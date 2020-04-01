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Артём Мазанов
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​Путин ввёл уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о коронавирусе Материал редакции

А также увеличил административные штрафы за нарушение карантина.

Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за нарушение карантина, а также закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе.

По этим законам:

  • Если физическое лицо нарушило режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если это повлекло причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не попадает под УК — для физических лиц штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей;
  • За невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их появления, граждан смогут оштрафовать от тысячи до 30 тысяч рублей. Если это повлекло за собой смерть человека — штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей;
  • За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусмотрен штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если это привело по неосторожности к смерти человека — штраф от одного до двух миллионов или лишение свободы на срок до пяти лет. При смерти двух и более человек — до семи лет лишения свободы;
  • За фейковые новости о коронавирусе физических лиц смогут оштрафовать на сумму 300 до 700 тысяч рублей или посадить в тюрьму на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы до трёх лет. Если это привело к смерти — штраф от полутора до двух миллионов или лишение свободы на срок до пяти лет.

#новости #covid19 #право

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Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации
Раньше такие полномочия были только у правительственной комиссии.
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14 комментариев
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Yuri Miller

3

Что такое фейковая новость? А если это чистая правда но тебе нагло в рыло говорят "это ложь" - тогда как? Например, ты говоришь, что боишься умереть, а тебе говорят это фейк, ты не умрёшь мол. И штраф 300 тысяч тебе влепят ещё.

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Московский якорь

Yuri
2

Добро пожаловать в мир лингвистических экспертиз

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Rayslava

3

Что-то мне кажется, что буквально завтра найдут, как Навальный, на пару со своим штабом, опубликовали самый большой в мире набор фейков о коронавирусе.

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Spect

Rayslava
0

Хотели бы ещё одну уголовку накинуть, сделали бы давно

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Rayslava

Spect
0

Не надо уголовку, надо 700 тысяч.

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Yuri Miller

Rayslava
0

Завтра в 20:00 будет публикация фейков на Навальный Лайв

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Yuri Miller

3

Вообще бесит, когда актёры (читай шлюхи) говорят про могущество русского языка, а на уровне законотворчества используется заимствованное словосочетание "фейк ньюс". Информация, не соответствующая действительности не подходит? Тьфу, опять слово "информация" заимствованное. "Сведения" тогда.

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Alex Kirillov

1

То есть, если ты нарушил карантин и из-за умер человек, то тебя оштрафуют от 30 до 50, а если написал в соцсети что-то не то — заплатишь от 300 до 700 или посадят на 3 года. По-моему, тут какой-то дисбаланс 🤔

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Енот Волшебный

0

А если соблюдаю уже 16 лет, надбавки к пенсии будут?

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Litnikov Danil

Енот
1

+10 лет к возрасту выхода на пенсию этому господину.

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Енот Волшебный

Litnikov
0

Ну, мам!

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Rayslava

Енот
0

Маме, так и быть, +5 лет

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Николай Зуй

0

Всё с этим и так понятно страх подхватить каку, плюс штраф и УК. РФ.Подскажите пожалуйста где денежку взять если мой доход приходил с рынка у меня ИП. Это  тоже фейк???

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Николай Зуй

0

Подсказалиб на какие ковришки жить если единственный доход рынок?  так называемое ИП всё закрыто.

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