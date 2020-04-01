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Чтобы сходить в магазин или аптеку, их получать не нужно.
В Татарстане утвердили регламент получения спецпропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции. Их можно будет получить по СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики. Порядок получения пропуска:
Также правительство утвердило форму справки, которую работодатели выдают работникам. По ней можно передвигаться только до работы или для выполнения служебных обязанностей.
Татарстан ввёл режим самоизоляции 30 марта. Выходить из дома можно только в случае необходимости: чтобы вынести мусор, выгулять животных, дойти до магазина или аптеки, обратиться за экстренной помощью.
По последним данным оперштаба, в республике 19 случаев заболевания Covid-19, один человек выздоровел.
У нас не 1 выздоровел, а ранее еще трёх вылечили с лайнера карантинного.
В остальном же не очень понимаю зачем эти пропуска если их тупо некому проверять. Менты только на станциях метро стоят. Ну и на вокзале еще.