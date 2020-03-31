Ранее Путин подписал указ о призыве 135 тысяч россиян в армию.

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Минобороны перенесло весенний призыв в армию из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом пишет газета ведомства «Красная звезда». Согласно опубликованным срокам, новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая.

В газете отмечается, что точные сроки по работе призывных комиссий пока не установлены, а в их работу внесены изменения. Об этом же свидетельствуют данные региональных военкоматов.

Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. отрывок из статьи «Красной звезды»

О сдвиге призыва также сообщили региональные власти. Правительство Ульяновской области заявило, что начало весеннего призыва перенесли с 1 на 13 апреля, а новобранцев отправят на службу не ранее, чем 20 мая. Однако позже информацию удалили с сайта. Аналогичные сроки назвали в мэрии Уфы (республика Башкортостан).

В Петербурге, по словам военного комиссара города Сергея Качковского, приостановили мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) уточнили, что рассылка повесток начнётся в начале мая.

30 марта Владимир Путин подписал указ о наборе в армию 135 тысяч новобранцев. Согласно документу, весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.