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Их начнут применять после соответствующего указа мэрии.
Власти Москвы подтвердили, что будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима изоляции. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы».
Коды будут выдавать через портал мэра города. Лысенко сообщил, что технология заработает после соответствующего указа мэрии. Подробная информация о том, кто именно должен будет получать QR-коды и в каких ситуациях, также будет прописана в указе, сказал Лысенко.
На вопросы ведущих, как будут проверять коды и кто должен этим заниматься, Лысенко не ответил и предложил дождаться публикации указа.
Кроме того, власти тестируют специальное приложение для контроля пациентов с коронавирусом, его планируют запустить 2 апреля. По словам Лысенко, его будут применять не ко всем жителям Москвы, а к тем, кто проходит лечение на дому. Такое право есть у пациентов с лёгкими симптомами Covid-19. Власти выдадут телефоны тем, у кого их нет, а после окончания карантина устройства нужно будет вернуть.
Режим обязательной самоизоляции действует в городе с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае необходимости — например, в магазин или аптеку.
Источники СМИ сообщали, что власти города будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима, а нарушителей — штрафовать.
В Google Play появилось приложение, которое, предположительно, создали для наблюдения за гражданами во время карантина. Лысенко подтвердил, что это та тестовая версия, которую разработали власти. Редактор TJ попробовал зарегистрироваться в нём, но на этапе ввода номера телефона приложение зависло.
СМС то гораздо лучше, т.к будут доступны даже на самых простых мобильниках
Я что то пропустил или у меня телефон глючит?
шутники редакторы(1 апреля)
Не, это больше похоже на обычные баги @Denis Shiryaev
Имя — для друзей, поэтому у меня его нет.
Села в смарте батарейка и тебе настал конец, если нету телефона - изначально нежилец.
В заб крае вот такая хуйня
Да она наверное везде. В Татарстане (Набережные Челны) тоже. Правда такого бланка не видел. Но у нас ввели запрет на въезд/выезд в город, но полиция отказалась, т.к. нет приказа. Вообщем, эта ситуация с вирусом доказывает, что никто не хочет брать ответственность... Начиная от Путина и заканчивая местным чиновником...