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Дамир Камалетдинов
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Учёные в Германии предложили ввести «иммунные паспорта» и вернуть на работу выздоровевших жителей Материал редакции

В середине апреля население страны начнут проверять на антитела к коронавирусу.

28 комментариев
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В Германии протестируют 100 тысяч человек на иммунитет к SARS-CoV-2. Исследователи предлагают ввести «иммунные паспорта» для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, чтобы ускорить возвращение к обычной жизни. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на немецких учёных.

По задумке учёных, люди с иммунитетом уже победили вирус и не смогут заразиться им вновь в ближайшее время, а также заразить окружающих. С помощью проверки исследователи хотят узнать, сколько людей с антителами проживает на определённых территориях и позволить им работать. Когда людей с иммунитетом станет больше, чем тех, кто ещё не болел, то власти смогут снять глобальные ограничения.

Однако узнать о наличии антител можно только во время отдельного исследования. Обычные тесты на Covid-19 показывают наличие вируса в крови только во время болезни, а не иммунный ответ организма.

При этом учёные пока не знают наверняка, надолго ли хватает иммунитета, если человек переболел коронавирусом. Как рассказал The Guardian член британской комиссии по борьбе с Covid-19, защитный эффект может сохраняться от года до пяти лет, но пока никто не знает наверняка из-за новизны вируса.

#covid19 #новости #германия

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28 комментариев
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Spect

12

Не дают людям спокойно отдыхать

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hyposlasher

Spect
26

Немца хлебом не корми - дай поработать

Ответить

Reggae Addict

hyposlasher
3

сосиской 

Ответить

Артем Иванов

Spect
3

Немцы (не приезжие) без работы жить не могут

Ответить

Василий Лебедев

Артем
1

И это очень любо арабо-турецкому скаму.

Ответить

Oleg Vorogushin

Василий
0

Русско-арабо-турецкому

Ответить

That cat

Артем
0

Всегда можно пойти захватывать Польшу

Ответить

Костя Морозов

9

А если я переболею коронавирусом, я смогу получить немецкий имунный паспорт?🤔

Ответить

the art of гепард

7

а вроде недавно же была новость, что в Китае по второму кругу заразились уже переболевшие? или не подтвердили в итоге?

Ответить

Роман Новиков

the
0

Вроде не заразились, а остались носителями

Ответить

the art of гепард

Роман
0

не, это две разных, насколько поняла. кто-то заразился по-новому, а носителями оставались даже после "чистого" теста на корону

Ответить

skroy

the
0

Тут говорят про тех, кто после болезни иммунитет выработал и точно не заболеет, как я понял

Ответить

Danila Romanov

the
0

такая вероятность была всегда почти со всеми вирусами

Ответить

the art of гепард

Danila
0

Эт да. Даже с ветрянкой случается повторное заражение, хоть и крайне редко. Только взрослые её куда хуже переносят. Но обычно получившие иммунитет, даже если подхватывают вирус ветрянки,  во взрослом возрасте переносят это в кач-ве опоясывающего герпеса. Хочется верить, что с ковидом что-то подобное со временем случится 

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Мощный Каковощи

1

Щас бюргеры кинуться заражаться, чтобы быстрее выйти арбайтен

Ответить

Научный чайник

Мощный
8

Арбайт махт фрай 

Ответить

Mr. LoveJoy

Научный
1

По очень тонкому льду ходите, миледи, на первый раз обхожусь предупреждением, затем колодки будут 

Ответить

Василий Лебедев

Мощный
3

Немец бежит записываться в очередь на заражение в пятницу вечером, чтобы в понедельник уже можно было на работу.

Ответить

Artem Puchkov

1

Правильное решение

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Привет ты щас на работу пойдешь

Ответить

rossoshmap

1

Можно для них создать концентрационный лагерь 

Ответить

Михаил Зеленин

rossoshmap
0

логично бы наоборот. Иммунитет - освобождает 

Ответить

1 2

0

А у кого нет антител - в концлагерь

Ответить

1 2

1
0

Не ариец - поди нахуй

Ответить

Насущные Проблемы

0

СЛЫШ РАБОТАТЬ

Ответить

Alexander Kopeikin

0

Здравая идея. Очень хотелось бы чтобы у нас ввели. Плюс тогда можно дать реальные цифры заболевших.

Ответить

Dima Orlov

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.                                   

Ответить

Dima Orlov

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.     

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