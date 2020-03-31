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Ранее Путин подписал указ о призыве 135 тысяч россиян в армию.
Минобороны перенесло весенний призыв в армию из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом пишет газета ведомства «Красная звезда». Согласно опубликованным срокам, новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая.
В газете отмечается, что точные сроки по работе призывных комиссий пока не установлены, а в их работу внесены изменения. Об этом же свидетельствуют данные региональных военкоматов.
О сдвиге призыва также сообщили региональные власти. Правительство Ульяновской области заявило, что начало весеннего призыва перенесли с 1 на 13 апреля, а новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая. Однако позже информацию удалили с сайта. Аналогичные сроки назвали в мэрии Уфы (республика Башкортостан).
В Петербурге, по словам военного комиссара города Сергея Качковского, приостановили мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что рассылка повесток начнётся в начале мая.
30 марта Владимир Путин подписал указ о наборе в армию 135 тысяч новобранцев. Согласно документу, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.
20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу также заявил, что ведомство не планирует переносить сроки по призыву россиян на военную службу. Шойгу заявил, что всех новобранцев отправят на карантин и проверят на коронавирус
Как-то странно выглядят вот эти вот его переигрывания постоянные. Невольно поверишь в Удмурта, Банкетного и Говоруна.
Королевский татарин
То, что сейчас происходит в стране, иначе как бардаком назвать нельзя. На прошлой неделе Путин заявил о налоге на проценты по вкладам, так Песков и Греф рассказывают о совершенно разных принципах подсчета этого налога, а когда у пресс-секретаря Президента пытаются прояснить ситуацию, он переадресовывает вопросы СМИ на других людей. Это просто атас, главные люди государства даже не способны между собой договорится о важных изменениях в стране и скидывают ответственность друг на друга. Правовое государство, блять.
Что за прикол про Удмурта, поясните плиз
Я так понимаю, речь о "двойника" Путина, которые никак не могут между собою договориться.
А нахуя он приказ подписывал? Куда он вообще пропал?
Они там бланковые листы с его подписью подгоняют на принтере чтоли
Дорожный череп
В этом приказе не только про призыв. Да и сам призыв отдельно если что можно перенести
кто куда пропал? прямые эфиры ежедневно с ним, где он даёт указания что делать министрам и регионам
Ну мне показалось или он правда пропал куда-то?
не будь как навальный, который постоянно врёт пишет типа путин пропал. Тв включите, он там круглые сутки вещает.
Так у меня нет телека. Поэтому и спрашиваю. Я ток ютуб посматриваю и сериальчики комедийные. Ну если не пропал, то ок.
да банально засел в бункере и трясётся. как вариант, из-за этого до него информация доходит позднее, а он невпопад выдаёт приказы
Этот приказ это ведь ещё и дембель для прошлогоднего призыва. Или хуй с ними , пусть ещё на пару месяцев зависнут в сапогах?
Конечно нет, но может и зависнут. Хотя кто их кормить то будет на халяву, так что вряд ли
Бля, заебали. Идите нахуй, нам все не так.
Я сам украинец, ну, по линии, ну не важно.
Короче, у меня условка, если вам интересно. Украл кое что.
Но меня все бесит в рашке, вот..
И как логически связаны части твоего текста? Или ты просто перечисляешь какие-то несвязанные факты?
Рыбкин, я раскинул удила, и подсекаю мнения любимых мне уебанчиков. Потом снимаю с них шкурку и вешаю себе на лицо, кривляния ради.
То что не нравится сейчас тебе, хотимченко и прочим милым моему сердцу моллюскам— это то, что вы лайкнули вчера.
Как это говорится, а, да— хуем по подбородку. Ну вот так получается, соррики.
@Ded Pihto срочно неси таблетки, тут челу нужнее
Шутки про таблетки— это роспись в умственной импотенции.
Хуевые дела
Тебе случайно не за кражу здравого смысла условку выписали?
Через @ отметь у кого спиздил фразу. Я сразуьему отвечу, чтоб время не терять
Всё с тобой ясненько, вся надежда на деда.
Пока ты под спидами запили лонгрид в подсайт истории, мне даже интересно стало
Ща, сек, пробегусь по твоим комментариям, и пойму интересно ли мне пилить лонгрид для тебя,.. Совенок!
Жду!
Сек. Прост отвлекает шум порванной жеппы
Очередное доказательство, что Россия - это Нигерия в снегу
Если вы минусите— вы ватники. Соррян, пацаны, так получается
Либо тебя всё бесит в рашке, либо ты ватник — новейшая философия. Очаровательно. Вам бы в Ситхи.
Я писал уже как-то, я вон та лента липучка у окна. Популярное мнение летит, чик, я поймал эту муху и показал вчерашнему лайкарю.
У лайкаря жижа из носа бежит от неожиданности нового ракурса.
Мало украл, плохо украл. Раз спалился.
История в стиле Глада Валакаса, конечно.
Я украинец по линии, мастер спорта по боксу
отсидел за изнасилование крупногрогатого скота, ну то не важно...
Но меня все бесит в рашке, вот...
ну то не важно
Как это неважно? Мой друг интересуется с кем, зачем и почему?
Как всегда: пущу пиздунка в комментах. При чем тут фсин, бгыг
Ранее Путин подписал указ о призыве 135 тысяч россиян в армию.
Нерешительный какой, вы только посмотрите
@Владимир Дыркин, так вот почему ты остаёшься
могу с вами ещё побыть некоторое время на радость вам
А чойта ты в армию намылился? Ты же старый геюга уже
Турецкий будильник
Он, вроде, уже стар для армии
Это что у нас здесь? Неужели логика?
Выходи во двор
В иркутской области перенесли призыв с 6 апреля на 26 (написали в Вайбере и скинули фотку приказа ахаххаха)
Юристы всяких призывовнет выдохнули, что ещё могут бюрократийное танго оттянуть.
путин подписывает все подряд не думая?
Видимо стандартный протокол подписания, а дальше введение переносов по пунктам.