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Алексей Боржонов
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Страны Евразийского экономического союза запретят вывоз чеснока, гречихи и риса из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

В союз входит в том числе Россия.

7 комментариев
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила экспорт отдельных продуктов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте ЕЭК.

В перечень товаров, которые запретили экспортировать, входят в том числе репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и другие продукты.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

из сообщения ЕЭК

Решение приняли 31 марта, оно вступит силу через десять дней после публикации. Запрет продлится до 30 июня. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

По последним данным оперштаба, в России 2337 случаев заболевания Covid-19. ВОЗ сообщает, что в Армении 482 случая заболевания, в Белорусии — 152, в Казахстане — 312, в Киргизии — 107.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Неолд

1

А хохлы наверное сало запретят вывозить, бгг

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Alexei Kuksin

Неолд
2

Сало родине, а отходы москалям.

Ответить

Трин Зотофф

Alexei
0

странно называть сородичей отходами 🤷‍♂️

Ответить

Встречный супер_стар

Трин
0

Тебя сожгем первым 

Ответить

1 2

Неолд
0

Отдай сало, кому кажу

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Постоянный кофе

Неолд
0

Запретят?

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Neo

1

что такое гречихи?

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