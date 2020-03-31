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Дайджест от 31 марта.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 500 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 2 337 человек. За весь период от Covid-19 умерли 17 россиян, 121 — выздоровели.
Во всём мире, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболело более 809 тысяч человек.
Осторожно, в ролике используется нецензурная лексика.
А я вот что-то не уверен, что ради дозы они не вылезут
А кладменам так вообще достаточно просто зп поднять, и они будут раскладывать с таким же рвением, как браконьеры в Африке охотятся на исчезающих животных
Готовый яд
но ловить их очевидно будет легче)
ну, это называется риск, да
так-то и у исчезающих животных в Африке охрана круче чем у президента, говорят
А их сложно ловить? Тюрьмы ими забиты доверху. Больше всего по этим статьям.
А он, бедолага, не выдержал
Белоруссия это Спарта.
а как же трактор и хоккей. да и вообще в Р,Б. только насморк и простуда. какое чмо!
Хоть одно хорошее нововведение было за эти дни ? Одни запреты и штрафы, заебало
Отсрочили предустановку российского ПО на устройства.
А что ты хочешь хорошего, кроме как завершение эпидемии и пандемии, в текущих условиях услышать?
Такое сейчас везде в США с 1 апреля округ Колумбия штраф в размере до $5 тыс., а также лишением свободы сроком до 90 дней.За покидание дома без уважительной причине.
Мне в Российской статистике че нравится - зараженных относительно дохуя, но они не выздоравливают и не умирают.
(Что не умирают - слава богу)
Греческий американец
Увидеть бы статистику по смертям от пневмонии)
Пандемия на спад пошла? Вроде главный врач США обещал 100 тысяч смертей от короны там
А причины?) дофига народа путешествует и мало дома сидят. Впервые уровень жизни может нас спасти.
Вроде главный врач США обещал 100 тысяч смертей от короны там
Вполне возможно, они еще вчера перешли уровень 20к+ зараженных в день
В Италии пик был 6,5к, в Испании 8к
В Штатах до пика еще не дошли даже, может и 30к в день будет
В США разворачивается масштабный «итальянский сценарий», при том что в Италии смертность уже под 12%...
Считайте выздоровевших и умерших, а не заболевших. Увидите другую картину.
В разных странах статистику по разному ведут.
В Германии смерть от другой болезни не идет в смерти от короновируса, в Англии любая смерть с положительным тестом на короновирус, считается как смерть от него.
Откуда такая информация? В Германии начали уже в январе тестить по всей стране за счет страховки, а к концу февраля отправили в другие страны 1,5 миллиона тестов. Везде пишут, что очень высокий охват тестами является причиной низкой смертности. Больше тестили только в Южной Корее
Вот, кстати, прочитал только что очередную новость о блокпостах и контроле температуры и возник вопрос. Я уже три года периодически хожу по врачам, пытаясь понять почему во второй половине дня поднимается температура 37,2— 37,5: анализы отличные, врачи разводят руками. Но любой такой контроль может на ровном месте отправить на карантин, при том что изучение проблемы показало, что такое состояние может быть вариантом нормы или свидетельством незначительной разбалансировки вегетативной системы, которое встречается довольно часто... Вот и ХЗ, на месте же хер чьо докажешь.
У каждого человека своя комфорная температура. У тебя чуть выше. Думаю, нужна какая-то справка. если хочешь ходить около мест, где ее будут мерить из-за коронавируса
Лицемерию Мозаичного нет предела! Сначала он начисто отрицал эпидемию короновируса и обвинял Россию в закрытии границ, громогласно заявлял что короновируса нет, а теперь призывает к совместной работе????
Это типа комар призывает быка вместе вспахать поле.
Почему перестали выкладывать данные о погибших?