Документ рассмотрят 1 апреля.

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Сотрудники полиции на Никольской улице в Москве во время режима самоизоляции Фото TJ

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. Автор документа — депутат-единоросс Кирилл Щитов.

Щитов предложил штрафовать граждан на четыре тысячи рублей за «невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции ». За повторное нарушение или за нарушение с использованием автомобиля депутат предложил штраф в размере пяти тысяч рублей.

В документе также указано, что, если факт нарушения режима самоизоляции зафиксировали камеры городской системы видеонаблюдения, постановление будет выноситься «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Это предусматривает часть 3 статьи 28.6 КоАП.

Щитов также предложил штрафовать юридических лиц за нарушение требований временно приостановить работу магазинов и заведений общепита, а также за организацию массовых мероприятий — на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

Отсутствие предусмотренных законом реальных и весомых санкций [...] может привести к игнорированию со стороны отдельных «несознательных» граждан принимаемых властями мер, сделать в значительной степени бессмысленным добросовестное соблюдение установленных ограничений подавляющим большинством жителей города Москвы, привести к стремительному распространению вирусной инфекции, причинению тяжелейшего вреда жизни и здоровью москвичей. пояснительная записка к законопроекту