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Алексей Боржонов
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В Татарстане утвердили получение спецпропусков по СМС для выхода из дома Материал редакции

Чтобы сходить в магазин или аптеку, их получать не нужно.

4 комментария
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В Татарстане утвердили регламент получения спецпропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции. Их можно будет получить по СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики. Порядок получения пропуска:

  • Жителям республики нужно отправить сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ», указать фамилию, имя и отчество, паспортные данные и адрес фактического места проживания;
  • Затем на телефон придёт код регистрации. Его нужно отправить на тот же номер с текстом «ЦЕЛЬ» и указать причину выхода из дома. Ей может быть в том числе посещение больницы, участие в похоронах, поездка на дачу или в банк, посещение суда, доставка лекарств или продуктов родственникам;
  • После этого на телефон придёт сообщение с кодом разрешения, где указан срок действия пропуска. Чтобы выйти в магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять домашних животных, спецпропуск не нужен.

Также правительство утвердило форму справки, которую работодатели выдают работникам. По ней можно передвигаться только до работы или для выполнения служебных обязанностей.

Татарстан ввёл режим самоизоляции 30 марта. Выходить из дома можно только в случае необходимости: чтобы вынести мусор, выгулять животных, дойти до магазина или аптеки, обратиться за экстренной помощью.

По последним данным оперштаба, в республике 19 случаев заболевания Covid-19, один человек выздоровел.

#новости #covid19

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4 комментария
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Просто Тимуррр

1

У нас не 1 выздоровел, а ранее еще трёх вылечили с лайнера карантинного.
В остальном же не очень понимаю зачем эти пропуска если их тупо некому проверять. Менты только на станциях метро стоят. Ну и на вокзале еще.

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ouxen

Просто
0

что сейчас с принцесс даймонд?

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alex twit

ouxen
2

Она утонула (с)

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Emile Zäkiev

0

Тортарры впереееед!

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