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Алексей Боржонов
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Краснодарский край первым из российских регионов назвал режим самоизоляции карантином Материал редакции

Другие регионы вводят режим самоизоляции.

45 комментариев
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В Краснодарском крае ввели карантин на фоне пандемии Covid-19, сообщается на сайте администрации субъекта.

Жителям запрещено выходить из дома с 18:00 31 марта по 5 апреля и передвигаться по городу — в том числе на автомобиле. Для таких поездок необходимы специальные разрешения. Покидать места пребывания можно только в исключительных случаях — чтобы сходить в магазин или аптеку, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение. Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснётся транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы.

Вениамин Кондратьев
губернатор Краснодарского края

Контролировать соблюдение карантина будут патрульные: полицейские, росгвардейцы, казаки и общественники. Нарушителей будут штрафовать, на сколько, в администрации пока не уточнили.

Похожие меры ввели и в других регионах России, к текущему моменту их более 50. Но в большинстве из них жителей либо обязывают соблюдать режим самоизоляции, либо рекомендуют соблюдать его. Краснодарский край первым объявил о введении карантина, а не режима самоизоляции.

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Карта: режим самоизоляции в России — Разборы на TJ
Обновляемый материал.
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#новости #covid19

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45 комментариев
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Taktischer Corgi

15

Контролировать соблюдение карантина будут

казаки

Удачи вам, краснодарцы, с косплейщиками.

Ответить

check-it-out

Taktischer
32

Патруль:

Ответить

Студенческий каякер

18

Краснодарский край - это рай

Ответить

Andrey Frolov

Студенческий
7

Если есть на свете рай

Из него не выезжай

Ответить

Alexander Pavlyut

Студенческий
2

Кровосток напоминает

Ответить

Thomas O'Harriedge

Студенческий
1

Как это развидеть бля

Ответить

Icipher

Thomas
1

Никак, живи с этим.

Ответить

Андрей Рядькин

Студенческий
1

Охуевший в край 

Ответить

Евгений Большаков

4

а губернаторы вообще имеют полномочия вводить карантин без объявления режима ЧС/ЧП в стране ? 

Ответить

Евгений Абрамовских

Евгений
2

Федерация. Имеют. Но при "определенных обстоятельствах"

Ответить

Станислав Есин

2

Деньги выплачивают в карантин? 

Ответить

Da Rina

Станислав
2

пока даже постановления мы не видели

Ответить

Ольга Щербинина

Da
1

Готовят) скоро будет обращение губерское

Ответить

Илья Политов

Da
0

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/f76/f766b42463e0747e47b251ac6e5bcf05.pdf

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/f76/f7…
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/f76/f766b42463e0747e47b251ac6e5bcf05.pdf
admkrai.krasnodar.ru
Ответить

Da Rina

Илья
0

не то

Ответить

Илья Политов

Da
0

сорян

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/9a1/9a1d15a356cd109d064f7f9ab67d6a1f.pdf

и ссылаются на 

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/589/589e917806a0df945b193e373c0d19f6.pdf

Судя по этому, можно ездить или ходить пешком и в случае остановки говорить например:
1. Самозанятый фотограф или блогер. Их деятельность не приостановлена
2. Как физлицо следуешь в пункт назначения для приобретения услуги, например: интернет-клуб, ателье пошива одежды, ремонт обуви, фото-студию, изготовление ключей и т.д. Вообщем услуги, не розничная торговля. Это не приостановлено. И если они закрыты, ты следуешь по городу в поисках открытых

Ответить

Валентин Жетонофф

Станислав
0

откдуа. инфа, что должны что-то выплаяивать?

Ответить

Илья Политов

Станислав
0

Нет, только штрафы 15-500к

Ответить

Ольга Щербинина

2

Обращение губернатора, если что
https://www.youtube.com/watch?v=FnVYDLxQRIY

Ответить

Мощный Каковощи

Ольга
2

Бенджамин постоянно с таким еблетом, как будто его лимоны целиком жрать заставляют

Ответить

Ольга Щербинина

1

Слава Кубани!

Ответить

Da Rina

Ольга
2

видимо Кондратьева заколебали туристы, приехавшие на "каникулы"

Ответить

Ольга Щербинина

Da
2

и его сложно не понять

Ответить

Мелкий парфюмер

1

Бета-тестеры для Москвы

Ответить

Alain More

0

Так, у меня через пару часов туда самолёт. Вещи отправлены уже, такси заказано. Меня пустят домой-то? 

Ответить

Неясный бокал

Alain
0

Кто на Аве?

Ответить

Miku Hatsune

Неясный
3

Мария

Ответить

Неясный бокал

Miku
2

Деуз вульт

Ответить

Ольга Щербинина

Alain
1

Должны пустить, город не закрывали.

Ответить

Dra

Alain
0

До утра понедельника придётся жить в аэропорту. Если не продлят карантин.

Ответить

Этнический Орзэмэс

Dra
1
Ответить

Нужный блик

Alain
0

а из Краснодара рейсов много отменяют, я как раз завтра отсюда сваливать собираюсь. 

Ответить

Степан Кучеренко

Нужный
0

а ты живешь в Краснодаре? а куда сваливать?

Ответить

Нужный блик

Степан
1

ну я приезжаю сюда по работе, по две недели, а то и месяц тут бываю, домой сваливать собираюсь, в Белгород. Но у нас там тоже рейсов много отменили, которые удобные были. То пересадка час была, а теперь по 22 часа и тд. Единичные случаи норм рейсов. 

Ответить

Agif Aliev

0

В принципе ситуация стабильная,ничего сверхъестественного,даже интересно что будет с городом завтра:)

Ответить

Митя Простомолотов

0

всё из-за москалей

Ответить

Кубардак Нургушаметов

0

У нас границу закрывают между республиками.

Ответить

Gleb Khineev

0

Самый смелый край)

Ответить

Dr. Acula

0

хз, в астрахани губернатор тоже назвал это карантином

Ответить

Виталий Ситников

0

Блять, а объясните мне, почему так все боятся этого слова "карантин"?

придумывают какие-то ебанутые "самоизоляция" итд

Ответить

Adam Schebzuho

0

Сегодня родители мне рассказали как к их знакомой в городе Майкопе дети с Краснодара приехали. Я не знаю что там за карантин, если люди смогли сесть в машину и пересечь границу краснодарского края. 

Ответить

Stan Majors

Adam
0

Из

Ответить

Oleg Poichenko

0

Упс. Я живу в анапе

Ответить

Ольга Щербинина

Oleg
0

а правда, что к вам толпа туристов на выходных приехала?

Ответить

Алексей

–1

В Москве еще в воскресенье было так.

Ответить
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