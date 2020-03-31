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Артём Мазанов
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В России ужесточили наказание за нарушение карантина​, об этом будут информировать и по СМС. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 31 марта.

35 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 500 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 2 337 человек. За весь период от Covid-19 умерли 17 россиян, 121 — выздоровели.

Во всём мире, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболело более 809 тысяч человек.

В России:

  • Две трети российских регионов перешли на режим самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем;
  • У главврача больницы в Коммунарке, который контактировал с Путиным, диагностировали коронавирус;
  • Госдума и Совфед приняли поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина и фейковые новости;
  • Россиян с 3 апреля начнут информировать через СМС и портал госуслуг о нарушениях карантина;
  • Представитель ВОЗ в России назвала неэффективной сдачу теста на коронавирус для людей, не имеющих признаков респираторных заболеваний;
  • Весенний призыв в армию отложили. Новобранцев направят на службу не раньше 20 мая;
  • Собянину поручили проконтролировать соблюдение режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и городских порталов;
  • ФСИН приостановила приём арестованных в семи из восьми СИЗО Москвы. Ведомство также запретило вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия;
  • «Нужно больных немедленно ликвидировать»: Генпрокуратура нашла экстремизм в комментарии о коронавирусе во «ВКонтакте»;
  • Крайний срок подачи документов в российские вузы сдвинули на 10 августа. Первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая — 24 августа;
  • В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах от четырёх до пяти тысяч рублей за нарушение самоизоляции;
  • В Карелии ограничили продажу алкоголя. Его можно будет купить только с 10 до 14 часов;
  • Жителей Москвы и Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт;
  • Власти Петербурга ограничили режим работы метро с 1 апреля: станции будут закрываться на вход в 22:00 по московскому времени;
  • Чиновники в Чечне переведут ползарплаты на поддержку врачей, лечащих коронавирус;
  • Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса;
  • Краснодарский край первым из российских регионов назвал режим самоизоляции карантином;
  • В Москве и Подмосковье закроют букмекерские конторы и тотализаторы;
  • На въезде в Севастополь поставили блокпосты;
  • Во «ВКонтакте» появились эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией;

В мире:

  • В Италии прошла минута молчания в память о жертвах коронавируса;
  • В Белоруссии зафиксировали первую смерть от Covid-19. «Бедолага, не выдержал», — так это прокомментировал президент страны Александр Лукашенко;
  • Эмпайр-стейт-билдинг подсветили цветами скорой помощи в честь медиков-борцов с Covid-19;
  • Туркменистан запретил СМИ писать слово «коронавирус» и исключил его из брошюры Минздрав;
  • В Армении запретили проводить вскрытие тел умерших в результате заражения коронавирусом.

Бонус — песня Семёна Слепакова о коронавирусе

Осторожно, в ролике используется нецензурная лексика.

#covidtoday #дайджест #covid19

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35 комментариев
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Готовый яд

11

наркоманам сейчас конечно совсем лихо, и так-то закладчиков этих палили, а сейчас совсем перестанут раскидывать, а там как грится и абстинентные синдромы подъедут

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Evseef Dmitriy

Готовый
13

Они тут и так каждый день в комментах, синдромы эти.

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Andre Macareno

Готовый
1

А я вот что-то не уверен, что ради дозы они не вылезут
А кладменам так вообще достаточно просто зп поднять, и они будут раскладывать с таким же рвением, как браконьеры в Африке охотятся на исчезающих животных

Ответить

Готовый яд

Andre
0

но ловить их очевидно будет легче)

Ответить

Andre Macareno

Готовый
2

ну, это называется риск, да
так-то и у исчезающих животных в Африке охрана круче чем у президента,  говорят

Ответить

Василий Лебедев

Готовый
0

"Кладмен с куаркодом" - неплохое название для инди-группы.

Ответить

Evseef Dmitriy

Готовый
0

А их сложно ловить? Тюрьмы ими забиты доверху. Больше всего по этим статьям.

Ответить

Готовый яд

Evseef
0

да и хрен с ними

Ответить

Неолд

Готовый
0

Главное что сдохнут.

Ответить

Типичный дебаркадер

8

В Карелии ограничили продажу алкоголя. Его можно будет купить только с 10 до 14 часов

Чтобы побольше людей в магазинах толпилось?

Ответить

Евгений Киров

7

А он, бедолага, не выдержал

Белоруссия это Спарта.

Ответить

Обухов Денис

Евгений
1

а как же трактор и хоккей. да и вообще в Р,Б. только насморк и простуда. какое чмо!

Ответить

Vladimir

0

Хоть одно хорошее нововведение было за эти дни ? Одни запреты и штрафы, заебало 

Ответить

Евгений Киров

Vladimir
8

Отсрочили предустановку российского ПО на устройства.

Ответить

Василий Лебедев

Евгений
0

Самоизоляция устройств от фсб-вирусов.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Vladimir
2

А что ты хочешь хорошего, кроме как завершение эпидемии и пандемии, в текущих условиях услышать?

Ответить

Обухов Денис

Vladimir
1

Такое сейчас везде в США с 1 апреля округ Колумбия  штраф в размере до $5 тыс., а также лишением свободы сроком до 90 дней.За покидание дома без уважительной причине.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Мне в Российской статистике че нравится - зараженных относительно дохуя, но они не выздоравливают и не умирают.

(Что не умирают - слава богу)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Арнольд
0

Суперпозиция

Ответить

Греческий американец

Арнольд
0

Увидеть бы статистику по смертям от пневмонии)

Ответить

Evseef Dmitriy

Греческий
0

Пневмонию лечат две недели, откуда выздоровевшие? 

Ответить

Michael Smith

Арнольд
0

уже 121 выздоровело

Ответить

Spect

0

Пандемия на спад пошла? Вроде главный врач США обещал 100 тысяч смертей от короны там

Ответить

Stan Majors

Spect
3

А причины?) дофига народа путешествует и мало дома сидят. Впервые уровень жизни может нас спасти.

Ответить

Michael Smith

Spect
0

Вроде главный врач США обещал 100 тысяч смертей от короны там

Вполне возможно, они еще вчера перешли уровень 20к+ зараженных в день
В Италии пик был 6,5к, в Испании 8к
В Штатах до пика еще не дошли даже, может и 30к в день будет

Ответить

Максим Ростокин

1

Plague Inc. по-русски

Ответить

Обухов Денис

1

В США разворачивается масштабный «итальянский сценарий», при том что в Италии смертность уже под 12%...

Ответить

Zhenya Kovrizhkin

Обухов
0

Считайте выздоровевших и умерших, а не заболевших. Увидите другую картину.

Ответить

Michael Smith

Zhenya
0

В разных странах статистику по разному ведут.
В Германии смерть от другой болезни не идет в смерти от короновируса, в Англии любая смерть с положительным тестом на короновирус, считается как смерть от него.

Ответить

Анастасия Андреева

Michael
0

Откуда такая информация? В Германии начали уже в январе тестить по всей стране за счет страховки, а к концу февраля отправили в другие страны 1,5 миллиона тестов. Везде пишут, что очень высокий охват тестами является причиной низкой смертности. Больше тестили только в Южной Корее

Ответить

Кремлевский Данила

0

Вот, кстати, прочитал только что очередную новость о блокпостах и контроле температуры и возник вопрос. Я уже три года периодически хожу по врачам, пытаясь понять почему во второй половине дня поднимается температура 37,2— 37,5: анализы отличные, врачи разводят руками. Но любой такой контроль может на ровном месте отправить на карантин, при том что изучение проблемы показало, что такое состояние может быть вариантом нормы или свидетельством незначительной разбалансировки вегетативной системы, которое встречается довольно часто... Вот и ХЗ, на месте же хер чьо докажешь.

Ответить

Дмитрий Ханкин

Кремлевский
1

У каждого человека своя комфорная температура. У тебя чуть выше. Думаю, нужна какая-то справка. если хочешь ходить около мест, где ее будут мерить из-за коронавируса

Ответить

Обухов Денис

0

Лицемерию Мозаичного нет предела! Сначала он начисто отрицал эпидемию короновируса и обвинял Россию в закрытии границ, громогласно заявлял что короновируса нет, а теперь призывает к совместной работе????

Это типа комар призывает быка вместе вспахать поле.

Ответить

Марк Гардер

0

Почему перестали выкладывать данные о погибших?

Ответить

Дмитрий Ханкин

Марк
0

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=61.687496%2C11.974044&z=2

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