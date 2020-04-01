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В союз входит в том числе Россия.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запретила экспорт отдельных продуктов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте ЕЭК.
В перечень товаров, которые запретили экспортировать, входят в том числе репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и другие продукты.
Решение приняли 31 марта, оно вступит силу через десять дней после публикации. Запрет продлится до 30 июня. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
По последним данным оперштаба, в России 2337 случаев заболевания Covid-19. ВОЗ сообщает, что в Армении 482 случая заболевания, в Белорусии — 152, в Казахстане — 312, в Киргизии — 107.
А хохлы наверное сало запретят вывозить, бгг
Сало родине, а отходы москалям.
странно называть сородичей отходами 🤷♂️