Другие регионы вводят режим самоизоляции.

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В Краснодарском крае ввели карантин на фоне пандемии Covid-19, сообщается на сайте администрации субъекта.

Жителям запрещено выходить из дома с 18:00 31 марта по 5 апреля и передвигаться по городу — в том числе на автомобиле. Для таких поездок необходимы специальные разрешения. Покидать места пребывания можно только в исключительных случаях — чтобы сходить в магазин или аптеку, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение. Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснётся транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Контролировать соблюдение карантина будут патрульные: полицейские, росгвардейцы, казаки и общественники. Нарушителей будут штрафовать, на сколько, в администрации пока не уточнили.

Похожие меры ввели и в других регионах России, к текущему моменту их более 50. Но в большинстве из них жителей либо обязывают соблюдать режим самоизоляции, либо рекомендуют соблюдать его. Краснодарский край первым объявил о введении карантина, а не режима самоизоляции.

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин во время обращения к нации рекомендовал гражданам находиться дома. Несмотря на это, россияне массово отправились в Сочи.