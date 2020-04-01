Они должны соблюдать двухнедельный карантин.

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Минкомсвязи внедряет систему сбора данных о вернувшихся из-за рубежа гражданах, они в том числе должны будут вести журнал о самочувствии. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам премьера, до прохождения паспортного контроля возвращающиеся в страну россияне должны заполнить специальную форму на сайте госуслуг и предоставить сведения о себе. Среди них адрес проживания.

Контролировать соблюдение карантина будут при помощи операторов связи, а информацию о нарушителях будут передавать в МВД.

Кроме того, во время карантина граждане обязаны вести на сайте госуслуг журнал о самочувствии и подтверждать нахождение дома.