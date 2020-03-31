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Arthur Khamzin
6643

Туркменистан запретил СМИ писать слово «коронавирус» и исключил его из брошюры Минздрава Материал редакции

Пока что в стране ни одного случая заражения.

72 комментария
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Власти Туркменистана запретили государственным СМИ использовать слово «коронавирус» и исключили его из информационной брошюры Минздрава, которая распространяется в больницах и учебных заведениях. Об этом пишут «Репортёры без границ» (RSF) и независимое издание «Хроники Туркменистана».

Глава подразделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье утверждает, что таким образом власти страны ставят жизни жителей под угрозу. Согласно публичным данным на 31 марта, в Туркменистане пока не выявлено ни одного случая заражения.

Туркменистан является одной из почти 30 стран, которая отрицает наличие заражённых граждан. Несмотря на это, власти регулярно проводят профилактические мероприятия.

В середине марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал жителям страны защищаться от вирусов при помощи дыма гармалы. Бердымухамедов заявил, что это средство доказало свою эффективность, сославшись на то, что их предки производили окуривание дымом гармалы во время важных событий в жизни — женитьбы или переезда.

#covid19 #новости

Спасибо за наводку Alexander Balan
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72 комментария
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Игорь Головин

38

иф ай игнор ит мейб ит вил го эвей

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Дмитрий Алексеевич

Игорь
4

Oňa ähmiýet bermesem, ýitip biler.

Ответить

Игорь Головин

Дмитрий
2

царь во дворца

Ответить

Александр Кувайцев

25

"это средство доказало свою эффективность, ... их предки производили окуривание дымом гармалы во время важных событий в жизни"

Вот бы все эти старые пердуны отправились к своим любимым предкам, на которых так любят ссылаться. Так заколебали со своими средневековыми понятиями, сил нет.

И это нормально, если ты дед в селе, но твою же, ТЫ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, ОЧНИСЬ, КАКИЕ К ХЕРАМ ПРЕДКИ ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ 2020 ГОД НА ДВОРЕ

Ответить

Поздний мангал

Александр
25

👆 похоже что этот человек перестал принимать "дым гармалы" по утрам, вызывайте санитаров.

Ответить

Кирилл Вселенский

Александр
14

Антигармальщика порвало

Ответить

Входной Илья

Александр
5

Вот бы все эти старые пердуны отправились к своим любимым предкам, на которых так любят ссылаться.

Так коронавирус как раз над этим работает.

Ответить

Tural M

Александр
1

справедливости ради, если они особо из страны не выбрилась, то могут и защититься)

Ответить

Денис Файзулин

Александр
0

а ведь он врач по специальности

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

23

Запрещенная террористическая организация "коронавирус" на территории Туркменистана 

Ответить

Варя Березкина

r0manov
1

Волан де Коронавирус 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Варя
1
Ответить

&#013; &#013;

r0manov
0

Алексей  Коронавирус. 

Ответить

Этнический Орзэмэс

16
Ответить

Собачий спрей

12
Ответить

Обухов Денис

10

Жопа есть, а слова нет!

Ответить

Научный чайник

6

Ебать помойка 

Ответить

Обухов Денис

Научный
2

Островок стабильности....

Ответить

Eugen T

Обухов
2

...отменил понедельники 😎

Ответить

Gregory

Научный
0

А потом вспоминаешь, что на Ютубе тоже запрещено это слово)

Ответить

Научный чайник

Gregory
0

Коронавирус? 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Научный
1
Ответить

Poe Ghost

Gregory
0

По-моему, YouTube просто отнял возможность монетизировать ролики на эту тему, а хайпить на коронавирусе по-прежнему не запрещено.

Ответить

Gregory

Poe
–1

YouTube просто отнял возможность монетизировать ролики

Считай запретил. Какой блоггер в здравом уме будет лишать себя заработка?

Ответить

I A

Gregory
1

Какой блогер в здравом уме рассчитывает на заработки с YouTube на стандартной монетизации? 🤔

Ответить

Evgeny Grigoriev

5

Первая страна в мире победившая коронавирус. 

Ответить

Матвей Токин

Evgeny
2

Еще спид и туберкулёз 

Ответить

Силап

Evgeny
1

Я оттуда и у нас даже нет официально зарегистрированного случая. Нам попросту и не скажут, если найдут, чтобы панику не начинали.

Ответить

Иван Ташкинов

Силап
1

Обкурят дымом курбангалы и отпустят)

Ответить

Невидимый магнит

Иван
1

*Гурбангулы

Ответить

Master Oogway

4
Ответить

Alexey Snooker

Master
0

Совпадение?

Ответить

Митя Простомолотов

4
Ответить

Denzel Washington

3

А вот это по нашему

Ответить

Обухов Денис

Denzel
0

А что так можно было?

Ответить

Обухов Денис

3

Исконно-посконный авторитаризм с натуральным вкусом туземщины. Не хватает только шаманов с бубнами.

Ответить

Ирина Голунова

2

Отголоски малой родины твердят, что Гурбангулы Мяликгулиевич хуйни сказать не может.

Ответить

Жаркий диод

1
Ответить

сироп от щекотки

Жаркий
1

Ой! А тут не приято обращать внимание на действия этого мужчины. Удалите пожалуйста, картинка явно с намеком.
Подставте лучше путина

Ответить

Sergey Volkov

1

нет слова, нет и вируса :DDD

Ответить

Матвей Токин

1

Учитывая что они не производят продуктов питания и все завозят из ирана где уже не ок давно, скоро он запретит людям есть, а потом и пить))

Ответить

Lev Romanov

1

Простите, а этот дедушка и правда раньше был министром здравоохранения? Мои соболезнования.

Ответить

Собачий спрей

0

Им же хуже. После того как все страны избавятся от вируса, Россия закроет границу с Туркенистаном, даже за взятки не пройдут. В итоге трудовые мигранты не смогут выйти на работу, их бюджет ещё сильнее пострадает, в итоге у них будет спираль пиздеца, возможно добровольно принудительно появится сменщик "Гурбангулы"

Ответить

Евгений Клочков

Собачий
2

Россия

Закроет границу со страной Средней Азии

Это что за параллельная вселенная впустити туда

Ответить

Собачий спрей

Евгений
0

Из за вируса могут закрыть, даже после текущей ситуации. 
Мигранты не исчезнут, просто изменится доля из Туркменистана.

Ответить

Евгений Клочков

Собачий
0

Из-за вируса-то уже закрыли. Но после - откроют как можно быстрее, надо же строить многонационалочку

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Собачий
2

Так разве есть мигранты из Туркмении? Это же закрытая страна, там поди и выездные визы есть, так просто оттуда не уедешь

Ответить

Собачий спрей

Дмитрий
0

Честно хз, надо гуглить. Я не мониторил эту информацию. 

Ответить

пирог же

Дмитрий
0

з=там загран теперь только в 40 получить можно. чтоб молодые не сваливали

Ответить

Артем Стажаров

Собачий
1

Из Туркмении, кроме русских, мало кого вообще выпускают. Все мигранты, которые есть, едут в Турцию, а не в Россию. Они закрыты почти так же, как КНДР

Ответить

Собачий спрей

Артем
0

Ок, теперь буду знать.

Ответить

Master Oogway

0

ХОТИТЕ КАК НА ТУРКМЕНИСТАНЕ?!

Ответить

Артур Логвинов

Master
0

У нас и так блядь как в Туркменистане, алло!

Ответить

weeb

0

Бердымухамедов

Ответить

Евгений Клочков

0

А я по первой думал, что это панорама

Ответить

Bohdan Shtepan

Евгений
0

Касаткин в отпуск ушел

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

И что же нам теперь делать?

Ответить

Марк Варламов

0

Я бы тоже запретил, правильно говорить "китайский вирус".

Ответить

Alex Postnikov

0

Reject modernity, embrace tradition

Ответить

Входной Илья

Alex
0

Когда купил все микротранзакции в сторе. Полный сет с петом и кастомным маунтом, а также свой хаудаут.

Ответить

Беларусь

0

Братишки!

Ответить

Litnikov Danil

Беларусь
0

Ну, у вас вроде есть

Ответить

Насущные Проблемы

0

У нас так ВИЧ нет.

Ответить

Alan Hubiev

0

Неожиданно , красавцы

Ответить

Нежный франт

0

Туркменистан является одной из почти 30 стран, которая отрицает наличие заражённых граждан.

А что за 30 стран? КНДР и Туркменистан понятно, а кто ещё?

Ответить

Roman Polyakov

0

Да уж, Мякикгулиеч знатная трольчатина:

Ответить

Асанали Карипов

0

Этим парням даже границы закрывать не надо, как и пухляшу Киму

Ответить

Анастасия Андреева

0

+ Gurbanguly Berdimuhamedov: Last Week Tonight with John Oliver 

Ответить

Денис Файзулин

0

все записать данный обряд в зеленый блокнот и приложить ко лбу 3 раза.

Ответить

Stan Majors

0

Невероятный ход)

Ответить

Антон Мошков

0

Да откуда он у них возьмётся, если почти никто не выезжает из страны?

Ответить

Max Berezin

0
Ответить
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