Прямой эфир
Они должны соблюдать двухнедельный карантин.
Минкомсвязи внедряет систему сбора данных о вернувшихся из-за рубежа гражданах, они в том числе должны будут вести журнал о самочувствии. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам премьера, до прохождения паспортного контроля возвращающиеся в страну россияне должны заполнить специальную форму на сайте госуслуг и предоставить сведения о себе. Среди них адрес проживания.
Контролировать соблюдение карантина будут при помощи операторов связи, а информацию о нарушителях будут передавать в МВД.
Кроме того, во время карантина граждане обязаны вести на сайте госуслуг журнал о самочувствии и подтверждать нахождение дома.
Какую бы еще хуйню придумать... ЧС. Слишком просто. Прилога. Сложно и не получилась. Блогеры... Журнал... журнал самочувствия! Да. Журнал самочувствия!
во время карантина граждане обязаны вести на портале госуслуг журнал о самочувствии
А иметь оплаченный интернет граждане уже тоже обязаны?
Олимпийский ГОСТ
Не очень лестный высер твой.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить:
В инете можешь ты не быть,
Но журнал вести обязан.
Так у них в манямирке доступный интернет с 1 апреля работает (кстати, возможно, это шуточная новость?)
Невысокий пистолет
Как раз на Теле2 инет не оплачен – проверил, ни сайт, ни приложение госуслуг не доступно.
Прилетел пару дней назад, уже менты и врач дома были.
Пожарных для комбо не хватает
Участковых не хватает, может и пожарники будут ходить. Опечатали бы дверь сразу мне, а то из-за этих штрафов страшновато теперь.
Как говорил мой друг пожарный, пожарники - это те, кто поджигает, а пожарные - те, кто тушат
Помню, помню как дневники наблюдений погоды в начальной школе приходилось заполнять сразу за пару недель) Один из самых нужных навыков жизни в России. Видел, что листы уборки в туалетах Макдональдса так же заполняют, приходит чувак и сразу за полдня задним числом ставит отметки.
31.03
Проснулся. Лежу. Темно. Подушку держу в руках
Встал. Пошёл, поссал. Съел грушу и снова в сон упал
. . .
Проснулся. Курнул хорошо, почистил зубы, почитал журнал. Опять уснул
1.04
Проснулся с каменным стояком на животе, кажись спозоранку
Задушил одноглазого змея нежно. Сходил в душ.
Поговорил по телефону
Поел колбасы. Посмотрел новости. Накатил в иступлении 300 самогону
. . .
Проснулся я с головной болью, и решил выпивать «синего"пореже
Выдудел два косяка гидры. Заснул, есть ещё время до дел
. . .
Проснулся весь помятый, с удивлением и сильно затёкшей рожей
Нормально посрал, а через минуту уже крепко обратно спал
. . .
Проснулся наконец-то выспавшимся, довольным и бодрым
Крепким таким, весёлым, проебавшим важные дела, свободным