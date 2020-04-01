Прямой эфир
что происходит в интернете
Юридических лиц будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.
Депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. Теперь закон должен подписать мэр города Сергей Собянин.
За нарушение режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении или нарушении с использованием автомобиля — на 5 тысяч рублей.
Автор законопроекта Кирилл Щитов отметил во время заседания, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.
Также предусмотрены штрафы для юридических и должностных лиц, которые не исполнили требования о временной приостановке работы заведений общепита или объектов розничной торговли. Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, юридических — от 200 до 300 тысяч.
Если нарушение зафиксировали при помощи камер городской системы видеонаблюдения, то постановление вынесут «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении».
Административная ответственность наступит, если за действия граждан и организаций не предусмотрена уголовная ответственность или административная — в соответствии с КоАП России.
С 30 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Жители могут выходить на улицу только по необходимости — например, вынести мусор или сходить в магазин.
СМИ писали, что власти будут отслеживать соблюдение режима по QR-кодам. Подробностей использования технологии к текущему моменту нет, но 1 апреля глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подтвердил информацию о том, что такая система будет действовать.
Также он рассказал, что власти тестируют приложение для контроля граждан, больных Covid-19. Оно появилось в Google Play, редактор TJ пробовал зарегистрироваться в нём, но на этапе ввода номера телефона приложение зависло.
Цитирую по ссылке "Парламентарии пояснили, что меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией"
Важное уточнение
Московский якорь
Но этого нет в тексте поправок, ещё более важное уточнение
А нет у кого-нибудь красивого типа чел-листа того, что нельзя делать и сколько за это придётся платить? Просто новости с этими законами весьма иронично наблюдать, их столько вводят, но вот не было бы у меня сейчас интернета я бы в хуй не дул, что делать нельзя и удилялся ленточкам на парках.
А вообще даже учитывая, что я слежу за новостями как-то по диагонали, я не понимаю всё равно что можно делать.
Например я выхожу покурить у подъезда, меня могут за это наказать? Ну я типа от двери даже не отхожу, и я вирусом не болею, чтобы из дома мне вообще нельзя было выходить. Собак вот люди выгуливают как-то же, и до магазина бегают. Или мне при виде отряда росгвардии нужно делать вид, что я в магазин пошел?
Вообще со всем этим потоком новостей о новых ограничений, причем учитывая, что их публикует TJ ещё ДО того как это станет правдой, одна эмоция на лице от складывающейся ситуации:
@Женя Кузьмин Может TJ вести апдейты правил поведения для граждан? Куда полезнее чем сплетни о новых правилах публиковать.
тебе там горячих линий уже нараспилили десяток, займи их делом, понабирай поспрашивай.
Я миллениал, я не разговариваю по телефону с незнакомцами.
Если нарушение зафиксировали при помощи камер городской системы видеонаблюдения..
Как они узнают, в магазин я или ещё куда иду?
Незаконный завод
Никак, впилят рандомно 1000 штрафов и напишут об этом в газетах, ИБД.
А гопота и маргиналы, выползшие на районах как грибы по осени, естественно, срать хотели на штрафы.
а шо там с кредитными каникулами? хуй наны?
Некогда. Вы ж поймите, сейчас у депутатов и других дел много - налоги новые ввести, штрафы, уголовные статьи.
Нерабочая неделя объявлена до 5 апреля, о продлении (весьма вероятном) пока молчат, так а «режим самоизоляции и повышенной готовности» до какого?
При всём этом непонятно, как самозанятым (чернорабочим) ездить на работу. Строители ("русские узбеки" скажем так) не числятся нигде, получают зарплату в конверте. Официально безработные. По факту из-за строительной пыли лёгкие раздражены, группа повышенного риска. Как правило, курят сигареты. Что им делать? Они не могут бросить объекты, их заменит другая бригада сразу же.
На всякий случай, новый закон пока в силу не вступил и вообще висит в статусе «На рассмотрении»: https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/corebofs002080000n2c54mac69ssgpc
Ну, и после принятия его ещё опубликовать должны. Пока нигде не публиковали:
- http://vestnik.mos.ru/main/archive/15
- https://duma.mos.ru/ru/0/official-publication/202
- https://duma.mos.ru/ru/38/adopted_documents
Автор законопроекта Кирилл Щитов отметил во время заседания, что меры планируют применять к тем, кто обязан находиться в самоизоляции из-за заражения коронавирусом. При этом в тексте законопроекта такого уточнения нет.
Классика, блять. Принять то, что непонятно, как исполнять