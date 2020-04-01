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Артём Мазанов
6732

«Ни одна собака не пострадала»: Гуф извинился за съёмку видео с нападением своего пса на другую собаку Материал редакции

Он не стал извиняться за жестокое обращение с животными. И рассказал, что у соседей нет к нему претензий.

86 комментариев
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Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за то, что снимал на видео, как его овчарка напала на соседскую собаку. Извиняться за жестокое обращение с животными он не стал. Обращение он записал в сторис своего инстаграма.

Гуф рассказал, что у соседей нет к нему претензий. И «ни одна собака при съёмках видео не пострадала».

Извиниться могу только за то, что снимал это на камеру.

Гуф
рэпер

Рэпер также сообщил, что к нему приезжала полиция, в которую на него поступило более тысячи вызовов. Он попросил подписчиков «жить дружно» и «успокоиться». «Все мои близкие знают, как я люблю животных», — добавил Гуф.

30 марта Гуф запустил прямой эфир в Инстаграме во время прогулки с псом по подмосковному посёлку. Он позволил своей собаке наброситься на других животных и не отгонял пса, хотя у него в руках был поводок. Долматов объяснил это тем, что соседские собаки бегали без поводков. Пользователи соцсетей обвинили его в жестоком обращении с животными.

кулич @TNXOEMECTO
Какой же Гуф все таки конченый

И свою собаку не жалко, а чужую тем более https://t.co/EQE3uDKYu2

#новости #соцсети #рэп #животные

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86 комментариев
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Регулярный глобус

45

извинения не помогут, все и так знают, что Гуф гондон; тем более блять, извиняться за то, что ты на камеру заснял, какой ты мудак?

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Игорь Янович

Регулярный
7

да, что ещё раз доказывает насколько он долбаёб!

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check-it-out

Игорь
9

Вот одного не понимаю. Русские реперы лажают как не знаю кто. Но какой-то эффект Крисса Брауна, что у них даже после всего, что они делают, остаётся карьера и деньги на роскошную жизнь.

Мне кажется долбаёбы здесь его фанаты и зрители. Вместо того, что байкотировать его и бренды, которые с ним работают (или даже начать их травить, что весьма рабочая схема в западной комьюнити), у нас им число подписчиков и вовлеченность накручивают.

Ответить

Игорь Янович

check-it-out
0

ИМЕННО, когда увидите выступления гуфа, все зрители до одного дегенераты.
Но удивляться тут нечему, в мире полно долбаёбов!

Ответить

check-it-out

Игорь
0

Нуу да так то, справедливо.

Ответить

andorus

check-it-out
0

Отомстить!

Ответить

Ni Ck

Регулярный
–1

А че он сделал?

Ответить

Регулярный глобус

Ni
6

натравил свою овчарку на соседского лабра, который сбежал от хозяев, со словами "а хуле они тут без поводка бегают, я щас ещё и отпущу своего"

Ответить

Ni Ck

Регулярный
–17

Где там травля?)) Одна собака прыгнула на другую

Ответить

Регулярный глобус

Ni
25

нормальный собачник не допустит конфликта собак; этот давнич же наоборот подвел свою овчарку к явно неконфликтному лабру и позволил атаковать

Ответить

Yuri Miller

Регуляр…
7

Нормальный собачник и Гуф это несовместимые вещи. Как можно придумать себе имя Гуф?

Ответить

Регулярный

Yuri
0

я просто объясняю, в чем именно травля, а не говорю, что гуф нормальный собачник, лол

Ответить

secre kto

Регуляр…
1

как вбить таким долбоёбам которые тут комментируют в голову что ненормально только когда человек идёт по улице  и к нему чья-то пасть подходит ближе чем на мет и что  это та хуйня которой не должно происходить? Если ты нормальный собачник то надеюсь вы все вместе с этими собаками исчезните. 

Ответить

Ni Ck

Регуляр…
–7

Да это они так играют

Ответить

Регулярный

Ni
0

надеюсь, это сарказм?)

Ответить

Ni Ck

Регуляр…
–5

Гуф с Гучи так играют на прогулках

Ответить

Сергей Ахрем

Регуляр…
0

если он не конфликтный то чего он лает?

Ответить

Жорик Скорбный

Ni
1

А он стоял, снимал и кекал. Это нормально по твоему?

Ответить

Былой бинокль

Ni
0

https://tjournal.ru/internet/154869-nadeyus-on-smotrel-dzhona-uika-guf-natravil-svoyu-ovcharku-na-sosedskuyu-sobaku-i-transliroval-eto-v-instagrame

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secre kto

Регулярный
–5

а те кто собак выпустили нормальные люди? Я первый раз полностью поддерживаю его действия, это нужно по новосятм показать и делать каждому, кто видит собак без поводка. 

Ответить

сироп от щекотки

secre
1

ну, кстати, норм замечание. схуяли бобики бегают без поводка и намордника.
типа "этож ретвирер, они добрые". а, ну ок.

Ответить

Регулярный глобус

сироп
1

Там хозяева извиняются и говорят о том, что собаки убежали. Покажи мне хоть одного владельца собаки, который видя или слыша визг своей собаки, проигнорирует это.

Ответить

secre kto

сироп
–5

я больше всего охуеваю от реакции соц сетей, зайти на theflow там больше 500 комментариев о том что гуф долбоёб, я реально уже поверил, смотрю на ситуацию, он прав на все 100%

Ответить

сироп от щекотки

secre
1

не, ну слушай, подначивать свою шавку чтоб она кусала другую, тоже такое себе.
мне все в этой истории не нравятся. 

Ответить

secre kto

сироп
–1

схуяли я должен идти по своему району и видеть собак без поводка? Какие могут быть ещё тут оправдания? Почему я должен в 2020 году покупать электрошок чтобы выйти на улицу сука? Объясните мне

Ответить

secre kto

secre
–1

я извиняюсь, я забыл что вы в москве живёте, а там нету этой проблемы, не значит что проблемы нет нигде

Ответить

clear sky

secre
0

Надо думать, товарищей из Москвы никогда не кусали собаки, не нападали стаей. Никому бы такого не пожелал

Ответить

secre kto

secre
–2

вы можете хоть 1000 минусов влепить, если у вас ебанная собака без поводка, то я лично приду и захуярю её, потому что когда у вас случится какая-то хуета из-за проблемы которая была решена ещё в средневековье, я посмотрю как вы запоёте. 2020 год на улице, до сих пор молятся и собак выгуливают без поводка. 

Ответить

Zimba Goes

secre
2

Да кого ты захуяришь , черт прищавый

Ответить

secre kto

Zimba
1

твою ебанную собаку без поводка

Ответить

secre kto

secre
1

Пожалуйста сделайте мне максимально огромное количество минусов, но уберите ваших ебанных собак с улицы, такой компомисс будет охуенен

Ответить

walkindizaster

secre
0

Да нет у нас собак, твой аргумент просто некорректен.
Инициировать насильственный и опасный конфликт в качестве убеждения хозяев ходить с поводком является крайне не популярным способом решения проблем. Это как поддерживать изнасилование детей чтобы родители за ними лучше следили

Ответить

Alex Blake

23

#Гуфпидорас

Ответить

Игорь Янович

Alex
2

я бы сказал ПИДАРАСИНА!

Ответить

check-it-out

19

 «Все мои близкие знают, как я люблю животных», — добавил Гуф.

И параллельно его бывшая жена сделал пост о том, что Гуф неадекват.

Ответить

Yuri Miller

check-it-out
2

зоофил что-ли?

Ответить

Сергей Ахрем

check-it-out
1

прозрачный намёк ,что он под кайфом?

Ответить

check-it-out

Сергей
0

Я вот к слову удивляюсь, что они не любят говорить, что кто-то употребляет, хотя те уже даже в сторис выкладывают.

Что Айза, что Самойлова играют с метафорами о том, что их бывшие долбят наркоту по черному.

Ответить

Марк Рязанцев

check-it-out
0

Сука, интрига, что она там сказала то

Ответить

Spect

12

Из этой истории стоит извлечь один урок: в России надо ужесточить законы для владельцев собак. На сумасшедших псинах (типа Гуфа) должны быть намордники, а владельцев более спокойных пород штрафовать за то, что собака не на поводке. 

Ответить

ユリー シャネ

Spect
13

Сейчас придут зоошизики и будут кричать, мол РЯ НИКАКИХ ЕБАНУТЫХ СОБАК НЕТ, БОЙЦОВСКИХ ПОРОД НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОСМОТРИТЕ НА МОЕГО ПЕСЕЛЯ *фотка 90кг собаки которая может целиком проглотить человека* ОН ТАКОЙ ДОБРЫЙ И МУХИ НЕ ОБИДИТ.

Ответить

Регулярный глобус

ユリー
7

братан, просто отдай этого же немца щенком к нормальному кинологу и хрена с два бы произошла такая ситуация. ебанавт всегда владелец, ебанутая собака всегда следствие ебанутого хозяина

Ответить

ユリー シャネ

Регулярный
4

Ну, тут проблема в том, что никто не проверяет на вменяемость покупателя собаки. Более того, если человек покупает себе сверхмощную собаку, то уже стоит насторожиться насчет его адекватности, а если это происходит еще и в городе то это почти диагноз имхо. 

Ответить

Регулярный глобус

ユリー
6

Немец - это не сверхмощная собака :D проверка на вменяемость по-хорошему должна лежать на плечах заводчиков, но проблема в том, что часть заводчиков сами по себе невменяемые, увы. 
Я скорее считаю, что каждый владелец собаки выше 30 см в холке обязан пройти минимальное обучение с кинологом в течение полугода после заведения собаки, иначе изъятие пса.

Ответить

ユリー シャネ

Регуляр…
0

Вот, очень разумная мысль. Я честно скажу, не разбираюсь в собаках, но когда я вижу на улице собаку которая весит чуть меньше меня, это страшно. Большая собака - большая ответственность, по крайней мере было бы логично, чтобы было так.

Ответить

Регулярный

ユリー
0

Чуть меньше тебя - это здоровая собака :D мой в районе 20 весит.

Я когда заводила свою овчарку, то сразу понимала, что в обязательные траты включается кинолог. И пока я не поняла, что могу его контролировать, я занятия не прекращала - даже несмотря на полное понимание, что вред он только палочкам принесет. И поэтому меня вымораживает, когда взрослая собака засовывает бананы в уши при команде "ко мне", удирает на два километра с нихуя и ебала она все команды хозяина в этот момент, а хозяин такой "ааа, нафиг эти кинологи, ну вот такой он у меня, да".  

Ответить

ユリー シャネ

Регуляр…
1

Ну так были бы все собачники такие ответственные как вы, подобных вопросов бы не возникало. Ну на крайний случай легализация стволов бы отчасти решила бы проблему то же. Ибо в интернете куча видео как какого-нибудь питбуля не могут толпой разнять. Перцовки, шокеры, дубинки, а она грызет другую собаку и  ей похуй. 

Ответить

Регулярный

ユリー
0

Вот с легализацией стволов я максимально против. Ты вот меня посчитал адекватным человеком, кто-то не посчитает и испугается моего пса, который бежит к нему; и, возможно, наступит непоправимая ситуация до того, как человек поймёт, что опасности на самом деле нету. Я за ответственный подход к владению животными, а не за возможность для любого человека убить моего друга, если ему моча в голову ударит.

Ответить

ユリー シャネ

Регуляр…
0

Ну получения оружия должно быть не менее ответственной процедурой, не говоря о том, что если угрозы нет, человек 1000 раз подумает чем выстрелить ибо ему потом всю жизнь расплачиваться за свое ебланство. Право на защиту думаю должно быть всегда, но оно должно грамотно регулироваться. Просто выходит так, что у одного человека может быть собака (я не говорю всегда так, но я думаю такие люди есть, никто же не проверяет покупателей на вменяемость) как оружие, а другой выходит полностью беззащитный. 

Ответить

Михаил Мятный

Регуляр…
0

который бежит к нему

Вот честно, дружище, если я увижу собаку, которая бежит ко мне, я не буду дожидаться первого укуса, чтобы оценить, есть опасность или нет. На поводке вблизи жилых районов надо своих тварей держать. На поводке и в наморднике. 
Всё мечтаю о собачьих парках нормальных, хорошенько огороженных. 

Ответить

Регулярный

Михаил
0

Поверь, о таких парках и собачники мечтают, но имеем что имеем.

Ответить

ユリー シャネ

Михаил
0

Ну так хозяин значит тоже заинтересован в безопасности для своей собаки. Все честно. Человек заинтересован в своей безопасности, собачник заинтересован в безопасности своей собаки. Рыночек решает). 

Ответить

check-it-out

ユリー
0

 Более того, если человек покупает себе сверхмощную собаку, то уже стоит насторожиться насчет его адекватности, а если это происходит еще и в городе то это почти диагноз имхо.

Именно, они просто стрёмные, а не гламурные принцессы из нулевых.

Ответить

Регулярный глобус

Spect
10

одобряю намордник на гуфа

Ответить

Анастасия Свичкарь

Spect
2

в России нет возможности соблюдать законы, действующие в Европе. у нас нет инфраструктуры, в которой есть специальные места для выгула, огороженные заборчиком, чтобы собаку можно было спустить с поводка, чтобы она не убежала, и чтобы рядом не было бесхозных детей. Например, в моем городе ближайший парк, в котором разрешен выгул, находится в сорока минутах пешего пути, и представляет собой пять метров тропинки вдоль дороги, где спускать собаку с поводка просто опасно и для самой собаки и окружающих.

Ответить

Artem Kondratev

Анастасия
2

у нас нет инфраструктуры, в которой есть специальные места для выгула,

У меня около дома 2 таких площадки. Но вообще редкость, да

Ответить

Анастасия Свичкарь

Artem
0

ну, качество жизни и инфраструктура везде разные. Может, у вас с площадками для выгула все хорошо, а у нас их три штуки на весь Сургут, две непригодные, а одна на окраине города. 

Ответить

secre kto

Анастасия
–1

"а у меня есть калаш, но нет стрельбища во дворе, по этому я буду стрелять по банкам,пока не сделают стрельбище, главное чтобы рядом не было бесхозных детей". Я надеюсь все кто имеют собаку и выгуливают её в парке рядом с домом вместе с собаками исчезнут с лица земли. 

Ответить

Папуша

5

Ни одна собака не пострадала

Надеюсь, что кроме тебя, псина

Ответить

Былой бинокль

5

@Виталий Лановой 

Ответить

Испанский хичхакер

4

Гуфи нормальная собака.
А гуф пидарас.

Ответить

Насущные Проблемы

–1
Ответить

Артём Лукьянович

Насущные
5

Читать больше одного слова за раз сложно, да?

Ответить

Виолетта Макаревич

Насущные
2

Ну, извинился за съёмку, а за жестокое обращение с животными не извинялся. Никакого противоречия.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Если я в следующей жизни стану на уровень развития выше, то устрою оттуда бои гуфа с хабибом и сниму это на что-нибудь, хуй знает что у них там за оборудка в космосе, и меня будут хуесосить соедние измерения за это

Ответить

Асрор

2

"Гуф снова обосрался"!

Ответить

alex twit

1

Сдохни от короны, говнорэпонарик

Ответить

Былой бинокль

alex
1

Рэп должен умереть, особенно русский

Ответить

Александр Кувайцев

1

Даже извиниться нормально не смог. Очевидно, ему вообще не стыдно и абсолютно похер.

Ответить

Игорь Янович

1

Конечно, по другому уже не отпиздеться, кроме как был пьян, под наркотой, обкурен и прочее.

«Свойственно ошибаться»: директор Гуфа объяснил…
По словам официального представителя музыканта, Долматов в момент драки собак был не вполне трезв.
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Ответить

Рог Кирилл

1

Мозг Гуфа точно умер. Такое кретинство еще поискать надо.

Ответить

Ясный цвет

1

"Может быть когда-то я умру
Но пока что еще тут
Я буду делать что хочу
А если че - извинюсь" (с) Сатир

Ответить

Двойной фонарь

1

Хмурый умеет ждать. Дождётся ли Гуфа ещё разок?

Ответить

Al Ma

1

Судя по его обдолбаным реплика этот кукусик по воздействием тяжёлого наркотика

Ответить

Harold Peterson

0

Те кто хейтит его за жестокое обращение с животными и ест мясо - вы лицемеры.

Ответить

Недостаточный меч

Harold
2

Где связь?

Ответить

alex twit

Недостаточный
1

В дурной башке

Ответить

Принудительный нос

0

Негативная популярность - все, что осталось делать списанным кумирам.

Ответить

Ilya Grigöryev

–1

бле. посмотрел видео.. думал, там какая то жесть
Вижу двух собак без поводка. обычно, в такой ситуации тебе надо контролировать и своего пса, и чужих. Ситуация бесявая, особенно если твой пес - машина для убийства: у тебя все было по правилам, но чужая псина лезет наражен - метвая хватка за гриву, пиздец песику. В данном случае все собаки не бойцовские, необученные, загрызть никого не смогут, увечий сильных тоже не нанесут.
Итого - хуеня на постном масле. Гуф решил проучить хозяев, собаки вяло и неуклюже подрались. Конец. 

Ответить

Словесный Интервент

Ilya
0

Ты без звука смотрел, послушай, как Гуф комментировал происходящее. 

Ответить

secre kto

Словесный
1

похуй что говорит гуф, я готов отдать все деньги, чтобы на улице не было таких пидарастических собак

Ответить

Словесный Интервент

secre
2

 не было таких пидарастических собак

как ты ? 
Золотистый ретривер - это прекрасная и дружелюбная порода собак.

Ответить

Ilya Grigöryev

Словесный
0

без звука) в основном

Ответить

Социологический Макс

0

Только хуже делает, вот это талант у него

Ответить

secre kto

0

когда уже за выгул собаки без поводка введут штраф 30к рублей и пиздоны прописывать будут, я мечтаю чтобы каждый делал также как гуф

Ответить

Pavel Melikhov

0

Гуф уже заебал извинятся, пусть нахуй идёт.

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