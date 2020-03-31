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В середине апреля население страны начнут проверять на антитела к коронавирусу.
В Германии протестируют 100 тысяч человек на иммунитет к SARS-CoV-2. Исследователи предлагают ввести «иммунные паспорта» для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, чтобы ускорить возвращение к обычной жизни. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на немецких учёных.
По задумке учёных, люди с иммунитетом уже победили вирус и не смогут заразиться им вновь в ближайшее время, а также заразить окружающих. С помощью проверки исследователи хотят узнать, сколько людей с антителами проживает на определённых территориях и позволить им работать. Когда людей с иммунитетом станет больше, чем тех, кто ещё не болел, то власти смогут снять глобальные ограничения.
Однако узнать о наличии антител можно только во время отдельного исследования. Обычные тесты на Covid-19 показывают наличие вируса в крови только во время болезни, а не иммунный ответ организма.
При этом учёные пока не знают наверняка, надолго ли хватает иммунитета, если человек переболел коронавирусом. Как рассказал The Guardian член британской комиссии по борьбе с Covid-19, защитный эффект может сохраняться от года до пяти лет, но пока никто не знает наверняка из-за новизны вируса.
Не дают людям спокойно отдыхать
Немца хлебом не корми - дай поработать
Немцы (не приезжие) без работы жить не могут
И это очень любо арабо-турецкому скаму.
А если я переболею коронавирусом, я смогу получить немецкий имунный паспорт?🤔
а вроде недавно же была новость, что в Китае по второму кругу заразились уже переболевшие? или не подтвердили в итоге?
Вроде не заразились, а остались носителями
не, это две разных, насколько поняла. кто-то заразился по-новому, а носителями оставались даже после "чистого" теста на корону
такая вероятность была всегда почти со всеми вирусами
Эт да. Даже с ветрянкой случается повторное заражение, хоть и крайне редко. Только взрослые её куда хуже переносят. Но обычно получившие иммунитет, даже если подхватывают вирус ветрянки, во взрослом возрасте переносят это в кач-ве опоясывающего герпеса. Хочется верить, что с ковидом что-то подобное со временем случится
Щас бюргеры кинуться заражаться, чтобы быстрее выйти арбайтен
Научный чайник
Арбайт махт фрай
По очень тонкому льду ходите, миледи, на первый раз обхожусь предупреждением, затем колодки будут
Немец бежит записываться в очередь на заражение в пятницу вечером, чтобы в понедельник уже можно было на работу.
Можно для них создать концентрационный лагерь
Здравая идея. Очень хотелось бы чтобы у нас ввели. Плюс тогда можно дать реальные цифры заболевших.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.