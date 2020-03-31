Неделю назад он встречался с Путиным и здоровался с ним за руку.

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Фото Алексея Дружинина

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом в прямом эфире заявила ведущая телеканала «Россия 24». Врачи рассказали, что Проценко «чувствует себя удовлетворительно» и находится в больнице в Коммунарке.

Позже в тот же день Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Денис Проценко главврач Коммунарки

Главврач добавил, что он самоизолировался в кабинете и работает дистанционно. «Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — уточнил он.

24 марта Проценко встречался в Коммунарке с Путиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Фото пресс-службы президента России

Комментируя новость о заболевании Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что «всё нормально».

Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё нормально. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ