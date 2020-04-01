Их начнут применять после соответствующего указа мэрии.

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Власти Москвы подтвердили, что будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима изоляции. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы».

Коды будут выдавать через портал мэра города. Лысенко сообщил, что технология заработает после соответствующего указа мэрии. Подробная информация о том, кто именно должен будет получать QR-коды и в каких ситуациях, также будет прописана в указе, сказал Лысенко.

На вопросы ведущих, как будут проверять коды и кто должен этим заниматься, Лысенко не ответил и предложил дождаться публикации указа.

Кроме того, власти тестируют специальное приложение для контроля пациентов с коронавирусом, его планируют запустить 2 апреля. По словам Лысенко, его будут применять не ко всем жителям Москвы, а к тем, кто проходит лечение на дому. Такое право есть у пациентов с лёгкими симптомами Covid-19. Власти выдадут телефоны тем, у кого их нет, а после окончания карантина устройства нужно будет вернуть.

Режим обязательной самоизоляции действует в городе с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае необходимости — например, в магазин или аптеку.

Источники СМИ сообщали, что власти города будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима, а нарушителей — штрафовать.