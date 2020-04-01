Прямой эфир
Он не стал извиняться за жестокое обращение с животными. И рассказал, что у соседей нет к нему претензий.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за то, что снимал на видео, как его овчарка напала на соседскую собаку. Извиняться за жестокое обращение с животными он не стал. Обращение он записал в сторис своего инстаграма.
Гуф рассказал, что у соседей нет к нему претензий. И «ни одна собака при съёмках видео не пострадала».
Рэпер также сообщил, что к нему приезжала полиция, в которую на него поступило более тысячи вызовов. Он попросил подписчиков «жить дружно» и «успокоиться». «Все мои близкие знают, как я люблю животных», — добавил Гуф.
30 марта Гуф запустил прямой эфир в Инстаграме во время прогулки с псом по подмосковному посёлку. Он позволил своей собаке наброситься на других животных и не отгонял пса, хотя у него в руках был поводок. Долматов объяснил это тем, что соседские собаки бегали без поводков. Пользователи соцсетей обвинили его в жестоком обращении с животными.
да, что ещё раз доказывает насколько он долбаёб!
Вот одного не понимаю. Русские реперы лажают как не знаю кто. Но какой-то эффект Крисса Брауна, что у них даже после всего, что они делают, остаётся карьера и деньги на роскошную жизнь.
Мне кажется долбаёбы здесь его фанаты и зрители. Вместо того, что байкотировать его и бренды, которые с ним работают (или даже начать их травить, что весьма рабочая схема в западной комьюнити), у нас им число подписчиков и вовлеченность накручивают.
ИМЕННО, когда увидите выступления гуфа, все зрители до одного дегенераты.
Но удивляться тут нечему, в мире полно долбаёбов!
А че он сделал?
натравил свою овчарку на соседского лабра, который сбежал от хозяев, со словами "а хуле они тут без поводка бегают, я щас ещё и отпущу своего"
Где там травля?)) Одна собака прыгнула на другую
нормальный собачник не допустит конфликта собак; этот давнич же наоборот подвел свою овчарку к явно неконфликтному лабру и позволил атаковать
Нормальный собачник и Гуф это несовместимые вещи. Как можно придумать себе имя Гуф?
Регулярный
я просто объясняю, в чем именно травля, а не говорю, что гуф нормальный собачник, лол
как вбить таким долбоёбам которые тут комментируют в голову что ненормально только когда человек идёт по улице и к нему чья-то пасть подходит ближе чем на мет и что это та хуйня которой не должно происходить? Если ты нормальный собачник то надеюсь вы все вместе с этими собаками исчезните.
Былой бинокль
https://tjournal.ru/internet/154869-nadeyus-on-smotrel-dzhona-uika-guf-natravil-svoyu-ovcharku-na-sosedskuyu-sobaku-i-transliroval-eto-v-instagrame
а те кто собак выпустили нормальные люди? Я первый раз полностью поддерживаю его действия, это нужно по новосятм показать и делать каждому, кто видит собак без поводка.
ну, кстати, норм замечание. схуяли бобики бегают без поводка и намордника.
типа "этож ретвирер, они добрые". а, ну ок.
Регулярный глобус
Там хозяева извиняются и говорят о том, что собаки убежали. Покажи мне хоть одного владельца собаки, который видя или слыша визг своей собаки, проигнорирует это.
не, ну слушай, подначивать свою шавку чтоб она кусала другую, тоже такое себе.
мне все в этой истории не нравятся.
вы можете хоть 1000 минусов влепить, если у вас ебанная собака без поводка, то я лично приду и захуярю её, потому что когда у вас случится какая-то хуета из-за проблемы которая была решена ещё в средневековье, я посмотрю как вы запоёте. 2020 год на улице, до сих пор молятся и собак выгуливают без поводка.
Да кого ты захуяришь , черт прищавый
Да нет у нас собак, твой аргумент просто некорректен.
Инициировать насильственный и опасный конфликт в качестве убеждения хозяев ходить с поводком является крайне не популярным способом решения проблем. Это как поддерживать изнасилование детей чтобы родители за ними лучше следили
«Все мои близкие знают, как я люблю животных», — добавил Гуф.
И параллельно его бывшая жена сделал пост о том, что Гуф неадекват.
прозрачный намёк ,что он под кайфом?
Я вот к слову удивляюсь, что они не любят говорить, что кто-то употребляет, хотя те уже даже в сторис выкладывают.
Что Айза, что Самойлова играют с метафорами о том, что их бывшие долбят наркоту по черному.
Из этой истории стоит извлечь один урок: в России надо ужесточить законы для владельцев собак. На сумасшедших псинах (типа Гуфа) должны быть намордники, а владельцев более спокойных пород штрафовать за то, что собака не на поводке.
братан, просто отдай этого же немца щенком к нормальному кинологу и хрена с два бы произошла такая ситуация. ебанавт всегда владелец, ебанутая собака всегда следствие ебанутого хозяина
Ну, тут проблема в том, что никто не проверяет на вменяемость покупателя собаки. Более того, если человек покупает себе сверхмощную собаку, то уже стоит насторожиться насчет его адекватности, а если это происходит еще и в городе то это почти диагноз имхо.
Немец - это не сверхмощная собака :D проверка на вменяемость по-хорошему должна лежать на плечах заводчиков, но проблема в том, что часть заводчиков сами по себе невменяемые, увы.
Я скорее считаю, что каждый владелец собаки выше 30 см в холке обязан пройти минимальное обучение с кинологом в течение полугода после заведения собаки, иначе изъятие пса.
Чуть меньше тебя - это здоровая собака :D мой в районе 20 весит.
Я когда заводила свою овчарку, то сразу понимала, что в обязательные траты включается кинолог. И пока я не поняла, что могу его контролировать, я занятия не прекращала - даже несмотря на полное понимание, что вред он только палочкам принесет. И поэтому меня вымораживает, когда взрослая собака засовывает бананы в уши при команде "ко мне", удирает на два километра с нихуя и ебала она все команды хозяина в этот момент, а хозяин такой "ааа, нафиг эти кинологи, ну вот такой он у меня, да".
Ну так были бы все собачники такие ответственные как вы, подобных вопросов бы не возникало. Ну на крайний случай легализация стволов бы отчасти решила бы проблему то же. Ибо в интернете куча видео как какого-нибудь питбуля не могут толпой разнять. Перцовки, шокеры, дубинки, а она грызет другую собаку и ей похуй.
Вот с легализацией стволов я максимально против. Ты вот меня посчитал адекватным человеком, кто-то не посчитает и испугается моего пса, который бежит к нему; и, возможно, наступит непоправимая ситуация до того, как человек поймёт, что опасности на самом деле нету. Я за ответственный подход к владению животными, а не за возможность для любого человека убить моего друга, если ему моча в голову ударит.
Ну получения оружия должно быть не менее ответственной процедурой, не говоря о том, что если угрозы нет, человек 1000 раз подумает чем выстрелить ибо ему потом всю жизнь расплачиваться за свое ебланство. Право на защиту думаю должно быть всегда, но оно должно грамотно регулироваться. Просто выходит так, что у одного человека может быть собака (я не говорю всегда так, но я думаю такие люди есть, никто же не проверяет покупателей на вменяемость) как оружие, а другой выходит полностью беззащитный.
который бежит к нему
Вот честно, дружище, если я увижу собаку, которая бежит ко мне, я не буду дожидаться первого укуса, чтобы оценить, есть опасность или нет. На поводке вблизи жилых районов надо своих тварей держать. На поводке и в наморднике.
Всё мечтаю о собачьих парках нормальных, хорошенько огороженных.
Более того, если человек покупает себе сверхмощную собаку, то уже стоит насторожиться насчет его адекватности, а если это происходит еще и в городе то это почти диагноз имхо.
Именно, они просто стрёмные, а не гламурные принцессы из нулевых.
в России нет возможности соблюдать законы, действующие в Европе. у нас нет инфраструктуры, в которой есть специальные места для выгула, огороженные заборчиком, чтобы собаку можно было спустить с поводка, чтобы она не убежала, и чтобы рядом не было бесхозных детей. Например, в моем городе ближайший парк, в котором разрешен выгул, находится в сорока минутах пешего пути, и представляет собой пять метров тропинки вдоль дороги, где спускать собаку с поводка просто опасно и для самой собаки и окружающих.
у нас нет инфраструктуры, в которой есть специальные места для выгула,
У меня около дома 2 таких площадки. Но вообще редкость, да
ну, качество жизни и инфраструктура везде разные. Может, у вас с площадками для выгула все хорошо, а у нас их три штуки на весь Сургут, две непригодные, а одна на окраине города.
"а у меня есть калаш, но нет стрельбища во дворе, по этому я буду стрелять по банкам,пока не сделают стрельбище, главное чтобы рядом не было бесхозных детей". Я надеюсь все кто имеют собаку и выгуливают её в парке рядом с домом вместе с собаками исчезнут с лица земли.
Ну, извинился за съёмку, а за жестокое обращение с животными не извинялся. Никакого противоречия.
Если я в следующей жизни стану на уровень развития выше, то устрою оттуда бои гуфа с хабибом и сниму это на что-нибудь, хуй знает что у них там за оборудка в космосе, и меня будут хуесосить соедние измерения за это
Сдохни от короны, говнорэпонарик
Даже извиниться нормально не смог. Очевидно, ему вообще не стыдно и абсолютно похер.
Конечно, по другому уже не отпиздеться, кроме как был пьян, под наркотой, обкурен и прочее.
Те кто хейтит его за жестокое обращение с животными и ест мясо - вы лицемеры.
бле. посмотрел видео.. думал, там какая то жесть
Вижу двух собак без поводка. обычно, в такой ситуации тебе надо контролировать и своего пса, и чужих. Ситуация бесявая, особенно если твой пес - машина для убийства: у тебя все было по правилам, но чужая псина лезет наражен - метвая хватка за гриву, пиздец песику. В данном случае все собаки не бойцовские, необученные, загрызть никого не смогут, увечий сильных тоже не нанесут.
Итого - хуеня на постном масле. Гуф решил проучить хозяев, собаки вяло и неуклюже подрались. Конец.
Ты без звука смотрел, послушай, как Гуф комментировал происходящее.
не было таких пидарастических собак
как ты ?
Золотистый ретривер - это прекрасная и дружелюбная порода собак.
когда уже за выгул собаки без поводка введут штраф 30к рублей и пиздоны прописывать будут, я мечтаю чтобы каждый делал также как гуф