Прямой эфир
Если проект окажется успешным, его могут распространить и на обычных людей, находящихся на карантине.
Минкомсвязи запустит систему слежения за теми, кто заразился коронавирусной инфекцией Covid-19 или контактировал с заражёнными. Об этом пишут «Ведомости» и «Медуза».
В письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, на которое ссылаются журналисты, указано, что система будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов заражённых коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними.
Как выяснили «Ведомости», по указанному в письме адресу, система уже работает. Но официально она не запущена.
Обновлено в 16:00: Минкомсвязи подтвердило, что создаёт систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.
1 апреля число заболевших Covid-19 в России выросло до 2777. За сутки зафиксировали 440 новых случаев заболевания. В большинстве российских регионов уже ввели полный или частичный режим самоизоляции.
Подводной Макс
Прикрутить сюда еще систему социального рейтинга, как в Китае, и можно будет отказывать в проезде в автобусе или лечении навальнистам и сомневающихся в подвиге 28 панфиловцев.
Что-то мне кажется, что вся эта канитель запланирована на более длительный срок, чем до конца этой недели...
Также запустит, как Рогозин ракеты запускает. Эти имбецилы ведь даже за огромные деньги ничего рабочего сделать не умеют.
Забыл телефон дома = взломал систему
Пора стряхнуть пыль со своей нокии 3310
Так это ж от операторов инфа уже напрямую, а не приложуха, то есть тупо триангуляцией вычислят. Если я всё правильно понял, конечно.
Скорее всего да. С другой стороны чёт сомнительно, что триангуляцией они превышение границы в 100 метров вычислят
В общем, самое безопасное решение - не брать вообще никакой телефон с собой. Тогда точно не отрапортуют.
Интересно, какие критерии успешности у них? как будут эффективность смотреть?
Ответственные лица проект примут, на кого в случае чего растраты повешать, на кого ответственность за приемку, ну и деньги чтоб отдали кому надо - тогда проект можно считать успешным. Грустно, но принимают там именно так.