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Артём Мазанов
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В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах от четырёх до пяти тысяч рублей за нарушение самоизоляции Материал редакции

Документ рассмотрят 1 апреля.

31 комментарий
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Сотрудники полиции на Никольской улице в Москве во время режима самоизоляции  Фото TJ

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. Автор документа — депутат-единоросс Кирилл Щитов.

Щитов предложил штрафовать граждан на четыре тысячи рублей за «невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции». За повторное нарушение или за нарушение с использованием автомобиля депутат предложил штраф в размере пяти тысяч рублей.

В документе также указано, что, если факт нарушения режима самоизоляции зафиксировали камеры городской системы видеонаблюдения, постановление будет выноситься «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Это предусматривает часть 3 статьи 28.6 КоАП.

Щитов также предложил штрафовать юридических лиц за нарушение требований временно приостановить работу магазинов и заведений общепита, а также за организацию массовых мероприятий — на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

Отсутствие предусмотренных законом реальных и весомых санкций [...] может привести к игнорированию со стороны отдельных «несознательных» граждан принимаемых властями мер, сделать в значительной степени бессмысленным добросовестное соблюдение установленных ограничений подавляющим большинством жителей города Москвы, привести к стремительному распространению вирусной инфекции, причинению тяжелейшего вреда жизни и здоровью москвичей.

пояснительная записка к законопроекту

Документ рассмотрят на заседании 1 апреля. В государственно-правовом управлении аппарата Думы его уже одобрили.

#новости #москва #covid19 #право

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31 комментарий
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Новый Слава

8

Доебали своими штрафами. Самое главное, что своих и в карантин не посадят и не оштрафуют.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Новый
6

Предлагаю заголовок изменить 

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Почетный волк

Новый
0

Нуу, штрафов бы ,наверное, не было бы, не будь столько тупых людей у нас

Ответить

Ivan

Почетный
6

так пусть вводят режим ЧС, а не штрафы за нарушение незаконных  "рекомендаций"

Ответить

Почетный волк

Ivan
0

Введи чс, я уверен этот народ все равно не поймёт ничего, и опять придётся вводить штрафы, но уже за нарушение режима чс

Ответить

Ivan

Почетный
1

да там сразу расстрелы можно вводить.
а сейчас это пердёж в лужу - "штраф за невыполнение рекомендации". Что дальше? желтые звезды на рукавах неугодных рисовать?

Ответить

Почетный волк

Ivan
0

Твои предложения как удержать людей дома?

Ответить

Ivan

Почетный
0

выплатить из стаб фонда 50-100% от з/п или иного дохода.
отсрочить или отменить коммунальные платежи 
выплатить надбавки на детей

организовать горячую линию по заказам доставки еды и необходимого - мыло-паста-и т.д., чтобы заказывать могли все, а не только с компьютерами/смартфонами.

для изоляции хватит. а уж если начнут выползать - то сначала предупреждение, а потом от 15 суток с туберкулезными бомжами в камере.

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bor_vn

Новый
1

Так хорошо же, вдруг передохнут

Ответить

Механический браслет

6

Я почему-то думал САМОизоляция это когда человек сам себя добровольно изолирует (и может прекратить самоизоляцию в любой момент).

Ответить

Stan Islav

3

За саму канцеляритную формулировку «невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции» стоит штрафовать как за «оружие психической формы поражения умственного восприятия лиц человеческого вида в период введения режима повышенной готовности на территории города...»

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Еще одного щекастого в список занесите пожалуйста 

Его канал https://www.youtube.com/user/mgd6214773
Фейсбучек https://www.facebook.com/shchitovkirill
Вконтактик https://vk.com/kirillschitov
А тут он нам рассказывает чего читать сидя дома https://vk.com/wall32812440_13697

Ответить

Владимир Дыркин

Арнольд
0

защеканец вылитый

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Владимир
1

Чтоб у него сука в следующей жизни была фамилия как у тебя, а имя и отчество как у меня 

Ответить

Владимир Дыркин

Арнольд
0

зачем  обмазывать говном (этим депутатом) нормальную фамилию?

Ответить

Денис Файзулин

Арнольд
0
Кирилл Щитов — депутат-мажор на нашей шее
Если вы живете в Москве, то согласитесь — главным политическим событием последних месяцев стали…
navalny.com
Ответить

Владимир Дыркин

1

Так, а сейчас они тогда как штрафуют, если только вносят подобный проект? 

Ебанашки тупые.

Ответить

Почетный волк

Владимир
0

Штрафуют же вроде тех кто обязательно должен быть на самоизоляции, типа только что приезжие и прочие 

Ответить

Обухов Денис

Почетный
0

Чтобы не оштрафовали нужно предъявить свежий неоткусаный батон или пакет с мусором.

Ответить

Ivan

Обухов
0

стартап с собаками не взлетел, теперь надо сосредоточиться на доставке мусора!

Ответить

Почетный волк

Обухов
0

Кто под наблюдением тоже что ли? Я думал им нельзя вообще выходить

Ответить

Обухов Денис

1

Вопрос, самоизоляция это что? По идее пошёл и изолировался, или не пошёл. ЧС то или карантин не ввели.
Или тут как в столовой. Венигрет не хочешь не ешь. Но из за стола пока не сьел не выйдешь?

Ответить

That cat

1

Разве за САМОизоляцию я не должен сам себе штрафы платить?

Ответить

Mezzo Deesa

0

Заебись@блядь

Ответить

Роман Новиков

0

Заебали со своими штрафами, пидорасы ебучие, лучше бы помогать начали

Ответить

Spid3r

0

четырёх до пяти тысяч рублей

Что-то верхняя планка высоковата. Сделали бы хотя бы 4999.

Ответить

Дмитрий Пересвет

0

1

Ответить

Дмитрий Пересвет

0

Чёт я совсем не удивлён что автор законопроекта единоросс

Ответить

John Smith

0

тут-то маски и пригодятся?

Ответить

Андрей Шумаков

0

По моему, штраф за нарушение рекомендательной "самоизоляции", можешь выписать ты сам, а не государство, которое не может ввести даже режим ЧС и завести маски в аптеки. Где маски?

Ответить

Dima Orlov

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

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Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.                                             

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