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Документ рассмотрят 1 апреля.
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. Автор документа — депутат-единоросс Кирилл Щитов.
Щитов предложил штрафовать граждан на четыре тысячи рублей за «невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции». За повторное нарушение или за нарушение с использованием автомобиля депутат предложил штраф в размере пяти тысяч рублей.
В документе также указано, что, если факт нарушения режима самоизоляции зафиксировали камеры городской системы видеонаблюдения, постановление будет выноситься «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Это предусматривает часть 3 статьи 28.6 КоАП.
Щитов также предложил штрафовать юридических лиц за нарушение требований временно приостановить работу магазинов и заведений общепита, а также за организацию массовых мероприятий — на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.
Документ рассмотрят на заседании 1 апреля. В государственно-правовом управлении аппарата Думы его уже одобрили.
Почетный волк
Нуу, штрафов бы ,наверное, не было бы, не будь столько тупых людей у нас
Введи чс, я уверен этот народ все равно не поймёт ничего, и опять придётся вводить штрафы, но уже за нарушение режима чс
Твои предложения как удержать людей дома?
выплатить из стаб фонда 50-100% от з/п или иного дохода.
отсрочить или отменить коммунальные платежи
выплатить надбавки на детей
организовать горячую линию по заказам доставки еды и необходимого - мыло-паста-и т.д., чтобы заказывать могли все, а не только с компьютерами/смартфонами.
для изоляции хватит. а уж если начнут выползать - то сначала предупреждение, а потом от 15 суток с туберкулезными бомжами в камере.
За саму канцеляритную формулировку «невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции» стоит штрафовать как за «оружие психической формы поражения умственного восприятия лиц человеческого вида в период введения режима повышенной готовности на территории города...»
Еще одного щекастого в список занесите пожалуйста
Его канал https://www.youtube.com/user/mgd6214773
Фейсбучек https://www.facebook.com/shchitovkirill
Вконтактик https://vk.com/kirillschitov
А тут он нам рассказывает чего читать сидя дома https://vk.com/wall32812440_13697
защеканец вылитый
Чтоб у него сука в следующей жизни была фамилия как у тебя, а имя и отчество как у меня
Так, а сейчас они тогда как штрафуют, если только вносят подобный проект?
Ебанашки тупые.
Почетный волк
Штрафуют же вроде тех кто обязательно должен быть на самоизоляции, типа только что приезжие и прочие
Чтобы не оштрафовали нужно предъявить свежий неоткусаный батон или пакет с мусором.
Вопрос, самоизоляция это что? По идее пошёл и изолировался, или не пошёл. ЧС то или карантин не ввели.
Или тут как в столовой. Венигрет не хочешь не ешь. Но из за стола пока не сьел не выйдешь?
четырёх до пяти тысяч рублей
Что-то верхняя планка высоковата. Сделали бы хотя бы 4999.
По моему, штраф за нарушение рекомендательной "самоизоляции", можешь выписать ты сам, а не государство, которое не может ввести даже режим ЧС и завести маски в аптеки. Где маски?
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.