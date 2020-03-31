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Соцсеть удалила комментарий, а ведомство попросило ФСБ возбудить на автора уголовное дело.
Генпрокуратура нашла признаки экстремизма в комментарии пользователя «ВКонтакте» о заражённых коронавирусом Covid-19
Прокуратура в «ходе мониторинга» нашла комментарий в одном из сообществ, связанных с Пензой. Эксперт-криминалист обнаружил в нём призывы к враждебным действиям по отношению к лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией.
По информации TJ, пользователь «ВКонтакте» оставил комментарий в крупном городском паблике. О каком именно сообществе идёт речь, неизвестно.
Прокуратура направила запрос в Роскомнадзор о блокировке комментария. Представитель «ВКонтакте» подтвердил TJ, что соцсеть удалила комментарий по требованию ведомства.
Также прокуратура направила материалы в УФСБ России по Пензенской области, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). За это россиянину грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.
В ВКшечке вообще буйство дебилов в последние дни.
Соц.сети в 2020 классического вида, которые не сегрегируют комьюнити — ожидать другого исхода и не стоило.
Где можно годноты почитать? Пробежался по страничкам знакомых - мертвая тишина
Паблики класса "Типичный [Мухосранск]"
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следовало бы убивать...
"Если у него эта болезнь, тысячами люди заболеют. Человека, который сам себе создает эту проблему, если спросить меня, следовало бы убить. Не только сам заболевает, (но и заражает) свою семью, своих сестер, братьев, соседей", – сказал Кадыров.
Судя по всем заявлениям кадырова, людей нужно убивать, у которых позиция от его мировоззрения отличается. Он уже кого только там не призывал убивать
Чего ещё от убийцы ждать? Хлебом не корми — дай поубивать кого-нибудь.
Вырывать из контекста круто, но он говорил о нарушителях карантина.
Он мог сказать "посадить", а не "убивать". Но он выбрал убивать. Почему Собянин не сказал "убивать", а кадыров блять сказал убивать?
Наверное, потому что многие тут хотят линчевать тех кто пошел на шашлычки.
Не думаю, скорее все просто думают что у них ткемали головного мозга
Ткемали это грузия, если что.
Да таких комментов в любом городском паблосе мильярд, чисто изи мани для бюджета на штрафах
Классическое избирательное правосудие че
Искать - ищут, а лайки Дитковскому нажимают, сука
Щас еще и TJ заблокируют.
Кому мы нужны
даже Лихачев вас кинул