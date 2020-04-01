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Новости
Алексей Боржонов
2395

В России вырос спрос на роутеры и модемы после перевода сотрудников на удалёнку и объявления нерабочей недели Материал редакции

В Кремле ожидали, что на нерабочей недели сотрудники продолжат работать удалённо, а студенты — учиться.

56 комментариев
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Ритейлеры рассказали о выросшем спросе на роутеры и модемы в марте. Это произошло на фоне перевода сотрудников на удалённую работу и объявления нерабочей недели. Данные приводит РБК.

  • «Мегафон Ритейл» рассказал, что 16 по 22 марта спрос вырос в два раза, с 23 по 29 марта — в 4,5 раза;
  • МТС сообщил, что с середины марта продажи USB-модемов и переносных Wi-Fi-роутеров увеличились в три раза в Москве и в два раза;
  • «ВымпелКом» рассказал, что с 23 по 29 марта зафиксирован трёхкратный рост продаж модемов и роутеров по сравнению с обычным уровнем;
  • «Связной» утверждает, что спрос вырос в два раза по сравнению с тем же периодом за прошлый год;
  • Ozon сообщил, что с середины марта роутеров продали на 188% больше год к году, гарнитур и наушников — на 100%, ноутбуков — на 232%.

Власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусом. 25 марта Владимир Путин объявил нерабочую неделю 30 марта по 5 апреля и призвал всех граждан находиться дома.

В Кремле ожидали, что во время нерабочей недели сотрудники продолжат работать удалённо, а студенты и школьники — учиться.

С 30 марта регионы России стали вводить обязательный режим самоизоляции, к настоящему моменту он действует в большинстве субъектов. TJ ведёт обновляемую карту, где отмечает регионы с введёнными ограничениями для граждан.

Карта: режим самоизоляции в России — Разборы на TJ
Обновляемый материал.
tjournal.ru

#новости #covid19

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56 комментариев
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Глупый вентилятор

17
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subprocess.check_output

Глупый
0

объясни, сложно

Ответить

Yaroslav Shishnev

subprocess.chec…
29

Олдскулы свело

Ответить

Степан Кучеренко

subprocess.chec…
7

это Dial-up модем. когда-то, когда мы были молодыми, такие использовали, чтобы попадать в интернет по телефонной линии.

Ответить

Andre Macareno

Степан
0

Я только в 2011 убедил родителей, что надо что-то помощнее дайл-апа уже, ещё и дешевле будет

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Andre
0

Наверно где-то далеко за Уралом живешь?

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Неа, тогда я жил в подмосковном Подольске

Ответить

Дмитрий

Andre
0

Странно, в Москву намного раньше пришел нормальный интернет

Ответить

Степан Кучеренко

Дмитрий
0

Даже у нас в Севастополе в 2011 были городские сети и безлимитные тарифы с нормальными ценами.

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
0

Знаю, просто родителей дайл-ап в те годы устраивал

Ответить

Neo

subprocess.chec…
0

ну шо? выучил stdlib?

Ответить

subprocess.check_output

Neo
2
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Глупый
1

Ещё обидно когда у тебя линия плохая и сидишь на 33.6 кбит и даже бывает на 28 кбит, когда друганы на 56 кбит

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
1

Ни разу не видел больше 40 с чем-то, кстати

Ответить

Илья Волочков

Andre
0

У меня было 50.6.

Ответить

Aram Mirzoyants

Глупый
1

по лицу Штирлица скатилась скупая слеза...

Ответить

Юрий Кравчук

Глупый
1

Этот звук... Лучшая песнь...

Ответить

Регулярный браслет

Глупый
0

Таким же пользуемся в офисе, для обмена данными с точками

Ответить

Rayslava

Глупый
0

Обнимемся!

Ответить

Хороший Абдужаббор

0

Кто-то впервые подключил инет. Ждём их теперь на tj...

Ответить

check-it-out

Хороший
4

Тема скорее в том, что например мне, последние года 3 домашний интернет не так уж нужен был. Люди уже перешли в смартфоны, а тарифы позволяли использовать только мобильный трафик.

Ну да, существуют люди, которые не играют в игры и не смотрят сериалы пачками.

Ответить

Собачий фонарь

check-it-out
1

существуют люди, которые не играют в игры и не смотрят сериалы пачками

Им те же самые провайдеры продают кабельные ТВ-приставки

Ответить

check-it-out

Собачий
0

Всегда удивлял этот токсичный маркетинг с ТВ-приставками. Пакеты, где телевидение включено, когда у многих даже телевизора нет или они его используют как элемент декора.

Ответить

Denis Voznyuk

check-it-out
1

А чем вы занимаетесь в свободное время, если не смотрите сериалы, фильмы и не играете в игры? Просто из любопытства вопрос.
Ну т.е. ладно не играть. Но даже фильмы не смотреть? Не смотреть ютуб, не хотеть куда-то скинуть свои фотки с телефона и т.д. (или есть компьютер, но нет интернета?)
В общем я слабо представляю насколько нужно от технологий отказаться, если не нужен дома интернет. Сейчас даже лампочку рядом с кроватью или чайник к Wi-Fi подсоединить можно.
К тому же сайты далеко не всегда имеют мобильную версию. Купить что-то, зайти на сайт больницы/поликлиники/гос конторы и т.д.
Делать все это на мобильнике не так удобно, да и зрение от мобильного гораздо быстрее портится.

Ответить

Гаиль Налиев

Denis
0

можно читать книги, заниматься спортом, домом, огородом(если свой дом) и еще туча хобби может быть у человека
не вся же жизнь в интернете, камон

Ответить

Denis Voznyuk

Гаиль
0

Ну я и не говорю про всю жизнь в интернете, у меня тоже есть знакомые, даже из IT, которые дома почти не сидят. Но чтоб совсем никогда не хотеть пользоваться дома интернетом? Тут либо очень резкое неприятие почти всех современных медиа, либо жуткие костыли ради экономии 500р

Ответить

That cat

1

Мобильный интернет на пека с их лимитами это просто извращение.

Ответить

Гаиль Налиев

That
0

а что делать если ты в доме частном живешь, а инет нужен?
вот себе теле2 поставил 30 гб анлим ютуб анлим соцсети

Ответить

That cat

Гаиль
0

И чего эти 30 гб, Doom больше весит, или сезон сериала.
Как вариант разве что с корпоративными тарифами покупать.
https://sim24.online/ тут например

Ответить

Гаиль Налиев

That
8

нахуй мне твой дум для работы?
если бы еще макбук тянул его

Ответить

That cat

Гаиль
1

А нахуй тебе тогда ютуб и соц.сети на работе? Речь о домашнем интернете всё же.

Ответить

Alexander Pankov

That
4

Внезапно, есть множество людей, чья работа связана именно с соцсетями и ютубом

Ответить

That cat

Alexand…
1

Кайфово наверно одной работой жить (нет).

Ответить

Glan

That
2

 Кайфово наверно одной работой жить

предлагает дум и сериальчики как альтернативу 

Ответить

That cat

Glan
0

Ну можешь аниме смотреть, я не против

Ответить

Glan

That
1

Так ведь смотреть нечего. 

Ответить

That cat

Glan
0

Соболезную, брат

Ответить

Славянский

Glan
0

Есть, просто ты не смотришь. Или ты тот чел с Шики, у которого 10к тайтлов?

Ответить

Glan

Славянс…
0

Хз, мне последнее, что понравилась -  третья полномтражка гатарей, которая вышла уже 4 года назад. Сюжет говно, но концовка всё вытаскивает - настолько она шикарная. А из нового сейчас только киноклуб вроде как интересует. Но тут и руки не доходят и тема с кружками уже слишком заебала. 
Осенью ещё бессмертного начнут показывать, но я уверен, что там всё проебут. 

Ответить

Alexander Pankov

That
1

Кайфово, наверно, когда твоя жизнь за пределами работы ограничена только интернетом (нет).

Ответить

Гаиль Налиев

That
0

ну домашний интернет на постоянку да, пиздец
но если нет альтернативы хули поделать

Ответить

Одинаковый спрей

That
0

Я на Onetarif покупал смарт для своих в качестве кода и вроде как ещё живёт. Но безлимит за 200 в месяц норм, и всяко лучше клиентских тарифов.

Ответить

Антон Резепин

Гаиль
0

Зайди в приложение "мой Теле2", услуги, все, интернет и ищи услугу "очень много интернета", 150р(Челябинская область).
Безлим на приемлемой скорости, только так и спасаюсь, раздача на любое устройство не режется.
Итого за 430р получаем безлимит ну и 30гб впридачу, тариф "мой онлайн+ 2018"

Ответить

Гаиль Налиев

Антон
0

раздачу на ноут точно не порежет?

Ответить

Антон Резепин

Гаиль
0

Уже около 3 лет, раздавал сначала на ноут, теперь на тв-приставку, за это время у меня лично не разу не резало скорость, ютуб, фильмы/сериалы в максимальном разрешении, любые скачивания так же.

Ответить

плюшевый батон

1

Только сейчас понял, что у меня DIR-300 2007 года, блин это 13 лет уже 24/7.

Ответить

Евгений Бакатуев

плюшевый
0

А тогда вообще другие были?) Вообще, верните мне мой 2007!

Ответить

плюшевый батон

Евгений
0

Посмотрел – кажется современный выглядит более старым

Ответить

Евгений Мартынов

0

Соответственно, выросла и цена практически на все позиции, судя по аналитике маркета

Ответить

Andre Macareno

Евгений
2

stonks

Ответить

Nikita Rodionov

Евгений
0

Курс доллара тут конечно же никак с этим не связан)

Ответить

Обухов Денис

0

А  ещё на шампуры на 146%...

Ответить

Andrei Nikolaev

0

Перевод на удаленку заставил меня таки сменить старый TP-Link на Xiaomi)

Ответить

Гибкий хот-дог

0

Все решили, что интернет работает как говно из-за их старого роутера, но на самом деле это не так

Ответить

Незаконный завод

0

Хорошо что напомнили, пошёл тоже прикупил!

Ответить

Собачий фонарь

0

А можно выражать не в процентном соотношении покупавших раньше и сейчас, а в соотношении пользователей сети и покупателей роутеров? Потому что провайдеры в большинстве своём раздают роутеры, включая их в абонетскую плату.

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