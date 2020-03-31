Прямой эфир
Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом в прямом эфире заявила ведущая телеканала «Россия 24». Врачи рассказали, что Проценко «чувствует себя удовлетворительно» и находится в больнице в Коммунарке.
Позже в тот же день Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус.
Главврач добавил, что он самоизолировался в кабинете и работает дистанционно. «Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — уточнил он.
24 марта Проценко встречался в Коммунарке с Путиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Комментируя новость о заболевании Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что «всё нормально».
После визита Путина в коммунарку Песков рассказал, что российский президент, несмотря на распространение Covid-19, продолжает здороваться со своими собеседниками за руку, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.
Декоративный фитиль
Вы только посмотрите как летят просмотры и как много людей ставят лайки этому комментарию. Дизлайков или нет совсем или практически нет. Хоспаде, как же люди этого ждут, как же все уже устали.
Прикольно то, что сам комментарий в целом можно трактовать по-разному.
Ага тут. А вот в группе того же RT не устали
Надеемся передали подарок деду
Это статистика людей, читающих Tj. Думаю, на условном РИА новости, совсем другая картина.
Это настолько охуенный коммент, что дайте мне шляпу - я ее сниму.
Это настолько охуенный коммент
Там два гробика что ли?
Механический фитиль
Телефон Дитковского сейчас
По этому комментарию можно в целом голосование по конституции завершить вполне легитимно
Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.
Так он же написал, что скрещивает пальцы, чтобы наш вождь не заболел.
А вы о чем подумали?
Он из Украины. Засуньте в жопу своё дело.
Как приятно видеть, что люди так сильно переживают за здоровье главы государства
Я даже не знал, что на tj столько народу сидит
Ооо, мысли сходятся 🤞🏻
Перебить этот коммент по числу лайков сможет только тот, кто заранее подготовит некролог и опубликует его первым.
Ванга врать не будет!
Дитковский занял топ спот
Достаточный коктейль
Причём вполне может оказаться, что за ведь год.
Типичный дебаркадер
Теперь интересно как это прокомментирует редакция в годовом топе
ебать тут перепись животных
А толку то? Уйдет один, на его место придет другой с отчеством аля "Кужугетович".
Матронушка, помоги!
Все ближе к царю приближается корона
На фоне «комната отдыха». Пора, пора…
Будущий Герой России
Ответственный Гоша
Коронавирус?
а мне вот интересно, все шуткующие про "надеемся на деда" понимают, что, случись летальная корона с дедом, в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец, не?
Чем раньше этот тотальный пиздец наступит, тем меньше будут его последствия.
Неправда, мы уже давно пересекли черту когда предполагаемый пиздец мог бы быть не катастрофическим. Нынешнее время надо воспринимать лишь как возможность уплыть с тонущего судна.
чёт почитала ветку и меня действительно практически переубедили, что его смерть сейчас может принести меньше последствий, чем потом
В чём будет прямая и непосредственная вина самого Деда. Власть нужно выстраивать так, чтобы и без тебя всё успешно функционировало. А если спустя двадцать лет твоего правления всё валится как карточный домик, стоит тебе уйти с поста руководителя - значит, неважный из тебя правитель. Или все эти двадцать лет ушли на раскачку?
В пресловутой Америке кто только президентом за последние годы не становился, и ничего, не накрылась страна медным тазом. В Европах, если не брать Германию, руководителей меняют как перчатки - и живут как-то люди, по крайней мере тотального *издеца не наблюдается. А нас, получается, после каждой смены президента будет ожидать мрак, кризис, армагеддон и новое вставание с колен?
Вот уж действительно спасибо Деду за победу!
Входной Илья
А нас, получается, после каждой смены президента будет ожидать мрак, кризис, армагеддон и новое вставание с колен?
Если мы не будем в конце каждого срока вежливо, но безальтернативно прощаться с президентом, то да. Народ позволил создать в стране культ личности, захватить СМИ и десять лет подряд принимать откровенно диктаторские законы - вот и результат.
Не наступит - максимум обострится на время драчка в высоких кабинетах, пока опять не найдут условного "рефери" как дед
Ну знаете, мы это в 50-х уже проходили
Студенческий каякер
Димка есть. Молодой, веселый
вот именно, и на это уйдёт ещё лишнее время. я деду бы лично кирпичом в морду прописала, но давайте уже после эпидемии
А он разве ещё не наступил?
в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец
Традиционный выбор между ужасным концом и ужасом без конца.
Однако, чем раньше закончится правление путина, тем больше шансов хоть как-то оживить страну после этого.
минусящие, видимо, подумали, что я хоть каким-то органом в теле поддерживаю Путина) просто мне кажется, что отбрось он коньки сейчас, начнутся не только драчки внутренние во власти, но и, что куда стрёмнее, массовая паника условных шашлыкующих
Правильно, наступит. Дед же не бессмертный, рано или поздно умрет, и чем позже умрет, тем пиздец будет хуже
если он сдохнет райт нау, у нас хотя бы вот эти стрёмные попытки сдержать эпидемию провалятся, вот я о чём
лол, походу все подумали, что мне нравится дед)
Нет, я вот не подумал, я просто не считаю что ты прав. Ибо слишком уж преувеличиваешь важность и значимость деда. Который уже давно нихера толком не делает, просто является гарантом легитимности власти банды. Тупо бренд для быдла.
Женский парфюмер
Обычная ситуация
И как это без Путина десять лет жили...
Даже Сталин успел пожить при Путине — с 7.10.1952 по 5.3.1953
лучше чем при Путине, если не в курсе
Так, короче напишу здесь, потому что устала одно и то же писать в ветке) нет, мне не нравится дед, лол. Я имею в виду не "если не путен то кто", а что если он помрёт прямо сейчас, это вызовет лишние срачи внутри власти за трон и волнения среди его электората (а это не только отряды путина, я знаю много людей, которые реально топят за него и им нет сорока), и мне кажется, что это хреново скажется на эпидемии. Но прозвучал мой коммент, видимо, так, будто я люблю деда, и это прям провал)
Так да, но разве возможен какой-либо другой исход? Зачем оттягивать то, что в любом случае произойдет?
А вдруг Вселенная, не видя иного способа, и ниспослала этот вирус во очищение России? Как только "случится страшное", вирус уйдёт.
Турецкий будильник
в стране наступит вообще категорически тотальный пиздец
И даже это лучше, чем сейчас
ну я уже выше много раз написала - меня пугает только то, что помри он сейчас, в массах условных избирателей может начаться дополнительная паника, а на задворках власти - грызня, и это щас будет очень невовремя
Сейчас нужно сплотиться вокруг нашего Лидера.
ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?
ЕСТЬ ПУТИН — ЕСТЬ РОССИЯ, НЕТ ПУТИНА — НЕТ РОССИИ!
ну если мой коммент воспринимается так, то это лол, конечно. надо было лучше сформулировать мысль, видимо
Конечно нет, ведь главное - хайпануть, какой Путин плохой и пожелать ему заражения (бумеранг вернётся к каждому, кто желает другому человеку смерти), а то что за власть скорее всего начнётся такая жесткая грызня, что все хрипанем конкретно - это мало кого волнует. Когда лес рубят, щепки летят во всех направлениях. Особенно когда вокруг "бушует пожар".
P.S. Путина вообще не защищаю, то, что творится с экономикой нашей страны - полностью его ответственность, но конкретно в данной ситуации без него, на мой взгляд, будет точно хуже, чем с ним.
Вот самое интересное, ведь когда-нибудь его неизбежно вынесут вперёд ногами из кремля. И вместо того чтобы построить нормальное правительство, развивать гражданское общество, да и в целом хоть какую-то альтернативу организовать до неизбежного, он до последнего держит власть и не даёт возможности зародиться хоть какой-то оппозиции. И все сидят и ждут когда же очередной диктатор уйдет, одновременно предвкушая и опасаясь последствий.
Не понимаю что минусят. Реально же все кланы начнут бороться за власть. Будет такая неразбериха что пиздец. Т.е. и так сейчас пизда экономике, но будет еще больше..
Так, ну сейчас я реально начинаю задумываться, что это на самом деле уже Путин всех заражает!
Студенческий каякер
Кроме того, непонятно кто из его клонов руку жал
малог того, я уверен что он даже не заразился, не дали бы ему просто так руку жать, там такое кварцевание сделали. что у врача еще неделю из бороды волосы выпадали.короче прикольно,но понятно что это так..ржака
Да не важно, зато отлично показывает смерть тефлоновости Путина для определенных социальных слоев. Постепенно теряется смысл элитам за него держаться и прятаться, если он не будет выполнять свою главную функцию.
Да никто не знает, какое у него, кхе-кхе, на самом деле, кхе-кхе, здоровье
Ребзя, ну вы что. Понимаю, что Путин многим надоел и хотят скорейшей смены власти, но желать смерти и тем более такой как-то не оч круто
Желать смерти человеку который по сути "убивает" своих граждан и граждан других стран не оч круто?
Хммм
Есть такая поговорка Не рой другому яму, сам в неё попадёшь"? Слышал?С не проста придумали наверно а...
Я думаю, что Путин также сейчас сидит в своем бункере и желает всем комментаторам tj смерти. Примерно вот так - "Господи, не налогов от них, ни исполнения правовых обязанностей, да шоб они все сдохли,"
Ну, если повезёт, то вовремя не привезут Героин и Гитлер застрелился от ломки, зная что уже не привезут больше ничего. Еву Браун жалко только
Долгое время придерживался этого мнения. Но после 2014 понял, что некоторые люди заслуживают смерти (не мучительной, но чтоб сука понимал что: "мне — пиздец").
Желать смерти — на самом деле довольно безобидное пожелание. Смерть неизбежна, желай её или не желай — она случится. Вот "чума на оба ваших дома" — это да! Тут даже смерть покажется избавлением.
Иначе-то он никуда уходить не собирается, похоже. Так и будет сидеть, пока не помрёт или совсем с ума не сойдёт. Хотя и диковато это, конечно.
Да, желаем Проценко выздоровления скорейшего.
Крошечный микроскоп
Путину можно подписывать людоедские законы и указы, а про него слова плохого нельзя сказать
Если хуйло сдохнет, то я готов быть первым ублюдком, который будет праздновать.
Моралфаг в треде, обходим его стороной, просто так вот радуемся этой новости, вот же ж ебучие токсики, такой отличный дед, ещё и на рыбалку гоняет, он ведь прям как мы, такой отличный человек, аж стыдно стало
Пожалуйста, пусть с Проценко всё будет хорошо, иначе это будет уже совсем
Вот как раз хотел написать. Хороший дядька. Представляю, какая в больнице деморализация сейчас.
Да у спецслужб от чего только нет всяких противовирусных и противоядий. Уж главу государства точно вылечат
Меж тем не только Пу под ударом, но и Соба. Обратите внимание, что только Песыч в маске