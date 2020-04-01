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Новости
Алексей Боржонов
752

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах Материал редакции

Это не касается поездок на такси.

10 комментариев
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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах и общественном транспорте. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анны Поповой.

Ограничения ввели из-за распространения коронавируса нового типа, они не касаются поездок на такси.

О необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии Covid-19 говорил в том числе мэр Москвы Сергей Собянин. Он рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы гражданам было проще соблюдать дистанцию. В некоторых магазинах такая разметка уже существует.

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, гражданам разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам, в том числе в магазин или аптеку. TJ подготовил карту, где отмечает субъекты с введёнными ограничениями для граждан.

Карта: режим самоизоляции в России — Разборы на TJ
Обновляемый материал.
tjournal.ru

#новости #covid19

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10 комментариев
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Poe Ghost

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Андрей Рядькин

2

Навсегда бы так

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ave ego

0

теперь для исполнения супружеского долга - вешаешь на двуспальную кровать госномера и шашечки? ну а чего - такси то разрешено.

Ответить

Олимпийский ГОСТ

ave
1

Ну если твоя кровать - это общественное место, то да

Ответить

Владимир Дыркин

0

а у режима самоизоляции вроде как  про 1.5 метра идёт речь

Ответить

ouxen

0

ее, самоизоляция

Ответить

Обухов Денис

0

А менты  документы проверять тоже будут на расстоянии метра?

Ответить

Обухов Денис

0

Чтобы не снизилась рождаемость, необходимо разрешить её повышать в такси

Ответить

Дмитрий Ежов

0

В такси езжайте в багажнике

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
0

Где все эти хваленые беспилотные такси?

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