Если проект окажется успешным, его могут распространить и на обычных людей, находящихся на карантине.

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Минкомсвязи запустит систему слежения за теми, кто заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 или контактировал с заражёнными. Об этом пишут «Ведомости» и «Медуза».

В письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, на которое ссылаются журналисты, указано, что система будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов заражённых коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними.

Как выяснили «Ведомости», по указанному в письме адресу, система уже работает. Но официально она не запущена.

30 марта Минкомсвязи потребовало от региональных властей обезличенные списки мобильных номеров заражённых коронавирусом, а также тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заражёнными. Операторы уже передали правительству мобильные номера находившихся в международном роуминге с конца февраля 2020 года;

Роскомнадзор заявил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательство о персональных данных;



Работать система должна так: операторы будут передавать данные о геолокации абонентов из полученных списков в ситуационный центр, где их будут обрабатывать сотрудники Ростелекома. Если они заметят, что абонент ушёл далеко от места проживания — информацию передадут правоохранительным органам. Списки нарушителей будет создаваться в конце каждого дня. Туда будут попадать только те, кто ушёл от дома дальше, чем на несколько километров;

Если система окажется эффективной, её могут распространить и на обычных людей, находящихся на карантине;

«Медуза» пишет, что один из минусов этой системы состоит в том, что если человек из списка выйдет из дома без смартфона, нарушение нельзя будет зафиксировать.

Обновлено в 16:00: Минкомсвязи подтвердило, что создаёт систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.

Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации [заболевших], либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаём данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий [карантина]. Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующую смс. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев