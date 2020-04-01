За сутки умерли семь человек.

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Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 2777. За сутки зафиксировали 440 новых случаев заболевания, семь человек умерли, 69 вылечились. Об этом сообщил оперштаб.

Случаи заболевания зафиксировали в 35 регионах:

Москва 267;

Коми 32;



Петербург 27;



Московская область 15;



Саратовская область 11;



Вологодская область 7;



Челябинская область 7;



Ленинградская область 6;



Бурятия 6;



Красноярский край 6;



Тульская область 5;



Краснодарский край 5;



Воронежская область 4;



Волгоградская область 4;



Пензенская область 4;



Омская область 4;

Курская область 3;



Тамбовская область 3;



Ханты-Мансийский округ 3;



Брянская область 2;



Ивановская область 2;



Дагестан 2;



Кабардино-Балкария 2;



Северная Осетия 2;



Владимирская область 1;



Липецкая область 1;



Тверская область 1;



Чечня 1;



Башкирия 1;



Мордовия 1;



Алтайский край 1;



Новосибирская область 1;



Приморский край 1;



Хабаровский край 1;



Сахалинская область 1.



За всё время умерли 24 человека, вылечились 190. Наибольшее число заболевших — в Москве (1880 человек), на втором месте — Московская область (134 человека), на третьем — Санкт-Петербург (125).