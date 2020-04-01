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Алексей Боржонов
15 372

В России зафиксировали ещё 440 случаев заболевания Covid-19. Всего заболевших 2777 Материал редакции

За сутки умерли семь человек.

113 комментариев
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Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 2777. За сутки зафиксировали 440 новых случаев заболевания, семь человек умерли, 69 вылечились. Об этом сообщил оперштаб.

Случаи заболевания зафиксировали в 35 регионах:

  • Москва 267;
  • Коми 32;
  • Петербург 27;
  • Московская область 15;
  • Саратовская область 11;
  • Вологодская область 7;
  • Челябинская область 7;
  • Ленинградская область 6;
  • Бурятия 6;
  • Красноярский край 6;
  • Тульская область 5;
  • Краснодарский край 5;
  • Воронежская область 4;
  • Волгоградская область 4;
  • Пензенская область 4;
  • Омская область 4;
  • Курская область 3;
  • Тамбовская область 3;
  • Ханты-Мансийский округ 3;
  • Брянская область 2;
  • Ивановская область 2;
  • Дагестан 2;
  • Кабардино-Балкария 2;
  • Северная Осетия 2;
  • Владимирская область 1;
  • Липецкая область 1;
  • Тверская область 1;
  • Чечня 1;
  • Башкирия 1;
  • Мордовия 1;
  • Алтайский край 1;
  • Новосибирская область 1;
  • Приморский край 1;
  • Хабаровский край 1;
  • Сахалинская область 1.

За всё время умерли 24 человека, вылечились 190. Наибольшее число заболевших — в Москве (1880 человек), на втором месте — Московская область (134 человека), на третьем — Санкт-Петербург (125).

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции, гражданам разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам, в том числе в магазин или аптеку. TJ подготовил карту, где отмечает субъекты с введёнными ограничениями для граждан.

Карта: режим самоизоляции в России — Разборы на TJ
Обновляемый материал.
tjournal.ru

#новости #covid19

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113 комментариев
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Макс Массон

60

Ну все, эпидемия идет на спад, можно открывать тц и парки

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Master Oogway

Макс
49

Целоваться с незнакомцами в метро

Ответить

1 2

Master
31

Облизывать ручки в туалетах, как я люблю

Ответить

Master Oogway

1
39

Сука, так это ты блять, все руки слюнявые, стоит только дверь открыть.

Ответить

1 2

Master
8

У меня дезинфицирующая слюна

Ответить

Master Oogway

1
4

ну окей....

Ответить

Подходящий Влад

1
1

Так лови момент, наплюй в пузырёчки и толкай по пятихатке за 50мл)

Ответить

bor_vn

Подходя…
1

Тебе лишь бы нажиться на чужом горе

Ответить

Подходящий Влад

bor_vn
1

Инигавари! Ни стыда, ни совести)

Ответить

Slow Dimon

Master
1

Это не слюни...

Ответить

Master Oogway

Slow
0

Бляяяя

Ответить

Владимир Дыркин

1
3

тут на тж многие облизывают совсем другое 

Ответить

Сергей Лукин

Владимир
8
Ответить

1 2

Владимир
0

Ну ты эксперт, своих знаешь

Ответить

Михаил Михаилов

Владимир
0

Путина

Ответить

Дмитрий Чернышов

Владимир
0

Лук, чеснок и мёд

Ответить

Артур Сакаев

Master
4

и сохранять спокойствие 

Ответить

Подводной Макс

Master
1

Лапать спереди и сзади 😋

Ответить

Master Oogway

Подводной
1

Обещаю на этот раз не сопротивляться))))

Ответить

Подводной Макс

Master
1

О май гад 🤤🤤🤤

Ответить

Владимир Дыркин

Макс
2

пора  уже ленточки георгиевские выходить раздавать 

Ответить

Глупый вентилятор

Владимир
4

Страна, победившая нацизм, не имеет права бздеть от вируса, даже если он с короной!!

Ответить

Глупый вентилятор

Глупый
4
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Макс
0

Это тесты Джека Ма заканчиваются

Ответить

Владимир Оо

18

Где наши любители шашлыков? Ещё не подъехали 😂

Ответить

Тупой Данила

Владимир
1

Неделю осталось подождать всего :) 

Ответить

Ленинградский нос

Владимир
1

😂😂👍👍

Ответить

Упоротый Голубь

Владимир
0

Ещё не отъехали скорее) 

Ответить

Громадный Слава

7

Што пацаны. Закупились всем чем нужно?

Ответить

Poe Ghost

Громадный
27
Ответить

Татьяна Чайка

Poe
0

Не чокаясь!

Ответить

Poe Ghost

Татьяна
1

Так любите выпить и закусить под тост, что даже решились оставить первый комментарий? :)

Ответить

Kyler

Громадный
5

У меня дома только чай, решил что это хороший повод похудеть

Ответить

Sergey Grigor'ev

Kyler
6

Хотя бы печенек купи :3

Ответить

Master Oogway

Громадный
4

Цианида хоть отбавляй

Ответить

Алекс Слободских

Громадный
1

Запасы еды есть.
А вот розетка дома перестала работать, а купить, чтобы поменять, негде

Ответить

Sergey Golovkin

Алекс
0

Можно купить онлайн. Леруа Мерлен работают

Ответить

Алекс Слободских

Sergey
1

Ага.

Ответить

Никита Жуковский

Громадный
1

хуй там, сервисы доставки сосут писос

Ответить

ouxen

Громадный
1

обяснись

Ответить

Владимир Дыркин

Громадный
0

имбирь весь скупили

Ответить

Остальной чувак

Владимир
0

Как имбирь поможет не совсем понятно 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Остальной
1

А радиация убивает вирус? Может пора уран скупать.

Ответить

Остальной чувак

Дмитрий
1

Ну он блять не только вирус убьёт 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Остальн…
0

Так это дело десятое для скупщиков всего подряд

Ответить

Владимир Дыркин

Остальной
0

по тв рассказывали, как он иммунитет усиливает. Вот его и скупили

Ответить

Остальной чувак

Владимир
2

Ну да, там жи эксперты сидят 

Ответить

Alexey Snooker

Владимир
1
Ответить

Пустой рубин

Громадный
–1

Нет, я же не идиот

Ответить

Первая

–24

По сведениям ВОЗ в 2019 году от гриппа скончалось 650 000 человек. От короновируса умерло 42 тыс. (это уже с Китаем и с Италией, непонятно как считающей умерших). Хватит постить эту хрень. Народ уже хлеб начал прокаливать в духовках и фрукты хлоргексидином мыть... А все благодаря заголовкам: "В Пензе скончался заболевший коронавирусом". А то, что это был 80-летний дед с кучей хронических заболеваний - дело десятое. 

Ответить

the art of гепард

Первая
22

я бы набила татуировку с фактами про разницу заразности короны и гриппа и показала тебе, но боюсь, тебя это не убедит, ведь татуировка - это чипированное начертание Диавола

Ответить

Первая

the
–4

Тебе быстрее код на лоб нанесут. Будешь пикать им перед выходом из подъезда.Чтобы мусор смог "безопасно" выносить. 

Ответить

the art of гепард

Первая
4

в смысле? у меня вибрации только низкочастотные, ко мне и не подойдут эти колдуны

Ответить

Первая

the
–3

Не переживай. Товарищам с низкочастотными вибрациями код на задницу приготовили.

Ответить

the art of

Первая
1

можно мне в форме сердечка?

Ответить

Первая

the
0

Можно. Занимай очередь в Управе.

Ответить

Sergey Golovkin

the
0

А можете пожалуйста в посте эти факты написать? Хочу понимать. Может сравнение с гриппом и количеством гипотетических пострадавших. Что бы было понятно, вот грипп вот корона, вот почему такие меры. А то со всех сторон разная информации.
П.С. сами дома сидим

Ответить

Poe Ghost

Sergey
4

В сети есть множество других источников информации, кроме ТЖ, не стесняйтесь гуглить. Ну, и воспринимайте любую инфу критически, проверяйте и перепроверяйте по нескольким надёжным источникам. Коронавирус и грипп сравнивали в огромном количестве статей, можете почитать об этом здесь, например:

Videnskab (Дания): почему коронавирус хуже, чем…
Многие говорят, что власти со своими мерами против коронавируса перегибают палку, а на самом деле…
inosmi.ru
Ответить

Sergey Golovkin

Poe
1

Очень познавательно, спасибо. Друзьям скинул.

Ответить

Poe Ghost

Sergey
0

Пожалуйста. Не болейте и соблюдайте режим :)

Ответить

the art of гепард

Sergey
0

Блин, ну куча же информации в интернехтах есть. У гриппа R0 (кол-во человек, которых в среднем заражает один инфицированный) - 1.3. На десятом шаге передачи мы получаем 13. У короны R0 - 3. На десятом шаге мы получаем 59. Тысяч.
Вот почему такие меры

Ответить

Насущные Проблемы

the
1
Ответить

the art of гепард

Насущные
0

сначала подумала, что на превью первого видео Декстер

Ответить

Max Diviani

the
0

По-моему это из промо к Стартрекам от ДжейДжея

Ответить

Злой динозавр

Первая
11

Бля как вы заебали. 

Ответить

Незаконный завод

Первая
0

Нет, не от гриппа. фейк ньюз.

Ответить

Иван Алексеев

8

На самом деле там 4.400 человек. С 1 апреля, расеяне

Ответить

rossoshmap

6
Ответить

Leon

4

Надо больше думать об Украине в это сложное время.

Ответить

Роберт Петросян

1

Вот прям 440?

Ответить

Andrew Night

Роберт
1

Не вывезли рофла, ну шо поделать

Ответить

Обухов Денис

–11

Всё пришло из-за границы. Проходные дворы аэропортов за 2 месяца щедро снабдили зараженными. которые расползлись по всей стране.

Ответить

Филипп Дориан

Обухов
8

Как интересно, я думал он в России появился изначально, а вот оказывается не у нас. Спасибо, Денис

Ответить

Andrew Night

3

Ой, у вас экспонента сломалась.

Ответить

Ислам Маммеев

Andrew
1

Ещё не вечер

Ответить

Denis Novikov

3

Так сегодня вовремя. Исправляетесь

Ответить

Король Роман

1

Лучше послушайте эксперта-Лебедева 

Ответить

the art of гепард

Король
4

Это даже круче, чем Гордон с его "если бы ВИЧ существовал, им бы сейчас болели все люди на планете" 

Ответить

Sergey Golovkin

Король
1

А можете пожалуйста объяснить где в его логике прокол? Для меня, как для обывателя, звучит разумно.

Ответить

Старший браслет

Sergey
1

на первый взгляд он считает вообще все смерти в стране, которые совершенно не факт что произошли на больничных койках, это во-первых.
во-вторых он сравнивает количество смертей "на сегодня" с каким-то средним арифметическим смертей за год, забывая что вообще-то наш год только начался, а за три месяца выполнена практически годовая норма смертей по Лебедеву. 
ну и в-третьих, почему он вообще сравнивает смерти которые непонятно как произошли в прошлом году, с забитыми больничными койками в период эпидемии.

Ответить

Ленинградский нос

Старший
2

а за три месяца выполнена практически годовая норма смертей по Лебедеву

Где это?

Ответить

Старший браслет

Ленинградский
0

да, ошибся. Думал что 160 это у него за весь год в среднем.
в любом случае он сравнивает просто сферическое количество смертей за год с эпидемией где все лежат по больницам.

Ответить

ste23

Король
1

Конченый

Ответить

Встречный супер_стар

2

Это уже несмешная шутка

Ответить

Gennady Verzakov

2

Кто то пиздов получит. Еще не успели анально-социальный мониторинг с кодами ввести, а уже спад рисуют.

Ответить

Andrew Night

1

Ага, очень похоже на правду

Ответить

Петр Еремин

Andrew
1

Вчера вообще 0 было в Подмосковье

Ответить

Комментарий удален

Антон Пострунин

1

Секундочку...

Ответить

Владимир Дыркин

Антон
0

что не так?

Ответить

alex twit

Владимир
0

Комитет шутит. Плашка дтф вместо тдж

Ответить

Владимир Дыркин

alex
10

всегда была плашка  dtf

Ответить

ouxen

1

Три топора

Ответить

шпион с дтф

1

Жалко людей

Ответить

Роберт Петросян

1

Беларусь вообще накрыла пневмония

Ответить

Владимир Василенко

1

Ура
Можно выходить гулять

Ответить

Злой динозавр

1

Опять не Петросян? не порядок.

Ответить

Александр Чеплаков

1

Хорошо график пошел, прям как курс доллара

Ответить

Незаконный завод

1

Как это мило, оперштаб в запрещенном телеграме.

Ответить

Социальный космос

–7

у нас тут обычно дайджест есть по этим данным раз в день, раз в пару дней, типа сенсацию решил принести или че?) или вы передумали это оформлять в дайджест?

Ответить

Артём Мазанов

Социальный
2

У нас каждый день отдельные новости по новым заболевшим и каждый день дайджест по всем новостям

Ответить

Социальный космос

Артём
–2

ясно

Ответить

Социальный космос

Социальный
–1

фига там зинченко на "ясно" порвало))

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

Вроде бы 440 это меньше чем 500. Но от этого легче не становится

Ответить

Yuri Miller

r0manov
1

всего за 499 рублей 99 копеек! психологический барьер

Ответить

Михаил Затолокин

0

Корона три топора

Ответить

Временной нос

0

А есть инфа по Коми?
Почему там такой всплеск?

Ответить

Владислав Никитин

Временной
0

Все в одной больнице, закрытой на карантин, в одном из районов Сыктывкара.

В Коми лабораторно подтверждены 54 случая…
В городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждено…
www.bnkomi.ru
Ответить

ООО ААА

0

Магадан на карантине. У нас девятнадцатый появился, а Магаданской области нет :Е

Ответить

ООО ААА

0

Похоже эта статья слишком приблизительная, поэтому она ахуй ненужна)) т.к. не актуальная

Ответить

Andry Osminin

0

Как показывает опыт, это затишье перед бурей. Завтра возможно больше 1000 будет.

Ответить

Иван Демченко

0

Да почему крыма опять нет?

Ответить

Биологический цветок

–1

Я бы запретил писать количество умерших. Точнее засекретил его как особо важную информацию. 

Ответить

Пластиковое Окно

–3

В Чувашии всё ещё типо 0 зараженных, хотя на улицах кучу машин видел с московскими номерами. Сказочники ебаные.

Ответить
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