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Это не касается поездок на такси.
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах и общественном транспорте. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анны Поповой.
Ограничения ввели из-за распространения коронавируса нового типа, они не касаются поездок на такси.
О необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии Covid-19 говорил в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Он рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы гражданам было проще соблюдать дистанцию. В некоторых магазинах такая разметка уже существует.
В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, гражданам разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам, в том числе в магазин или аптеку. TJ подготовил карту, где отмечает субъекты с введёнными ограничениями для граждан.
теперь для исполнения супружеского долга - вешаешь на двуспальную кровать госномера и шашечки? ну а чего - такси то разрешено.
В такси езжайте в багажнике