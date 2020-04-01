Рассмотрение дел в судах ограничили из-за коронавируса.

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Суд в Свердловской области провёл заседание по WhatsApp и постановил закрыть кафе в Невьянске, которое работало во время «нерабочей недели» нарушало режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В копии постановления указано, что заседание проходило «путём видеозвонка с использованием мессенджера WhatsApp». Суд постановил закрыть кафе на 45 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Решение суда подтверждает сообщение на сайте Федеральной службы судебных приставов региона (ФССП), где говорится, что вход в кафе «Симба» опечатан, а предприниматель предупреждён об ответственности.

Это не первый случай, когда суд провёл заседание по видеосвязи. В марте суд в Казани дважды рассматривал дело в таком формате.

С 31 марта в Свердловской области действует режим самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только по уважительным причинам — в магазин, аптеку или за медицинской помощью. По последним данным оперштаба, в регионе 33 случая заболевания Covid-19, один человек выздоровел.