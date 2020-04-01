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Алексей Боржонов
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Власти Москвы подтвердили использование QR-кодов для контроля за соблюдением режима изоляции Материал редакции

Их начнут применять после соответствующего указа мэрии.

19 комментариев
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Власти Москвы подтвердили, что будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима изоляции. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы».

Коды будут выдавать через портал мэра города. Лысенко сообщил, что технология заработает после соответствующего указа мэрии. Подробная информация о том, кто именно должен будет получать QR-коды и в каких ситуациях, также будет прописана в указе, сказал Лысенко.

На вопросы ведущих, как будут проверять коды и кто должен этим заниматься, Лысенко не ответил и предложил дождаться публикации указа.

Кроме того, власти тестируют специальное приложение для контроля пациентов с коронавирусом, его планируют запустить 2 апреля. По словам Лысенко, его будут применять не ко всем жителям Москвы, а к тем, кто проходит лечение на дому. Такое право есть у пациентов с лёгкими симптомами Covid-19. Власти выдадут телефоны тем, у кого их нет, а после окончания карантина устройства нужно будет вернуть.

Режим обязательной самоизоляции действует в городе с 30 марта. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае необходимости — например, в магазин или аптеку.

Источники СМИ сообщали, что власти города будут использовать QR-коды для контроля за соблюдением режима, а нарушителей — штрафовать.

В Google Play появилось приложение, которое, предположительно, создали для наблюдения за гражданами во время карантина. Лысенко подтвердил, что это та тестовая версия, которую разработали власти. Редактор TJ попробовал зарегистрироваться в нём, но на этапе ввода номера телефона приложение зависло.

Мэрия Москвы выпустила приложение для «слежки…
Данные тех, кто зарегистрируется, будут не защищены.
tjournal.ru

#новости #covid19 #москва #карантинвроссии

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19 комментариев
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Логический завод

9

Москав: QR-коды
Татарстан: 

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Litnikov Danil

Логический
1

Да лучше уж смс чем это поделие

Ответить

Письменный чайник

Логический
0

Шо то хуйня, шо это хуйня.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Логический
0

СМС то гораздо лучше, т.к будут доступны даже на самых простых мобильниках

Ответить

bor_vn

2

Я что то пропустил или у меня телефон глючит?

Ответить

Злой динозавр

bor_vn
4

шутники редакторы(1 апреля)

Ответить

bor_vn

Злой
1

Не, это больше похоже на обычные баги @Denis Shiryaev 

Ответить

Злой динозавр

bor_vn
1

Проверь сайт дтф

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Argumenta Ambigua

bor_vn
0

Удалено

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Poe Ghost

3

Имя — для друзей, поэтому у меня его нет.

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Смертельный Кирилл

Poe
0

зачем они смотрят друг на друга

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Принудительный нос

2

Надо еще цветовую градацию. Желтый qr-код, розовый qr-код....

Ответить

alex twit

2

https://ic.pics.livejournal.com/_gorynych_/8171162/90251/90251_original.jpg

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Далекий химик

1

после соответствующего указа мэрии

после карантина.

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Обухов Денис

1

Села в смарте батарейка и тебе настал конец, если нету телефона - изначально нежилец. 

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Сергей Воробьёв

0

В заб крае вот такая хуйня

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Александр Рыскалов

Сергей
0

Да она наверное везде. В Татарстане (Набережные Челны) тоже. Правда такого бланка не видел. Но у нас ввели запрет на въезд/выезд в город, но полиция отказалась, т.к. нет приказа. Вообщем, эта ситуация с вирусом  доказывает, что никто не хочет брать ответственность... Начиная от Путина и заканчивая местным чиновником... 

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Alan Hubiev

0

Какая конспирология?

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

Люди с обычными звонилками напряглись

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