программного обеспечения на электронную технику с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.
Согласно закону, отдельные виды товаров должны продавать в России с отечественными программами. Пока неизвестно, какое именно ПО и на какие устройства будут устанавливать — власти должны определить регламент до вступления закона в силу.
Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона. Они пояснили, что он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.
Мы не можем сочинять шутки с такой скоростью, остановитесь
А завтра ещё 1 апреля!
#сидимдома без Яндекса
все регионы почти ввели этот режим. Совершенно нет никакой новости.
Может к тому времени дума бумеров передохнет и не будет больше принимать идиотских антинародных законов...
ну стоит признать, что они то не тусили на шашлычках как вонючее стадо баранов в парках. Поэтому сомневаюсь, что они первыми передохнут.
Да, они тусят в своих хоромах, пока их дети упарываются коксом в загнивающих странах. Но вирус можно подцепить от водителя, кухарки, шлюхи, т.ч. не всё так безнадёжно.