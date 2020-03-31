Прямой эфир
Пока что в стране ни одного случая заражения.
Власти Туркменистана запретили государственным СМИ использовать слово «коронавирус» и исключили его из информационной брошюры Минздрава, которая распространяется в больницах и учебных заведениях. Об этом пишут «Репортёры без границ» (RSF) и независимое издание «Хроники Туркменистана».
Глава подразделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье утверждает, что таким образом власти страны ставят жизни жителей под угрозу. Согласно публичным данным на 31 марта, в Туркменистане пока не выявлено ни одного случая заражения.
Туркменистан является одной из почти 30 стран, которая отрицает наличие заражённых граждан. Несмотря на это, власти регулярно проводят профилактические мероприятия.
В середине марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал жителям страны защищаться от вирусов при помощи дыма гармалы. Бердымухамедов заявил, что это средство доказало свою эффективность, сославшись на то, что их предки производили окуривание дымом гармалы во время важных событий в жизни — женитьбы или переезда.
иф ай игнор ит мейб ит вил го эвей
Oňa ähmiýet bermesem, ýitip biler.
"это средство доказало свою эффективность, ... их предки производили окуривание дымом гармалы во время важных событий в жизни"
Вот бы все эти старые пердуны отправились к своим любимым предкам, на которых так любят ссылаться. Так заколебали со своими средневековыми понятиями, сил нет.
И это нормально, если ты дед в селе, но твою же, ТЫ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, ОЧНИСЬ, КАКИЕ К ХЕРАМ ПРЕДКИ ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ 2020 ГОД НА ДВОРЕ
Поздний мангал
👆 похоже что этот человек перестал принимать "дым гармалы" по утрам, вызывайте санитаров.
Входной Илья
Вот бы все эти старые пердуны отправились к своим любимым предкам, на которых так любят ссылаться.
Так коронавирус как раз над этим работает.
Запрещенная террористическая организация "коронавирус" на территории Туркменистана
Волан де Коронавирус
Островок стабильности....
Научный чайник
Коронавирус?
Первая страна в мире победившая коронавирус.
Обкурят дымом курбангалы и отпустят)
А вот это по нашему
Исконно-посконный авторитаризм с натуральным вкусом туземщины. Не хватает только шаманов с бубнами.
Отголоски малой родины твердят, что Гурбангулы Мяликгулиевич хуйни сказать не может.
Ой! А тут не приято обращать внимание на действия этого мужчины. Удалите пожалуйста, картинка явно с намеком.
Подставте лучше путина
Учитывая что они не производят продуктов питания и все завозят из ирана где уже не ок давно, скоро он запретит людям есть, а потом и пить))
Простите, а этот дедушка и правда раньше был министром здравоохранения? Мои соболезнования.
Им же хуже. После того как все страны избавятся от вируса, Россия закроет границу с Туркенистаном, даже за взятки не пройдут. В итоге трудовые мигранты не смогут выйти на работу, их бюджет ещё сильнее пострадает, в итоге у них будет спираль пиздеца, возможно добровольно принудительно появится сменщик "Гурбангулы"
Россия
Закроет границу со страной Средней Азии
Это что за параллельная вселенная впустити туда
Собачий спрей
Из за вируса могут закрыть, даже после текущей ситуации.
Мигранты не исчезнут, просто изменится доля из Туркменистана.
Из-за вируса-то уже закрыли. Но после - откроют как можно быстрее, надо же строить многонационалочку
Так разве есть мигранты из Туркмении? Это же закрытая страна, там поди и выездные визы есть, так просто оттуда не уедешь
Из Туркмении, кроме русских, мало кого вообще выпускают. Все мигранты, которые есть, едут в Турцию, а не в Россию. Они закрыты почти так же, как КНДР
ХОТИТЕ КАК НА ТУРКМЕНИСТАНЕ?!
А я по первой думал, что это панорама
Reject modernity, embrace tradition
Входной Илья
Когда купил все микротранзакции в сторе. Полный сет с петом и кастомным маунтом, а также свой хаудаут.
Братишки!