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Новости
Arthur Khamzin
5955

Весенний призыв в армию отложили из-за коронавируса. Новобранцев направят на службу не раньше 20 мая Материал редакции

Ранее Путин подписал указ о призыве 135 тысяч россиян в армию.

67 комментариев
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Минобороны перенесло весенний призыв в армию из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом пишет газета ведомства «Красная звезда». Согласно опубликованным срокам, новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая.

В газете отмечается, что точные сроки по работе призывных комиссий пока не установлены, а в их работу внесены изменения. Об этом же свидетельствуют данные региональных военкоматов.

Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.

отрывок из статьи «Красной звезды»

О сдвиге призыва также сообщили региональные власти. Правительство Ульяновской области заявило, что начало весеннего призыва перенесли с 1 на 13 апреля, а новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая. Однако позже информацию удалили с сайта. Аналогичные сроки назвали в мэрии Уфы (республика Башкортостан).

В Петербурге, по словам военного комиссара города Сергея Качковского, приостановили мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что рассылка повесток начнётся в начале мая.

30 марта Владимир Путин подписал указ о наборе в армию 135 тысяч новобранцев. Согласно документу, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу также заявил, что ведомство не планирует переносить сроки по призыву россиян на военную службу. Шойгу заявил, что всех новобранцев отправят на карантин и проверят на коронавирус

#новости #covid19 #армия

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67 комментариев
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Dra

31

Как-то странно выглядят вот эти вот его переигрывания постоянные. Невольно поверишь в Удмурта, Банкетного и Говоруна.

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Королевский татарин

Dra
11

То, что сейчас происходит в стране, иначе как бардаком назвать нельзя. На прошлой неделе Путин заявил о налоге на проценты по вкладам, так Песков и Греф рассказывают о совершенно разных принципах подсчета этого налога, а когда у пресс-секретаря Президента пытаются прояснить ситуацию, он переадресовывает вопросы СМИ на других людей. Это просто атас, главные люди государства даже не способны между собой договорится о важных изменениях в стране и скидывают ответственность друг на друга. Правовое государство, блять.

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ВидеоБлокер

Dra
0

Что за прикол про Удмурта, поясните плиз

Ответить

Романелло Кивогенс

ВидеоБлокер
1

Я так понимаю, речь о "двойника" Путина, которые никак не могут между собою договориться.

Ответить

Мистер Блондин

12

А нахуя он приказ подписывал? Куда он вообще пропал?
Они там бланковые листы с его подписью подгоняют на принтере чтоли

Ответить

Дорожный череп

Мистер
2

В этом приказе не только про призыв. Да и сам призыв отдельно если что можно перенести

Ответить

Владимир Дыркин

Мистер
1

кто куда пропал? прямые эфиры ежедневно с ним, где он даёт указания что делать министрам и регионам

Ответить

Arthur Khamzin

Мистер
0

Я отдельно подчёркиваю, что это по данным СМИ пока что. И ряд региональных властей о переносе сообщили

Ответить

Мистер Блондин

Arthur
0

Ну мне показалось или он правда пропал куда-то?

Ответить

Владимир Дыркин

Мистер
0

не будь как навальный, который постоянно врёт пишет типа путин пропал. Тв включите, он там круглые сутки вещает. 

Ответить

Sergey Volkov

Владимир
3

А я смотрю вы ТВ смотрите круглые сутки ?

Ответить

Мистер Блондин

Владимир
0

Так у меня нет телека. Поэтому и спрашиваю. Я ток ютуб посматриваю и сериальчики комедийные. Ну если не пропал, то ок.

Ответить

the art of гепард

Мистер
–1

да банально засел в бункере и трясётся. как вариант, из-за этого до него информация доходит позднее, а он невпопад выдаёт приказы

Ответить

Andre Macareno

Мистер
0

Заболел же, вон, выше новость была

Ответить

Мощный Каковощи

Мистер
0

Этот приказ это ведь ещё и дембель для прошлогоднего призыва. Или хуй с ними , пусть ещё на пару месяцев зависнут в сапогах?

Ответить

Кирилл Вселенский

Мощный
0

Хуй с ними, дураков не жалко

Ответить

Мистер Блондин

Мощный
0

Конечно нет, но может и зависнут. Хотя кто их кормить то будет на халяву, так что вряд ли

Ответить

сироп от щекотки

–25

Бля, заебали. Идите нахуй, нам все не так.
Я сам украинец, ну, по линии, ну не важно.
Короче, у меня условка, если вам интересно. Украл кое что. 
Но меня все бесит в рашке, вот..

Ответить

Иной щит

сироп
16

И как логически связаны части твоего текста? Или ты просто перечисляешь какие-то несвязанные факты? 

Ответить

Руководящий Мурод

Иной
26

Начинающий репер

Ответить

сироп от щекотки

Иной
–5

Рыбкин, я раскинул удила, и подсекаю мнения любимых мне уебанчиков. Потом снимаю с них шкурку и вешаю себе на лицо, кривляния ради.
То что не нравится сейчас тебе, хотимченко и прочим милым моему сердцу моллюскам— это то, что вы лайкнули вчера.

Как это говорится, а, да— хуем по подбородку. Ну вот так получается, соррики.

Ответить

Иной щит

сироп
12

@Ded Pihto срочно неси таблетки, тут челу нужнее

Ответить

сироп от щекотки

Иной
–2

Шутки про таблетки— это роспись в умственной импотенции. 
Хуевые дела

Ответить

Deepsdog

сироп
6

да тут это и не шутка

Ответить

сироп от щекотки

Deepsdog
–2

Ой. Оказывается есть второе дно..

Ответить

Иной щит

сироп
1

Тебе случайно не за кражу здравого смысла условку выписали? 

Ответить

сироп от щекотки

Иной
–2

Через @ отметь у кого спиздил фразу. Я сразуьему отвечу, чтоб время не терять

Ответить

Иной щит

сироп
1

Всё с тобой ясненько, вся надежда на деда. 

Ответить

сироп от щекотки

Иной
–1

.. скрол-скрол-скрол
По уведомлениям

Ответить

Кирилл Вселенский

сироп
2

Пока ты под спидами запили лонгрид в подсайт истории, мне даже интересно стало

Ответить

сироп от щекотки

Кирилл
0

Ща, сек, пробегусь по твоим комментариям, и пойму интересно ли мне пилить лонгрид для тебя,.. Совенок!

Ответить

Кирилл Вселенский

сироп
0

Жду!

Ответить

сироп от щекотки

Кирилл
3

Сек. Прост отвлекает шум порванной жеппы

Ответить

Кирилл

сироп
1

Так это аудионаркотики, прекрасно же

Ответить

Evgeniy Smirnov

сироп
2

Очередное доказательство, что Россия - это Нигерия в снегу

Ответить

сироп от щекотки

Evgeniy
–1

Чистая вода в снегу

Ответить

сироп от щекотки

сироп
–10

Если вы минусите— вы ватники. Соррян, пацаны, так получается

Ответить

check-it-out

сироп
3

Либо тебя всё бесит в рашке, либо ты ватник — новейшая философия. Очаровательно. Вам бы в Ситхи.

Ответить

сироп от щекотки

check-it-out
0

Я писал уже как-то, я вон та лента липучка у окна. Популярное мнение летит, чик, я поймал эту муху и показал вчерашнему лайкарю.
У лайкаря жижа из носа бежит от неожиданности нового ракурса. 

Ответить

Готовый яд

check-it-out
0

старейшая

Ответить

Yuri Miller

сироп
0

Мало украл, плохо украл. Раз спалился.

Ответить

сироп от щекотки

Yuri
0

Я расхристанный как тот дядька из...

Ответить

Eugene SOBI

сироп
0

История в стиле Глада Валакаса, конечно.  

Я украинец по линии, мастер спорта по боксу
отсидел за изнасилование крупногрогатого скота, ну то не важно...

Но меня все бесит в рашке, вот...

Ответить

Mr. LoveJoy

Eugene
0

ну то не важно

Как это неважно? Мой друг интересуется с кем, зачем и почему? 

Ответить

Лаванда

сироп
0

Как отмечаться на условке будешь? ФСИН же закрыли вроде

Ответить

сироп от щекотки

Лаванда
0

Как всегда: пущу пиздунка в комментах. При чем тут фсин, бгыг

Ответить

Лаванда

сироп
0

Если ты на условке, то должен раз в месяц или раз в две недели отмечаться. Как ты это будешь делать?

Ответить

Михаил Подивилов

1

Ранее Путин подписал указ о призыве 135 тысяч россиян в армию.

Нерешительный какой, вы только посмотрите

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
2

@Владимир Дыркин, так вот почему ты остаёшься

Ответить

Владимир Дыркин

Михаил
1

могу  с вами ещё побыть некоторое время на радость вам

Ответить

Просто Тимуррр

Владимир
–1

А чойта ты в армию намылился? Ты же старый геюга уже

Ответить

Владимир Дыркин

Просто
0

сам ты старый!

Ответить

Турецкий будильник

Михаил
0

Он, вроде, уже стар для армии

Ответить

Владимир Дыркин

Турецкий
1

если только  super star 

Ответить

Денис Батура

0

Это что у нас здесь? Неужели логика?

Ответить

Денис Файзулин

Денис
2

паника скорее

Ответить

Турецкий будильник

0

Ну чё, парнишки, тусим?

Ответить

Роман Новиков

Турецкий
0

Выходи во двор

Ответить

Турецкий будильник

Роман
1

Обкашляем вопросик?

Ответить

Павел Макров

0

В иркутской области перенесли призыв с 6 апреля на 26 (написали в Вайбере и скинули фотку приказа ахаххаха)

Ответить

check-it-out

0

Юристы всяких призывовнет выдохнули, что ещё могут бюрократийное танго оттянуть. 

Ответить

the art of гепард

check-it-out
0

со вчерашнего вечера все ленты были в их рекламе как раз

Ответить

Роман Новиков

0

))))))

Ответить

Дмитрий Третьяков

0

Удмурд не ведает что творит банкетный

Ответить

Андрей Ионов

0

путин подписывает все подряд не думая?

Ответить

Мистер Блондин

Андрей
0

Видимо стандартный протокол подписания, а дальше введение переносов по пунктам.

Ответить

the.nightmarez

0

Путинские фрикции.

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