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Новости
Артём Мазанов
41 998

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус Материал редакции

Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.

415 комментариев
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Фото Алексея Дружинина

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом в прямом эфире заявила ведущая телеканала «Россия 24». Врачи рассказали, что Проценко «чувствует себя удовлетворительно» и находится в больнице в Коммунарке.

Позже в тот же день Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо.

Денис Проценко
главврач Коммунарки

Главврач добавил, что он самоизолировался в кабинете и работает дистанционно. «Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — уточнил он.

24 марта Проценко встречался в Коммунарке с Путиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Фото пресс-службы президента России 

Комментируя новость о заболевании Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что «всё нормально».

Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё нормально.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

После визита Путина в коммунарку Песков рассказал, что российский президент, несмотря на распространение Covid-19, продолжает здороваться со своими собеседниками за руку, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

#новости #covid19

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415 комментариев
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Краткий Никита

920

🤞🏻

Ответить

Декоративный фитиль

Краткий
140

Вы только посмотрите как летят просмотры и как много людей ставят лайки этому комментарию. Дизлайков или нет совсем или практически нет. Хоспаде, как же люди этого ждут, как же все уже устали. 

Ответить

Виолетта Макаревич

Декоративный
51

Прикольно то, что сам комментарий в целом можно трактовать по-разному.

Ответить
2 комментария

ＫＩＢØＵＮＥ

Декоративный
1

Ага тут. А вот в группе того же RT не устали

Ответить
1 комментарий

Роберт Петросян

Декоративный
1

Надеемся передали подарок деду

Ответить
1 комментарий

Sapar Nurkamal

Декоративный
1

Это статистика людей, читающих Tj. Думаю, на условном РИА новости, совсем другая картина.

Ответить
1 комментарий

Сайрес Смит

Краткий
65

Это настолько охуенный коммент, что дайте мне шляпу - я ее сниму.

Ответить

Dear Moscow,

Сайрес
7

 Это настолько охуенный коммент

Там два гробика что ли? 

Ответить
5 комментариев

Арнольд Герасимович Дыня

Сайрес
4

Свою снимай

Ответить

Vitaliy Kupchak

Сайрес
1

Вытащи из-за щеки, надень, и сними.

Ответить

Spid3r

Сайрес
0

🎩

Ответить

Владислав Сурков

Сайрес
–1

за щекой смотри)

Ответить

Механический фитиль

Краткий
24

Телефон Дитковского сейчас 

Ответить

Игорь Драничников

Механический
9

Входная дверь Дитковского сейчас

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Краткий
26

По этому комментарию можно в целом голосование по конституции завершить вполне легитимно 

Ответить

Александр Хнычков

Краткий
24

Путин в левом кармане так же пальцами сделал

Ответить

Лаванда

Краткий
19

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.

Ответить

Андрей Викторович

Лаванда
7

Так он же написал, что скрещивает пальцы, чтобы наш вождь не заболел.

А вы о чем подумали?

Ответить

the.nightmarez

Лаванда
1

Он из Украины. Засуньте в жопу своё дело.

Ответить
1 комментарий

Sergiy Sev

Лаванда
–1

Путин хуйло?

Ответить

Oleg Vorogushin

Краткий
20

Как приятно видеть, что люди так сильно переживают за здоровье главы государства

Ответить

Входной Илья

Oleg
2

Уровень поддержки - 146%.

Ответить

Кирилл Сосновский

Краткий
16

Всё ясно с тобой.

Ответить

Roman Sapon

Краткий
2
Ответить

Евгений Киров

Roman
14

— Привит?
— Здравствуйте.

Ответить

garri r

Roman
0

это спец операция по заражению

Ответить

Словесный Интервент

Краткий
4

Я даже не знал, что на tj  столько народу сидит

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Словесный
0

Покупай у нас рекламу

Ответить
4 комментария

Нежный франт

Краткий
4

Зато в этот раз без мата

Ответить

Турецкий будильник

Краткий
3

Бинго!

Ответить

Paul Potseluev

Краткий
3
Ответить

Aleksey Stepanenko

Краткий
3

Более залайканого коммента я ещё тут не встречал

Ответить

Roman Sapon

Краткий
2

Ооо, мысли сходятся 🤞🏻

Ответить

Maksytoff

Roman
0

-Пыня 

Ответить

Взрослый браслет

Краткий
2

Вангую этому комменту предстать в десятке топа под конец года

Ответить

Митя Простомолотов

Краткий
2
Ответить

Mikhail Pukas

Краткий
1

200 плюсов за 10 минут. 

Ответить

Серый шар

Краткий
1

Я сначала не понял что произошло, а потом как понял!

Ответить

Spect

Краткий
1

Идёшь на новый рекорд? 

Ответить

Pavel Kovp

Краткий
1

Героя расеи этому врачу

Ответить

Dear Moscow,

Краткий
0

Перебить этот коммент по числу лайков сможет только тот, кто заранее подготовит некролог и опубликует его первым. 

Ванга врать не будет! 

Baba Vanga 2020 prediction: END OF THE WORLD…
BABA VANGA is hailed as the "Balkan Nostradamus" by her followers due to her supposed powers of…
www.express.co.uk
Ответить

Турецкий будильник

Dear
2

Некролог уже давно в черновиках у @Сергей Звезда 

Ответить

Aleksandr Olegovich

Краткий
0

Дитковский занял топ спот

Ответить

Достаточный коктейль

Aleksandr
1

Причём вполне может оказаться, что за ведь год.

Ответить
2 комментария

Олег Мельник

Краткий
0

Сначала увидел на мониторе ноута жест "жи есть", потом как увидел.

Ответить

Миша Сергеев

Краткий
0

А в чом прекол то?

Ответить

Челобака

Краткий
0

А что с этого гражданину Украины и Белоруссии, живущему в Польше? Лукасов захотелось?

Ответить

Типичный дебаркадер

Краткий
0

Теперь интересно как это прокомментирует редакция в годовом топе

Ответить

Pavel

Краткий
–2

Скорее не в этот раз 

Ответить

Обухов Денис

Краткий
–2

Всю Коммунарку на карантин? Плюс Путина со всеми сопровождавшими.

Ответить

Ilya Grigöryev

Краткий
–5

ебать тут перепись животных

Ответить

Свойственный глобус

Ilya
0

записывайся тоже

Ответить

Spect

111
Ответить

Spect

Spect
145

На самом деле он знал о заражении и специально встретился с путиным, чтобы хотя бы дать России надежду. Заслуживает уважения.

Ответить

Просто Хэнк

Spect
1

А толку то? Уйдет один, на его место придет другой с отчеством аля "Кужугетович".

Ответить
4 комментария

Головной кот

113

Господи, молю!

Ответить

Насущные Проблемы

Головной
9

Матронушка, помоги!

Ответить

Тревожный колос

Насущные
2

Богородица, Путина зарази

Ответить

Павел Каташев

90

Все ближе к царю приближается корона

Ответить

Stan Majors

Павел
0

Хороший сериал, кстати

Ответить

Artem

50

На фоне «комната отдыха». Пора, пора… 

Ответить

Taktischer Corgi

Artem
63
Ответить

Позитивный лолипоп

Taktischer
50
Ответить

Dear Moscow,

Artem
20
Ответить

Evgeny Delyukin

72

Будущий Герой России

Ответить

Ответственный Гоша

Evgeny
0

Коронавирус?

Ответить

Насущные Проблемы

Ответственный
6

Китаец, сожравший летучую мышь.

Ответить

the art of гепард

–92

а мне вот интересно, все шуткующие про "надеемся на деда" понимают, что, случись летальная корона с дедом, в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец, не?

Ответить

Декоративный фитиль

the
142

Чем раньше этот тотальный пиздец наступит, тем меньше будут его последствия. 

Ответить

Сергей Васильев

Декоративный
3

Неправда, мы уже давно пересекли черту когда предполагаемый пиздец мог бы быть не катастрофическим. Нынешнее время надо воспринимать лишь как возможность уплыть с тонущего судна.

Ответить
9 комментариев

the art of гепард

Декоративный
1

чёт почитала ветку и меня действительно практически переубедили, что его смерть сейчас может принести меньше последствий, чем потом

Ответить
3 комментария

Романелло Кивогенс

the
20

В чём будет прямая и непосредственная вина самого Деда. Власть нужно выстраивать так, чтобы и без тебя всё успешно функционировало. А если спустя  двадцать лет твоего правления всё валится как карточный домик, стоит тебе уйти с поста руководителя - значит, неважный из тебя правитель. Или все эти двадцать лет ушли на раскачку?

В пресловутой Америке кто только президентом за последние годы не становился, и ничего, не накрылась страна медным тазом. В Европах, если не брать Германию, руководителей меняют как перчатки - и живут как-то люди, по крайней мере тотального *издеца не наблюдается. А нас, получается, после каждой смены президента будет ожидать мрак, кризис, армагеддон и новое вставание с колен?

Вот уж действительно спасибо Деду за победу!

Ответить

Входной Илья

Романелло
4

А нас, получается, после каждой смены президента будет ожидать мрак, кризис, армагеддон и новое вставание с колен?

Если мы не будем в конце каждого срока вежливо, но безальтернативно прощаться с президентом, то да. Народ позволил создать в стране культ личности, захватить СМИ и десять лет подряд принимать откровенно диктаторские законы - вот и результат.

Ответить

Евгений Клочков

the
11

Не наступит - максимум обострится на время драчка в высоких кабинетах, пока опять не найдут условного "рефери" как дед

Ну знаете, мы это в 50-х уже проходили

Ответить

Студенческий каякер

Евгений
1

Димка есть. Молодой, веселый

Ответить
2 комментария

the art of гепард

Евгений
0

вот именно, и на это уйдёт ещё лишнее время. я деду бы лично кирпичом в морду прописала, но давайте уже после эпидемии

Ответить
6 комментариев

Spect

Евгений
1

Ну в 50х хуже сталина никого не было. А хуже пыни есть варианты 😀

Ответить
2 комментария

Katerina Dunaeva

the
5

А он разве ещё не наступил?

Ответить

the art of гепард

Katerina
0

20 лет назад как

Ответить

Dear Moscow,

the
2

 в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец

Традиционный выбор между ужасным концом и ужасом без конца. 

Однако, чем раньше закончится правление путина, тем больше шансов хоть как-то оживить страну после этого.

Ответить

the art of гепард

Dear
0

минусящие, видимо, подумали, что я хоть каким-то органом в теле поддерживаю Путина) просто мне кажется, что отбрось он коньки сейчас, начнутся не только драчки внутренние во власти, но и, что куда стрёмнее, массовая паника условных шашлыкующих

Ответить
5 комментариев

Tyler Durden

the
0

Правильно, наступит. Дед же не бессмертный, рано или поздно умрет, и чем позже умрет, тем пиздец будет хуже

Ответить

the art of гепард

Tyler
–4

если он сдохнет райт нау, у нас хотя бы вот эти стрёмные попытки сдержать эпидемию провалятся, вот я о чём

Ответить
15 комментариев

the art of гепард

the
0

лол, походу все подумали, что мне нравится дед) 

Ответить

Уютный Багажник

the
2

Нет, я вот не подумал, я просто не считаю что ты прав. Ибо слишком уж преувеличиваешь важность и значимость деда. Который уже давно нихера толком не делает, просто является гарантом легитимности власти банды. Тупо бренд для быдла. 

Ответить
7 комментариев

Женский парфюмер

the
–1

Обычная ситуация

Ответить
3 комментария

Andre Macareno

the
0

И как это без Путина десять лет жили...

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Andre
4

Даже Сталин успел пожить при Путине — с 7.10.1952 по 5.3.1953

Ответить
1 комментарий

the art of гепард

Andre
0

лучше чем при Путине, если не в курсе

Ответить
1 комментарий

the art of гепард

the
–2

Так, короче напишу здесь, потому что устала одно и то же писать в ветке) нет, мне не нравится дед, лол. Я имею в виду не "если не путен то кто", а что если он помрёт прямо сейчас, это вызовет лишние срачи внутри власти за трон и волнения среди его электората (а это не только отряды путина, я знаю много людей, которые реально топят за него и им нет сорока), и мне кажется, что это хреново скажется на эпидемии. Но прозвучал мой коммент, видимо, так, будто я люблю деда, и это прям провал)

Ответить

Декоративный фитиль

the
2

Так да, но разве возможен какой-либо другой исход? Зачем оттягивать то, что в любом случае произойдет?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

the
0

А вдруг Вселенная, не видя иного способа, и ниспослала этот вирус во очищение России? Как только "случится страшное", вирус уйдёт.

Ответить

Турецкий будильник

the
1

в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец

И даже это лучше, чем сейчас

Ответить

the art of гепард

Турецкий
0

ну я уже выше много раз написала - меня пугает только то, что помри он сейчас, в массах условных избирателей может начаться дополнительная паника, а на задворках власти - грызня, и это щас будет очень невовремя

Ответить
2 комментария

Alexander Muravyov

the
0

какой категорически тотальный пиздец

Ответить

Anton Antonov

the
0

Он как бы настал еще несколько лет назад, куку блин

Ответить

Spect

the
0

Пыня совсем недавно собирался уйти навсегда (план Госсовет), если он помрёт, система без него прекрасно справится

Ответить

Насущные Проблемы

the
0

Сейчас нужно сплотиться вокруг нашего Лидера.

Ответить

Обухов Денис

Насущные
0

Начинай хоровод водить....

Ответить

Ипполит Воробьянинов

the
0

ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?
ЕСТЬ ПУТИН — ЕСТЬ РОССИЯ, НЕТ ПУТИНА — НЕТ РОССИИ!

Ответить

the art of гепард

Ипполит
0

ну если мой коммент воспринимается так, то это лол, конечно. надо было лучше сформулировать мысль, видимо

Ответить

Sergey Volkov

the
0

поддержу земляка!

Ответить

Алексей Алексеев

the
0

Конечно нет, ведь главное - хайпануть, какой Путин плохой и пожелать ему заражения (бумеранг вернётся к каждому, кто желает другому человеку смерти), а то что за власть скорее всего начнётся такая жесткая грызня, что все хрипанем конкретно - это мало кого волнует. Когда лес рубят, щепки летят во всех направлениях. Особенно когда вокруг "бушует пожар".

P.S. Путина вообще не защищаю, то, что творится с экономикой нашей страны - полностью его ответственность, но конкретно в данной ситуации без него, на мой взгляд, будет точно хуже, чем с ним. 

Ответить

Радион Воробьев

the
0

Вот самое интересное, ведь когда-нибудь его неизбежно вынесут вперёд ногами из кремля. И вместо того чтобы построить нормальное правительство, развивать гражданское общество, да и в целом хоть какую-то альтернативу организовать до неизбежного, он до последнего держит власть и не даёт возможности зародиться хоть какой-то оппозиции. И все сидят и ждут когда же очередной диктатор уйдет, одновременно предвкушая и опасаясь последствий.

Ответить

Виктор Михалёв

the
–1

Не понимаю что минусят. Реально же все кланы начнут бороться за власть. Будет такая неразбериха что пиздец. Т.е. и так сейчас пизда экономике, но будет еще больше..

Ответить

Лекарственный паркур

60

НАКОНЕЦ-ТО ТОТ ДЕД!

Ответить

Женатый Никита

Лекарственный
1

неужели наконец

Ответить

Роман Новиков

Лекарственный
0

❤️

Ответить

Алексей Логачев

45

Так, ну сейчас я реально начинаю задумываться, что это на самом деле уже Путин всех заражает! 

Ответить

Декоративный фитиль

19

Даже если Путин уже болеет, то вероятность, что эта болезнь нанесет вред его здоровью практически нулевая. 

Ответить

Студенческий каякер

Декоративный
47

Кроме того, непонятно кто из его клонов руку жал

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Студенческий
36

Банкетного жалко

Ответить
1 комментарий

Митя Простомолотов

Декоративный
9

малог того, я уверен что он даже не заразился, не дали бы ему просто так руку жать, там такое кварцевание сделали. что у врача еще неделю из бороды волосы выпадали.короче прикольно,но понятно что это  так..ржака

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Митя
0

Умеешь ты..... приземлить.

Ответить

Василий Лебедев

Митя
0

Да не важно, зато отлично показывает смерть тефлоновости Путина для определенных социальных слоев. Постепенно теряется смысл элитам за него держаться и прятаться, если он не будет выполнять свою главную функцию.

Ответить

Masha Kovalyova

Декоративный
1

Да никто не знает, какое у него, кхе-кхе, на самом деле, кхе-кхе, здоровье

Ответить

Виктор Мохов

27
Ответить

Maxim

–47

Ребзя, ну вы что. Понимаю, что Путин многим надоел и хотят скорейшей смены власти, но желать смерти и тем более такой как-то не оч круто

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
53

Желать смерти человеку который по сути "убивает" своих граждан и граждан других стран не оч круто?
Хммм

Ответить

Maxim

Maxim
0

За преступления есть иные методы наказания, а желать смерти человеку, даже пускай не оч хорошему - низко

Ответить
24 комментария

Nikita Resh

Maxim
–13

Hohlodebil

Ответить

Обухов Денис

Maxim
1

Есть такая поговорка Не рой другому яму, сам в неё попадёшь"? Слышал?С не проста придумали наверно а...

Ответить

Alexei Kuksin

Maxim
2

Я думаю, что Путин также сейчас сидит в своем бункере и желает всем комментаторам tj смерти. Примерно вот так - "Господи, не налогов от них, ни исполнения правовых обязанностей, да шоб они все сдохли,"

Ответить

Yuri Miller

Alexei
0

Ну, если повезёт, то вовремя не привезут Героин и Гитлер застрелился от ломки, зная что уже не привезут больше ничего. Еву Браун жалко только

Ответить
2 комментария

ＫＩＢØＵＮＥ

Maxim
0

Желали ли граждане камбоджи, смерти Пол Поту? Наверняка. И кто их может винить? Тут так же.

Ответить
2 комментария

Греческий американец

Maxim
0

Ну если он заслужил, то как не желать то ну

Ответить

Насущные Проблемы

Maxim
0

Долгое время придерживался этого мнения. Но после 2014 понял, что некоторые люди заслуживают смерти (не мучительной, но чтоб сука понимал что: "мне — пиздец").

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Maxim
0

Желать смерти — на самом деле довольно безобидное пожелание. Смерть неизбежна, желай её или не желай — она случится. Вот "чума на оба ваших дома" — это да! Тут даже смерть покажется избавлением.

Ответить

Bulky Blackcrappie

Maxim
0

Иначе-то он никуда уходить не собирается, похоже. Так и будет сидеть, пока не помрёт или совсем с ума не сойдёт. Хотя и диковато это, конечно.

Ответить

That cat

Maxim
0

Так он сам ликвидировал все гуманные инструменты его ремувнуть.

Ответить

Объективный Петя

0

Пиздец токсики в комментах.

Здоровья и скорейшего выздоровления ему!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Объективный
46

Да, желаем Проценко выздоровления скорейшего.

Ответить
2 комментария

Иван Ташкинов

Объективный
2

Ему — без сомнения)

Ответить

Нежный франт

17

Давно Владимира Владимировича не было в уличных гонках.

Ответить

Женский парфюмер

–50

Парад ублюдков в комментариях

Ответить

Крошечный микроскоп

Женский
21

Путину можно подписывать людоедские законы и указы, а про него слова плохого нельзя сказать

Ответить

Василий Лебедев

Женский
11

Если хуйло сдохнет, то я готов быть первым ублюдком, который будет праздновать.

Ответить
12 комментариев

Mr. LoveJoy

Женский
3

Моралфаг в треде, обходим его стороной, просто так вот радуемся этой новости, вот же ж ебучие токсики, такой отличный дед, ещё и на рыбалку гоняет, он ведь прям как мы, такой отличный человек, аж стыдно стало 

Ответить

Tyler Durden

Женский
3

Right there ☝️

Ответить

Sergiy Sev

Женский
0

вроде грузин, а за Путина. В 08.08.08 вы тоже за Путина были?

Ответить

Олег Нерославский

15

Это наш единственный шанс🤞🤞🤞

Ответить

Сергей Звезда

9

Пожалуйста, пусть с Проценко всё будет хорошо, иначе это будет уже совсем 

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
3

Вот как раз хотел написать. Хороший дядька. Представляю, какая в больнице деморализация сейчас.

Ответить

Дорожный череп

7

сильно не радуйтесь 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Дорожный
8

Да никто из богачей/известных личностей не умрет от вируса. У них есть доступ к хорошей медицине, в отличии от простого народа.

Ответить
4 комментария

Yuri Miller

Дорожный
0

Да у спецслужб от чего только нет всяких противовирусных и противоядий. Уж главу государства точно вылечат

Ответить
2 комментария

Кирилл Борисов

7

Меж тем не только Пу под ударом, но и Соба. Обратите внимание, что только Песыч в маске

Ответить

Студенческий каякер

Кирилл
6