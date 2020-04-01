Прямой эфир
За сутки умерли семь человек.
Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 2777. За сутки зафиксировали 440 новых случаев заболевания, семь человек умерли, 69 вылечились. Об этом сообщил оперштаб.
Случаи заболевания зафиксировали в 35 регионах:
За всё время умерли 24 человека, вылечились 190. Наибольшее число заболевших — в Москве (1880 человек), на втором месте — Московская область (134 человека), на третьем — Санкт-Петербург (125).
В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, гражданам разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам, в том числе в магазин или аптеку. TJ подготовил карту, где отмечает субъекты с введёнными ограничениями для граждан.
Ну все, эпидемия идет на спад, можно открывать тц и парки
Целоваться с незнакомцами в метро
Сука, так это ты блять, все руки слюнявые, стоит только дверь открыть.
Это не слюни...
тут на тж многие облизывают совсем другое
Лапать спереди и сзади 😋
Обещаю на этот раз не сопротивляться))))
пора уже ленточки георгиевские выходить раздавать
Где наши любители шашлыков? Ещё не подъехали 😂
Не чокаясь!
Запасы еды есть.
А вот розетка дома перестала работать, а купить, чтобы поменять, негде
Можно купить онлайн. Леруа Мерлен работают
имбирь весь скупили
Как имбирь поможет не совсем понятно
А радиация убивает вирус? Может пора уран скупать.
Остальной чувак
Ну он блять не только вирус убьёт
по тв рассказывали, как он иммунитет усиливает. Вот его и скупили
По сведениям ВОЗ в 2019 году от гриппа скончалось 650 000 человек. От короновируса умерло 42 тыс. (это уже с Китаем и с Италией, непонятно как считающей умерших). Хватит постить эту хрень. Народ уже хлеб начал прокаливать в духовках и фрукты хлоргексидином мыть... А все благодаря заголовкам: "В Пензе скончался заболевший коронавирусом". А то, что это был 80-летний дед с кучей хронических заболеваний - дело десятое.
я бы набила татуировку с фактами про разницу заразности короны и гриппа и показала тебе, но боюсь, тебя это не убедит, ведь татуировка - это чипированное начертание Диавола
в смысле? у меня вибрации только низкочастотные, ко мне и не подойдут эти колдуны
А можете пожалуйста в посте эти факты написать? Хочу понимать. Может сравнение с гриппом и количеством гипотетических пострадавших. Что бы было понятно, вот грипп вот корона, вот почему такие меры. А то со всех сторон разная информации.
П.С. сами дома сидим
В сети есть множество других источников информации, кроме ТЖ, не стесняйтесь гуглить. Ну, и воспринимайте любую инфу критически, проверяйте и перепроверяйте по нескольким надёжным источникам. Коронавирус и грипп сравнивали в огромном количестве статей, можете почитать об этом здесь, например:
Очень познавательно, спасибо. Друзьям скинул.
Блин, ну куча же информации в интернехтах есть. У гриппа R0 (кол-во человек, которых в среднем заражает один инфицированный) - 1.3. На десятом шаге передачи мы получаем 13. У короны R0 - 3. На десятом шаге мы получаем 59. Тысяч.
Вот почему такие меры
сначала подумала, что на превью первого видео Декстер
Вот прям 440?
Всё пришло из-за границы. Проходные дворы аэропортов за 2 месяца щедро снабдили зараженными. которые расползлись по всей стране.
Как интересно, я думал он в России появился изначально, а вот оказывается не у нас. Спасибо, Денис
Ой, у вас экспонента сломалась.
Лучше послушайте эксперта-Лебедева
Это даже круче, чем Гордон с его "если бы ВИЧ существовал, им бы сейчас болели все люди на планете"
А можете пожалуйста объяснить где в его логике прокол? Для меня, как для обывателя, звучит разумно.
Старший браслет
на первый взгляд он считает вообще все смерти в стране, которые совершенно не факт что произошли на больничных койках, это во-первых.
во-вторых он сравнивает количество смертей "на сегодня" с каким-то средним арифметическим смертей за год, забывая что вообще-то наш год только начался, а за три месяца выполнена практически годовая норма смертей по Лебедеву.
ну и в-третьих, почему он вообще сравнивает смерти которые непонятно как произошли в прошлом году, с забитыми больничными койками в период эпидемии.
Ленинградский нос
а за три месяца выполнена практически годовая норма смертей по Лебедеву
Где это?
Старший браслет
да, ошибся. Думал что 160 это у него за весь год в среднем.
в любом случае он сравнивает просто сферическое количество смертей за год с эпидемией где все лежат по больницам.
Кто то пиздов получит. Еще не успели анально-социальный мониторинг с кодами ввести, а уже спад рисуют.
Ага, очень похоже на правду
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Секундочку...
что не так?
У нас каждый день отдельные новости по новым заболевшим и каждый день дайджест по всем новостям
Социальный космос
ясно
Вроде бы 440 это меньше чем 500. Но от этого легче не становится
Все в одной больнице, закрытой на карантин, в одном из районов Сыктывкара.
Похоже эта статья слишком приблизительная, поэтому она ахуй ненужна)) т.к. не актуальная
Как показывает опыт, это затишье перед бурей. Завтра возможно больше 1000 будет.
В Чувашии всё ещё типо 0 зараженных, хотя на улицах кучу машин видел с московскими номерами. Сказочники ебаные.