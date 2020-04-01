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Алексей Боржонов
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Мосгордума утвердила штрафы от 4 до 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции Материал редакции

Юридических лиц будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

22 комментария
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Депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. Теперь закон должен подписать мэр города Сергей Собянин.

За нарушение режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении или нарушении с использованием автомобиля — на 5 тысяч рублей.

Автор законопроекта Кирилл Щитов отметил во время заседания, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.

Также предусмотрены штрафы для юридических и должностных лиц, которые не исполнили требования о временной приостановке работы заведений общепита или объектов розничной торговли. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юридических — от 200 до 300 тысяч.

Если нарушение зафиксировали при помощи камер городской системы видеонаблюдения, то постановление вынесут «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении».

Административная ответственность наступит, если за действия граждан и организаций не предусмотрена уголовная ответственность или административная — в соответствии с КоАП России.

С 30 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только по необходимости — например, вынести мусор или сходить в магазин.

СМИ писали, что власти будут отслеживать соблюдение режима по QR-кодам. Подробностей использования технологии к текущему моменту нет, но 1 апреля глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подтвердил информацию о том, что такая система будет действовать.

Также он рассказал, что власти тестируют приложение для контроля граждан, больных Covid-19. Оно появилось в Google Play, редактор TJ пробовал зарегистрироваться в нём, но на этапе ввода номера телефона приложение зависло.

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tjournal.ru

#новости #covid19 #карантинвроссии #закон

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22 комментария
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Pho No

13

Цитирую по ссылке "Парламентарии пояснили, что меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией"
Важное уточнение

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Московский якорь

Pho
6

Но этого нет в тексте поправок, ещё более важное уточнение

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Общественный фитиль

Московский
0

по тексту - вышел поссать, 4к штраф автоматом 

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Катя Гречка

Pho
1

Очень важное

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check-it-out

3

А нет у кого-нибудь красивого типа чел-листа того, что нельзя делать и сколько за это придётся платить? Просто новости с этими законами весьма иронично наблюдать, их столько вводят, но вот не было бы у меня сейчас интернета я бы в хуй не дул, что делать нельзя и удилялся ленточкам на парках.

А вообще даже учитывая, что я слежу за новостями как-то по диагонали, я не понимаю всё равно что можно делать.

Например я выхожу покурить у подъезда, меня могут за это наказать? Ну я типа от двери даже не отхожу, и я вирусом не болею, чтобы из дома мне вообще нельзя было выходить. Собак вот люди выгуливают как-то же, и до магазина бегают. Или мне при виде отряда росгвардии нужно делать вид, что я в магазин пошел?

Вообще со всем этим потоком новостей о новых ограничений, причем учитывая, что их публикует TJ ещё ДО того как это станет правдой, одна эмоция на лице от складывающейся ситуации:

Ответить

check-it-out

check-it-out
4

@Женя Кузьмин Может TJ вести апдейты правил поведения для граждан? Куда полезнее чем сплетни о новых правилах публиковать.

Ответить

Женя Кузьмин

check-it-out
3

Мы уже работаем над таким материалом

Ответить

Незаконный завод

check-it-out
0

тебе там горячих линий уже нараспилили десяток, займи их делом, понабирай поспрашивай.

Ответить

check-it-out

Незаконный
1

Я миллениал, я не разговариваю по телефону с незнакомцами.

Ответить

Незаконный завод

check-it-out
0

Пиши им в формы обратной связи, хуле

Ответить

Максим Шпилёв

0

Если нарушение зафиксировали при помощи камер городской системы видеонаблюдения..

Как они узнают, в магазин я или ещё куда иду?

Ответить

сироп от щекотки

Максим
6

по хитрожопой ухмылке

Ответить

Незаконный завод

Максим
0

Никак, впилят рандомно 1000 штрафов и напишут об этом в газетах, ИБД.
А гопота и маргиналы, выползшие на районах как грибы по осени, естественно, срать хотели на штрафы.

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сироп от щекотки

1

а шо там  с кредитными каникулами? хуй наны?

Ответить

Vladimir Medvedev

сироп
2

Некогда. Вы ж поймите, сейчас у депутатов и других дел много - налоги новые ввести, штрафы, уголовные статьи. 

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Stan Islav

0

Нерабочая неделя объявлена до 5 апреля, о продлении (весьма вероятном) пока молчат, так а «режим самоизоляции и повышенной готовности» до какого?

Ответить

Yuri Miller

Stan
1

При всём этом непонятно, как самозанятым (чернорабочим) ездить на работу. Строители ("русские узбеки" скажем так) не числятся нигде, получают зарплату в конверте. Официально безработные. По факту из-за строительной пыли лёгкие раздражены, группа повышенного риска. Как правило, курят сигареты. Что им делать? Они не могут бросить объекты, их заменит другая бригада сразу же.

Ответить

Чехол от очков

Yuri
0

Они и живут небось в бытовках

Ответить

Незаконный завод

Stan
0

До того, как либо шах, либо ишак.

Ответить

Stan Majors

0

Я итак домосек

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Сергей Лещина

0

На всякий случай, новый закон пока в силу не вступил и вообще висит в статусе «На рассмотрении»: https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/corebofs002080000n2c54mac69ssgpc

Ну, и после принятия его ещё опубликовать должны. Пока нигде не публиковали:
http://vestnik.mos.ru/main/archive/15
- https://duma.mos.ru/ru/0/official-publication/202
https://duma.mos.ru/ru/38/adopted_documents

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Партийный единорожек88

0

Автор законопроекта Кирилл Щитов отметил во время заседания, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.

Классика, блять. Принять то, что непонятно, как исполнять

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