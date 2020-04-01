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Алексей Боржонов
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Суд в Свердловской области провёл заседание по WhatsApp и закрыл кафе, которое работало во время режима самоизоляции Материал редакции

Рассмотрение дел в судах ограничили из-за коронавируса.

4 комментария
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Суд в Свердловской области провёл заседание по WhatsApp и постановил закрыть кафе в Невьянске, которое работало во время «нерабочей недели» нарушало режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В копии постановления указано, что заседание проходило «путём видеозвонка с использованием мессенджера WhatsApp». Суд постановил закрыть кафе на 45 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Решение суда подтверждает сообщение на сайте Федеральной службы судебных приставов региона (ФССП), где говорится, что вход в кафе «Симба» опечатан, а предприниматель предупреждён об ответственности.

Это не первый случай, когда суд провёл заседание по видеосвязи. В марте суд в Казани дважды рассматривал дело в таком формате.

С 31 марта в Свердловской области действует режим самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только по уважительным причинам — в магазин, аптеку или за медицинской помощью. По последним данным оперштаба, в регионе 33 случая заболевания Covid-19, один человек выздоровел.

Верховный суд потребовал ограничить рассмотрение дел из-за пандемии Covid-19. Суды обязали рассматривать только безотлагательные дела, например, о мере пресечения и защите интересов несовершеннолетних.

#новости #суд #covid19

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4 комментария
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Упоротый Голубь

5

Господи, какие же ссыкливые, жадные и конченые чмошники. Хотят и рыбку съесть и ещё кое куда присесть. Карантин то вводить не хочется, это ж придется денежки платить народу. Уроды. 

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Трин Зотофф

1

стреляем себе в ноги 🤷‍♂️ чс введите, форс-мажор и все проблемы. все, кроме того, что придётся экономику поддерживать, а не каникулы за счет среднего бизнеса вводить

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ouxen

Трин
0

ага разбежались

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Максим Костюков

0

ОтветСВенности.

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