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Артём Мазанов
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Минкомсвязи запустит систему слежения за носителями коронавируса и тех, кто контактировал с ними Материал редакции

Если проект окажется успешным, его могут распространить и на обычных людей, находящихся на карантине.

21 комментарий
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Минкомсвязи запустит систему слежения за теми, кто заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 или контактировал с заражёнными. Об этом пишут «Ведомости» и «Медуза».

В письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, на которое ссылаются журналисты, указано, что система будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов заражённых коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними.

Как выяснили «Ведомости», по указанному в письме адресу, система уже работает. Но официально она не запущена.

  • 30 марта Минкомсвязи потребовало от региональных властей обезличенные списки мобильных номеров заражённых коронавирусом, а также тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заражёнными. Операторы уже передали правительству мобильные номера находившихся в международном роуминге с конца февраля 2020 года;
  • Роскомнадзор заявил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательство о персональных данных;
  • Работать система должна так: операторы будут передавать данные о геолокации абонентов из полученных списков в ситуационный центр, где их будут обрабатывать сотрудники Ростелекома. Если они заметят, что абонент ушёл далеко от места проживания — информацию передадут правоохранительным органам. Списки нарушителей будет создаваться в конце каждого дня. Туда будут попадать только те, кто ушёл от дома дальше, чем на несколько километров;
  • Если система окажется эффективной, её могут распространить и на обычных людей, находящихся на карантине;
  • «Медуза» пишет, что один из минусов этой системы состоит в том, что если человек из списка выйдет из дома без смартфона, нарушение нельзя будет зафиксировать.

Обновлено в 16:00: Минкомсвязи подтвердило, что создаёт систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.

Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации [заболевших], либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаём данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий [карантина]. Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующую смс. Если это систематически происходит, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам.

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максут Шадаев

1 апреля число заболевших Covid-19 в России выросло до 2777. За сутки зафиксировали 440 новых случаев заболевания. В большинстве российских регионов уже ввели полный или частичный режим самоизоляции.

#новости #covid19

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21 комментарий
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Логический завод

17

 Если проект окажется успешным, его могут распространить и на обычных людей.

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Подводной Макс

Логический
10

Прикрутить сюда еще систему социального рейтинга, как в Китае, и можно будет отказывать в проезде в автобусе или лечении навальнистам и сомневающихся в подвиге 28 панфиловцев.

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Насущные Проблемы

Подводной
6

систему социального рейтинга

Эт типа как в Яндекс Такси?

Ответить

Argumenta Ambigua

5

И не отключат уже никогда

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x mst

1

Что-то мне кажется, что вся эта канитель запланирована на более длительный срок, чем до конца этой недели...

Ответить

Xex

x
7

Лол, неужели есть такие люди, которые думали, что всё через неделю пройдет?))) Смотри сколько Китай на жестком карантине сидел. 

Ответить

x mst

Xex
0

А когда тогда планируют объявить?

Ответить

Уютный Багажник

x
0

Когда Вован отъедет. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

Также запустит, как Рогозин ракеты запускает. Эти имбецилы ведь даже за огромные деньги ничего рабочего сделать не умеют.

Ответить

Согласный Паша

2

обезличенные списки мобильных номеров 

Это как?

Ответить

Сергей Васильев

Согласный
1

Номер с которого содрали лицо, что тут непонятного?

Ответить

Andrey Kharitonov

2

Забыл телефон дома = взломал систему 

Ответить

Егор Музыка

Andrey
0

Пора стряхнуть пыль со своей нокии 3310

Ответить

Уютный Багажник

Егор
0

Так это ж от операторов инфа уже напрямую, а не приложуха, то есть тупо триангуляцией вычислят. Если я всё правильно понял, конечно. 

Ответить

Сергей Сайганов

Уютный
0

Скорее всего да. С другой стороны чёт сомнительно, что триангуляцией они превышение границы в 100 метров вычислят

Ответить

Уютный Багажник

Сергей
1

В общем, самое безопасное решение - не брать вообще никакой телефон с собой. Тогда точно не отрапортуют.

Ответить

Andre Macareno

Andrey
0

Следующий вочдогз будет в Москве

Ответить

Незаконный завод

1

Роскомнадзор заявил, что такое использование данных об абонентах не нарушает законодательство о персональных данных;

Ого, там нашлось кому дать комментарий на фоне всего.
Олсо, закон что дышло.

Ответить

Егор Музыка

0

Интересно, какие критерии успешности у них? как будут эффективность смотреть?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Егор
1

Ответственные лица проект примут, на кого в случае чего растраты повешать, на кого ответственность за приемку, ну и деньги чтоб отдали кому надо - тогда проект можно считать успешным. Грустно, но принимают там именно так.

Ответить

Егор Музыка

Арнольд
1

Россия

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