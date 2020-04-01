Прямой эфир
что происходит в интернете
В Кремле ожидали, что на нерабочей недели сотрудники продолжат работать удалённо, а студенты — учиться.
Ритейлеры рассказали о выросшем спросе на роутеры и модемы в марте. Это произошло на фоне перевода сотрудников на удалённую работу и объявления нерабочей недели. Данные приводит РБК.
Власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусом. 25 марта Владимир Путин объявил нерабочую неделю 30 марта по 5 апреля и призвал всех граждан находиться дома.
В Кремле ожидали, что во время нерабочей недели сотрудники продолжат работать удалённо, а студенты и школьники — учиться.
С 30 марта регионы России стали вводить обязательный режим самоизоляции, к настоящему моменту он действует в большинстве субъектов. TJ ведёт обновляемую карту, где отмечает регионы с введёнными ограничениями для граждан.
объясни, сложно
это Dial-up модем. когда-то, когда мы были молодыми, такие использовали, чтобы попадать в интернет по телефонной линии.
Я только в 2011 убедил родителей, что надо что-то помощнее дайл-апа уже, ещё и дешевле будет
Наверно где-то далеко за Уралом живешь?
Неа, тогда я жил в подмосковном Подольске
Даже у нас в Севастополе в 2011 были городские сети и безлимитные тарифы с нормальными ценами.
ну шо? выучил stdlib?
Ещё обидно когда у тебя линия плохая и сидишь на 33.6 кбит и даже бывает на 28 кбит, когда друганы на 56 кбит
Ни разу не видел больше 40 с чем-то, кстати
Тема скорее в том, что например мне, последние года 3 домашний интернет не так уж нужен был. Люди уже перешли в смартфоны, а тарифы позволяли использовать только мобильный трафик.
Ну да, существуют люди, которые не играют в игры и не смотрят сериалы пачками.
Собачий фонарь
существуют люди, которые не играют в игры и не смотрят сериалы пачками
Им те же самые провайдеры продают кабельные ТВ-приставки
Всегда удивлял этот токсичный маркетинг с ТВ-приставками. Пакеты, где телевидение включено, когда у многих даже телевизора нет или они его используют как элемент декора.
А чем вы занимаетесь в свободное время, если не смотрите сериалы, фильмы и не играете в игры? Просто из любопытства вопрос.
Ну т.е. ладно не играть. Но даже фильмы не смотреть? Не смотреть ютуб, не хотеть куда-то скинуть свои фотки с телефона и т.д. (или есть компьютер, но нет интернета?)
В общем я слабо представляю насколько нужно от технологий отказаться, если не нужен дома интернет. Сейчас даже лампочку рядом с кроватью или чайник к Wi-Fi подсоединить можно.
К тому же сайты далеко не всегда имеют мобильную версию. Купить что-то, зайти на сайт больницы/поликлиники/гос конторы и т.д.
Делать все это на мобильнике не так удобно, да и зрение от мобильного гораздо быстрее портится.
можно читать книги, заниматься спортом, домом, огородом(если свой дом) и еще туча хобби может быть у человека
не вся же жизнь в интернете, камон
Ну я и не говорю про всю жизнь в интернете, у меня тоже есть знакомые, даже из IT, которые дома почти не сидят. Но чтоб совсем никогда не хотеть пользоваться дома интернетом? Тут либо очень резкое неприятие почти всех современных медиа, либо жуткие костыли ради экономии 500р
Мобильный интернет на пека с их лимитами это просто извращение.
а что делать если ты в доме частном живешь, а инет нужен?
вот себе теле2 поставил 30 гб анлим ютуб анлим соцсети
И чего эти 30 гб, Doom больше весит, или сезон сериала.
Как вариант разве что с корпоративными тарифами покупать.
https://sim24.online/ тут например
нахуй мне твой дум для работы?
если бы еще макбук тянул его
Внезапно, есть множество людей, чья работа связана именно с соцсетями и ютубом
Славянский
Есть, просто ты не смотришь. Или ты тот чел с Шики, у которого 10к тайтлов?
Хз, мне последнее, что понравилась - третья полномтражка гатарей, которая вышла уже 4 года назад. Сюжет говно, но концовка всё вытаскивает - настолько она шикарная. А из нового сейчас только киноклуб вроде как интересует. Но тут и руки не доходят и тема с кружками уже слишком заебала.
Осенью ещё бессмертного начнут показывать, но я уверен, что там всё проебут.
Кайфово, наверно, когда твоя жизнь за пределами работы ограничена только интернетом (нет).
ну домашний интернет на постоянку да, пиздец
но если нет альтернативы хули поделать
Одинаковый спрей
Я на Onetarif покупал смарт для своих в качестве кода и вроде как ещё живёт. Но безлимит за 200 в месяц норм, и всяко лучше клиентских тарифов.
Зайди в приложение "мой Теле2", услуги, все, интернет и ищи услугу "очень много интернета", 150р(Челябинская область).
Безлим на приемлемой скорости, только так и спасаюсь, раздача на любое устройство не режется.
Итого за 430р получаем безлимит ну и 30гб впридачу, тариф "мой онлайн+ 2018"
раздачу на ноут точно не порежет?
Уже около 3 лет, раздавал сначала на ноут, теперь на тв-приставку, за это время у меня лично не разу не резало скорость, ютуб, фильмы/сериалы в максимальном разрешении, любые скачивания так же.
Только сейчас понял, что у меня DIR-300 2007 года, блин это 13 лет уже 24/7.
А тогда вообще другие были?) Вообще, верните мне мой 2007!
Соответственно, выросла и цена практически на все позиции, судя по аналитике маркета