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Arthur Khamzin
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«Нужно больных немедленно ликвидировать»: Генпрокуратура нашла экстремизм в комментарии о коронавирусе во «ВКонтакте» Материал редакции

Соцсеть удалила комментарий, а ведомство попросило ФСБ возбудить на автора уголовное дело.

35 комментариев
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Генпрокуратура нашла признаки экстремизма в комментарии пользователя «ВКонтакте» о заражённых коронавирусом Covid-19

Прокуратура в «ходе мониторинга» нашла комментарий в одном из сообществ, связанных с Пензой. Эксперт-криминалист обнаружил в нём призывы к враждебным действиям по отношению к лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Что на них смотреть, нужно этих больных немедленно ликвидировать и закрыть область, въезд и выезд запретить…

комментарий во «ВКонтакте»

По информации TJ, пользователь «ВКонтакте» оставил комментарий в крупном городском паблике. О каком именно сообществе идёт речь, неизвестно.

Прокуратура направила запрос в Роскомнадзор о блокировке комментария. Представитель «ВКонтакте» подтвердил TJ, что соцсеть удалила комментарий по требованию ведомства.

Также прокуратура направила материалы в УФСБ России по Пензенской области, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). За это россиянину грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

#новости #экстремизм #covid19

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35 комментариев
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Насущные Проблемы

20

В ВКшечке вообще буйство дебилов в последние дни.

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Роман Новиков

Насущные
6

Да там всегда на самом деле

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check-it-out

Насущные
3

Соц.сети в 2020 классического вида, которые не сегрегируют комьюнити — ожидать другого исхода и не стоило.

Ответить

Zzzzzzz

check-it-out
0

А кто сегрегирует

Ответить

Без Имени

Насущные
2

Блять, да тут так же, хули

Ответить

Насущные Проблемы

Без
1

ты че пидар

Ответить

Без Имени

Насущные
2

Место!

Ответить

Бунт Протеста

Насущные
0

Где можно годноты почитать? Пробежался по страничкам знакомых - мертвая тишина

Ответить

Насущные Проблемы

Бунт
1

Паблики класса "Типичный [Мухосранск]"

Пример: https://vk.com/wall-32443541_1236889

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Max M

Насущные
0

Ну и паноптикум. Читаешь комменты и закрываешь лицо рукой. А лицо рукой нельзя трогать.

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fox_rus

11

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следовало бы убивать... 
"Если у него эта болезнь, тысячами люди заболеют. Человека, который сам себе создает эту проблему, если спросить меня, следовало бы убить. Не только сам заболевает, (но и заражает) свою семью, своих сестер, братьев, соседей", – сказал Кадыров.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

fox_rus
4

Судя по всем заявлениям кадырова, людей нужно убивать, у которых позиция от его мировоззрения отличается. Он уже кого только там не призывал убивать 

Ответить

Роман Новиков

Арнольд
3

Чего ещё от убийцы ждать? Хлебом не корми — дай поубивать кого-нибудь.

Ответить

Виктор Михалёв

fox_rus
0

Вырывать из контекста круто, но он говорил о нарушителях карантина.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Виктор
5

Он мог сказать "посадить", а не "убивать". Но он выбрал убивать. Почему Собянин не сказал "убивать", а кадыров блять сказал убивать? 

Ответить

Spect

Арнольд
0

Он отвечал на этот вопрос 

Ответить

Litnikov Danil

Spect
0

Собянин?

Ответить

Виктор Михалёв

Арнольд
–3

Наверное, потому что многие тут хотят линчевать тех кто пошел на шашлычки.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Виктор
0

Не думаю, скорее все просто думают что у них ткемали головного мозга 

Ответить

Виктор Михалёв

Арнольд
0

Ткемали это грузия, если что.

Ответить

Арнольд

Виктор
0

Ткемали это соус 

Ответить

Неясный бокал

Арнольд
0

На ткемали не гони, да?

Ответить

Sergey Lukianov

3

Кому карантин, а кому новые звезды на погоны

Ответить

Zero Tolerance

3

Да таких комментов в любом городском паблосе мильярд, чисто изи мани для бюджета на штрафах

Ответить

Роман Новиков

3

Классическое избирательное правосудие че

Ответить

Dmitry Shiryaev

Роман
0

Показательная порка же 

Ответить

Артем Иванов

1

Умственно больные для человечества поопаснее будут

Ответить

Поволжский Мститель .

1

не зря день прожили! Парни(и парн_ессы) молодцы!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Искать - ищут, а лайки Дитковскому нажимают, сука

Ответить

Неясный бокал

Арнольд
0
Ответить

Рог Кирилл

0

Щас еще и TJ заблокируют.

Ответить

Mr. LoveJoy

Рог
0

Кому мы нужны 

Ответить

Денис Файзулин

Mr.
1

даже Лихачев вас кинул

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Роман Новиков

Денис
0

Он что-то знал

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Alexey Snooker

Mr.
0

Товарищ майор улыбнулся читая твой коммент.

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