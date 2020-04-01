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что происходит в интернете
Раньше такие полномочия были только у правительственной комиссии.
Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации либо на всей территории страны либо на её части, в том числе при возникновении эпидемий. Об этом пишет ТАСС.
До этого вводить в России режим чрезвычайной ситуации могла только правительственная комиссия под руководством главы МЧС. Согласно принятому закону, правительство также сможет устанавливать правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.
Этот же закон разрешает кабмину ограничивать на срок до 90 дней торговлю определёнными медицинскими изделиями и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Кто-то боится ответственность брать за непопулярные решения?
Рейтинг же не может в отрицательный уйти
А может он уже там одной ногой в могиле лежит и поэтому расширил полномочия правительства?
Внесли поправки что во время ЧС на велосипеде кататься можно?
Да, можно только без сидушки, так что для тебя ничего не меняется.
кто о чем, а велоблядь о покатушках
ща потеплеет, пойду по крылатскому с собакой поперек дорожек гулять. чтоб ваши жопы в велосипедках рвались по швам
во влажных мечтах, разве что. пока что каждая велоблядь сбрасывает скорость, и чертыхаясь себе под нос объезжает. ну а больше ей ничего и не остается.
Желаю не хрустнуть, с любовью, Максимка
те то что происходит на 33:00 у тебя вопросиков не вызывает? )
поэтому вас все и ненавидят. фу блять, хуже хачей, ей богу
на видео не вижу. Ноги то побрил?
Не популярные меры будет обьявлять правительство, впрочем, ничего нового.
Они там в разных странах живут?
Они теперь будут при любом минимальном гражданском неповиновении вводить режим ЧС, запомните этот твит.
@Артём Мазанов Ты все напутал.
Федеральный ЧС до этого могла вводить только специальная комиссия, она же могла вводить ЧС в отдельных регионах. Также, в каждом регионе свой ЧС могло ввести правительство региона. Теперь все это сможет делать и федеральное правительство.
Президент тут вообще ни при чем, короче. Опять путаем с ЧП.
Мутный огонь
Базанов, спасибо за твою работу.
Ты один из самых крутых редакторов ❤️
Ммм, этот знакомый вкус сваливания ответственности
Здесь, скорее, наоборот. Правительство отжало себе эту ответственность, потому что ниже тупят или могут натупить.
Чево? Отжало? Это типа пришли и такие: СЛЫШ ДЕД, ОТДАЙ ЧС?
Дед не имеет никакого отношения к режиму ЧС.
Эм.
Конституция Российской Федерации , статья 88.
"Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе."
Ну и где тут режим ЧС?
А, ЧП, не ЧС. Но почему ты думаешь, что ЧС должен вводить не президент?
Какая разница, что я думаю?) Закон такой.
Я к тому, что ответственности по этому вопросу у президента и не было, чтобы ее на кого-то перекладывать.
Норм так перекинут ответственность, пиздатый лидер [1]
Кста, где он пишет их? Он же скрылся уже дней 5 как, пиздатый лидер [2]
И что будет если введут? Казаки нагайками будут в подъезд загонять? Жду разбор с карточками и гифками.
По классике решил сыграть. Когда введут, все шишки полетят на них, а не на него, ведь "ЦАРЬ ХОРОШИЙ, БОЯРЕ ПЛОХИЕ".
Громадный Слава
Опять у нормисов попка горит :3
Перед смертью не надышишься
Бля, тут есть доктор? Дед синеет!
Вы странные, пиздец. Режимы ЧС вводят в России постоянно в тех или иных регионах (пожары, наводнения и т.д.). Откуда у вас эта мантра про то, что нужно обязательно ввести режим ЧС? Например Закон о чрезвычайном положении вообще не даёт гражданским плюшек. Согласно этому закону можно приостанавливать даже деятельность политический партий.