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Другие регионы вводят режим самоизоляции.
В Краснодарском крае ввели карантин на фоне пандемии Covid-19, сообщается на сайте администрации субъекта.
Жителям запрещено выходить из дома с 18:00 31 марта по 5 апреля и передвигаться по городу — в том числе на автомобиле. Для таких поездок необходимы специальные разрешения. Покидать места пребывания можно только в исключительных случаях — чтобы сходить в магазин или аптеку, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Контролировать соблюдение карантина будут патрульные: полицейские, росгвардейцы, казаки и общественники. Нарушителей будут штрафовать, на сколько, в администрации пока не уточнили.
Похожие меры ввели и в других регионах России, к текущему моменту их более 50. Но в большинстве из них жителей либо обязывают соблюдать режим самоизоляции, либо рекомендуют соблюдать его. Краснодарский край первым объявил о введении карантина, а не режима самоизоляции.
С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин во время обращения к нации рекомендовал гражданам находиться дома. Несмотря на это, россияне массово отправились в Сочи.
Регионы стали вводить режим самоизоляции с 30 марта вслед за Москвой и Подмосковьем. TJ подготовил карту, где отмечает субъекты с введёнными ограничениями для граждан.
Контролировать соблюдение карантина будут
казаки
Удачи вам, краснодарцы, с косплейщиками.
Как это развидеть бля
а губернаторы вообще имеют полномочия вводить карантин без объявления режима ЧС/ЧП в стране ?
Деньги выплачивают в карантин?
сорян
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/9a1/9a1d15a356cd109d064f7f9ab67d6a1f.pdf
и ссылаются на
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/589/589e917806a0df945b193e373c0d19f6.pdf
Судя по этому, можно ездить или ходить пешком и в случае остановки говорить например:
1. Самозанятый фотограф или блогер. Их деятельность не приостановлена
2. Как физлицо следуешь в пункт назначения для приобретения услуги, например: интернет-клуб, ателье пошива одежды, ремонт обуви, фото-студию, изготовление ключей и т.д. Вообщем услуги, не розничная торговля. Это не приостановлено. И если они закрыты, ты следуешь по городу в поисках открытых
Обращение губернатора, если что
https://www.youtube.com/watch?v=FnVYDLxQRIY
Бенджамин постоянно с таким еблетом, как будто его лимоны целиком жрать заставляют
Слава Кубани!
Так, у меня через пару часов туда самолёт. Вещи отправлены уже, такси заказано. Меня пустят домой-то?
Неясный бокал
Кто на Аве?
Нужный блик
а из Краснодара рейсов много отменяют, я как раз завтра отсюда сваливать собираюсь.
а ты живешь в Краснодаре? а куда сваливать?
Нужный блик
ну я приезжаю сюда по работе, по две недели, а то и месяц тут бываю, домой сваливать собираюсь, в Белгород. Но у нас там тоже рейсов много отменили, которые удобные были. То пересадка час была, а теперь по 22 часа и тд. Единичные случаи норм рейсов.
В принципе ситуация стабильная,ничего сверхъестественного,даже интересно что будет с городом завтра:)
Блять, а объясните мне, почему так все боятся этого слова "карантин"?
придумывают какие-то ебанутые "самоизоляция" итд
Сегодня родители мне рассказали как к их знакомой в городе Майкопе дети с Краснодара приехали. Я не знаю что там за карантин, если люди смогли сесть в машину и пересечь границу краснодарского края.
Упс. Я живу в анапе