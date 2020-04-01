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Алексей Боржонов
1404

Вернувшихся из-за границы россиян обяжут вести дневник о своём самочувствии на сайте госуслуг Материал редакции

Они должны соблюдать двухнедельный карантин.

17 комментариев
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Минкомсвязи внедряет систему сбора данных о вернувшихся из-за рубежа гражданах, они в том числе должны будут вести журнал о самочувствии. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам премьера, до прохождения паспортного контроля возвращающиеся в страну россияне должны заполнить специальную форму на сайте госуслуг и предоставить сведения о себе. Среди них адрес проживания.

Контролировать соблюдение карантина будут при помощи операторов связи, а информацию о нарушителях будут передавать в МВД.

Кроме того, во время карантина граждане обязаны вести на сайте госуслуг журнал о самочувствии и подтверждать нахождение дома.

  • 27 марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами. Исключение составили только рейсы для вывоза россиян из-за рубежа;
  • Все вернувшиеся в Россию граждане обязаны соблюдать двухнедельный карантин из-за пандемии Covid-19;
  • С 18 марта до 1 мая закрыта граница для иностранцев, а выдача виз приостановлена;
  • К 1 апреля в России 2777 случаев заболевания Covid-19, 190 человек выздоровели, 24 умерли.

#covid19 #новости

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17 комментариев
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Master Oogway

13
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Арнольд Герасимович Дыня

9

Какую бы еще хуйню придумать... ЧС. Слишком просто. Прилога. Сложно и не получилась. Блогеры... Журнал... журнал самочувствия! Да. Журнал самочувствия! 

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Просто Тимуррр

5

во время карантина граждане обязаны вести на портале госуслуг журнал о самочувствии

А иметь оплаченный интернет граждане уже тоже обязаны?

Ответить

Олимпийский ГОСТ

Просто
2

Не очень лестный высер твой.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить:
В инете можешь ты не быть,
Но журнал вести обязан.

Ответить

Andre Macareno

Просто
0

Так у них в манямирке доступный интернет с 1 апреля работает (кстати, возможно, это шуточная новость?)

Ответить

Невысокий пистолет

Andre
0

Как раз на Теле2 инет не оплачен – проверил, ни сайт, ни приложение госуслуг не доступно.

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Shlomo Goldenberg

1

Раньше в жж большинство именно этим и занималось

Ответить

Alex Macher

0

Прилетел пару дней назад, уже менты и врач дома были.

Ответить

Бунт Протеста

Alex
0

Пожарных для комбо не хватает

Ответить

Alex Macher

Бунт
0

Участковых не хватает, может и пожарники будут ходить. Опечатали бы дверь сразу мне, а то из-за этих штрафов страшновато теперь.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Alex
1

Как говорил мой друг пожарный, пожарники - это те, кто поджигает, а пожарные - те, кто тушат 

Ответить

Alex Macher

Арнольд
0

Как говорил мой дед — я твой дед.

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Арнольд Герасимович Дыня

Бунт
0

нехватает здесь только жены

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Mezzo Deesa

Alex
0

Пиздец.

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Василий Лебедев

0

Помню, помню как дневники наблюдений погоды в начальной школе приходилось заполнять сразу за пару недель) Один из самых нужных навыков жизни в России. Видел, что листы уборки в туалетах Макдональдса так же заполняют, приходит чувак и сразу за полдня задним числом ставит отметки.

Ответить

Обухов Денис

0

Предлагаем Мишустину начать с себя и чиновников.

Ответить

Шило

0

31.03
Проснулся. Лежу. Темно. Подушку держу в руках
Встал. Пошёл, поссал. Съел грушу и снова в сон упал
. . .
Проснулся. Курнул хорошо, почистил зубы, почитал журнал. Опять уснул

1.04
Проснулся с каменным стояком на животе, кажись спозоранку
Задушил одноглазого змея нежно. Сходил в душ.
Поговорил по телефону
Поел колбасы. Посмотрел новости. Накатил в иступлении 300 самогону
. . .
Проснулся я с головной болью, и решил выпивать «синего"пореже
Выдудел два косяка гидры. Заснул, есть ещё время до дел
. . .
Проснулся весь помятый, с удивлением и сильно затёкшей рожей
Нормально посрал, а через минуту уже крепко обратно спал
. . .
Проснулся наконец-то выспавшимся, довольным и бодрым 
Крепким таким, весёлым, проебавшим важные дела, свободным

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