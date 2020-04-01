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Новости
Артём Мазанов
5401

Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации Материал редакции

Раньше такие полномочия были только у правительственной комиссии.

58 комментариев
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Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации либо на всей территории страны либо на её части, в том числе при возникновении эпидемий. Об этом пишет ТАСС.

До этого вводить в России режим чрезвычайной ситуации могла только правительственная комиссия под руководством главы МЧС. Согласно принятому закону, правительство также сможет устанавливать правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

Этот же закон разрешает кабмину ограничивать на срок до 90 дней торговлю определёнными медицинскими изделиями и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

#новости #право

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58 комментариев
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Илья Педро

52

Кто-то боится ответственность брать за непопулярные решения? 

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Атлант поправил плечи

Илья
2

Рейтинг же не может в отрицательный уйти

Ответить

Игорь Янович

Атлант
0

зато может получится минус на минус - даст плюс

Ответить

Уютный Багажник

Илья
1

А может он уже там одной ногой в могиле лежит и поэтому расширил полномочия правительства? 

Ответить

Яркий алмаз

Илья
0

Да, глава МЧС со своей комиссией.

Ответить

Неолд

2

Внесли поправки что во время ЧС на велосипеде кататься можно?

Ответить

Атлант поправил плечи

Неолд
29

Да, можно только без сидушки, так что для тебя ничего не меняется.

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
3

кто о чем, а велоблядь о покатушках

Ответить

Неолд

сироп
1

Изыди, двачек - не человек!

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
–5

ща потеплеет, пойду по крылатскому с собакой поперек дорожек гулять. чтоб ваши жопы в велосипедках рвались по швам

Ответить

Неолд

сироп
7

Когда-нибудь твою собаку или ребёнка намотает на колесо и ты ещё заплатишь за сломанный велосипед.

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
–1

во влажных мечтах, разве что. пока что каждая велоблядь сбрасывает скорость, и чертыхаясь себе под нос объезжает. ну а больше ей ничего и не остается.

Ответить

Неолд

сироп
1

Фу, типичное русское быдло. Мне противно с тобой общаться, хотя я думаю что ты просто тролишь, но я и до этого считал тебя мразью, так что ни чего не изменилось.

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
0

Желаю не хрустнуть, с любовью, Максимка

Ответить

Неолд

сироп
0

32:48

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
0

те то что происходит на 33:00 у тебя вопросиков не вызывает? )

поэтому вас все и ненавидят. фу блять, хуже хачей, ей богу

Ответить

Неолд

сироп
0

Это фиксеры, мне они тоже не нравятся. Я ближе вот к этому,

Ответить

сироп от щекотки

Неолд
0

на видео не вижу. Ноги то побрил?

Ответить

Неолд

сироп
0

Ещё нет, кстати собираюсь. Видео не моё.

Ответить

Александр

Неолд
0

Какие это в жопу фиксы? Фикс - велосипед без свободного хода, зачастую еще и без тормозов. Эти на свободном ходу вполне себе ползут - просто долбоебы.

Ответить

Неолд

Алексан…
0

Пародируют нью йоркский fixed gear, гонки по городу.

Ответить

Блаженный супер_стар

Неолд
0

Что не сможешь кататься на вельчике?

Ответить

Александр Корнеев

Неолд
0

Советую тебе

Ответить

Словесный Интервент

10

Не популярные меры будет обьявлять правительство, впрочем, ничего нового.

Ответить

Dmitry Sursin

6

Они там в разных странах живут?

Ответить

Sam Lowry

Dmitry
1

Ну ты на тайминг-то посмотри! Через 54 минуты нужда появилась.

Ответить

Громадный Слава

Dmitry
–3

То что говорят и имеют ввиду разные вещи, дружок пирожок 

Ответить

Георгий Турманидзе

5

Они теперь будут при любом минимальном гражданском неповиновении вводить режим ЧС, запомните этот твит. 

Ответить

Sam Lowry

Георгий
3

А я думаю, что вероятность этого 30%. А вот вероятность того, что диванныйя оналитеги будут сжимать онал и писать подобное при каждой новости — 100%.

Ответить

Артем

Георгий
2

А ты повинуйся

Ответить

Яркий алмаз

2

@Артём Мазанов Ты все напутал.

Федеральный ЧС до этого могла вводить только специальная комиссия, она же могла вводить ЧС в отдельных регионах. Также, в каждом регионе свой ЧС могло ввести правительство региона. Теперь все это сможет делать и федеральное правительство.

Президент тут вообще ни при чем, короче. Опять путаем с ЧП.

Ответить

Артём Мазанов

Яркий
4

Да, поправил сразу же. Все ок, спасибо

Ответить

Мутный огонь

Артём
2

Базанов, спасибо за твою работу. 
Ты один из самых крутых редакторов ❤️

Ответить

the art of гепард

2

Ммм, этот знакомый вкус сваливания ответственности

Ответить

Яркий алмаз

the
0

Здесь, скорее, наоборот. Правительство отжало себе эту ответственность, потому что ниже тупят или могут натупить.

Ответить

the art of гепард

Яркий
1

Чево? Отжало? Это типа пришли и такие: СЛЫШ ДЕД, ОТДАЙ ЧС?

Ответить

Яркий алмаз

the
–1

Дед не имеет никакого отношения к режиму ЧС.

Ответить

the art of гепард

Яркий
0

Эм.
Конституция Российской Федерации , статья 88.
"Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе."  

Ответить

Яркий алмаз

the
0

Ну и где тут режим ЧС?

Ответить

the art of

Яркий
0

А, ЧП, не ЧС. Но почему ты думаешь, что ЧС должен вводить не президент?

Ответить

Яркий алмаз

the
0

Какая разница, что я думаю?) Закон такой.

Я к тому, что ответственности по этому вопросу у президента и не было, чтобы ее на кого-то перекладывать.

Ответить

Владимир Василенко

2

Норм так перекинут ответственность, пиздатый лидер [1]
Кста, где он пишет их? Он же скрылся уже дней 5 как, пиздатый лидер [2]

Ответить

Alfred Zakirov

Владимир
0

Делегирование же 

Ответить

Denzel Washington

1

Какой поворот

Ответить

Алексей Логачев

1

Ну правильно, а вдруг он заболеет? 

Ответить

Rex Sacrorum

1

И что будет если введут? Казаки нагайками будут в подъезд загонять? Жду разбор с карточками и гифками.

Ответить

Kirill Beerlove

0

По классике решил сыграть. Когда введут, все шишки полетят на них, а не на него, ведь "ЦАРЬ ХОРОШИЙ, БОЯРЕ ПЛОХИЕ".

Ответить

Громадный Слава

–4
Ответить

Громадный Слава

Громадный
–3

Опять у нормисов попка горит :3

Ответить

Виктор Запруднов

Громадный
0

Не знаю что это :о

Ответить

Громадный Слава

Виктор
0

<3

Ответить

Ded Pihto

0

Перед смертью не надышишься

Ответить

Насущные Проблемы

Ded
1

Бля, тут есть доктор? Дед синеет!

Ответить

the art of гепард

Насущные
0

Он просто превращается в джина

Ответить

Ded Pihto

Насущные
0

Это фон

Ответить

Владимир Оо

0

Путин у нас законы каждый день смотрю строчит 😏

Ответить

Егор Музыка

0

Разрешатель 2000

Ответить

Люц Шнайдер

0

Вы странные, пиздец. Режимы ЧС вводят в России постоянно в тех или иных регионах (пожары, наводнения и т.д.). Откуда у вас эта мантра про то, что нужно обязательно ввести режим ЧС? Например Закон о чрезвычайном положении вообще не даёт гражданским плюшек. Согласно этому закону можно приостанавливать даже деятельность политический партий. 

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